«АТБ»: як бути впевненим у безпеці й якості своєї продукції*

Система контролю якості продуктів, яка впроваджена в компанії, є зразком для всієї української торговельної галузі.Маркети вітчизняної мережі «АТБ» вже давно завоювали популярність серед мільйонів своїх шанувальників. Це сталося не тільки тому, що наразі мережа представлена по всій країні понад тисячею магазинів і пропонує великий асортимент товарів за доступними цінами.Керівництво компанії особливу увагу приділяє головним для покупця критеріям вибору продуктів – безпеці й якості. Саме на них звертають увагу 3,5 мільйона українців, які щодня закуповуються в «АТБ».Як лідер галузі за багатьма показниками (поширеність магазинів, товарообіг, обсяг сплати податків) компанія задає тон і в питаннях контролю якості. «Щомісяця лабораторним випробуванням піддають більш як 1000 зразків продукції різних товарних груп. Продукти перевіряють за фізико-хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки», – заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет» пояснюєЗа її словами, мережа співпрацює з десятками лабораторій і спеціалізованих центрів, розташованих по всій Україні. Кожна асортиментна позиція, яка представлена в магазинах, проходить кілька етапів контролю.З літа 2017 року магазини торговельної мережі проходять аудит і сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Щоб зрозуміти важливість даного процесу, необхідно знати, що цей стандарт заснований на принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичні точки контролю). Дана концепція передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку й управління факторами, що суттєво впливають на безпеку продукції. Відповідність концепції є своєрідним знаком якості, гарантією безпеки. На сьогодні більше ніж 250 магазинів торговельної мережі «АТБ» вже сертифіковані за стандартом ISO 22000:2005.Ще однією формою контролю продукції в «АТБ» вважають проведення аудитів системи якості на підприємствах всіх своїх постачальників-виробників. Такі аудити проводять не рідше ніж один раз на рік. Їхньою метою є перевірка відповідності всім пунктам стандартів, які впроваджені та діють на підприємствах. «Особлива увага приділяється дотриманню вимог до якості та безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва, питанням охорони праці, менеджменту всіх рівнів роботи компанії», – розповідає начальник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-маркет» Рита Печериця.Тож не дивно, що ті технології контролю, які впроваджені в «АТБ», на рівні експертного співтовариства давно визнані в галузі найефективнішими. Для чого все це потрібно? Чому міжнародні процедури, численні аудити та високі стандарти мають особливе значення? Тільки проводячи відповідні заходи комплексно, можна забезпечити абсолютну впевненість в якості та безпеці продуктів, які пропонуються покупцям. Саме тому, поважаючи та цінуючи довіру своїх клієнтів, компанія вибудовує з ними чесні стосунки. При цьому багаторівнева система такого контролю дозволяє «АТБ» відповідати кращим європейським зразкам.Вчергове скуповуючись в «АТБ» і помічаючи на товарній упаковці звичних продуктів абревіатури НАССР, ISO, пересічний споживач може бути впевнений – це гарантія якості та безпеки. Для цього тисячі спеціалістів щодня старанно виконують свої професійні обов’язки, розуміючи, яке величезне значення має їхня робота.Текст -