«АТБ»: власні торгові марки – це «обличчя» компанії*

Завдяки стратегії розвитку ВТМ, компанія демонструє нарощування кількості клієнтів, які щоденно закуповуються саме у цій мережі.Розвиток сучасної галузі торгівлі пропонує найширший вибір місць для купівлі продуктів і товарів повсякденного попиту: від стихійних ринків до модернових центрів, від малесеньких магазинчиків до великих супермаркетів. Утримати свого клієнта в таких умовах дуже складно. Але є заклади, які вже протягом багатьох десятиліть не скаржаться на відсутність покупців. Це результат величезної праці колективу, а також грамотно обрана стратегія роботи. Серед її найважливіших напрямків компанія «АТБ» називає розвиток ВТМ.З цим терміном добре знайомі європейські покупці. Багато вітчизняних господинь також уже встигли оцінити всі переваги таких товарів. Маркування ВТМ означає, що продукцію випускають перевірені виробники на замовлення конкретної торговельної мережі. При цьому ціни на неї значно нижчі, оскільки мінімізовані витрати на логістику та рекламу. Асортимент магазинів «АТБ» (а це сьогодні більше 3500 найменувань товарів) практично на чверть складається з продукції власних торгових марок.«Власні торгові марки – це товари, які представлені тільки в нашій мережі, оскільки їх виробляють виключно на замовлення «АТБ». До них ми висуваємо найжорсткіші вимоги, адже вони є «обличчям» нашої компанії. Отже, незважаючи на низьку ціну, якість продукції ВТМ не поступається якості продукції відомих брендів», – зазначає заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет»Така продукція формує ексклюзивний асортимент торговельної мережі. Покупці завжди мають змогу придбати якісні товари за цінами до 30% нижчими ніж на аналогічну брендовану продукцію. На даний час товари ВТМ представлені практично у всіх товарних категоріях. При цьому чотири рівні ВТМ орієнтовані на різні цінові сегменти. Перший (високий) ціновий рівень – продукція з маркуванням «De Luxe Foods & Goods Selected», якою позначені елітні імпортні товари. Їх компанія ввозить в країну самостійно, що дозволяє економити та формувати найбільш конкурентоспроможні ціни. Середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”». Третій (середній) ціновий рівень – продукція торгової марки «Своя лінія», четвертий – бренд «Розумний вибір», товари якого є найдешевшими.Вдосконалення лінійок ВТМ у компанії відбувається постійно, оскільки ця продукція користується підвищеним попитом з боку клієнтів магазинів. У найближчих планах «АТБ» – розвиток ВТМ з акцентом на інноваційні товари в категорії «Фреш». Пріоритетним напрямком є випуск якісних товарів для здорового харчування: без вмісту пальмового масла, шкідливих барвників, харчових добавок і консервантів. Зараз активно розвивається власна торгова марка «Спецзамовлення “АТБ”». В її асортименті представлені молочні продукти від фермерських господарств з молока вищого сорту, ковбасні вироби, виготовлені за ДСТУ, натуральне згущене молоко. У 2019 р. заплановано розширення лінійки «Спецзамовлення “АТБ”» за рахунок категорії «бакалія». Крім цього, очікуються приємні сюрпризи і в ТМ «De Luxe».Розвиваючи власні торгові марки, компанія «АТБ» прагне показати споживачам турботу й увагу, вкладені у виробництво кожної асортиментної позиції. Тому коли покупці обирають улюблені товари, компанія розуміє: така стратегія є єдино правильною для сучасної торговельної мережі.Текст -