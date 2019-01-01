Погодні примхи: на якій висоті пропливають хмари над Луцьком та де дивитися найточніший прогноз

Майданчик для визначення температури підстильної поверхні

Марлевий фільтр

Опадомір

Прогноз погоди передається у зашифрованому вигляді

Метеорологічний майданчик

Ожеледний станок

Журнал історії

Таїсія Євчук

Відро для збору опадів для хімічного аналізу опадів

Сучасна техніка

Флюгери

Флюгери

В книгу записуються спостереження

Робота на комп'ютері

Уже 10 років на сторожі метеостанції – Рекс. В середині будинку – кілька кабінетів. Тут цілодобово знаходяться метеорологи, які щодня «роблять» нам погоду.На Волині є шість метеостанцій. Вони знаходяться у Ковелі, Маневичах, Світязі, Любешові, Володимирі-Волинському та Луцьку.Як працює Луцька метеостанція, розповіла начальник станціїДля спеціаліста існує 99 характеристик атмосферних явищ. Тому не помиляється той, хто нічого не робить.Усі метеорологічні станції працюють за програмою Всесвітньої метеорологічної організації. Спостереження проводяться 8 разів на добу в часі за міжнародним скоординованим часом. Все обладнання на метеорологічному майданчику встановлюється у строго визначеному порядку. Тут збираємо дані про напрямок вітру, атмосферний тиск, температуру води і грунту. Спостереження проводяться кожні три години, за винятком екстрених випадків. Усе фіксується у спеціальному журналі і вводиться в електронну базу даних.Строк спостережень – 10 хвилин кожної третьої години. Основні показники починають зніматися в 50 хвилин і до нуля. За кілька хвилин цю інформацію потрібно передати.Ми працюємо цілодобово. Наш майданчик займає площу 20 на 16 метрів. Тут знаходиться все необхідне обладнання, яке дає змогу зібрати дані про погоду. Зараз набагато легше працювати. Коли був аеропорт, роботи було вдвічі більше.Не зовсім. Але ми звикли. Люди звикли до нас, а ми до них. Спочатку люди бачили, що світиться вночі, приходили і стукали, просили викликати таксі, наприклад. Зараз таких випадків немає. Коли вночі знімаємо показники, включаємо прожектори або йдемо з ліхтариком.Зимою важче, мабуть, постійно потрібно йти на вулицю. Хоча і влітку у сильні грози також виходимо. Було таке, що у вітровимірювальну мачту поцілила блискавка, згорів пульт у нас в середині. Хоча є заземлення.Історія станції починається з 1946 року. І досі ведеться журнал історії станції.А за рік у нас відбулися кардинальні зміни. У лютому минулого року ми перейшли у нове приміщення. Раніше ми жили в кімнатці 3 на 3 метри. Там був малесенький коридорчик. Погане опалення, сирість, грибок. Було дуже важко. Ремонту вистачало максимум на три місяці. Все чорніло, цвіло, гнила підлога. Ми останніх 20 років були у дуже поганих умовах. Тепер у нас тепло, світло, сухо. До речі, ми одні в Україні поки працюємо без ртутного барометра, на електронному приладі.З осені ми закупили електронні датчики.Всесвітня метеорологічна організація підписала меморандум, що з січня 2020 року з метеорологічної мережі вилучатимуть всі ртутні прилади. Україна теж підписала його. Наскільки це все буде реально і як його замінити все, я не знаю.Працівників у Волинському обласному центрі з гідрометеорології по області в межах 150 людей. Штат метеостанції – шестеро людей. Тут працює чотири техніки-метеорологи ІІ категорії –. Є технік-метеоролог І категоріїі начальник станції.Так, сама часто їду в маршрутці і чую: а наобіцяли, а наговорили. А потрібно ж просто знати, де дивитися прогноз погоди. Або хтось бачив на термометрі 30 градусів, а хтось – 40. Чому так? А тому що немає єдності спостережень. Тобто у нас всі прилади встановленні на висоті два метри над поверхнею землі. Будка, де знаходяться термометри, – із спеціальним жалюзійним захистом. І такі будки у всіх країнах світу знаходяться в однакових умовах.Наприклад, кілька років назад, у окремих районах міста випало 122 міліметри дощу – це три місячних норми за один дощ. Складність у тому, що такі явища не завжди фіксуються. Вони мають локальний характер. Тому ми передаємо – місцями сильний дощ. Як можна передбачити відстань у два кілометри, наприклад?На сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології. Там у нас на 1-3 доби йде офіційний прогноз і 6-10 доба – консультативний. Найточніший прогноз – протягом трьох днів. Довгострокові прогнози мають консультативний характер.Волинська область не дуже велика. Але тут є великий вплив фізичних атмосферних процесів, тому густа мережа метеостанцій. Погода не однотипна. Карпатські гори міняють погодні показники, є вплив з помірних океанічних широт.Так, змінюється клімат. Кількість річок і їхня водність зменшується на Волині. Ну і кількість опадів також. Ми уже переходимо в розряд, я не знаю, лісостепу постійного.Хоча погода не аж так кардинально змінилася. Наприклад, максимальна температура 19 березня 1990 року була + 21,1 градуса, а мінімальна 20 березня 1948 року – -21. Ой, кажуть, колись такого не було. І дощ йшов взимку, і плюсова температура була. Було, просто люди не пам’ятають.Буквально тиждень назад ми спостерігали унікальний випадок: зміна тиску в 9 мілібар за три години. Це дуже рідкісний випадок. Тоді найбільший порив вітру сягнув 24 м/с. Ми кілька разів перераховували, бо думали, що, може, помилилися.Я завжди була впевнена, що при 5 градусах морозу дощ йти не може. Думала, пройде дощ максимум через хвилин сорок. І або перейде у сніг, або температура підніметься до нуля. Той дощ йшов майже добу. За останні роки таке повторювалося двічі. А ми ж зі школи знаємо, що вода замерзає при 0 градусів.У серпні минулого року пішов дуже дрібний, але настільки густий град, що зеленої трави не видно було. Я один раз в житті такий град бачила.І про хмари. Коли звичайний вертикальний розвиток купчастих хмар від 5 до 10 кілометрів, то ми спостерігали 30 км.Нижня межа хмар іде від 600 метрів і до 2000 тисяч. Висоту, кількість та різновид хмар ми визначаємо візуально, бо прилад не працює. Відремонтувати його неможливо, а один новий такий коштує близько 200 тисяч гривень. Ще ми користуємося атласом хмар.Найпростіше було візуально визначити, коли ми працювали в аеропорту. Там ми випускали шар-пілот. Це така куля, яку ми самостійно накачували воднем. Потім її зважували, міряли і випускали. Через теодоліт спостерігали за ним. Момент, коли він заходив у хмару, фіксувався, як нижня межа хмарності. Потім робилися відповідні розрахунки. Це вже тут чисто математика, формули, зміщення кожні 30 секунд записувалися, градуси і так далі.Інженер-синоптик – це людина, яка займається прогнозуванням. Метеорологи займаються спостереженнями за фактичною погодою, первинним обробітком і передачею даних.У кого більше стажу, вчилися у Ростові-на-Дону. Є гідромедтехнікум в Херсоні, гідромедінститут Одесі. Екологи вчаться в Луцьку в політехнічному університеті і СНУ.Віриш тоді, коли вони справджуються. Час йде і міняється клімат, тому вона не зовсім уже точні. У ті часи, коли жили наші прабабусі, була чиста екологія, тому ті прогнози були більш справедливі.У тих, хто лишився працювати, дійсно романтика в душі, любов і прив’язаність до професії. Останній з романтиків – молодий синоптик, який зараз працює в гідромедцентрі.Це дуже болюче питання. Сьогодні метеоролог кваліфікований має мінімальну зарплату. Наша зарплата – це зневага над людьми. Молоді люди не хочуть йти на таку роботу. Хоча ми робимо потрібну роботу. І жодна країна світу не відмовляється від метеорологічних спостережень.***Всі метеостанції на Волині мають високі показники роботи. Оцінювання проводиться по спостереженнях. Луцька станція по п’ятибальній шкалі має 5.0, 4.8, 4.9. І це дуже хороший результат.Технік-метеоролог Таїсія Євчук каже, що метеоролог – дійсно романтична професія.«У бухгалтера одне і те ж – дебет-кредит. А у нас – щодня різна погода: сьогодні вітер сильний, завтра його немає, сьогодні -20, завтра -5. Звичайно, у нас романтика», – додає Таїсія Володимирівна.