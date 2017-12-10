Дерев’янко у Луцьку виступив проти порушення конституційних прав дітей на освіту через відсутність щеплень.* ФОТО. ВІДЕО

Кандидат в Президенти України від партії «ВОЛЯ», народний депутату Луцьку зустрівся зі спільнотою батьків, з якими обговорив питання вакцинації дітей та результати медичної реформи.Юрій Дерев’янко, який є батьком чотирьох дітей, вважає, що щеплення – це дуже індивідуальне питання, яке кожна батьки повинні вирішувати для себе та своєї дитини.Учасники зустрічі поскаржились Дерев’янку на те, що проблема з недопуском невакцинованих дітей до освітніх закладів нині дуже гостро постала у багатьох містах.Один з батьків запитав, в чому може бути причина того, що настільки сильно примушують вакцинуватися усіх.виступає за тотальну вакцинацію, незважаючи ні на що. Лобіюються інтереси міжнародних корпорацій, які виготовлюються вакцини. Просто проштовхуються інтереси фармкомпаній. Зараз гроші з бюджету за вакцини перераховуються на півтора роки вперед», - зазначив Юрій Дерев’янко.Більшість батьків заявили, що вони не проти вакцинації, а проти того, що щеплення змушують робити усіх та обмежують права нещеплених дітей на освіту.«При цьому, держава від нас закрита. Вона розказує, як це добре, що від вакцин один позитив і зовсім не говорить про ризики і негативні наслідки. Тому у нас і немає довіри до держави», - зазначила одна з матерів.Батько також розповів, що лікарі видають довідки про те що дитина здорова, але вони відмовляються там писати, що вона може відвідувати школу чи дитячий садок. «Вони кажуть, що це вирішувати у компетенції МОН, а у освітніх закладах кажуть, що це питання МОЗ. Нас просто футболять туди-сюди, а діти на навчання не можуть потрапити», - обурився він.Юрій Дерев’янко повідомив, що вже написав звернення та запити щодо негативних наслідків щеплень та просив надати статистику. «Нам МОЗ відповіло про критично низький рівень негативних наслідків, менше 1%. Хоча розуміємо, що у кожного є випадок коли родичі знайомі зазнали таких наслідків», - сказав народний депутат.Батьки підкреслили, що сьогодні ведеться агресивна інформаційна кампанія за вакцинацію в ЗМІ, де інформація подається досить однобоко.«Конституційні права дитини порушувати ніхто не може. І не допускати до освітніх закладів неприпустимо», - заявив Дерев’янко.Також батьки поскаржились на недоліки медреформи.«Я розмовляв з епідеміологами, вони вважають, що ця частина медреформи про змішування дітей і дорослих до одного лікаря - погана практика. Зараз лікар не ходить додому до дітей, раніше він приходив і бачив, що у дитини висип, температура, ще якісь симптоми і розумів, що дитині потрібно сидіти вдома. Зараз хвору дитину тягнуть в поліклініку, щоб лікар її оглянув, вона стоїть в чергах, де багато дітей і дорослих, відповідно всі віруси перемішуються. Все-таки, при вірусних захворюваннях має бути ізоляція хворого від дітей. Зокрема і через це я не голосував за цю медреформу», - пояснив свою позицію Дерев’янко.Він додав, що всі лікарі по вертикалі залежні від чиновників, від центру, який розподіляє кошти. «Чим швидше буде впроваджена страхова медицина, тим менше буде впливати чиновник, впливатимуть страхові компанії», - підсумував Дерев’янко.Також кандидат в Президенти провів зустріч з мешканцями Луцька, на якій представив свою президентську програму. Ключові пункти програми передбачають, зокрема: мораторій на перевірки бізнесу до проведення ліберальної податкової реформи, розмитнення авто за 10%, право на захист за допомогою вогнепальної зброї, 50% жінок - у владу, орієнтація на цифрову економіку та IT-сектор, переведення всіх державних реєстрів на систему блокчейн, повернення заробітчан, безкоштовний Інтернет по всій Україні, захист тварин та збереження довкілля.