Зручне розташування, неймовірні краєвиди і максимум простору: у ЖК «Caramel Residence» можна купити квартиру мрії*

Купівля власного житла – ціль, до досягнення якої прагне чи не кожен. Коли ж з’являється можливість придбати нерухомість, хочеться обрати найкращу оселю та врахувати всі нюанси: щоби квартира була з хорошим плануванням та від надійного забудовника, аби район був затишним та водночас було легко діставатися в будь-який куточок міста, щоб під боком знаходилися магазин, аптека чи перукарня, щоб було де погратися з дітками та прогулятися у вільну хвилину.



Усе це і навіть більше ви знайдете у яскравому житловому комплексі комфорт-класу «Caramel Residence», котрий у Луцьку зводить відома будівельна компанія з чистою репутацією «ЛДБК». «Карамельні» будиночки значно вирізняються на фоні інших новобудов міста передусім розташуванням. Комплекс розташувався за декілька кроків від транспортної розв’язки 40-го мікрорайону Луцька на перетині вулиць Конякіна та Гордіюк і водночас біля величезної паркової зони. Тому жити тут не лише зручно, а й спокійно та комфортно.



Так, восени щасливі власники нових квартир першого будинку комплексу, що на Конякіна, 3А, почали обживати свої помешкання. Будівельники приступили до утеплення будинку другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б. У будинку третьої черги, що на Конякіна, 3В, не так давно виднівся тільки фундамент майбутньої «карамельної» багатоповерхівки. На сьогодні стіни тут «виросли» до другого поверху і роботи невпинно продовжуються. Тому мешканці Луцька жваво цікавляться умовами і активно купують житло у «зеленому» будинку.



«Карамельний» мікрорайон у Луцьку



До території житлового комплексу «Caramel Residence» прилягає розлога зелена зона площею 8 гектарів. Мешканці будинків не лише мають змогу споглядати на природу просто у центрі міста, а й прогулюватися у затінку дерев, бігати, їздити на велосипеді. Таке розташування ідеальне ще й для тих, хто має домашніх улюбленців.



Мешканцям «Caramel Residence» можна не хвилюватися стосовно доїзду – район дуже зручний, адже



Повний комплекс розваг та послуг – просто під боком, адже ЖК знаходиться фактично на півшляху від торгово-розважального центру «ПортСity» до «Adrenalin». Тому довго гадати, аби сходити на шопінг чи провести романтичний вечір в кіно, не доведеться.



Усередині ЖК «Caramel Residence» буде власна інфраструктура, адже забудовник запланував створити на території величезний громадський центр. Тут власники квартир зможуть скористатися послугами салону краси, позайматися у тренажерній залі, зробити цікавим дозвілля дітей, записавши їй у різноманітні гуртки та секції, повечеряти у ресторані.



Мешканці «зеленого» будинку матимуть хорошу перевагу, адже громадський центр знаходиться до багатоповерхівки найближче. Окрім того, за два кроки від осель – спортивне ядро, де, з-поміж іншого, облаштують міні-поле для гри в футбол. Тож заняття до вподоби підберуть собі абсолютно всі – і малеча, і люди поважного віку.



Від просторих однокімнатних до комфортабельних трьохкімнатних квартир



Для «ЛДБК» насамперед головним критерієм у роботі є не кількість, а якість збудованих квартир, тож всі будинки ЖК «Caramel Residence» мають унікальне та максимально комфортне планування. У першому під’їзді «зеленої» багатоповерхівки на кожному поверсі передбачили по 4 квартири, у другому – по 3. Відтак, щасливі власники помешкань можуть не хвилюватися за свій спокійний сон.



Чудовим варіантом для тих, хто давно мріяв про світлу та функціоналу оселю, стане однокімнатна квартира. На 46 метрах квадратних архітектори зуміли запланувати все необхідне для проживання. Власникам квартири у будинку третьої черги не доведеться тулитися на тісній кухні, адже тут її площа складає 15 м2. Це дозволяє облаштувати не лише зону для приготування їжі, а й їдальню чи міні-вітальню. Для кімнати виділили майже 18 м2 і за бажанням її можна зробити ще просторішою за рахунок лоджії. Для санвузла також виділили дещо більше місця, аніж в інших новобудовах міста, – 5 м2. Родзинкою помешкання став окремий простір для гардеробної кімнати.



Варто зауважити, що однокімнатні квартири є лише в першому під’їзді будинку, тому якщо ви думаєте над придбанням саме такого помешкання - покваптеся.



Знайдуть помешкання мрії у «Caramel Residence» й охочі придбати двокімнатну квартиру, адже забудовник передбачив три різні варіанти планування. Найменша площа двокімнатної квартири – 65 м2, найпросторіша двокімнатна квартира розташувалася на 72 м2.



При вході в кожну оселю передбачили місце для шафи-купе, у яку можна буде покласти всі речі і не думати про безлад в домівці. До того ж, висота стель у 2,7 метра дозволяє обладнати чималий простір для гардеробу. Площа двокімнатної квартири легко дозволяє трансформувати її у трьохкімнатну, наприклад, облаштувавши спальню, дитячу кімнату та вітальню чи столову зону, яка плавно переходить із кухні. Кухня «вмостилася» на 14 м2 і має вихід на засклену лоджію. У квартирі є ванна кімната на майже 5 м2 з окремою вбиральнею.



У другому під’їзді третього будинку ЖК «Caramel Residence» на кожному поверсі лише три квартири - дві двокімнатні та трьохкімнатна квартири на поверсі. Двокімнатна квартира на 72 м2 має величезну кухню – 17 м2, яку можна зонувати, перетворивши помешкання на трикімнатне. Туалет та ванна розташовані в окремих приміщеннях. Затишна спальня розташувалася на 16 м2. Для тих, хто любить яскраво організовувати своє дозвілля, влаштовувати кіноперегляди чи приймати гостей, передбачили просторий зал площею 18 м2. Із залу можна вийти на лоджію.



Є дещо менші двокімнатні квартири на 67 «квадратів», які не поступаються своєю комфортністю. Тут кухня розмістилася на 13,5 м2 і має правильну квадратну форму, тож її облаштування не принесе власникам додаткових клопотів. Спальня виходить на балкон, за рахунок якого можна продовжити кімнату і навіть облаштувати робочий кабінет. Санвузол у таких двокімнатних квартирах також роздільний.



Трьохкімнатна квартира займає площу аж 90 м2. Кухня на 17 м2 має ідеальну форму, тож тут можна буде не лише приготувати щось смачне, а й посидіти з дітьми або ж навіть влаштувати щедре родинне застілля. Три кімнати, розміром у 18 м2, 17 м2 та понад 12 м2, зможуть комфортно розмістити не лише сім’ю, а й родичів чи друзів, які захочуть погостювати. У квартирі є аж дві лоджії на 2,94 м2 та 2,19 м2, а також балкон. Передбачили при вході у квартиру місце для шафи купе. Ванна розміщуватиметься окремо від туалету.





У помешканнях житлового комплексу «Caramel Residence» вам точно не буде тісно, адже висота стелі у кожній квартирі - 2,7 метра.



Яскраві «карамельки» привертають увагу



26-річна Олександра та 33-річний Дмитро – подружжя лучан, яке змалку мріє про «свій куточок» і наполегливо йде до цієї мети. Він заробляє на житло за кордоном, вона відкладає із отриманих від фрілансу грошей.



Лучанка розповідає, що вона з чоловіком вже об’їхала чи не всі новобудови в місті та поблизу. Варіант купівлі нерухомості в старих будинках навіть не розглядали, мовляв, там недоліків більше, ніж плюсів. Подружжя знайшло чимало хороших варіантів у багатоповерхівках, які ще на стадії будівництва, але багато з них мають «але» – десь невиправдано висока ціна, звідкись незручно діставатися в інші куточки Луцька, десь занадто багато сусідів і занадто мало простору.



«Поки ми розглядаємо кілька варіантів житла, один із яких - від «ЛДБК». По-перше, це забудовник про якого, як то кажуть, знайомі розповідають знайомим. По-друге, видно, що для нього важливий комфорт мешканців. Із тих самих дитячих майданчиків чи озеленення. А ще в «ЛДБК» сучасні будинки, що не менш важливо. Мій чоловік більше любить мінімалізм, а от я все яскраве, життєрадісне. Мене, якщо чесно, підкуповують яскраві будинки у «Caramel Residence» і їх розташування фактично прямо в парку. Вийшов з квартири – і вже на шашликах з друзями», - поділилася вона.



Натомість 38-річний лучанин Дмитро ще роздумує над придбанням нерухомості. Каже, що успадкував від родини непогану квартиру, але хоче чогось нового.



«Для мене важливо, щоб стіни і стеля не «давили на голову». Я люблю готувати, тому хочу нормальних розмірів кухню, а не 2 на 2 метри. Мені подобається простір в новобудовах, що квартиру можна перепланувати як завгодно. Ще ми з друзями часто ходимо грати в боулінг чи більярд, тому не хочеться довго добиратися до найближчого розважального центру. Якщо все ж продам стару і куплю собі нову квартиру, то обов'язково враховуватиму ці фактори», - додав він.



Детальнішу інформацію про компанію та її проекти можна знайти на сайті «ЛДБК» - www.ldbk.com.ua. Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22. Контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До території житлового комплексу «Caramel Residence» прилягає розлога зелена зона площею 8 гектарів. Мешканці будинків не лише мають змогу споглядати на природу просто у центрі міста, а й прогулюватися у затінку дерев, бігати, їздити на велосипеді. Таке розташування ідеальне ще й для тих, хто має домашніх улюбленців.Мешканцям «Caramel Residence» можна не хвилюватися стосовно доїзду – район дуже зручний, адже транспортна розв’язка дає можливість дістатися у будь-який район міста , низка транспортних маршрутів пролягає через цю територію. За кілька хвилин у маршрутці або навіть пішки абсолютно без проблем можна дістатися до «Північного» чи «Варшавського» ринків. Водночас вулиці тут широкі, а будинки «дистанційовані» від дороги, тому можна не хвилюватися за звуки перегонів під вікнами. Поруч також відділення «Укрпошти», автомобільні парковки, супермаркет «Салют», дитсадки та школи.Повний комплекс розваг та послуг – просто під боком, адже ЖК знаходиться фактично на півшляху від торгово-розважального центру «ПортСity» до «Adrenalin». Тому довго гадати, аби сходити на шопінг чи провести романтичний вечір в кіно, не доведеться.Усередині ЖК «Caramel Residence» буде власна інфраструктура, адже забудовник запланував створити на території величезний громадський центр. Тут власники квартир зможуть скористатися послугами салону краси, позайматися у тренажерній залі, зробити цікавим дозвілля дітей, записавши їй у різноманітні гуртки та секції, повечеряти у ресторані.Мешканці «зеленого» будинку матимуть хорошу перевагу, адже громадський центр знаходиться до багатоповерхівки найближче. Окрім того, за два кроки від осель – спортивне ядро, де, з-поміж іншого, облаштують міні-поле для гри в футбол. Тож заняття до вподоби підберуть собі абсолютно всі – і малеча, і люди поважного віку.Для «ЛДБК» насамперед головним критерієм у роботі є не кількість, а якість збудованих квартир, тож всі будинки ЖК «Caramel Residence» мають унікальне та максимально комфортне планування. У першому під’їзді «зеленої» багатоповерхівки на кожному поверсі передбачили по 4 квартири, у другому – по 3. Відтак, щасливі власники помешкань можуть не хвилюватися за свій спокійний сон.Чудовим варіантом для тих, хто давно мріяв про світлу та функціоналу оселю, стане. На 46 метрах квадратних архітектори зуміли запланувати все необхідне для проживання. Власникам квартири у будинку третьої черги не доведеться тулитися на тісній кухні, адже тут її площа складає 15 м2. Це дозволяє облаштувати не лише зону для приготування їжі, а й їдальню чи міні-вітальню. Для кімнати виділили майже 18 м2 і за бажанням її можна зробити ще просторішою за рахунок лоджії. Для санвузла також виділили дещо більше місця, аніж в інших новобудовах міста, – 5 м2. Родзинкою помешкання став окремий простір для гардеробної кімнати.Варто зауважити, що однокімнатні квартири є лише в першому під’їзді будинку, тому якщо ви думаєте над придбанням саме такого помешкання - покваптеся.Знайдуть помешкання мрії у «Caramel Residence» й охочі придбати, адже забудовник передбачив три різні варіанти планування. Найменша площа двокімнатної квартири – 65 м2, найпросторіша двокімнатна квартира розташувалася на 72 м2.При вході в кожну оселю передбачили місце для шафи-купе, у яку можна буде покласти всі речі і не думати про безлад в домівці. До того ж, висота стель у 2,7 метра дозволяє обладнати чималий простір для гардеробу. Площа двокімнатної квартири легко дозволяє трансформувати її у трьохкімнатну, наприклад, облаштувавши спальню, дитячу кімнату та вітальню чи столову зону, яка плавно переходить із кухні. Кухня «вмостилася» на 14 м2 і має вихід на засклену лоджію. У квартирі є ванна кімната на майже 5 м2 з окремою вбиральнею.У другому під’їзді третього будинку ЖК «Caramel Residence» на кожному поверсі лише три квартири - дві двокімнатні та трьохкімнатна квартири на поверсі.на 72 м2 має величезну кухню – 17 м2, яку можна зонувати, перетворивши помешкання на трикімнатне. Туалет та ванна розташовані в окремих приміщеннях. Затишна спальня розташувалася на 16 м2. Для тих, хто любить яскраво організовувати своє дозвілля, влаштовувати кіноперегляди чи приймати гостей, передбачили просторий зал площею 18 м2. Із залу можна вийти на лоджію.Є дещо меншіна 67 «квадратів», які не поступаються своєю комфортністю. Тут кухня розмістилася на 13,5 м2 і має правильну квадратну форму, тож її облаштування не принесе власникам додаткових клопотів. Спальня виходить на балкон, за рахунок якого можна продовжити кімнату і навіть облаштувати робочий кабінет. Санвузол у таких двокімнатних квартирах також роздільний.займає площу аж 90 м2. Кухня на 17 м2 має ідеальну форму, тож тут можна буде не лише приготувати щось смачне, а й посидіти з дітьми або ж навіть влаштувати щедре родинне застілля. Три кімнати, розміром у 18 м2, 17 м2 та понад 12 м2, зможуть комфортно розмістити не лише сім’ю, а й родичів чи друзів, які захочуть погостювати. У квартирі є аж дві лоджії на 2,94 м2 та 2,19 м2, а також балкон. Передбачили при вході у квартиру місце для шафи купе. Ванна розміщуватиметься окремо від туалету.У помешканнях житлового комплексу «Caramel Residence» вам точно не буде тісно, адже висота стелі у кожній квартирі - 2,7 метра.26-річна Олександра та 33-річний Дмитро – подружжя лучан, яке змалку мріє про «свій куточок» і наполегливо йде до цієї мети. Він заробляє на житло за кордоном, вона відкладає із отриманих від фрілансу грошей.Лучанка розповідає, що вона з чоловіком вже об’їхала чи не всі новобудови в місті та поблизу. Варіант купівлі нерухомості в старих будинках навіть не розглядали, мовляв, там недоліків більше, ніж плюсів. Подружжя знайшло чимало хороших варіантів у багатоповерхівках, які ще на стадії будівництва, але багато з них мають «але» – десь невиправдано висока ціна, звідкись незручно діставатися в інші куточки Луцька, десь занадто багато сусідів і занадто мало простору.«Поки ми розглядаємо кілька варіантів житла, один із яких - від «ЛДБК». По-перше, це забудовник про якого, як то кажуть, знайомі розповідають знайомим. По-друге, видно, що для нього важливий комфорт мешканців. Із тих самих дитячих майданчиків чи озеленення. А ще в «ЛДБК» сучасні будинки, що не менш важливо. Мій чоловік більше любить мінімалізм, а от я все яскраве, життєрадісне. Мене, якщо чесно, підкуповують яскраві будинки у «Caramel Residence» і їх розташування фактично прямо в парку. Вийшов з квартири – і вже на шашликах з друзями», - поділилася вона.Натомість 38-річний лучанин Дмитро ще роздумує над придбанням нерухомості. Каже, що успадкував від родини непогану квартиру, але хоче чогось нового.«Для мене важливо, щоб стіни і стеля не «давили на голову». Я люблю готувати, тому хочу нормальних розмірів кухню, а не 2 на 2 метри. Мені подобається простір в новобудовах, що квартиру можна перепланувати як завгодно. Ще ми з друзями часто ходимо грати в боулінг чи більярд, тому не хочеться довго добиратися до найближчого розважального центру. Якщо все ж продам стару і куплю собі нову квартиру, то обов'язково враховуватиму ці фактори», - додав він.

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