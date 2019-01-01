Ідентифікаційний код: чи зіштовхуються лучани-«відмовники» з проблемами





Проте багато українців і, зокрема, волинян, вбачають у цьому коді дещо більше за ідентифікацію, і часто відмовляються від коду. Через свої релігійні переконання. Замість коду у їхніх паспортах стоїть відмітка про відмову, - пише



Звернення митрополита до Президента



Вперше про відмову від ідентифікаційного коду в Україні заговорили ще у 2009 році. Найбільш поширена думка серед віруючих громадян: нібито код містить у собі приховане апокаліптичне число 666.



У 2010 році митрополит Київський і всієї України Володимир з вернувся до президента із проханням «передбачити в Податковому кодексі України можливість для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної податкової служби, здійснювати їх облік виключно за прізвищем, ім’ям, по батькові». Мотивом такого звернення було те, що нібито питання щодо механізму обліку фізичних осіб-платників податків викликає в церковному середовищі дискусії, які загрожують громадському спокою.





Отож, Верховна Рада ухвалила законопроект, у якому йдеться про те, що особи, які відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, мають право сплачувати податки за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта.



Проблема взяти кредит і підписати декларацію з лікарем

Отож, чи насправді усе так просто.



У лучанина Миколи В. відмітка про те, що він може здійснювати будь-які платежі, у паспорті стоїть ще з 2011 року. Проте пішов він на це не зовсім з релігійних переконань.



«Основна функція індивідуального податкового номера - контроль за кожною людиною. По цьому коду можна перевірити усі фінансові операції, що проводить людина через банківські картки. Можна відслідкувати все, де фігурує ІПН. Тобто можна дізнатися ім’я, прізвище, адресу, наприклад. Тому, на мою думку, тут є від чого відмовлятись не лише з релігійних переконань», – вважає Микола.



Лучанка Вікторія розповіла, що у неї також був нюанс через відмову від ідентифікаційного коду. Коли у 2016 році вона народила другу дитину, то соціальну допомогу оформили на батька дитини. Працівниця департаменту соціальної політики порадила зробити саме так, бо робота з документами, де є відмова від коду, займає трошки більше часу. Тому подружжя лучан пристало на її пропозицію. А майже через три роки виявилося, що у Вікторії, яка перебувала у декреті, перерваний трудовий стаж саме через те, що допомога була оформлена не на неї.



А от молода мама Марія з Луцька стверджує, що у неї мало не щодня проблеми через відмову. Ідентифікаційний код у її сім’ї ніхто ніколи не присвоював.



«Договір з сімейним лікарем укласти я не можу, бо не даю згоди на обробку персональних даних. Мене вже попередили, що якщо я до квітня його не підпишу, то мені не будуть надавати медичні послуги, або надаватимуть їх на платній основі. На роботі я також поки не підписала дозвіл на обробку моїх даних. Поки що працюю так, а що буде далі – не знаю. У нас, на щастя, є православні юристи, до яких ми звертаємося, і вони нас консультують: на що ми маємо право, на що - не маємо», – розповідає жінка.



Світлана уже півтора року живе з відмовою. Але її відмова – не з релігійних переконань.



«Я весь час забувала код вдома. Бувало, губила ту довідку. Потрібно було йти у податкову, писати заяву, чекати. А код потрібен був уже. Тому я дуже задоволена тим, що відмовилася. Жодних проблем через відмову у мене ще не було», – каже жінка.



Є лучани, які стверджують, що окремі банки не видають кредит, якщо немає ідентифікаційного коду.



Насправді це поодинокі випадки.



666 – на чолі і руках



Релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой розповідає, що переважно серед православних християн дуже багато тих, хто відмовляється прийняти ідентифікаційний код. У книзі Апокаліпсису сказано, що кінець світу буде тоді, коли людям будуть на чолі і руках ставити номер 666. Саме така думка побутує у церковному середовищі. Вона не має офіційного підтвердження.



«У паспорті є номер, в домашньому і мобільному телефонах є номер. А відмовляються тільки від ідентифікаційних. Це виглядає несерйозно. Причому ті єпископи, які накручували людей відмовлятися, мають ідентифікаційні номери, зробили закордонні паспорти. Як на мене, то це просто трошки недобросовісне ставлення до власних вірян і намагання своїми конспірологічними ідеями якось їх трохи тримати в тонусі. Вважаю, що це була така спеціально зроблена кампанія. Тому що під цією риторикою ховалася недовіра до держави»,– коментує релігієзнавець.



Каже, якщо подивитися на конфесійну приналежність тих віруючих, які відмовлялися, і тих священиків, які агітували, то там будуть, в основному, представники так званого московського патріархату. І переважно – на Західній Україні.



Релігієзнавець вважає, що священики безпідставно лякають своїх вірян через те, що не достатньо обізнані у цій темі.



«І про 666. Це, знаєте, така народна творчість, коли священик, не маючи нормальної богословської освіти, розмірковує на релігійну тему, виходячи зі свого якогось такого світосприйняття. Не більше», – вважає Дмитро Горєвой.



Що кажуть у департаменті соціальної політики



Перший заступник директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Тетяна Корецька запевняє, що немає жодних проблем при оформлені будь-яких документів у тих, хто відмовився від коду. Зазначає, що таких лучан у місті небагато. А по часу оформлення субсидій чи будь-яких соціальних виплат людям з відмовою займає не більше часу, ніж тим, у кого є ідентифікаційний код.



У Волинській області – майже 12 тисяч «відмовників»



Отож, про сам ідентифікаційний код нам розповіла завідувач сектору комунікацій головного управління ДФС у Волинській області Олена Нікотіна.





«У Волинській області станом на 1 січня 2019 року зареєстровано 11 980 фізичних осіб, які мають відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Станом на 1січня 2018 року таких осіб було 11 060. Це свідчить про те, що протягом року кількість тих, які відмовилися від реєстраційного номера, збільшилася на 919 осіб», – коментує Олена Володимирівна.



Відмовитися від реєстраційного номера можна тільки через релігійні переконання і тільки у разі звернення до державної фіскальної служби з заявою за формою 1ДР.



Як розповіла Олена Нікотіна, державна фіскальна служба веде два реєстри. У одному обліковуються фізичні особи за реєстраційним номером облікової картки, у другому, окремому реєстрі, обліковуються за паспортними даними – за прізвищем, ім’ям і по батькові.



Олена Володимирівна каже, що люди, які мають відмови, не мають абсолютно ніяких проблем при поданні звітності, відкритті рахунків, отриманні довідок про доходи, при виготовленні візи та закордонного паспорта. Не виникає ніяких проблем і у всіх інших питаннях, які пов’язані з ідентифікацією фізичної особи.



«Варто зазначити, що практично всі контролюючі органи, які використовують особисті дані фізичних осіб, обліковують їх як за реєстраційними номерами, так і за паспортними даними. І для бухгалтерії у будь-якій організації це не складає ніяких незручностей. Тому що все це прописано в нормативних документах», – каже Олена Володимирівна.



Якщо громадянин поставив свою відмітку про відмову до 2011 року, то потрібно поновити цю інформацію: чи присвоїти номер чи взяти відмову. Бо до 2011 року ще не діяв Податковий кодекс.



Кілька міфів про ідентифікаційний код



Облік платників податків, які без коду, у фіскальній службі ведеться тільки у державному реєстрі. Адже дехто вважає, що у тих, в кого відмітка у паспорті про відмову, їхній облік ведеться по якомусь внутрішньому коду, про який цій людині не говорять. Олена Володимирівна запевнила, що облік ведеться тільки по серії і номеру діючого паспорта громадянина України.



Також вона розвінчала міф про те, що нібито багато людей відмовляються від реєстраційного номера для того, аби приховати свої справжні доходи. Каже, що це в принципі неможливо. За умови, якщо людина офіційно декларує ці доходи.



Олена Нікотіна зазначає, що є випадки, коли люди хочуть анулювати попередній облік за паспортними даними і хочуть взяти ідентифікаційний код. Буває, навпаки. Тобто люди змінюють свої рішення.





Загалом, отримати реєстраційний номер можна незалежно від віку. Є батьки, які його присвоюють одразу, як тільки народилася їхня дитина. А от відмовитися від реєстраційного номера можна тільки по досягненню 14-річного віку. Коли дитина отримує ID-картку.



Код – як відмітка в паспорті



«Ми маємо право ставити у паспорті відмітку як про відмову, так і про наявність реєстраційного номеру. Відмітки ставляться у паспорта старого зразка, а також в ID-картки. Але люди часто звертаються до нас, що б ми видали їм довідку про наявність номера, адже зазвичай банківські установи вимагають таку довідку окремо. Тому, якщо в людини є відмітка з кодом у паспорті, ми не відмовляємо їй і у видачі довідки», – роз’яснює Олена Володимирівна.



Державна фіскальна служба проводить роз’яснювальні роботи. Обов’язково інформують батьків про те, що вони повинні або подати заяву на отримання реєстраційного коду дитині, або офіційно відмовитися. Олена Володимирівна наголошує, що це дуже важливо. Адже кожен громадянин зобов’язаний стати на облік у фіскальну службу і бути включеним в реєстр. Наголошує, що у життєвих ситуаціях людина обов’язково стикнеться з тим, що вона має надати або відмову, або код.



Що означають цифри ідентифікаційного коду



Код складається із 10 зашифрованих цифр. Перші 5 цифр коду – це дата народження. Відлік ведеться починаючи від 1 січня 1900 року. Таким чином число 00001 означає, що людина народилась 1 січня 1900 року. Наступні 4 цифри – порядковий номер людини, яка народилася цього дня. Дев’ятий знак означає статеву приналежність. Парне число — жіночу, непарне — чоловічу. Як тут не зауважити, що певні проблеми будуть відчувати, наприклад, особи, що змінили свою стать. Десята цифра коду - контрольна. Порядок її призначення визначається податковою адміністрацією. З метою захисту від підробок принцип присвоєння цього числа не розголошується.



Цікаво, що на сьогодні Україна – єдина держава, законодавство якої дозволяє відмовитися від коду з релігійних переконань. При цьому органи доходів і зборів не уповноважені перевіряти істинність цих переконань. Щось подібне практикують лише в Греції, де монахи монастирів на горі Афон не сплачують податків і не підпадають під дію закону щодо реєстрації їх як платників податків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже кожен громадянин України має свій індивідуальний ідентифікаційний код. Або, як правильно, – реєстраційний номер облікової картки платника податків. Такий код, приміром, нічим не відрізняється від серії і номера паспорта, свідоцтва про шлюб чи будь-якого іншого подібного документа.Проте багато українців і, зокрема, волинян, вбачають у цьому коді дещо більше за ідентифікацію, і часто відмовляються від коду. Через свої релігійні переконання. Замість коду у їхніх паспортах стоїть відмітка про відмову, - пише Конкурент Вперше про відмову від ідентифікаційного коду в Україні заговорили ще у 2009 році. Найбільш поширена думка серед віруючих громадян: нібито код містить у собі приховане апокаліптичне число 666.У 2010 році митрополит Київський і всієї Україниз вернувся до президента із проханням «передбачити в Податковому кодексі України можливість для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної податкової служби, здійснювати їх облік виключно за прізвищем, ім’ям, по батькові». Мотивом такого звернення було те, що нібито питання щодо механізму обліку фізичних осіб-платників податків викликає в церковному середовищі дискусії, які загрожують громадському спокою.Отож, Верховна Рада ухвалила законопроект, у якому йдеться про те, що особи, які відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, мають право сплачувати податки за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта.Проблема взяти кредит і підписати декларацію з лікаремОтож, чи насправді усе так просто.У лучанинавідмітка про те, що він може здійснювати будь-які платежі, у паспорті стоїть ще з 2011 року. Проте пішов він на це не зовсім з релігійних переконань.«Основна функція індивідуального податкового номера - контроль за кожною людиною. По цьому коду можна перевірити усі фінансові операції, що проводить людина через банківські картки. Можна відслідкувати все, де фігурує ІПН. Тобто можна дізнатися ім’я, прізвище, адресу, наприклад. Тому, на мою думку, тут є від чого відмовлятись не лише з релігійних переконань», – вважає Микола.Лучанкарозповіла, що у неї також був нюанс через відмову від ідентифікаційного коду. Коли у 2016 році вона народила другу дитину, то соціальну допомогу оформили на батька дитини. Працівниця департаменту соціальної політики порадила зробити саме так, бо робота з документами, де є відмова від коду, займає трошки більше часу. Тому подружжя лучан пристало на її пропозицію. А майже через три роки виявилося, що у Вікторії, яка перебувала у декреті, перерваний трудовий стаж саме через те, що допомога була оформлена не на неї.А от молода мамаз Луцька стверджує, що у неї мало не щодня проблеми через відмову. Ідентифікаційний код у її сім’ї ніхто ніколи не присвоював.«Договір з сімейним лікарем укласти я не можу, бо не даю згоди на обробку персональних даних. Мене вже попередили, що якщо я до квітня його не підпишу, то мені не будуть надавати медичні послуги, або надаватимуть їх на платній основі. На роботі я також поки не підписала дозвіл на обробку моїх даних. Поки що працюю так, а що буде далі – не знаю. У нас, на щастя, є православні юристи, до яких ми звертаємося, і вони нас консультують: на що ми маємо право, на що - не маємо», – розповідає жінка.Світлана уже півтора року живе з відмовою. Але її відмова – не з релігійних переконань.«Я весь час забувала код вдома. Бувало, губила ту довідку. Потрібно було йти у податкову, писати заяву, чекати. А код потрібен був уже. Тому я дуже задоволена тим, що відмовилася. Жодних проблем через відмову у мене ще не було», – каже жінка.Є лучани, які стверджують, що окремі банки не видають кредит, якщо немає ідентифікаційного коду.Насправді це поодинокі випадки.Релігієзнавець, директор Центру релігійної безпекирозповідає, що переважно серед православних християн дуже багато тих, хто відмовляється прийняти ідентифікаційний код. У книзі Апокаліпсису сказано, що кінець світу буде тоді, коли людям будуть на чолі і руках ставити номер 666. Саме така думка побутує у церковному середовищі. Вона не має офіційного підтвердження.«У паспорті є номер, в домашньому і мобільному телефонах є номер. А відмовляються тільки від ідентифікаційних. Це виглядає несерйозно. Причому ті єпископи, які накручували людей відмовлятися, мають ідентифікаційні номери, зробили закордонні паспорти. Як на мене, то це просто трошки недобросовісне ставлення до власних вірян і намагання своїми конспірологічними ідеями якось їх трохи тримати в тонусі. Вважаю, що це була така спеціально зроблена кампанія. Тому що під цією риторикою ховалася недовіра до держави»,– коментує релігієзнавець.Каже, якщо подивитися на конфесійну приналежність тих віруючих, які відмовлялися, і тих священиків, які агітували, то там будуть, в основному, представники так званого московського патріархату. І переважно – на Західній Україні.Релігієзнавець вважає, що священики безпідставно лякають своїх вірян через те, що не достатньо обізнані у цій темі.«І про 666. Це, знаєте, така народна творчість, коли священик, не маючи нормальної богословської освіти, розмірковує на релігійну тему, виходячи зі свого якогось такого світосприйняття. Не більше», – вважає Дмитро Горєвой.Перший заступник директора департаменту соціальної політики Луцької міської радизапевняє, що немає жодних проблем при оформлені будь-яких документів у тих, хто відмовився від коду. Зазначає, що таких лучан у місті небагато. А по часу оформлення субсидій чи будь-яких соціальних виплат людям з відмовою займає не більше часу, ніж тим, у кого є ідентифікаційний код.Отож, про сам ідентифікаційний код нам розповіла завідувач сектору комунікацій головного управління ДФС у Волинській області«У Волинській області станом на 1 січня 2019 року зареєстровано 11 980 фізичних осіб, які мають відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків. Станом на 1січня 2018 року таких осіб було 11 060. Це свідчить про те, що протягом року кількість тих, які відмовилися від реєстраційного номера, збільшилася на 919 осіб», – коментує Олена Володимирівна.Відмовитися від реєстраційного номера можна тільки через релігійні переконання і тільки у разі звернення до державної фіскальної служби з заявою за формою 1ДР.Як розповіла Олена Нікотіна, державна фіскальна служба веде два реєстри. У одному обліковуються фізичні особи за реєстраційним номером облікової картки, у другому, окремому реєстрі, обліковуються за паспортними даними – за прізвищем, ім’ям і по батькові.Олена Володимирівна каже, що люди, які мають відмови, не мають абсолютно ніяких проблем при поданні звітності, відкритті рахунків, отриманні довідок про доходи, при виготовленні візи та закордонного паспорта. Не виникає ніяких проблем і у всіх інших питаннях, які пов’язані з ідентифікацією фізичної особи.«Варто зазначити, що практично всі контролюючі органи, які використовують особисті дані фізичних осіб, обліковують їх як за реєстраційними номерами, так і за паспортними даними. І для бухгалтерії у будь-якій організації це не складає ніяких незручностей. Тому що все це прописано в нормативних документах», – каже Олена Володимирівна.Якщо громадянин поставив свою відмітку про відмову до 2011 року, то потрібно поновити цю інформацію: чи присвоїти номер чи взяти відмову. Бо до 2011 року ще не діяв Податковий кодекс.Облік платників податків, які без коду, у фіскальній службі ведеться тільки у державному реєстрі. Адже дехто вважає, що у тих, в кого відмітка у паспорті про відмову, їхній облік ведеться по якомусь внутрішньому коду, про який цій людині не говорять. Олена Володимирівна запевнила, що облік ведеться тільки по серії і номеру діючого паспорта громадянина України.Також вона розвінчала міф про те, що нібито багато людей відмовляються від реєстраційного номера для того, аби приховати свої справжні доходи. Каже, що це в принципі неможливо. За умови, якщо людина офіційно декларує ці доходи.Олена Нікотіна зазначає, що є випадки, коли люди хочуть анулювати попередній облік за паспортними даними і хочуть взяти ідентифікаційний код. Буває, навпаки. Тобто люди змінюють свої рішення.Загалом, отримати реєстраційний номер можна незалежно від віку. Є батьки, які його присвоюють одразу, як тільки народилася їхня дитина. А от відмовитися від реєстраційного номера можна тільки по досягненню 14-річного віку. Коли дитина отримує ID-картку.«Ми маємо право ставити у паспорті відмітку як про відмову, так і про наявність реєстраційного номеру. Відмітки ставляться у паспорта старого зразка, а також в ID-картки. Але люди часто звертаються до нас, що б ми видали їм довідку про наявність номера, адже зазвичай банківські установи вимагають таку довідку окремо. Тому, якщо в людини є відмітка з кодом у паспорті, ми не відмовляємо їй і у видачі довідки», – роз’яснює Олена Володимирівна.Державна фіскальна служба проводить роз’яснювальні роботи. Обов’язково інформують батьків про те, що вони повинні або подати заяву на отримання реєстраційного коду дитині, або офіційно відмовитися. Олена Володимирівна наголошує, що це дуже важливо. Адже кожен громадянин зобов’язаний стати на облік у фіскальну службу і бути включеним в реєстр. Наголошує, що у життєвих ситуаціях людина обов’язково стикнеться з тим, що вона має надати або відмову, або код.Код складається із 10 зашифрованих цифр. Перші 5 цифр коду – це дата народження. Відлік ведеться починаючи від 1 січня 1900 року. Таким чином число 00001 означає, що людина народилась 1 січня 1900 року. Наступні 4 цифри – порядковий номер людини, яка народилася цього дня. Дев’ятий знак означає статеву приналежність. Парне число — жіночу, непарне — чоловічу. Як тут не зауважити, що певні проблеми будуть відчувати, наприклад, особи, що змінили свою стать. Десята цифра коду - контрольна. Порядок її призначення визначається податковою адміністрацією. З метою захисту від підробок принцип присвоєння цього числа не розголошується.Цікаво, що на сьогодні Україна – єдина держава, законодавство якої дозволяє відмовитися від коду з релігійних переконань. При цьому органи доходів і зборів не уповноважені перевіряти істинність цих переконань. Щось подібне практикують лише в Греції, де монахи монастирів на горі Афон не сплачують податків і не підпадають під дію закону щодо реєстрації їх як платників податків.

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