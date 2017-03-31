Досягнення та виклики – що отримали українці за п’ять років децентралізації

Масштабна та глибинна реформа децентралізації уже п’ять років перебудовує систему управління країною. Завдяки децентралізації в руки людей передали важелі впливу на місцеву владу та можливість самим будувати своє майбутнє. Зміни покликані зробити життя всіх українців комфортним та дати можливість, не залежно від місця проживання, отримувати однаково якісні послуги.Ініціатором реформи децентралізації ще на посаді віце-прем’єра став– чинний Прем’єр-міністр України. Коли він очолив уряд, то децентралізація стала одним із пріоритетних завдань правлінців.Серед основних засад децентралізації в Україні варто виокремити: передання повноважень та грошей на місця та передання земель у володіння ОТГ. З однієї сторони – це неабияка відповідальність для сільських та селищних громад, але з іншої – це можливість безпосередньо контролювати владу, яка стає до них ближче; можливість покращити якість послуг та швидко реагувати на проблеми і потреби людей.«Що ж таке децентралізація? Вона передбачає створення фінансово незалежних громад, які зможуть самостійно і на належному рівні утримувати дитячі садки і школи, амбулаторії, будинки культури і клуби, дороги, інфраструктуру. Простіше кажучи, децентралізація – це реальний шлях до підвищення якості повсякденного життя мешканців кожного села, селища чи міста», – пояснює Прем’єр-міністр України.На сьогодні в Україні вже створено 876 об’єднаних громад, які отримали повноваження, ресурси та землю у комунальну власність від держави. Зокрема 646 ОТГ одержали 1,5 мільйони гектарів земель за межами населених пунктів. Власні доходи місцевих бюджетів виросли з 68,6 мільярдів у 2014 році до 234 мільярдів гривень у 2018 році, а підтримка розвитку регіонів 2018 року склала рекордні 37,8 мільярдів. Це нові і відремонтовані школи і садочки, лікарні, місцеві дороги, водогони, енергоефективні котельні і зони відпочинку в громадах.Держава фінансує інфраструктурні проекти в регіонах, розвиток сільської медицини, підтримку агровиробників. Кількість побудованих за кошти держбюджету об’єктів в регіонах за чотири роки перевищила п’ять тисяч. Адміністративні послуги в Україні також стають доступнішими. До прикладу, у вже 775 ЦНАПах (кожен знайде якийсь поруч з місцем проживання) українці можуть отримати послуги в комфортних умовах.Волиняни показують чудовий приклад багатьом областям, як децентралізація сприяє не лише відновленню сільської інфраструктури, а й загалом поліпшенню життя. Одним із прикладів, яким, без перебільшення, може пишатися Волинь – Княгининівська ОТГ.«Перше, що дала нам децентралізація, – це збільшення бюджету. Завдяки тому, що збільшився бюджет, ми змогли робити нові дороговартісні проекти, які раніше не моли виконувати.Так один з найуспішніших наших проектів – це стадіон в Княгининку. Він був надто затратним і без сприяння Уряду та децентралізації ми реально не змогли би його і за 10 років реалізувати. Окрім того, проект був на 8 мільйонів, але після реалізації ми скоротили витрати до 6 мільйонів 670 тисяч гривень», – розповідає голова ОТГТакож керівниця зазначає, що реформа не стоїть на місці та допомагає розвиватися громаді, як в якісних, так і в кількісних показниках:«Бюджет громади порівняно з минулим роком зріс. Якщо торік бюджет до виконання був запланований на 50 мільйонів гривень, то цьогоріч – це вже 57. І це тільки запланованих коштів, бо ж після виконання, як і минулого року, він ще збільшиться. Наприклад, у 2018 років допомогла збільшити бюджет створена група з виявлення неоформлених працівників. Сплата податків покращилася, а бюджет громади за рік збільшився на 6 мільйонів. Тобто зараз ми можемо уже самі впливати, щоб ПДФО йшло в громаду.Також ми можемо розпоряджатися своїми землями. Ми маємо землі комерційного призначення , які до об’єднання пустували – там росло зілля всяке, а тепер ми зробили проект – усі ділянки реалізовуємо через аукціон. Таким чином поповнюємо бюджет. В громаду, у свою чергу, прийшли інвестори – ті, які на цих ділянках, щось продукують. От зараз, наприклад, в Зміїнці будується торгово-розважальний центр».Усі заплановані та реалізовані проекти ОТГ не були би можливими у такі короткі терміни та настільки успішними без реформ та підтримки уряду.«Я за уряд усіма руками і ногами. Наша громада неодноразово ініціювала проекти розвитку, які кожного разу знаходили підтримку в Уряді, зокрема Володимира Гройсмана. За децентралізацією – майбутнє. Однозначно реформу слід продовжувати, аби люди змогли самі будувати своє життя, а не чекати поки районна та обласна ради дозволять це робити», – підсумовує Олена Твердохліб.Реформа децентралізації стала надзвичайно успішнішою реформою, однак вона ще триває, а тому варто подбати про незворотність процесу в законодавстві, зокрема в Конституції.«Треба захищати реформу. Конституція дає такий захист, дає поштовх створення можливостей розвитку кожної громади. Ми пройшли 5 років реформи успішно, і наступні роки мають стати ривком розвитку регіональної економіки і покращення життя людей», – закликає Володимир Гройсман.Децентралізація має стати системним процесом, а об'єднання територіальних громад - завершитися до 2020 року.«За 5 років ми пройшли перший етап реформи децентралізації. Потрібно почати новий етап, який буде базуватися на нових рішеннях, завершення завдань, які стояли перед нами, і головне – забезпечити незворотність реформи», – резюмує Прем'єр-міністр.