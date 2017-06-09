Як не «влетіти» на гроші під час ремонту*





На жаль, таке трапляється дуже часто. Давайте спробуємо з’ясовувати, чому так і як цього уникнути. Відразу відкинемо дві причини.



Перша – недобросовісність будівельників, які в гонитві за об'єктом замовнику називають занижену суму, а коли ж останній потрапляє на гачок, виявляється, що ця сума набагато більша, ніж та, яку обговорювали.



Друга причина – замовник, незважаючи на жодні реальні розрахунки і поради фахівців, налаштований на якусь певну суму і стоїть на своєму. Але життя вносить свої корективи. Спробуємо змоделювати ситуацію. Ви зібралися робити ремонт у ванній кімнаті і хочете знати, в яку суму він вам може обійтися. Прораховуєте самі або запрошуєте будівельників, вони складають вам кошторис.



Але, по-перше, ви самі ще не знаєте, якою хочете бачити вашу квартиру, а розрахунок грошей, необхідних для ремонту, робите приблизно.



По-друге ж, при підрахунках, як правило, закладають мінімальні витрати, маючи надію, що так воно і буде. Але найчастіше складається по-іншому. Тож давайте з’ясовувати, як цього уникнути. Варто дотримуватися декількох простих правил.



Зокрема, завжди тверезо розраховувати фінансові можливості. Гроші на ремонт повинні бути реальними, а не віртуальними, які «обов'язково з’являться потім». Сумний досвід показує, що гроші закінчуються в той момент, коли ви їх найбільше потребуєте.



Ще одне правило: чітко розплановуйте ремонт. Перед початком роботи ви повинні точно знати, якими матеріалами ви будете користуватися. Якщо ви точно не знаєте, що купуватимете, закладіть в кошторис те, що вам хотілося б придбати. Після складання кошторису визріє певна сума. Тепер сядьте і уважно вивчіть, що вам дійсно треба. На загальну суму всіх витрат додайте 20-30%.



Бажано, щоб був складений дизайн-проект. Намагайтеся контролювати фінансовий план ремонту і, якщо необхідно, вносьте в нього корективи, скорочуючи інші витрати або навпаки додаючи грошей.



За матеріалами сайту





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не раз і не два доводилося чути від різних людей, які робили ремонт, скарги на те, що сума, яку вони планували на це витратити, у результаті в кілька разів більша.На жаль, таке трапляється дуже часто. Давайте спробуємо з’ясовувати, чому так і як цього уникнути. Відразу відкинемо дві причини.Перша – недобросовісність будівельників, які в гонитві за об'єктом замовнику називають занижену суму, а коли ж останній потрапляє на гачок, виявляється, що ця сума набагато більша, ніж та, яку обговорювали.Друга причина – замовник, незважаючи на жодні реальні розрахунки і поради фахівців, налаштований на якусь певну суму і стоїть на своєму. Але життя вносить свої корективи. Спробуємо змоделювати ситуацію. Ви зібралися робити ремонт у ванній кімнаті і хочете знати, в яку суму він вам може обійтися. Прораховуєте самі або запрошуєте будівельників, вони складають вам кошторис.Але, по-перше, ви самі ще не знаєте, якою хочете бачити вашу квартиру, а розрахунок грошей, необхідних для ремонту, робите приблизно.По-друге ж, при підрахунках, як правило, закладають мінімальні витрати, маючи надію, що так воно і буде. Але найчастіше складається по-іншому. Тож давайте з’ясовувати, як цього уникнути. Варто дотримуватися декількох простих правил.Зокрема, завжди тверезо розраховувати фінансові можливості. Гроші на ремонт повинні бути реальними, а не віртуальними, які «обов'язково з’являться потім». Сумний досвід показує, що гроші закінчуються в той момент, коли ви їх найбільше потребуєте.Ще одне правило: чітко розплановуйте ремонт. Перед початком роботи ви повинні точно знати, якими матеріалами ви будете користуватися. Якщо ви точно не знаєте, що купуватимете, закладіть в кошторис те, що вам хотілося б придбати. Після складання кошторису визріє певна сума. Тепер сядьте і уважно вивчіть, що вам дійсно треба. На загальну суму всіх витрат додайте 20-30%.Бажано, щоб був складений дизайн-проект. Намагайтеся контролювати фінансовий план ремонту і, якщо необхідно, вносьте в нього корективи, скорочуючи інші витрати або навпаки додаючи грошей.За матеріалами сайту Aquacity

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