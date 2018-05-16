Історія успіху: як юний лучанин став професійним гонщинком. ФОТО

У свої 11 років Роман Гашимов з Луцька вже має 5 років «водійського досвіду», а ще – величезну кількість нагород, яку уже важко й злічити. Коли йому було лише 3 з половиною роки, батько посадив його за кермо маленької гоночної машини – карта. З тих пір хлопець не покидав картинг і докладає зусиль, аби досягнути мети – стати чемпіоном України.



На розмову із журналістами Рома прийшов разом з татом – Емілем Гашимовим. Тато помітно хвилює, а як тільки починає розповідати про успіхи сина, намагається приховати сльози, що блистять в очах. Річ у тім, що Роман пішов слідами батька, який теж з дитинства займався картингом.











«Зараз я ніби проживаю його життя. Важко передати, наскільки я радий, що він цим займається і наскільки тішать його результати», – каже чоловік. І додає, що сам почав займатися картингом, коли йому було 10 років, а у 12 відбулися перші у його житті змагання. У сина ж все відбулося удвічі раніше, а його успіхи вже встигли в рази перевищити досягнення батька.



«Ромі було 7 років, і він вже став кандидатом в майстри спорту з картингу. А я – в 14. Про кількість привезених ним зі змагань нагород, то й узагалі мовчу», – додає Еміль Гашимов.







Вперше він посадив сина за карт, коли йому було 3 з половиною роки. Потім деякий час каталися, тримаючи карт маленького Роми на мотузці, згодом наважилися відпускати. У 4 роки хлопчик вже брав участь в показових виступах, тренувався на шматку заасфальтованої дороги, бо у Луцьку немає картодрому. Коли ж хлопчику було 5 років, тато подарував невеличкий гоночний автомобіль – карт.



Далі, каже батько юного чемпіона, велику роль відіграв тренер Романа – Сергій Ковальчук. Він – батько Ігоря Ковальчука, який свого часу тренував тата Романа Еміля Гашимова.



«Свого часу мій тренер, можна сказати, зробив з мене людину, дав дорогу в життя. А зараз мого сина тренує його син. Сергій Ігорович дуже компетентний, фахівець своїй справи. І це видно за результатами Роми», – каже батько хлопчика.



Тренер і тато разом переобладнали карт для Роми, адже він не був пристосований для 5-річної дитини: зблизили педалі, встановили малесеньке сидіння тощо. З часом Роман підріс і карт знову переобладнали. Утім, ще трохи і картингіст «виросте» зі своєї машини, тож доведеться купувати нову.







«Перші серйозні змагання сина були, коли йому 6 років, він ще в садочок тоді ходив. Він звідти привіз ось цей кубок за третє місце», - з помітною гордістю в голосі каже Еміль Гашимов, демонструючи нагороду.



За 5 років Рома привіз величезну кількість перемог з різних куточків України – Тернополя, Києва, Кам’янця-Подільського. На його рахунку – особисті перемоги і тріумфи у складі команди «Волинь-карт».







Сам же маленький водій, трохи соромлячись, розповідає, що не вагався, чи хоче займатися картингом.



«Я люблю швидкість, тому обрав цей спорт. Дуже добре пам’ятаю, коли вперше спробував їхати. Це було дуже класно, я відчував цю швидкість і мені це подобалося», - пригадує Роман.



Середня швидкість юного картингіста – 67 кілометрів за годину, на прямій дорогі – 85 кілометрів, а максимальна – 120 кілометрів за годину.







Хлопчик – дуже цілеспрямований. Каже, хай там що, а зробить все, щоб стати чемпіоном України з картингу. Для цього багато тренується і докладає зусиль.



Його слова підтверджує і тренер Сергій Ковальчук. Він вчить Романа маневрувати, проїжджати повороти, де скидати газ, де набирати швидкість тощо.







Хлопець, каже тренер, справді завзятий до спорту. Утім, самого лише завзяття й азарту – мало. Витрати у картинговому спорті, яким займаються діти, майже повністю лягають на плечі батьків. Тож і на змагання їздять не всі, а лише ті, хто може купити карт, пальне, екіпірування, заплатити з власної кишені за проїзд, проживання тощо. Тренер розповідає, що часто, коли дозволяє погода, учасники змагань ночують у транспорті або в наметах, аби здешевити поїздку.

«З грошима у цьому спорті – скрута. Почнімо з гуми для шин, для прикладу. Необхідні для змагань та тренувань два комплекти гуми – дощова і сліки (на суху погоду). Сліки коштують від 130 євро, а комплект дощової гуми – від 150 євро. Цієї гуми вистачає фактично на тренування і одні змагання. Плюс бензин, масло… Але без цього – ніяк», - розповідає батько Романа.



Автомобіль, придбаний ще 6 років тому, обійшовся батькові чемпіона у півтори тисячі доларів, шолом – 100 доларів, комбінезон і взуття, додає батько, купували на секонд-хенді.



Раніше, каже, усюди їздили своїми силами. Зараз, на щастя, з’явилися люди, які взялися підтримувати Романа на його шляху до мети. Тож, сподіваються, скоро вдасться купити професійне екіпірування, бо пілот, каже тато Романа, має виглядати достойно.



Під свою опіку Романа Гашимова взяла компанія WEST AUTO HUB. Вона, зокрема, нещодавно допомогла із фінансуванням поїздки на змагання до Києва, звідки Роман привіз перемогу.



«Зараз є люди, які нас помітили і які нам допомагають. Я їм безмежно вдячний за те, що зробили можливою участь сина у змаганнях в Києві. Рома тоді приїхав другим. В заїзді було 15 учасників, а перша трійка лідерів відірвалася від усіх і їхала один в один, бампер в бампер. І так доїхали до фінішу», – пригадує тато Романа.



Керівниця напрямку маркетингу та регіонального розвитку компанії Вікторія Доманська розповіла, що для компанії така підтримка спортсменів – не одноразова акція, а постійна робота.



«Підтримуємо не лише картинг, а й спорт загалом. Для прикладу, підтримуємо клуб «GARDA» на всіх змаганнях. Намагаємося робити це для розвитку дітей і молоді. Це триває на постійній основі. Підтримка, насамперед, – фінансова. Адже доїзд до змагань, форма, проживання – усе це дуже недешево і лягає на плечі батьків, тож без підтримки важко», – додала Вікторія Доманська і побажала Роману Гашимову досягнути усіх оміряних висот.







Довідково:



Луцький спортивно-технічний клуб «Волинь-Карт» був заснований в березні 1998 року дворазовим чемпіоном України з картингу Ковальчуком Ігором Вікторовичом. СТК «Волинь Карт» є структурним підрозділом Федерації картингу України.



Клубу «Юний картингіст»: вул. Писаревського 15, міжшкільний навчально-виробничий комбінат (вхід з двору) Довідки за телефоном: 099 040 00 48 (Ковальчук Сергій Ігорович).



Текст - Іванни РУДИШИН

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На розмову із журналістами Рома прийшов разом з татом –. Тато помітно хвилює, а як тільки починає розповідати про успіхи сина, намагається приховати сльози, що блистять в очах. Річ у тім, що Роман пішов слідами батька, який теж з дитинства займався картингом.«Зараз я ніби проживаю його життя. Важко передати, наскільки я радий, що він цим займається і наскільки тішать його результати», – каже чоловік. І додає, що сам почав займатися картингом, коли йому було 10 років, а у 12 відбулися перші у його житті змагання. У сина ж все відбулося удвічі раніше, а його успіхи вже встигли в рази перевищити досягнення батька.«Ромі було 7 років, і він вже став кандидатом в майстри спорту з картингу. А я – в 14. Про кількість привезених ним зі змагань нагород, то й узагалі мовчу», – додає Еміль Гашимов.Вперше він посадив сина за карт, коли йому було 3 з половиною роки. Потім деякий час каталися, тримаючи карт маленького Роми на мотузці, згодом наважилися відпускати. У 4 роки хлопчик вже брав участь в показових виступах, тренувався на шматку заасфальтованої дороги, бо у Луцьку немає картодрому. Коли ж хлопчику було 5 років, тато подарував невеличкий гоночний автомобіль – карт.Далі, каже батько юного чемпіона, велику роль відіграв тренер Романа –. Він – батько, який свого часу тренував тата Романа Еміля Гашимова.«Свого часу мій тренер, можна сказати, зробив з мене людину, дав дорогу в життя. А зараз мого сина тренує його син. Сергій Ігорович дуже компетентний, фахівець своїй справи. І це видно за результатами Роми», – каже батько хлопчика.Тренер і тато разом переобладнали карт для Роми, адже він не був пристосований для 5-річної дитини: зблизили педалі, встановили малесеньке сидіння тощо. З часом Роман підріс і карт знову переобладнали. Утім, ще трохи і картингіст «виросте» зі своєї машини, тож доведеться купувати нову.«Перші серйозні змагання сина були, коли йому 6 років, він ще в садочок тоді ходив. Він звідти привіз ось цей кубок за третє місце», - з помітною гордістю в голосі каже Еміль Гашимов, демонструючи нагороду.За 5 років Рома привіз величезну кількість перемог з різних куточків України – Тернополя, Києва, Кам’янця-Подільського. На його рахунку – особисті перемоги і тріумфи у складі команди «Волинь-карт».Сам же маленький водій, трохи соромлячись, розповідає, що не вагався, чи хоче займатися картингом.«Я люблю швидкість, тому обрав цей спорт. Дуже добре пам’ятаю, коли вперше спробував їхати. Це було дуже класно, я відчував цю швидкість і мені це подобалося», - пригадує Роман.Середня швидкість юного картингіста – 67 кілометрів за годину, на прямій дорогі – 85 кілометрів, а максимальна – 120 кілометрів за годину.Хлопчик – дуже цілеспрямований. Каже, хай там що, а зробить все, щоб стати чемпіоном України з картингу. Для цього багато тренується і докладає зусиль.Його слова підтверджує і тренер Сергій Ковальчук. Він вчить Романа маневрувати, проїжджати повороти, де скидати газ, де набирати швидкість тощо.Хлопець, каже тренер, справді завзятий до спорту. Утім, самого лише завзяття й азарту – мало. Витрати у картинговому спорті, яким займаються діти, майже повністю лягають на плечі батьків. Тож і на змагання їздять не всі, а лише ті, хто може купити карт, пальне, екіпірування, заплатити з власної кишені за проїзд, проживання тощо. Тренер розповідає, що часто, коли дозволяє погода, учасники змагань ночують у транспорті або в наметах, аби здешевити поїздку.«З грошима у цьому спорті – скрута. Почнімо з гуми для шин, для прикладу. Необхідні для змагань та тренувань два комплекти гуми – дощова і сліки (на суху погоду). Сліки коштують від 130 євро, а комплект дощової гуми – від 150 євро. Цієї гуми вистачає фактично на тренування і одні змагання. Плюс бензин, масло… Але без цього – ніяк», - розповідає батько Романа.Автомобіль, придбаний ще 6 років тому, обійшовся батькові чемпіона у півтори тисячі доларів, шолом – 100 доларів, комбінезон і взуття, додає батько, купували на секонд-хенді.Раніше, каже, усюди їздили своїми силами. Зараз, на щастя, з’явилися люди, які взялися підтримувати Романа на його шляху до мети. Тож, сподіваються, скоро вдасться купити професійне екіпірування, бо пілот, каже тато Романа, має виглядати достойно.Під свою опіку Романа Гашимова взяла компанія WEST AUTO HUB. Вона, зокрема, нещодавно допомогла із фінансуванням поїздки на змагання до Києва, звідки Роман привіз перемогу.«Зараз є люди, які нас помітили і які нам допомагають. Я їм безмежно вдячний за те, що зробили можливою участь сина у змаганнях в Києві. Рома тоді приїхав другим. В заїзді було 15 учасників, а перша трійка лідерів відірвалася від усіх і їхала один в один, бампер в бампер. І так доїхали до фінішу», – пригадує тато Романа.Керівниця напрямку маркетингу та регіонального розвитку компанії WEST AUTO HUB розповіла, що для компанії така підтримка спортсменів – не одноразова акція, а постійна робота.«Підтримуємо не лише картинг, а й спорт загалом. Для прикладу, підтримуємо клуб «GARDA» на всіх змаганнях. Намагаємося робити це для розвитку дітей і молоді. Це триває на постійній основі. Підтримка, насамперед, – фінансова. Адже доїзд до змагань, форма, проживання – усе це дуже недешево і лягає на плечі батьків, тож без підтримки важко», – додала Вікторія Доманська і побажала Роману Гашимову досягнути усіх оміряних висот.Текст -

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