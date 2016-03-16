Другий шанс для нетверезих водіїв: кого «помилував» Волинський апеляційний суд





Більшість, а точніше 75,5% таких справ, завершилась для апелянтів невтішно. Скаргу або повернули, або залишили рішення суду першої інстанції без змін. Проте декого право на апеляцію таки врятувало від неприємностей. Серед щасливчиків – правоохоронці, податківці, учасники АТО і волонтери, - пише



НЕВИННІ ВИЯВИЛИСЬ ЩЕ Й НЕПРОСТИМИ



Андрій Стасюк, громадянин Росії з посвідкою на постійне проживання в Україні, відомий загалу під прізвиськом «Малиш». Його знають як колишнього бійця батальйону «Айдар», а також нинішнього охоронця деяких чиновників. У липні минулого року у Ковелі його зупинили патрульні. Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння був за кермом авто Land Rover. Проходити тест на вміст алкоголю відмовився. Згодом постанову за статтею 130 розглядали у Луцькому міськрайонному суді. Проте на жодне з засідань «Малиш» не з’явився.



«Слухання даної справи неодноразово відкладалося за клопотанням ОСОБА_1, а саме: 29.08.2018 року та 04.10.2018 року. На обґрунтування вказаних клопотань ОСОБА_1 зазначав, що не може з’явитися в судове засідання за станом здоров’я. Проте, докази поважності неявки в судові засідання 29.08.2018 року, 04.10.2018 року, 10.10.2018 року ОСОБА_1 суду не надав, як і не надав жодних доказів, що стан його здоров’я перешкоджає йому бути присутнім у вказаних судових засіданнях», – йдеться у тексті постанови.



Відтак, суд оштрафував Андрія Стасюка і позбавив водійських прав на рік. Той найняв адвоката і подав апеляцію. Справа потрапила до судді Олега Клока, вже відомого своєю поблажливістю до п’яних водіїв. Саме він виключив з вироку відносно Володимира Боровика, який у стані сп’яніння вчинив смертельну ДТП, пункт про порушення правил дорожнього руху і таким чином чоловікові повернули право керувати автівкою.



В апеляції Андрій Стасюк не оскаржував факт нетверезого водіння. Адвокат «бив» на те, що суд першої інстанції порушив право на захист, неналежно повідомивши порушника про судовий розгляд. Також до апеляційного суду звернулась громадська організація «Спілка ветеранів бойових дій, ветеранів АТО та волонтерів «Безпека Волині» з проханням передати їм матеріали справи відносно Малиша для застосування замість штрафу і тимчасового вилучення водійських прав заходів громадського впливу. Головуючий у справі Олег Клок скасував постанову Луцького міськрайонного суду і постановив нове рішення – передати на поруки колективу ветеранів і волонтерів.



Згаданий служитель Феміди також скасував постанову своїх колег з Луцького міськрайонного суду відносно начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Володимира Ковша.



Співробітник поліції не лише сів п’яним за кермо, а й спричинив дорожньо-транспортну пригоду, за що йому й присудили передбачене законом покарання. Але в апеляційній інстанції Володимир Ковш з водія перетворився на пасажира і пасивного учасника автопригоди. Олег Клок постановив – апеляційну скаргу задовольнити, справу закрити через відсутність правопорушення.



Таке ж рішення вершитель правосуддя виніс відносно волинського податківця – головного державного ревізора-інспектора відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв та тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Олександра Якобчука. Того в червні 2018-го Луцький міськрайонний суд визнав винним у водінні напідпитку. Олег Клок кликав в апеляційну інстанцію свідків пригоди, а ті не прийшли. Тож це стало приводом скасувати постанову.





Голова Волинського апеляційного суду Петро Філюк теж не може переступити через власне сумління у справах, де фігурують слова: ветеран, війна, АТО, Айдар… Ще у 2017-му Ковельський міськрайонний суд притягнув до відповідальності за нетверезе водіння Валерія Парата. Чоловік виявився волонтером, який ремонтує автомобілі для АТО. Тож в апеляції зглянулись на його особистий внесок в перемогу України над агресором і передали матеріали справи поручителям – ГО «Айдар для інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій».



Минулого 2018-го року кілька разів поспіль оскаржував постанови патрульних у судах співробітник відділу іхтіології та регулювання рибальства України в Волинській області Олег Цвид. Якщо вірити інформації з судового реєстру, 27 травня у Шацьку майже о першій ночі його зупинили співробітники Любомльського відділу поліції. У чоловіка не було при собі водійського посвідчення, вогнегасника і він був не пристебнутим паском безпеки. Тож патрульні склали протоколи за відповідними статтями Кодексу України про адмінправопорушення і відпустили. А вже через годину на Олега Цвида склали протокол за статтею 130, тобто за нетверезе водіння. Шацький районний суд визнав його винним в керуванні напідпитку і постановив позбавити водійських прав та оштрафувати. Олег Цвид пройшов низку інстанцій, щоб довести протиправність дій патрульних, скасувати адмінстягнення і зобов’язати поліцію видалити з бази інформацію про ці порушення. І йому це частково вдалося.



В апеляції справу за статтею 130 розглядав суддя Віктор Гапончук. Він взявся всебічно і повно досліджувати обставини і виявив, що суд першої інстанції у своєму рішенні керувався лише протоколом про порушення і висновком медичного огляду на стан сп’яніння, а не перевіряв ці документи. Суддя Гапончук звертався до поліції про надання відеозапису з боді-камер і кликав свідків. Але ніхто не відгукнувся і не прийшов. Отже, Олега Цвида визнано невинним. А поки тривав процес оскарження, то його вже встигли зупинити вдруге. Цього разу протокол склали через несправності транспортного засобу і керування ним особою позбавленою водійських прав.



До слова, у декларації про майно і доходи Олега Цвида не вказано автомобіль, на якому співробітника Держагентства рибного господарства спіткали такі карколомні пригоди. Це так звана євробляха «Volkswagen Golf».



Серед відомих фігурантів, яким у 2018-му Волинський апеляційний суд дав другий шанс – голова Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олександр Товстенюк.



Ще у липні 2017-го його зупинили патрульні. Алкотест показав результат на рівні похибки – 0,23‰ при нормі у 0,2‰. Однак у суді першої інстанції Олександр Товстенюк розповів, що вживав слабоалкогольні напої, тож його визнали винним у правопорушенні.



В апеляції справа потрапила до судді Віталія Денісова. Той дуже ґрунтовно проаналізував доводи скаржника та його адвокатів і навіть призначив додаткову експертизу.



«В день проведення огляду ОСОБА_3 випив 0,3 л пива о 20 год. Маса тіла ОСОБА_3 складає 81 кг. Отже, встановлено, що підекспертний 30.07.2017 приблизно о 20 год. випив 300 мл пива, що складає в перерахунку на чистий алкоголь приблизно 15 гр., а час від останнього вживання алкоголю до зупинки працівниками поліції становив 1 год. 40 хв., тобто 1.67 год.



В процесі дослідження було задіяно формулу Відмарка. За результатами підрахунків за вказаною формулою було встановлено, що на час зупинки працівниками поліції 30.07.2017 о 21 год. 45 хв. вміст етилового спирту в крові ОСОБА_3 становив 0,05 проміле, що вкладається в межі вмісту ендогенного (фізіологічного) алкоголю в крові.



Отже, ОСОБА_3 30.07.2017 о 21 год. 45 хв. в стані алкогольного сп’яніння не перебував.



Поняття «вживання алкоголю» та «стан алкогольного сп’яніння» є поняттями не завжди однаковими, так як «стан алкогольного сп’яніння» залежить не тільки від «вживання алкоголю», а і від багатьох інших факторів (стать, вік, індивідуальні особливості організму, наявність супутніх захворювань, якості випитого напою і його міцності, часу, протягом якого було прийнято певну дозу алкоголю, фізичного, психічного стану людини та інше), а певні концентрації алкоголю в організмі, є недостатніми, щоб викликати симптоматику алкогольного сп’яніння», – йдеться в постанові.



У результаті постанову суду першої інстанції скасували. Нема правопорушення, – констатував Віталій Денісов.



ЦИФРИ І ПІДСУМКИ: МЕНШЕ СКАРЖИЛИСЬ – РІДШЕ «МИЛУВАЛИ»



У Волинському апеляційному суді скарги фігурантів адмінсправ про водіння в стані алкогольного сп’яніння або ж під дією наркотичних засобів розглядали семеро суддів.



Найбільше перепало судді Віктору Гапончуку, він розглянув 72 справи. Олег Клок – 49, Віталій Денісов – 46, Петро Борсук – 31, Тетяна Лівандовська-Кочура – 27, Василь Подолюк – 9, а голова суду Петро Філюк – 5.



Найбільш безпристрасним до апелянтів був суддя Петро Борсук, понад 93,7% усіх скарг повернуто, або ж рішення суду першої інстанції про притягнення до відповідальності залишено без змін. За ним йдуть Віктор Гапончук – 81,9%, Олег Клок – 75,5% та Тетяна Лівандовська-Кочура – 75%. Найменший відсоток «покараних» у суддів Петра Філюка (40%), Василя Подолюка (55,6%) і Віталія Денісова (60,9%).





Варто зауважити, що ухвали апеляційного суду, які були винесені минулого року, інколи стосувались правопорушень вчинених у 2017-му, або й навіть постанов суду першої інстанції за цей же рік.



Цікаво, що у першій інстанції у 2017 році волинські суди розглянули 2910 справ про нетверезе водіння, а в апеляції 320. У 2018-ому році загальні суди винесли 2259 постанов за статтею 130 КУпАП, а до апеляції надійшла 241 скарга.



Минулоріч в апеляції найчастіше скасовували постанови Луцького та Ковельського міськрайонних судів. Саме ці суди ввійшли до ТОП-5 за відсотком оштрафованих і позбавлених водійських прав порушників за підсумками 2018-го року.



Оксана ПЕТРУК, Марія СМИК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018-му році Апеляційний суд Волині розглянув 241 скаргу на рішення судів першої інстанції щодо нетверезих водіїв, тобто за 130 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.Більшість, а точніше 75,5% таких справ, завершилась для апелянтів невтішно. Скаргу або повернули, або залишили рішення суду першої інстанції без змін. Проте декого право на апеляцію таки врятувало від неприємностей. Серед щасливчиків – правоохоронці, податківці, учасники АТО і волонтери, - пише Громадське Волинь , громадянин Росії з посвідкою на постійне проживання в Україні, відомий загалу під прізвиськом «Малиш». Його знають як колишнього бійця батальйону «Айдар», а також нинішнього охоронця деяких чиновників. У липні минулого року у Ковелі його зупинили патрульні. Чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння був за кермом авто Land Rover. Проходити тест на вміст алкоголю відмовився. Згодом постанову за статтею 130 розглядали у Луцькому міськрайонному суді. Проте на жодне з засідань «Малиш» не з’явився.«Слухання даної справи неодноразово відкладалося за клопотанням ОСОБА_1, а саме: 29.08.2018 року та 04.10.2018 року. На обґрунтування вказаних клопотань ОСОБА_1 зазначав, що не може з’явитися в судове засідання за станом здоров’я. Проте, докази поважності неявки в судові засідання 29.08.2018 року, 04.10.2018 року, 10.10.2018 року ОСОБА_1 суду не надав, як і не надав жодних доказів, що стан його здоров’я перешкоджає йому бути присутнім у вказаних судових засіданнях», – йдеться у тексті постанови.Відтак, суд оштрафував Андрія Стасюка і позбавив водійських прав на рік. Той найняв адвоката і подав апеляцію. Справа потрапила до судді, вже відомого своєю поблажливістю до п’яних водіїв. Саме він виключив з вироку відносно, який у стані сп’яніння вчинив смертельну ДТП, пункт про порушення правил дорожнього руху і таким чином чоловікові повернули право керувати автівкою.В апеляції Андрій Стасюк не оскаржував факт нетверезого водіння. Адвокат «бив» на те, що суд першої інстанції порушив право на захист, неналежно повідомивши порушника про судовий розгляд. Також до апеляційного суду звернулась громадська організація «Спілка ветеранів бойових дій, ветеранів АТО та волонтерів «Безпека Волині» з проханням передати їм матеріали справи відносно Малиша для застосування замість штрафу і тимчасового вилучення водійських прав заходів громадського впливу. Головуючий у справі Олег Клок скасував постанову Луцького міськрайонного суду і постановив нове рішення – передати на поруки колективу ветеранів і волонтерів.Згаданий служитель Феміди також скасував постанову своїх колег з Луцького міськрайонного суду відносно начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській областіСпівробітник поліції не лише сів п’яним за кермо, а й спричинив дорожньо-транспортну пригоду, за що йому й присудили передбачене законом покарання. Але в апеляційній інстанції Володимир Ковш з водія перетворився на пасажира і пасивного учасника автопригоди. Олег Клок постановив – апеляційну скаргу задовольнити, справу закрити через відсутність правопорушення.Таке ж рішення вершитель правосуддя виніс відносно волинського податківця – головного державного ревізора-інспектора відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв та тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Олександра Якобчука. Того в червні 2018-го Луцький міськрайонний суд визнав винним у водінні напідпитку. Олег Клок кликав в апеляційну інстанцію свідків пригоди, а ті не прийшли. Тож це стало приводом скасувати постанову.Голова Волинського апеляційного судутеж не може переступити через власне сумління у справах, де фігурують слова: ветеран, війна, АТО, Айдар… Ще у 2017-му Ковельський міськрайонний суд притягнув до відповідальності за нетверезе водіння. Чоловік виявився волонтером, який ремонтує автомобілі для АТО. Тож в апеляції зглянулись на його особистий внесок в перемогу України над агресором і передали матеріали справи поручителям – ГО «Айдар для інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій».Минулого 2018-го року кілька разів поспіль оскаржував постанови патрульних у судах співробітник відділу іхтіології та регулювання рибальства України в Волинській області. Якщо вірити інформації з судового реєстру, 27 травня у Шацьку майже о першій ночі його зупинили співробітники Любомльського відділу поліції. У чоловіка не було при собі водійського посвідчення, вогнегасника і він був не пристебнутим паском безпеки. Тож патрульні склали протоколи за відповідними статтями Кодексу України про адмінправопорушення і відпустили. А вже через годину на Олега Цвида склали протокол за статтею 130, тобто за нетверезе водіння. Шацький районний суд визнав його винним в керуванні напідпитку і постановив позбавити водійських прав та оштрафувати. Олег Цвид пройшов низку інстанцій, щоб довести протиправність дій патрульних, скасувати адмінстягнення і зобов’язати поліцію видалити з бази інформацію про ці порушення. І йому це частково вдалося.В апеляції справу за статтею 130 розглядав суддя. Він взявся всебічно і повно досліджувати обставини і виявив, що суд першої інстанції у своєму рішенні керувався лише протоколом про порушення і висновком медичного огляду на стан сп’яніння, а не перевіряв ці документи. Суддя Гапончук звертався до поліції про надання відеозапису з боді-камер і кликав свідків. Але ніхто не відгукнувся і не прийшов. Отже, Олега Цвида визнано невинним. А поки тривав процес оскарження, то його вже встигли зупинити вдруге. Цього разу протокол склали через несправності транспортного засобу і керування ним особою позбавленою водійських прав.До слова, у декларації про майно і доходи Олега Цвида не вказано автомобіль, на якому співробітника Держагентства рибного господарства спіткали такі карколомні пригоди. Це так звана євробляха «Volkswagen Golf».Серед відомих фігурантів, яким у 2018-му Волинський апеляційний суд дав другий шанс – голова Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом»Ще у липні 2017-го його зупинили патрульні. Алкотест показав результат на рівні похибки – 0,23‰ при нормі у 0,2‰. Однак у суді першої інстанції Олександр Товстенюк розповів, що вживав слабоалкогольні напої, тож його визнали винним у правопорушенні.В апеляції справа потрапила до судді. Той дуже ґрунтовно проаналізував доводи скаржника та його адвокатів і навіть призначив додаткову експертизу.«В день проведення огляду ОСОБА_3 випив 0,3 л пива о 20 год. Маса тіла ОСОБА_3 складає 81 кг. Отже, встановлено, що підекспертний 30.07.2017 приблизно о 20 год. випив 300 мл пива, що складає в перерахунку на чистий алкоголь приблизно 15 гр., а час від останнього вживання алкоголю до зупинки працівниками поліції становив 1 год. 40 хв., тобто 1.67 год.В процесі дослідження було задіяно формулу Відмарка. За результатами підрахунків за вказаною формулою було встановлено, що на час зупинки працівниками поліції 30.07.2017 о 21 год. 45 хв. вміст етилового спирту в крові ОСОБА_3 становив 0,05 проміле, що вкладається в межі вмісту ендогенного (фізіологічного) алкоголю в крові.Отже, ОСОБА_3 30.07.2017 о 21 год. 45 хв. в стані алкогольного сп’яніння не перебував.Поняття «вживання алкоголю» та «стан алкогольного сп’яніння» є поняттями не завжди однаковими, так як «стан алкогольного сп’яніння» залежить не тільки від «вживання алкоголю», а і від багатьох інших факторів (стать, вік, індивідуальні особливості організму, наявність супутніх захворювань, якості випитого напою і його міцності, часу, протягом якого було прийнято певну дозу алкоголю, фізичного, психічного стану людини та інше), а певні концентрації алкоголю в організмі, є недостатніми, щоб викликати симптоматику алкогольного сп’яніння», – йдеться в постанові.У результаті постанову суду першої інстанції скасували. Нема правопорушення, – констатував Віталій Денісов.У Волинському апеляційному суді скарги фігурантів адмінсправ про водіння в стані алкогольного сп’яніння або ж під дією наркотичних засобів розглядали семеро суддів.Найбільше перепало судді Віктору Гапончуку, він розглянув 72 справи. Олег Клок – 49, Віталій Денісов – 46, Петро Борсук – 31, Тетяна Лівандовська-Кочура – 27, Василь Подолюк – 9, а голова суду Петро Філюк – 5.Найбільш безпристрасним до апелянтів був суддя Петро Борсук, понад 93,7% усіх скарг повернуто, або ж рішення суду першої інстанції про притягнення до відповідальності залишено без змін. За ним йдуть Віктор Гапончук – 81,9%, Олег Клок – 75,5% та Тетяна Лівандовська-Кочура – 75%. Найменший відсоток «покараних» у суддів Петра Філюка (40%), Василя Подолюка (55,6%) і Віталія Денісова (60,9%).Варто зауважити, що ухвали апеляційного суду, які були винесені минулого року, інколи стосувались правопорушень вчинених у 2017-му, або й навіть постанов суду першої інстанції за цей же рік.Цікаво, що у першій інстанції у 2017 році волинські суди розглянули 2910 справ про нетверезе водіння, а в апеляції 320. У 2018-ому році загальні суди винесли 2259 постанов за статтею 130 КУпАП, а до апеляції надійшла 241 скарга.Минулоріч в апеляції найчастіше скасовували постанови Луцького та Ковельського міськрайонних судів. Саме ці суди ввійшли до ТОП-5 за відсотком оштрафованих і позбавлених водійських прав порушників за підсумками 2018-го року.

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