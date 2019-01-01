«АТБ»: втілюючи мрію багатьох*

Національна торговельна мережа розповідає про власний досвід роботи з персоналом.Нещодавнє відкриття нового магазину мережі «АТБ» в обласному центрі на вулиці Ковельській стало справжнім святом для численних шанувальників цього торговельного підприємства. Тут не тільки пропонують якісні товари за доступними цінами і виховують зовсім іншу, поки що не всім звичну споживацьку культуру і відносини між покупцями та працівниками торгівлі. Тут роблять набагато важливішу та вагомішу справу – втілюють мрії людей знайти своє місце в житті, стати професіоналом у своїй галузі й отримати впевненість у майбутньому. Йдеться про збільшення колективу, який вже сьогодні налічує близько 60 тис. осіб (тільки у 2018 році корпорація «АТБ» створила понад 6 тис. робочих місць).«Ми завжди підкреслювали, що кадрова політика корпорації спрямована на ефективне використання та розвиток людського капіталу підприємства. Це не просто слова, це кропітка робота над комплексною системою, яку ми створювали, орієнтуючись на передові іноземні технології та власний двадцятирічний успішний досвід роботи на українському ринку», – директор департаменту управління персоналом корпорації «АТБ» зазначаєКорпорація об'єднує підприємства, які здійснюють свою діяльність у таких напрямках бізнесу, як роздрібна торгівля, управління активами, виробництво і продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. Для того щоб кожен, хто працевлаштовується в «АТБ», зміг набути професіонального досвіду та стати членом великого дружного колективу, керівництво робить чимало. Насамперед, треба сказати про власні учбові центри, в яких відбувається підготовка лінійного персоналу. Перший такий центр «АТБ» з'явився на Дніпропетровщині. У 2011 році на його базі було організовано регіональне відділення в Києві. З 2017 року працюють представництва у Львові й Одесі. «Власні учбові центри – це гордість компанії. Вони забезпечують не тільки професійне навчання співробітників, але й розвиток управлінських якостей керівників і членів внутрішнього кадрового резерву», – підкреслює Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».У центрах, крім індивідуально розроблених програм з отримання базових знань з профільних дисциплін і надбання досвіду щодо сучасних стандартів сфери обслуговування, впроваджені передові форми навчання. Наприклад, корпоративні тренінги, тематика яких спрямована на формування лідерів, наробіток управлінських, комунікаційних навичок, навичок презентації, уміння працювати в конфліктних ситуаціях тощо.Більш того, ефективно працює система так званих соціальних ліфтів, яка сприяє тому, що кожен, хто прийшов на роботу в компанію, маючи бажання вчитися та набувати нового досвіду, з часом матиме змогу навіть очолити міжрегіональний офіс. В таких центрах також постійно підвищують кваліфікацію працівники «АТБ». Слід зазначити, що навчання тут безоплатне. Більше того, компанія пропонує місця у гуртожитку, а строк навчання зараховується до трудового стажуУ результаті 100% співробітників, які займають адміністративні та керівні посади в цій торговельній мережі, навчалися в учбових центрах компанії. Така система кар’єрного зростання – одна з провідних не тільки в українській торгівлі, але й в українській економіці в цілому. Це унікальна «кузня кадрів» для галузі торгівлі.Але найважливіше те, що працюючи в команді професіоналів, співробітники не просто набувають досвіду, а відчувають впевненість у власних силах і мають змогу спокійно та впевнено дивитися в майбутнє. А це наразі вельми суттєво!Текст -