«Путін не дарма ненавидить Порошенка»: герої війни на Волині розповіли про єдиного достойного опонента Кремлю*

Герої війни проти російського агресора– люди, якими пишається вся Україна – поспілкувалися з волинянами.У середу, 13 березня, вони відвідали села Полиці, Ворокомле і місто Камінь-Каширський, де мали відверті і щирі зустрічі з місцевими жителями.На меті – розповісти свої життєствердні історії, поспілкуватися про бачення майбутнього України та озвучити думки щодо прийдешніх президентських виборів.Вадим Свириденко – легендарний військовий фельдшер із маленького містечка, а тепер тепер – уповноважений Президента Україниз питань реабілітації учасників АТО. Він — людина, яка пройшла Дебальцівський котел, витримала страшні поранення і на власному прикладі продовжує доводити: здаються лише слабаки.Улітку 2014-го Вадима Свириденка мобілізували на Схід. Він був військовим медиком у складі 128-ї бригади. У Щасті та Дебальцевому рятував життя своїх побратимів, ризикуючи власним. Отримав страшні поранення, на його руках померло троє близьких друзів, потрапив у полон до сепаратистів, а вже звідти його забирали із обмороженнями 4-го ступеня, сепсисом. Згодом він втратив кінцівки рук і стопи, але не втратив віри і надії на те, що саме він і такі, як він мають продовжувати змінювати життя країни, а не опускати руки. Адже воїни - люди, які знають, за що борються і яка ціна мирного неба над Україною.Але до волинян Вадим Свириденко приїхав говорити не про це.«Хочу подякувати вам» – звернувся чоловік до людей, які сиділи у залі села Ворокомле. «Подякувати за ту турботу, яку ви проявили у 2014 році. Дійсно, Україна майже не мала армії, тоді не було ні одягу, нічого, ми йшли практично неозброєні на ворога, але такі прості люди, як ви, нас рятували», – сказав Свириденко.Зрозумівши, що майбутнє країни – в руках кожного з нас, чоловік вирішив діяти. На війні Вадим врятував життя десяткам вояків, а у Президента завдання складніше – врятувати всю Україну, особливо ж це нелегко, коли їй загрожує, як нині, внутрішній ворог, тож 1 грудня 2016 року Свириденко став уповноваженим з питань реабілітації учасників АТО. Про необхідність подбати про воїнів, яких скалічила війна, Свириденко знав не з чуток.«Таке рішення я прийняв не відразу. Як повернувся з Америки, де на бігових протезах подолав 10 кілометрів і посів 1 місце, нагороду вручав Петро Олексійович Порошенко. Він підійшов до мене і сказав, якщо я зміг пройти такий довгий, складний шлях і не здався, то повинен підіймати й інших бійців, допомагати їм», – розповідає Вадим.Після ампутації кінцівок чоловік проходив реабілітацію в Америці. Там його соціалізували і навчили жити із протезами. В Україні тоді ситуація із цим була надто плачевна.«Це дуже велика відповідальність. Коли немає системи, і потрібно її створювати з нуля. Потрібно взяти відповідальність за усіх цих людей, які постраждали і запропонувати їм реальний шлях вирішення. Потрібно заручитися підтримкою, ледь не всього світу», – висловився Вадим Свириденко.«Як медик, я можу сказати, що, якщо не знаєш, як лікувати, лікуй посимптомно. Спочатку почав допомагати хлопцям поадресно. Кому потрібна медична допомога, кому юридична чи психологічна, кому потрібна повна реабілітація», – розповів чоловік і додав, що найбільшою проблемою було знайти фахівців, які б запропонували ту методику, яка в подальшому працювала б на Україну.Свириденко розповів волинянам, що невдовзі презентують новий законопроект щодо реабілітації учасників бойових дій, в розробці –система протезування в Україні, а в планах – створення великих і потужних реабілітаційних центрів світового рівня.«Усім цим я і тому, що це стало можливим тут, в Україні, я завдячую Петру Олексійовичу», – резюмував Вадим Свириденко.Волинська волонтерка, яка супроводжувала воїнів під час зустрічей у Камінь-Каширському районі розповіла, що із Вадимом Свириденком познайомилася в кабінеті Петра Порошенка на одній із закритих зустрічей в Адміністрації Президента, де обговорювали, як найшвидше звільнити українських полонених. Опісля ж наших волинян у київському госпіталі «витягувала» саме команда Вадима Свириденка, який докладав максимум зусиль, аби повернути бійців до нормального життя.Із Костянтином Вінниченком, який теж приїхав на Волинь, Свириденка об’єднала спільна мета і прагнення досягнути мети – розробити систему реабілітації наших воїнів. Зараз це – його помічник і людина, яка цілковито поділяє переконання Вадима та політику Президента у напрямку допомоги українським воїнам.– президент благодійного фонду учасників бойових дій «Єдність побратимів», доброволець батальйону Кульчицького, батько трьох дітей.«Багато з тих, кого скалічила війна, не знають, де знайти своє місце у житті, яким шляхом рухатися далі, де знайти роботу, як спілкуватися із дітьми і дружинами, що чекати від завтрашнього дня…», – висловився Вінниченко, тож, зауважив, із цим, здавалося б, елементарним їм варто допомогти.У відвертій розмові з жителями Камінь-Каширщини, Костянтин Вінниченко ледь стримував сльози, коли згадував, як сам залишався майже баз надії, але ніколи не дозволяв собі здаватися.«Дуже відчувається, що серед усіх присутніх це – не просто слова. Коли у 2014 ми стали добровольцями, то ними стали не тільки ми з Вадимом чи наші побратими, а й усі люди, які зараз знаходяться у цьому залі, усі українці стали добровольцями. Ми в обірваних кедах пішли на війну, без обмундирування і зброї, а ви були поруч. Це ви нам надсилали усе необхідне, передавали харчі і медикаменти, завдяки вам ми вижили і зараз стоїмо тут», – каже Костянтин і низько вклоняється усім присутнім.За час війни українці втратили 7% своєї території. «Може досить? Нам потрібно робити ті кроки, аби не просто віддати їм країну чи йти голіруч на армію. Ми повинні грамотно завершити цю війну», – сказав Костянтин Вінниченко.Відповідаючи на питання волинян про те, як же завершити війну та хто в силі це зробити, Вадим Свириденко та Костянтин Вінниченко були одностайними: єдиний достойний опонент російському тирану і узурпатору - Петро Олексійович Порошенко. Заручивсись підтримкою світових лідерів і Мінськими домовленостями, Петро Олексійович гарантує, що зможе втримати нашу країну і вивести її на новий рівень.Воїни наголосили й на тому, що щодня, особливо ж - у передвиборчий період, ми повинні боротися з потоками брехливої інформації і відвертою маніпуляцією з боку багатьох кандидатів. Хтось обіцяє здешевити газ у 2, 4, 10 разів, хтось переконує, що вже завтра ми матимемо достойну заробітну плату, а післязавтра закінчиться війна.«Але, може, давайте задумаємося, які насправді повноваження Президента? Перша місія - представлення на міжнародній арені і дипломатія, друга - роль Головнокомандувача. То до чого тут тарифи? Реальний Президент не кидається порожніми обіцянками. Реальний Президент повинен розуміти і знати, на що він має право», – запевнив Свириденко.Він додав, що Президент є Гарантом державного суверенітету та територіальної цілісності України. На нього покладений, насамперед, обов'язок приймати рішення та виконувати дії, щоб захистити і зміцнити державний сувернітет, зберегти цілісність території України.Не дарма ж, зауважили воїни,боїться Петра Порошенка. «Будь хто, тільки не Порошенко», – неодноразово повторював він.«Якщо людина бреше, то кого вона боїться? Ту людину, яка говорить, що його дії, його слова – неправдиві. Для мене особисто факт, чому Путін ненавидить Порошенка давно зрозумілий», – висловився Вінниченко.Підтримав позицію воїнів, що приїхали на розмову до волинян, і голова Камінь-Каширської райдержадміністрації«Вас не прийшли переконувати мамині і татові синочки, а прийшли хлопці, які прийшли горнило війни, які понесли втрати. На них молитися треба, їм вірити треба! Мої переконання співпадають з їхніми. І не тільки тому, що я на посаді. Це мої внутрішні переконання. Нам іншого Президента не треба, який буде вести нас назад на Схід. Ми там вже були, століттями, на кістках українців збудовані Москва і Петербург», – висловився очільник району.Після своїх розповідей Вадим Свириденко і Костянтин Вінниченко охоче відповідали на запитання людей, розвіювали "зраду" та переконували, що тим, хто хоче реальних змін, варто ставати однодумцями, об'єднуватися, сприяти, підказувати тощо.