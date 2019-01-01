(Не)відомі волиняни: як донька луцького архітектора стала відомою і успішною кіноактрисою

Тадеуша Краффта народилася донька Барбара. Спочатку донька разом із мамою Джозефою Саришевською проживала в Варшаві, а батько в Луцьку, де працював архітектором.



В період з 1922 по 1932 роки Тадеуш Краффт обіймав посаду районного архітектора в Ковельському повітовому старостві, - пишуть



В 1932 Тадеуш переїхав до Луцька на постійне проживання. Сім’я Краффтів проживала по вулиці Елізи Ожешко (пол. Orzeszkowej, зараз Бойка, – ХЛ). З 1932 року Тадеуш Краффт працював як луцький міський архітектор у Волинському відділені Товариства архітекторів Речі Посполитої, президентом якого був Францішек Кокеш.



Вулиця Елізи Ожешко в тридцятих. По центру вулиці прокладають водогін. З архіву Луцького водоканалу Тадеуш Краффт, nto.pl Барбара разом із матір’ю Джозефою Саришевсько, nto.pl

У 1930-х роках на території Волинського воєводства постійно жили і працювали лише сім архітекторів, які мали право виконувати проекти будівель всіх типологічних груп. На Луцьк таких було четверо: Францішек Кокеш, Владислав Стахонь, Сергій Тимошенко та Тадеуш Краффт. Батько Барбари виступив автором ряду статей, присвячених будівництву на Волині, що публікувались на сторінках часопису «Волинські технічні відомості» (1925-1939).

Барбара разом з подружками із Луцька, nto.pl

Матір Барбари Джозефа не лише займалась домашніми справами, вихованням чотирьох дітей, а й мала багато талантів: грала на скрипці та піаніно. Старша на чотирнадцять років сестра Барбари Марія стала талановитою співачкою. В автобіографії Барбара порівнює свою маму із Кармелітою, і не раз згадує про її «іспанський характер». В десятилітньому віці Барбара часто супроводжувала батька на вечори в Клубі інтелігенції в Луцьку. Вона згадує, що засідання відбувалися в прекрасній дерев’яній віллі з верандами та парком.



В Луцьку на пляжі. Міжвоєнні роки

Разом з родичами Барбара часто відпочивала поблизу річки Стир біля замку Любарта. Про один із таких відпочинків згадує її подружка заслужений польський архітектор Ірена Червінська-Оборська.



«Дорослі забирали нас над річку Стир, недалеко замку Любарта. То була елегантна пристань, як в американських фільмах. З кав’ярнями, ресторанами. Пані носили тоді вовняні купальні костюми, навіть мокрі вони не прилягали до тіла. Якби костюми прилягали, почувалися б голими».



Для обох батьків це був другий шлюб, адже обоє втратили свою другу половину в часи Першої світової війни. В Джозефи була старша донька, а в Тадеуша двійко синів. Барбара була пізньою дитиною, мати народила її у віці сорок років, а батькові було п’ятдесят.



Про роки свого перебування в Луцьку Барбара видала книгу в 2016 році під назвою «Крафтувна в країні чарів», яка написана в формі діалогу з польським драматургом Ремігіушем Гжеля.



Обкладинка автобіографії «Круфтувна в країні чарів», dziupla.sowa.pl

В 1939 році в Луцьк прийшли радянські війська. В їх помешкання підселяють росіян, сім’я Барбари, змушена була жити на кухні. В результаті через рік родина переїжджає до Володимира-Волинського, батько тяжко хворіє. Саме в Володимирі сім’ю Краффта хотіли відправити до Сибіру, але матір Джозефа сказала росіянам, що її чоловік хворий на тиф і скоро помре. Це врятувало їх сім’ю від заслання.



Родині не вдалось виїхати до Польщі, а навпаки в 1942 разом із хворим батьком вони повертаються до Луцька, де проживають в бараці. Батько помирає. Тадеуша Краффта поховали на луцькому кладовищі. На короткий час Барбара разом з матір’ю з бараку переїхали жити до помешкання знайомих в Луцьку, який був тоді під німецькою окупацією.



З Луцька Барбара разом з мамою переїхали до міста Лодзь. Перші роки проживали за адресою Погоновського, 24, кімната 26. Мама знайшла роботу кравчинею.



В 1948 році закінчила драматичну студію при «Старому театрі». Її керівником був Іво Галл – один з найвизначніших акторів та сценографів тогочасного польського театру.



Актриса з красивим глухим голосом відразу ж після закінчення театральної студії запрошується на радіо, виступає на естраді як співачка, працює на телебаченні в якості ведучої.



За своє життя Барбарі довелось зіграти на сценах театрів польських міст Гданська, Лодзі, Вроцлава, Варшави. Першу роль в фільмі Барбара зіграла в 1953 році в картині режисерів Я. Рибковського і Я. Фетке «Справа, яку треба залагодити». Справжній успіх і знаменитість акторці приніс фільм «Попіл і алмаз» (1958).



В 1955 акторка одружується з колегою Міхалом Газдою, в подружжя народжується син Пьотр.

Шлюбне фото з першим чоловіком Міхалом Газдою, wysokieobcasy.pl

Акторка працювала з відомими польськими режисерами Войцехом Хасом, Анджеєм Вайдою, Янушем Моргенштерном. Одна з найвідоміших робіт акторки роль у фільмі В. Хаса «Як бути коханою» (1962).



У 1982 році Барбара переїжджає до США, де проживає шістнадцять років, а в кінці 90-х повертається до Польщі. Тоді ж вона одружується вдруге з Арнольдом Седнером, директором Міжнародного інституту в справах емігрантів в Сан-Франциско. Шлюб тривав два роки, адже в 1984 році Арнольд помер. Акторка важко переживала втрату. Далі був переїзд до Лос-Анджелеса та отримання американського громадянства. В 1998 році Барбара вирішує повернутись до Польщі, де зараз паралельно із зйомками в кіно, не полишає гру в театрі.



В грудні 2019 року Барбарі виповниться 91 років. В доробку акторки десятки успішних ролей в кіно, кілька державних нагород та орденів.

Кадр із фільму «Рукопис, знайдений у Сараґосі» Кадр із фільму «Як бути коханою»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 грудня 1928 року в родині луцького архітекторанародилася донька. Спочатку донька разом із мамоюпроживала в Варшаві, а батько в Луцьку, де працював архітектором.В період з 1922 по 1932 роки Тадеуш Краффт обіймав посаду районного архітектора в Ковельському повітовому старостві, - пишуть Хроніки Любарта В 1932 Тадеуш переїхав до Луцька на постійне проживання. Сім’я Краффтів проживала по вулиці Елізи Ожешко (пол. Orzeszkowej, зараз Бойка, – ХЛ). З 1932 року Тадеуш Краффт працював як луцький міський архітектор у Волинському відділені Товариства архітекторів Речі Посполитої, президентом якого був Францішек Кокеш.У 1930-х роках на території Волинського воєводства постійно жили і працювали лише сім архітекторів, які мали право виконувати проекти будівель всіх типологічних груп. На Луцьк таких було четверо: Францішек Кокеш, Владислав Стахонь, Сергій Тимошенко та Тадеуш Краффт. Батько Барбари виступив автором ряду статей, присвячених будівництву на Волині, що публікувались на сторінках часопису «Волинські технічні відомості» (1925-1939).Матір Барбари Джозефа не лише займалась домашніми справами, вихованням чотирьох дітей, а й мала багато талантів: грала на скрипці та піаніно. Старша на чотирнадцять років сестра Барбари Марія стала талановитою співачкою. В автобіографії Барбара порівнює свою маму із Кармелітою, і не раз згадує про її «іспанський характер». В десятилітньому віці Барбара часто супроводжувала батька на вечори в Клубі інтелігенції в Луцьку. Вона згадує, що засідання відбувалися в прекрасній дерев’яній віллі з верандами та парком.Разом з родичами Барбара часто відпочивала поблизу річки Стир біля замку Любарта. Про один із таких відпочинків згадує її подружка заслужений польський архітектор Ірена Червінська-Оборська.«Дорослі забирали нас над річку Стир, недалеко замку Любарта. То була елегантна пристань, як в американських фільмах. З кав’ярнями, ресторанами. Пані носили тоді вовняні купальні костюми, навіть мокрі вони не прилягали до тіла. Якби костюми прилягали, почувалися б голими».Для обох батьків це був другий шлюб, адже обоє втратили свою другу половину в часи Першої світової війни. В Джозефи була старша донька, а в Тадеуша двійко синів. Барбара була пізньою дитиною, мати народила її у віці сорок років, а батькові було п’ятдесят.Про роки свого перебування в Луцьку Барбара видала книгу в 2016 році під назвою «Крафтувна в країні чарів», яка написана в формі діалогу з польським драматургом Ремігіушем Гжеля.В 1939 році в Луцьк прийшли радянські війська. В їх помешкання підселяють росіян, сім’я Барбари, змушена була жити на кухні. В результаті через рік родина переїжджає до Володимира-Волинського, батько тяжко хворіє. Саме в Володимирі сім’ю Краффта хотіли відправити до Сибіру, але матір Джозефа сказала росіянам, що її чоловік хворий на тиф і скоро помре. Це врятувало їх сім’ю від заслання.Родині не вдалось виїхати до Польщі, а навпаки в 1942 разом із хворим батьком вони повертаються до Луцька, де проживають в бараці. Батько помирає. Тадеуша Краффта поховали на луцькому кладовищі. На короткий час Барбара разом з матір’ю з бараку переїхали жити до помешкання знайомих в Луцьку, який був тоді під німецькою окупацією.З Луцька Барбара разом з мамою переїхали до міста Лодзь. Перші роки проживали за адресою Погоновського, 24, кімната 26. Мама знайшла роботу кравчинею.В 1948 році закінчила драматичну студію при «Старому театрі». Її керівником був Іво Галл – один з найвизначніших акторів та сценографів тогочасного польського театру.Актриса з красивим глухим голосом відразу ж після закінчення театральної студії запрошується на радіо, виступає на естраді як співачка, працює на телебаченні в якості ведучої.За своє життя Барбарі довелось зіграти на сценах театрів польських міст Гданська, Лодзі, Вроцлава, Варшави. Першу роль в фільмі Барбара зіграла в 1953 році в картині режисерів Я. Рибковського і Я. Фетке «Справа, яку треба залагодити». Справжній успіх і знаменитість акторці приніс фільм «Попіл і алмаз» (1958).В 1955 акторка одружується з колегою Міхалом Газдою, в подружжя народжується син Пьотр.Акторка працювала з відомими польськими режисерами Войцехом Хасом, Анджеєм Вайдою, Янушем Моргенштерном. Одна з найвідоміших робіт акторки роль у фільмі В. Хаса «Як бути коханою» (1962).У 1982 році Барбара переїжджає до США, де проживає шістнадцять років, а в кінці 90-х повертається до Польщі. Тоді ж вона одружується вдруге з Арнольдом Седнером, директором Міжнародного інституту в справах емігрантів в Сан-Франциско. Шлюб тривав два роки, адже в 1984 році Арнольд помер. Акторка важко переживала втрату. Далі був переїзд до Лос-Анджелеса та отримання американського громадянства. В 1998 році Барбара вирішує повернутись до Польщі, де зараз паралельно із зйомками в кіно, не полишає гру в театрі.В грудні 2019 року Барбарі виповниться 91 років. В доробку акторки десятки успішних ролей в кіно, кілька державних нагород та орденів.

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