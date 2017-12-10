«Яким прийду на Банкову, таким і піду через 5 років»: Гриценко у Луцьку розповів, яким буде Президентом*

Лідер «Громадянської позиції», кандидат у Президенти Українипоспілкувався з виборцями у Луцьку.Зустріч, що відбулася у РЦ «Промінь», минула зі справжнім аншлагом. Послухати кандидата прийшли понад 900 людей.Анатолій Гриценко під час відвертої розмови з лучанами розповів про те, як разом з командою втілюватиме у життя пункти своєї передвиборчої програми на посту президента та назвав конкретні аргументи на користь того, чому очолити державу має саме він.На початку зустрічі Гриценко закликав усіх не продавати свої голоси на виборах. Адже, на його переконання, такі «заробітки» можуть закінчитися великими неприємностями.«Не просто хочуть скупити голоси, а ще хочуть сформувати базу даних з тих паспортів, ідентифікаційних кодів, прізвищ, ввести їх в комп’ютер, а потім передати в податкову, щоб людей «кошмарили» після виборів адміністративними справами і хабарами, і передати в Міністерство соцполітики щоб позбавили субсидій. Як би не важко було, не продавайте свій голос, бо так продається майбутнє тих солдат, які ще живі. Ми це повинні чітко усвідомлювати», - сказав Гриценко.Він розповів, що індикатором успіху його команди є не тільки числові параметри – зарплата 800 євро, вдвічі зменшення вартості ліків чи максимум 15% сукупного доходу сім’ї на комунальні платежі – а й інше, базове: щоб більше народжувалося, ніж вмирало і більше поверталося, ніж виїжджало. «Отоді країна відбудеться. Якщо ми втратимо шанс 31 березня, то вже буде все одно, кого з присутніх оберуть президентом чи призначать прем’єр-міністром. Ще три роки по мільйону здоровіших, сильніших, більш освічених і що? І можна розбирати на органи. Залишаться тільки люди, які вже відпрацювали, заслужили, але немає кому навіть їм на пенсію заробити. Оці процеси треба зупинити сьогодні і зараз. І 31 березня таких шанс дає», - запевнив кандидат у Президенти України.Далі ж лідер «Громадянської позиції» зауважив, що іде на вибори не сам, а зі сформованою командою однодумців та професіоналів. Він зауважив, що вже представив людей, які займуть стратегічні посади у разі його перемоги на виборах. Про цих людей, зокрема, йшлося під час візиту представників команди Гриценка на Волинь. Натомість Гриценко додав, що останнім представив наступного Генпрокурора –«Він молодий, енергійний, має диплом юридичний і освіту за кордоном. Він точно не буде пов'язаний з корупцією. Я не боюся давати шанс молодим, нехай ідуть», - запевнив Гриценко.На переконання Анатолія Гриценка, 5 років на посту Президента України – цілком достатньо для того, аби показати результат. Тож він зауважив, що має намір бути Главою Держави лише один термін – 5 років.«Я не буду триматися за оті крісла – золоті чи шоколадні. Мій план – зробити справу і піти. Я гарантую, що таким, як прийду на Банкову, таким через 5 років і піду. В мене не з’явиться, як немає зараз, жодного бізнесу, жодного офшора, жодного «сліпого трасту», жодного «підсліпуватого трасту».Ще один пріоритет Гриценка – прозора і чітка кадрова політика, на посадах – лише професіонали з належною моральною планкою і патріоти України. Більше того, на переконання Гриценка, навіть ретельно підібрані кадри будуть проходити перевірки. Зокрема, в планах – запровадити періодичну перевірку на поліграфі ключових посадовців, які розпоряджаються державними коштами і майном. Більше того, лідер «Громадянської позиції» збирається ввести інститут провокації хабарем. Тож чиновники усіх рівнів знатимуть, що у будь-який момент до них можуть прийти і запропонувати хабар.Гриценко пообіцяв присутнім: «Я гарантую, що не буде «любих друзів», не буде кумів. Просто чесна і відповідальна робота і все. Так мене вчили батьки, перша вчителька, командири».Відповідальність же, запевнив Гриценко, почнеться саме з Президента. Так, він вбачає необхідність у законопроекті про відсторонення президента і всіх решта після нього від посади – у порядку імпічменту. «Зараз ніхто не може президента «взяти за зябра». А я не боюся», – впевнено заявив Гриценко.Відповідаючи на питання із залу про те, як повернути справедливість в українські суди, Гриценко зауважив, що без справедливого суду в Україні не буде можливості реалізувати жодну реформу. Аби судді працювали нормально, додав лідер «Громадянської позиції», потрібні дві речі – стимули і покарання. Він наголосив, що у судовій реформі зроблено чимало з точки зору стимулів, включаючи високі зарплати та процедури відбору суддів. У той же час відсутнє справедливе покарання, якщо суддя вийшов за межі закону.Покаранням же має бути пожиттєва тюрма без права амністії та з конфіскацією майна родини. Гриценко зауважив, що в поєднанні зі стимулами це дасть можливість судовій системі нормально працювати.Присутні, окрім того, цікавилися у Гриценка тим, яка перспектива забезпечення житлом військовослужбовців-пенсіонерів, яке його бачення медичної реформи, проблеми видобування бурштину тощо.Щодо останньої проблеми Анатолій Гриценко наголосив, що рішення має лежати виключно у легальній площині. Тобто всі, хто задіяний у цьому промислі, мають бути захищені. Це має бути легальний бізнес без жодного криміналу і кришування. Другий пункт для вирішення цієї проблеми – запровадження рекультивації земель та зовсім інших технологій видобутку для того, щоб і відновити, і зберегти. Третє ж – це справедливий розподіл запасів. Повинно бути наповнення як місцевого, так і центрального бюджету, а також виробництво – аби бурштин не просто вивозили, а щоб це була продукція, яка дає додану вартість тут. Те саме, за словами Гриценка, стосується і іншої сировини. Вона повинна їхати за кордон готовим продуктом, а не сировиною.Щодо медичної реформи, то Гриценко пообіцяв у разі перемоги на виборах зберегти усі ті починання, які наразі є в цьому напрямку. А не до кінця продумані – удосконалити. Він пообіцяв, що буде відновлений контроль держави за якістю ліків, а за підробку ліків – кримінальна відповідальність.Більше того, Гриценко пообіцяв вдвічі зменшити вартість ліків.«І це не популізм. Бо ця мафія фармацевтична ніяк не наїсться. Не будуть виписувати рецепти, що купити, у якій аптеці і назви ліків. Ми це заборонимо. Будуть писати хімічну формулу ліків, а людина обере собі, де їх купити. Ліки – це не товар, це здоров’я і життя», - пообіцяв кандидат.На його переконання, окрім озвученого, Президент України у нинішніх умовах має ще й дотримуватися певного аскетизму, стриманості. Адже у його розуміння аморально кидати знедолених людей, країну, у якій триває війна і їхати, для прикладу, відпочивати на Мальдіви. Такого не буде, пообіцяв Гриценко.Опісля ж відвертої розмови Гриценко разом з кількома сотнями людей заспівав Гімн України.