Досконалий дім від луцького житлового комплексу. ФОТО*
Сьогодні, 09:02
У наш час, маючи обмежений, насамперед, фінансовий ресурс покупці дуже ретельно ставляться до вибору квартири. На що ж варто звернути увагу при купівлі житла?
Щоб не робити якихось зайвих досліджень, я просто запитав в своїх знайомих, яким нещодавно стикалися з такою проблемою.
Ольга – молодий інструктор з йоги. Для неї важливо, щоб в її квартирі були великі панорамні вікна та гарний вигляд із них для приємних медитацій на світанку.
Ярослав – чудовий батько і спортсмен. Найважливіше для нього – це спортивний майданчик у дворі, де він зможе займатися зі своїм сином.
Олег – приватний підприємець. Його цікавить зручна транспортна сполука, розвинена інфраструктура і щоб до центру було рукою подати.
Відштовхуючись від їхньої думки, я почав шукати забудовника, який зможе реалізувати типові потреби людей.
Після ознайомлення зі всіма ЖК нашого міста, я зрозумів, що найкращий житловий комплекс, який задовольняє усі потреби сучасної людини – це ЖК «Атлант».
Мені дуже сподобалось, що біля нього знаходяться мої улюблені заклади, які би я відвідував з легкістю, незалежно від мого місця проживання. Проект ландшафтного дизайну, який вони готують, продуманий до дрібниць: доглянуті газони, насадження рослин, зони для пікніка і барбекю – все це дизайнери взяли до уваги. Зручне планування квартир з комфортним мікрокліматом. До речі, вперше про мікроклімат я почув саме у ЖК «Атлант». Надійність панорамних вікон, екологічність всіх матеріалів, дієвість енергозберігаючих технологій, що застосовувались разом із якісною системою кондиціювання повітря – все це допомагає не тільки почувати себе комфортно у власній домівці, але й значно заощадити на оплаті за комунальні послуги.
ЖК «Атлант» долучається до розвитку спорту у нашому місті, зокрема баскетболу, ставши головним спонсором команди «Атлант». Вони будують чудові спортивні і баскетбольні майданчики, які допомагають молоді фізично розвиватись.
Не менш важливо, що ЖК «Атлант» бере активну участь у житті міста. Зокрема, відремонтували деякі приміщення в Луцькому військовому шпиталі та закупили нову апаратуру. Приємно знати, що хтось займається благодійністю.
Особисто для мене – це досконалий дім, який гармонійно поєднав у собі все, що мені потрібно.
Переконайтеся самі, чи він відповідає вашим ідеалам.
+38 (096/095) 889 91 91
м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
www.atlant.lutsk.ua
Текст - Андрій СВІТЛИЙ
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Щоб не робити якихось зайвих досліджень, я просто запитав в своїх знайомих, яким нещодавно стикалися з такою проблемою.
Ольга – молодий інструктор з йоги. Для неї важливо, щоб в її квартирі були великі панорамні вікна та гарний вигляд із них для приємних медитацій на світанку.
Ярослав – чудовий батько і спортсмен. Найважливіше для нього – це спортивний майданчик у дворі, де він зможе займатися зі своїм сином.
Олег – приватний підприємець. Його цікавить зручна транспортна сполука, розвинена інфраструктура і щоб до центру було рукою подати.
Відштовхуючись від їхньої думки, я почав шукати забудовника, який зможе реалізувати типові потреби людей.
Після ознайомлення зі всіма ЖК нашого міста, я зрозумів, що найкращий житловий комплекс, який задовольняє усі потреби сучасної людини – це ЖК «Атлант».
Мені дуже сподобалось, що біля нього знаходяться мої улюблені заклади, які би я відвідував з легкістю, незалежно від мого місця проживання. Проект ландшафтного дизайну, який вони готують, продуманий до дрібниць: доглянуті газони, насадження рослин, зони для пікніка і барбекю – все це дизайнери взяли до уваги. Зручне планування квартир з комфортним мікрокліматом. До речі, вперше про мікроклімат я почув саме у ЖК «Атлант». Надійність панорамних вікон, екологічність всіх матеріалів, дієвість енергозберігаючих технологій, що застосовувались разом із якісною системою кондиціювання повітря – все це допомагає не тільки почувати себе комфортно у власній домівці, але й значно заощадити на оплаті за комунальні послуги.
ЖК «Атлант» долучається до розвитку спорту у нашому місті, зокрема баскетболу, ставши головним спонсором команди «Атлант». Вони будують чудові спортивні і баскетбольні майданчики, які допомагають молоді фізично розвиватись.
Не менш важливо, що ЖК «Атлант» бере активну участь у житті міста. Зокрема, відремонтували деякі приміщення в Луцькому військовому шпиталі та закупили нову апаратуру. Приємно знати, що хтось займається благодійністю.
Особисто для мене – це досконалий дім, який гармонійно поєднав у собі все, що мені потрібно.
Переконайтеся самі, чи він відповідає вашим ідеалам.
+38 (096/095) 889 91 91
м. Луцьк, вул. Рівненська, 25.
www.atlant.lutsk.ua
Текст - Андрій СВІТЛИЙ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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