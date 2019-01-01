Мешканці волинського містечка профінансували чверть кампанії Гриценка

Анатолія Гриценка надійшла від мешканців Володимира-Волинського, райцентру у Волинській області.



Жителі 30-тисячного містечка перерахували Гриценку 28 мільйонів гривень, що становить 43% усіх внесків фізичних осіб, або ж чверть загального обсягу надходжень у виборчий фонд кандидата, - інформує рух



Внески деяких людей перевищували їхні доходи та заощадження, що може свідчити про те, що вони переказували не свої кошти й ім'я справжнього донора, який пожертвував гроші Гриценку, не відоме. У багатьох випадках через таких внескодавців на рахунок заводили максимальну суму – 1,5 млн грн.



Ця інформація зазначена у проміжному фінансовому звіті про надходження та витрати з виборчого фонду кандидата, опублікованому на сайтах ЦВК і НАЗК.



На цьогорічних виборах кандидат на посаду Президента України Анатолій Гриценко зумів залучити на свою кампанію понад 100 мільйонів гривень і потрапив до ТОП-5 кандидатів за розміром виборчого фонду.



Для порівняння: на виборчу кампанію 2014 року Гриценко витратив лише 7,5 мільйона, тоді він відставав від лідера за витратами на кампанію в понад 10 разів.







Донори, з якими поспілкувався Рух ЧЕСНО, підтвердили факт фінансування Анатолія Гриценка. Однак аналіз показує, що не всі жертводавці мали достатньо коштів, аби перерахувати їх на кампанію кандидата.



По 1,5 мільйона гривень Гриценку дали 17 людей з Володимира-Волинського, ще двоє – по 1,25 мільйона.



Серед волинських донорів є, наприклад, Валентин Борбелюк – рідний брат підприємця, колишнього регіонала Олега Борбелюка. Саме на території його підприємства "Гербор-Холдинг" у березні цього року Анатолій Гриценко зустрічався з виборцями.



Олег Борбелюк перебував у фракції "Партії регіонів" у Волинській облраді та вийшов з партії лише після перемоги Революції Гідності – 5 березня 2014 року. 2015-го він балотувався до Володимир-Волинської міської ради від партії "Наш край".



Серед внескодавців Гриценка є також підприємець Олександр Юзвенко, який нещодавно шукав фінансування для свого бізнесу.



"Наразі для розвитку бізнесу виникла потреба у залученні додаткових коштів. За рахунок цього до 1 співробітника, що вже працює в моєму бізнесі, я планую найняти ще 3. Тому прошу Вас фінансово підтримати мій бізнес", – ідеться в його повідомленні на сайті з пошуку підтримки для бізнесу.



У коментарі Руху ЧЕСНО Юзвенко запевнив, що переказував гроші, оскільки підтримує Гриценка, а зі своїм бізнесом справи наразі налагодив.





Фото із сайту https://kub.pb.ua, де Олександр Юзвенко збирав кошти



Син підприємця, двадцятидев'ятирічний Дмитро Юзвенко, теж дав кандидатові Гриценку 1,5 мільйона гривень. Цікаво, що в лютому цього року на сайті Work.ua він розмістив резюме для пошуку роботи. У ньому він зазначив, що нині працює в компанії "БРВ-Україна", пов'язаній з Олегом Борбелюком.







Серед донорів Анатолія Гриценка є також жителька Володимира-Волинського Юлія Іщенко – колишня медсестра, а нині співробітниця "Гербор-Холдинг", у якому Олег Борбелюк є керівником і засновником. Саме це підприємство Гриценко відвідував 13 березня.



Одним з донорів, котрі жертвували по 1,5 мільйона, є Юрій Щербатюк – колишній очільник ПрАТ "Володимир-Волинський дослідно-експериментальний завод", що припинив своє існування в лютому 2019 року. Співзасновником цієї компанії був той самий Олег Борбелюк.



1,5 мільйона дав Гриценку й Володимир Дячук, директор ПАТ "Володимир-Волинське АТП-10707", що також належить Олегу Борбелюку.



По 1,5 мільйона гривень до виборчого фонду переказало подружжя Віктор і Валентина Клименки. Згідно з декларацією їхнього зятя Віталія Чуя за 2017 рік, обоє Клименків – пенсіонери, власники цінних паперів, які 2017-го дали їм 7 та 15 тисяч гривень доходу. Пенсія Віктора Клименка позаторік становила 31 тисячу гривень, а Валентини Клименко – 27 тисяч. Валентині Клименко гроші із застави, зрештою, повернули.



Підприємець Володимир Омелянюк, який також перерахував Гриценку 1,5 мільйона, підтвердив Руху ЧЕСНО, що робив такий внесок:



"У нас навіть палатки стоять, агітаторів багато. Володимир-Волинський працює на рахунок того. Дуже багато людей, які реально його підтримують. Бо він може щось хоча б зробити, хоча б один нормальний. Це моя особиста думка. Я думаю, що з цього буде толк", – розповів Омелянюк.



Зауважимо, що 1,5 мільйона гривень – це фактично максимальний ліміт внеску, який на користь кандидата може переказати одна особа. Закон обмежує суму внеску, аби уникнути впливу фінансово-промислових груп, котрі готові вкладати в політиків значно більші кошти. Ті ж у свою чергу стають залежними від такого фінансування, особливо якщо воно надходить з незначної кількості джерел. Як наслідок, якщо хтось готовий надати партії чи кандидату вагому підтримку, то єдиний спосіб завести ці кошти на офіційні рахунки – використати посередників.



Це є проблемою не лише через порушення закону, а й з погляду прозорості, адже найчастіше ми не знаємо, хто саме фінансує партію або кандидата навіть після аналізу їхніх фінансових звітів.



Громадський рух ЧЕСНО звернувся по коментар до штабу Анатолія Гриценка. Член координаційної ради партії "Громадянська позиція" Єгор Фірсов, котрий опікується у Гриценка фандрейзингом, повідомив, що вони не досліджували всіх внесків до виборчого фонду, але після повідомлення ЧЕСНО звернуть увагу на ситуацію.



"Ми будемо аналізувати цю ситуацію, але ми не можемо за кожного члена, який нам перерахував гроші, давати коментарі. Ми також зацікавлені розібратися в ситуації. Зараз ми не можемо сказати, що це були за люди і які в них можуть бути фінансові проблеми. Ми спираємося на мережу (регіональні команди "Громадянської позиції", – прим. ЧЕСНО) та місцевих підприємців, з якими комунікує осередок", – сказав Фірсов.



Окрім донорів з Володимира-Волинського, як фізична особа значну суму дав підприємець із Івано-Франківська Микола Ладовський – 1,6 мільйона гривень. Його дружина пожертвувала ще 1,6 мільйона гривень.



Ладовський є членом координаційної ради "Громадянської позиції", співвласником компаній "Спеціалізована пересувна механізована колона №618", "Західбуделеватор", "Нивала" й "Торгово-промислове підприємство "Карпати".



Дочка Ладовського, ФОП Гельо-Ладовська Ольга Миколаївна, профінансувала виборчий фонд Гриценка ще на 1,7 мільйона гривень. Її чоловік Вадим Гельо переказав ще 995 тисяч гривень.



1,5 мільйона гривень Гриценку дав Олександр Кац – засновник мережі автозаправних станцій "KLO".



Ще 1,5 мільйона пожертвував Василь Кухарчук з Львівської області. 2018 року він шукав роботу інженера з упровадження програмного забезпечення у Львові.







Голова "Європейської партії України" Микола Катеринчук дав на виборчу кампанію Анатолія Гриценка 1,2 мільйона гривень.



Серед донорів кандидата є й киянин Ярослав Любич, який перерахував Гриценку 149,5 тисячі гривень. Людина з таким ім'ям, так само з Києва, працює держслужбовцем, молодшим інспектором-кінологом. У його декларації за 2018 рік зазначено, що торік він отримав 123,5 тисячі гривень зарплати та 6 тисяч матеріальної допомоги. Крім того, минулого року він узяв кредит на 100 тисяч гривень.



Можемо припустити, що значна частина виборчого фонду Анатолія Гриценка формувалася з внесків осіб, які, ймовірно, переказували кандидату не власні гроші. Це може бути і процедурним порушенням під час здійснення внесків, однак більшою проблемою є те, що ми, напевно, не знаємо реального походження цих коштів.



Проблема використання підставних осіб для фінансування партій і виборчих кампаній стала настільки поширеною, що потребує оперативного розв'язання шляхом внесення змін до українського законодавства.



На думку авторів матеріалу, суму внеску слід обмежити не розміром мінімальної заробітної плати, а часткою сукупного офіційного доходу донора протягом останніх 2-3 років. Окрім цього, потрібно запровадити санкції за посередництво під час фінансування партій і кандидатів. Однак усі ці зміни в законодавстві будуть марними без проактивної позиції контролюючих органів, Національної поліції, а також незалежного суду.



Нагадаємо, Рух ЧЕСНО проаналізував попередні виборчі фонди інших кандидатів. Так, працівники підприємств олігархів Ріната Ахметова та Вадима Новинського фінансували мільйонами гривень кампанію кандидата в Президенти Олександра Вілкула.



А кандидат Микола Габер за всю свою виборчу кампанію отримав на рахунок виборчого фонду тільки один платіж – 500 гривень, але потім повернув їх як помилкове надходження.



Петро Порошенко профінансував свій виборчий фонд самостійно, а Юлії Тимошенко гроші дала партія "Батьківщина". Це означає, що нині походження коштів її кампанії не відоме. Своїх донорів партії оприлюднять у фінансових звітах за I квартал, які з'являться у травні, коли ця інформація вже не буде актуальною для виборців.



Серед спонсорів "Радикальної партії Олега Ляшка" минулого року були довірені особи кандидата Руслана Ригованова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже половина внесків у виборчий фонднадійшла від мешканців Володимира-Волинського, райцентру у Волинській області.Жителі 30-тисячного містечка перерахували Гриценку 28 мільйонів гривень, що становить 43% усіх внесків фізичних осіб, або ж чверть загального обсягу надходжень у виборчий фонд кандидата, - інформує рух Чесно Внески деяких людей перевищували їхні доходи та заощадження, що може свідчити про те, що вони переказували не свої кошти й ім'я справжнього донора, який пожертвував гроші Гриценку, не відоме. У багатьох випадках через таких внескодавців на рахунок заводили максимальну суму – 1,5 млн грн.Ця інформація зазначена у проміжному фінансовому звіті про надходження та витрати з виборчого фонду кандидата, опублікованому на сайтах ЦВК і НАЗК.На цьогорічних виборах кандидат на посаду Президента України Анатолій Гриценко зумів залучити на свою кампанію понад 100 мільйонів гривень і потрапив до ТОП-5 кандидатів за розміром виборчого фонду.Для порівняння: на виборчу кампанію 2014 року Гриценко витратив лише 7,5 мільйона, тоді він відставав від лідера за витратами на кампанію в понад 10 разів.Донори, з якими поспілкувався Рух ЧЕСНО, підтвердили факт фінансування Анатолія Гриценка. Однак аналіз показує, що не всі жертводавці мали достатньо коштів, аби перерахувати їх на кампанію кандидата.По 1,5 мільйона гривень Гриценку дали 17 людей з Володимира-Волинського, ще двоє – по 1,25 мільйона.Серед волинських донорів є, наприклад,– рідний брат підприємця, колишнього регіонала. Саме на території його підприємства "Гербор-Холдинг" у березні цього року Анатолій Гриценко зустрічався з виборцями.Олег Борбелюк перебував у фракції "Партії регіонів" у Волинській облраді та вийшов з партії лише після перемоги Революції Гідності – 5 березня 2014 року. 2015-го він балотувався до Володимир-Волинської міської ради від партії "Наш край".Серед внескодавців Гриценка є також підприємець, який нещодавно шукав фінансування для свого бізнесу."Наразі для розвитку бізнесу виникла потреба у залученні додаткових коштів. За рахунок цього до 1 співробітника, що вже працює в моєму бізнесі, я планую найняти ще 3. Тому прошу Вас фінансово підтримати мій бізнес", – ідеться в його повідомленні на сайті з пошуку підтримки для бізнесу.У коментарі Руху ЧЕСНО Юзвенко запевнив, що переказував гроші, оскільки підтримує Гриценка, а зі своїм бізнесом справи наразі налагодив.Син підприємця, двадцятидев'ятирічний, теж дав кандидатові Гриценку 1,5 мільйона гривень. Цікаво, що в лютому цього року на сайті Work.ua він розмістив резюме для пошуку роботи. У ньому він зазначив, що нині працює в компанії "БРВ-Україна", пов'язаній з Олегом Борбелюком.Серед донорів Анатолія Гриценка є також жителька Володимира-Волинського– колишня медсестра, а нині співробітниця "Гербор-Холдинг", у якому Олег Борбелюк є керівником і засновником. Саме це підприємство Гриценко відвідував 13 березня.Одним з донорів, котрі жертвували по 1,5 мільйона, є– колишній очільник ПрАТ "Володимир-Волинський дослідно-експериментальний завод", що припинив своє існування в лютому 2019 року. Співзасновником цієї компанії був той самий Олег Борбелюк.1,5 мільйона дав Гриценку й, директор ПАТ "Володимир-Волинське АТП-10707", що також належить Олегу Борбелюку.По 1,5 мільйона гривень до виборчого фонду переказало подружжя. Згідно з декларацією їхнього зятя Віталія Чуя за 2017 рік, обоє Клименків – пенсіонери, власники цінних паперів, які 2017-го дали їм 7 та 15 тисяч гривень доходу. Пенсія Віктора Клименка позаторік становила 31 тисячу гривень, а Валентини Клименко – 27 тисяч. Валентині Клименко гроші із застави, зрештою, повернули.Підприємець, який також перерахував Гриценку 1,5 мільйона, підтвердив Руху ЧЕСНО, що робив такий внесок:"У нас навіть палатки стоять, агітаторів багато. Володимир-Волинський працює на рахунок того. Дуже багато людей, які реально його підтримують. Бо він може щось хоча б зробити, хоча б один нормальний. Це моя особиста думка. Я думаю, що з цього буде толк", – розповів Омелянюк.Зауважимо, що 1,5 мільйона гривень – це фактично максимальний ліміт внеску, який на користь кандидата може переказати одна особа. Закон обмежує суму внеску, аби уникнути впливу фінансово-промислових груп, котрі готові вкладати в політиків значно більші кошти. Ті ж у свою чергу стають залежними від такого фінансування, особливо якщо воно надходить з незначної кількості джерел. Як наслідок, якщо хтось готовий надати партії чи кандидату вагому підтримку, то єдиний спосіб завести ці кошти на офіційні рахунки – використати посередників.Це є проблемою не лише через порушення закону, а й з погляду прозорості, адже найчастіше ми не знаємо, хто саме фінансує партію або кандидата навіть після аналізу їхніх фінансових звітів.Громадський рух ЧЕСНО звернувся по коментар до штабу Анатолія Гриценка. Член координаційної ради партії "Громадянська позиція", котрий опікується у Гриценка фандрейзингом, повідомив, що вони не досліджували всіх внесків до виборчого фонду, але після повідомлення ЧЕСНО звернуть увагу на ситуацію."Ми будемо аналізувати цю ситуацію, але ми не можемо за кожного члена, який нам перерахував гроші, давати коментарі. Ми також зацікавлені розібратися в ситуації. Зараз ми не можемо сказати, що це були за люди і які в них можуть бути фінансові проблеми. Ми спираємося на мережу (регіональні команди "Громадянської позиції", – прим. ЧЕСНО) та місцевих підприємців, з якими комунікує осередок", – сказав Фірсов.Окрім донорів з Володимира-Волинського, як фізична особа значну суму дав підприємець із Івано-Франківська– 1,6 мільйона гривень. Його дружина пожертвувала ще 1,6 мільйона гривень.Ладовський є членом координаційної ради "Громадянської позиції", співвласником компаній "Спеціалізована пересувна механізована колона №618", "Західбуделеватор", "Нивала" й "Торгово-промислове підприємство "Карпати".Дочка Ладовського, ФОП Гельо-Ладовська Ольга Миколаївна, профінансувала виборчий фонд Гриценка ще на 1,7 мільйона гривень. Її чоловіко переказав ще 995 тисяч гривень.1,5 мільйона гривень Гриценку дав– засновник мережі автозаправних станцій "KLO".Ще 1,5 мільйона пожертвувавз Львівської області. 2018 року він шукав роботу інженера з упровадження програмного забезпечення у Львові.Голова "Європейської партії України"дав на виборчу кампанію Анатолія Гриценка 1,2 мільйона гривень.Серед донорів кандидата є й киянин, який перерахував Гриценку 149,5 тисячі гривень. Людина з таким ім'ям, так само з Києва, працює держслужбовцем, молодшим інспектором-кінологом. У його декларації за 2018 рік зазначено, що торік він отримав 123,5 тисячі гривень зарплати та 6 тисяч матеріальної допомоги. Крім того, минулого року він узяв кредит на 100 тисяч гривень.Можемо припустити, що значна частина виборчого фонду Анатолія Гриценка формувалася з внесків осіб, які, ймовірно, переказували кандидату не власні гроші. Це може бути і процедурним порушенням під час здійснення внесків, однак більшою проблемою є те, що ми, напевно, не знаємо реального походження цих коштів.Проблема використання підставних осіб для фінансування партій і виборчих кампаній стала настільки поширеною, що потребує оперативного розв'язання шляхом внесення змін до українського законодавства.На думку авторів матеріалу, суму внеску слід обмежити не розміром мінімальної заробітної плати, а часткою сукупного офіційного доходу донора протягом останніх 2-3 років. Окрім цього, потрібно запровадити санкції за посередництво під час фінансування партій і кандидатів. Однак усі ці зміни в законодавстві будуть марними без проактивної позиції контролюючих органів, Національної поліції, а також незалежного суду.Нагадаємо, Рух ЧЕСНО проаналізував попередні виборчі фонди інших кандидатів. Так, працівники підприємств олігархів Ріната Ахметова та Вадима Новинського фінансували мільйонами гривень кампанію кандидата в Президенти Олександра Вілкула.А кандидат Микола Габер за всю свою виборчу кампанію отримав на рахунок виборчого фонду тільки один платіж – 500 гривень, але потім повернув їх як помилкове надходження.Петро Порошенко профінансував свій виборчий фонд самостійно, а Юлії Тимошенко гроші дала партія "Батьківщина". Це означає, що нині походження коштів її кампанії не відоме. Своїх донорів партії оприлюднять у фінансових звітах за I квартал, які з'являться у травні, коли ця інформація вже не буде актуальною для виборців.Серед спонсорів "Радикальної партії Олега Ляшка" минулого року були довірені особи кандидата Руслана Ригованова.

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