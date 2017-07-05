Відкриття нового «АТБ»: можливостей для кулінарних експериментів стає більше*

Мережа, яку вже встигли полюбити волиняни, пропонує споживачам не лише вітчизняні, а й імпортні товари за доступними цінами.Наприкінці березня у Луцьку відчинив свої двері новий «АТБ». Магазин на вулиці Ковельській став п’ятою торговельною точкою цієї потужної мережі в нашому обласному центрі. Віднині вона представлена на Волині дев’ятьма маркетами у трьох населених пунктах (Луцьк, Ковель та Нововолинськ). Це гарна новина не лише для тих споживачів, які хочуть купувати якісні та доступні товари, а й для поціновувачів кулінарних експериментів. Адже мережа пропонує широкий вибір імпортних товарів за майже українськими цінами.«Конкурентна перевага досягається за рахунок мінімізації витрат, оптимізації бізнес-процесів, упровадження інноваційних технологій, удосконалення технологічних процесів», – розповідає заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет»Вона наголошує на тому, що частина закордонних товарів реалізується під так званими власними торговими марками (ВТМ). Покупець легко упізнає їх за маркуванням «De Luxe Foods&Goods Selected». Ідеться, зокрема, про оливкову олію, рибні консерви, розчинну каву, екзотичні сорти чаю, макаронні вироби та деякі крупи. Такі товари виготовляють спеціально для «АТБ», але роблять це на іноземних підприємствах: спагеті, відповідно, в Італії, чаї – в азіатських країнах, олію – в Іспанії тощо. Якість цих продуктів беззаперечна, оскільки мережа ретельно слідкує за дотриманням усіх правил та норм. Це ціла система – від взаємодії з виробниками – до власних розподільчих центрів, наявності транспорту з необхідним температурним обладнанням, власних відділів контролю тощо. У мережі втілені всі найпрогресивніші технології дотримання стандартів якості: від моделі співпраці з провідними лабораторіями – до роботи таємних покупців, від використання сучасного обладнання – до залучення відвідувачів до перевірки термінів реалізації продукції.Окрім «De Luxe Foods&Goods Selected», імпортна продукція представлена також і відомими європейськими та іншими брендами. Проте й тут мережі вдається оптимізувати цінову політику за рахунок оптових закупівель. Закордонні харчові підприємства зацікавлені у співпраці з таким великим клієнтом. І саме йому можуть надавати пільгові умови для закупівель. Ба більше. Виробники нерідко йдуть навіть на проведення спільних маркетингових активностей: акцій, знижок, додаткових бонусів тощо. Нагадуємо, що «АТБ» – найпотужніший гравець вітчизняної торговельної галузі. Мережа нараховує 1004 магазини у 256 населених пунктах України. За рахунок своєї розгалуженості компанія має можливість додатково мінімізувати витрати на логістику і рекламу, відповідно, вартість продукції значно нижча середньоринкової. «Продукція ВТМ і товари власного імпорту формують ексклюзивний асортимент торгової мережі. Покупці набувають якісну продукцію за цінами, які можуть бути до 30 % нижчими за аналогічні брендовані товари або товари іноземних виробників в інших торговельних компаніях», – наголошує Наталія Шаповалова.Для волинянок, які, зважаючи на відкриття ще одного магазину «АТБ», віднині мають більше можливостей для закупівель, така політика компанія означає доступність інгредієнтів для приготування найрізноманітніших страв для себе та своїх близьких. Завдяки «АТБ» кулінарний світ стає більш відкритим для кожного українця. Тож скористаймося цією новою нагодою поекспериментувати на кухні.Текст -