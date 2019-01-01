Власниця луцької кав’ярні: «Кожен українець може себе реалізувати, тільки спершу треба побороти лінь та невпевненість»





Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду, 3 квітня, і коментуючи результати першого туру виборів Президента. Він відзначив, що секрет успіху України простий: потрібно любити свою країну, вірити в свої сили і добросовісно робити свою роботу. «Не потрібно піддаватися розчаруванням – як би не було складно. Будь-який результат дається лише серйозною сумлінною працею», – сказав Володимир Гройсман.



Те, що завдяки щоденній праці можна досягти успіхів, доводить Зоряна Гладишевська – жінка, яка, будучи у декретній відпустці, змогла не лише відкрити для себе цікаву справу, а й перетворити її на чудову роботу і стабільне джерело доходів. Будучи турботливою матусею, красуня є ще й власницею однієї з найзатишніших у Луцьку сімейних кав’ярень та пекарні, де щодня створюються неймовірно смачні десерти!



Зоряна розповідає, що шлях до поставленої мети був довгим та виваженим, проте повністю виправдав себе:



– Пригадайте, як виникла ідея створити сімейну кав’ярню і що сприяло втіленню мрії у життя?



Я – дуже динамічна людина і дуже люблю новизну та зміни, тому й роботу завжди обирала різноманітну та цікаву. Більшу частину свого життя я пропрацювала в торгівлі, обіймаючи різні посади, від торгового представника до регіонального менеджера з продажу. На той момент мені дуже подобалося те, чим я займалася, постійні відрядження, переговори, тренінги, подорожі, ритм був шаленим! І люди! Просто неймовірні люди!



Я постійно жартувала, що з роботи менеджера звільнюсь тільки, коли піду у декрет, або відкрию власну справу. По факту сталося і те, і те.



Після появи першої дитинки я з друзями відкрила студію з Alfa graviti і почала працювати тренером. Оскільки спортом займалася все життя, тож це для мене було і хобі, і робота, яка приносила гроші.







Згодом я знову завагітніла і почала працювати над новим проектом, хотілося мати якесь затишне місце для зустрічі з друзями та щось, що буде приносити радість. Я дуже довго прислухалася, чого насправді хочу, і коли виникла ідея відкриття сімейної кав`ярні, мене вже ніщо не зупиняло. Щоправда відкриття співпало з народженням другої дитини, тому було дуже важко фізично. Вночі, з синочком на руках я випікала солодощі, а зранку, ще затемна везла все на кав‘ярню… Так тривало близько року, поки не прийшло розуміння, що я вже не справляюся сама фізично і що тих об`ємів, які я випікаю вже не достатньо. Завдяки цьому з`явилася майстерня, де ми й зараз продовжуємо випікати наші десерти. Зараз у мене працює два кондитери, а сама я в більшості займаюся організаційними моментами.



– Який Ваш найбільший успіх на сьогодні, і завдяки чому, на Вашу думку, Ви його досягли?



Найбільший успіх – це, напевно, відкриття майстерні та й самої кав`ярні, адже потрібно було переступити через власні страхи, повірити в свої сили і не хвилюватися, де знайти інвесторів, бо власних коштів на все далеко не вистачало. Успіх, як на мене, це мати ідею, в яку віриш і змусити усіх в неї повірити. У мене горіли очі, я вірила в свою справу і просто прокидалася вранці та діяла, робила щодня 5 кроків до мети, не зважаючи на втому.



І ще моїм найтеплішим проектом є недільна кондитерська школа для діток. Я за першою освітою – магістр педагогічних наук і дуже люблю працювати з дітками. Щонеділі ми разом виготовляємо креативні десертики, є дітки, які ще з відкриття до мене приходять і мені це дуже цінно! Немає на світі більшої подяки ніж щасливі посмішки малечі!



– Зараз багато хто вирішує покинути Україну. Чи спадало Вам таке на думку і чому ви залишились в Україні?



Про еміграцію я не думала, бо дуже люблю місто, в якому пощастило народитися і знайти чимало друзів. Я побувала майже у всіх областях України під час роботи менеджером і я з гордістю можу сказати, що Луцьк безумовно найкраще місто для життя!



– Чому Ви вважаєте, що можете тут реалізувати себе в повній мірі?



Я впевнена, що кожна людина може себе реалізувати в нашій країні, тільки спершу треба побороти свою лінь та невпевненість в своїх можливостях. Я починала з нічого, було складно. Накопичувала капітал, працюючи менеджером, взяла кілька позик в близьких людей, а вже потім моя ідея почала притягувати однодумців та інвесторів.

Я хочу налагодити свій бізнес так, щоб він працював без мого щоденного втручання і давав фінансову змогу відпочивати щоразу в іншій країні кілька разів на рік , але для цього не обов`язково емігрувати, мій дім тут.



– Які українські традиції Ви любите та підтримуєте?



Мені подобаються наші люди і те, як розквітає наше місто на День вишиванки чи День Незалежності. Місто стає живим, різнобарвним та колоритним. Зараз багато українських дизайнерів створюють креативні колекції з національною символікою, тому кожна жінка може відчути себе гарною, стильною україночкою! Звісно, я підбираю вишиванки собі та діткам, дуже багато різноманітних стилізованих заходів на ці свята і ми прекрасно проводимо час разом.



– Назвіть п’ять речей, за які Ви любите Україну?



Я люблю Україну за її відкритих людей, безмежний простір для духовного, фізичного та фінансового розвитку! За свободу, якої немає в інших країнах, а мені є з чим порівняти…



– Які головні мрії у Вас на сьогодні?



Основна мрія - це достойно виховати своїх діток, яка буде адаптована під сучасні реалії світу. Маю надію, що до того часу як мої дітки підростуть до шкільного віку, така з`явиться у нашому місті, бо якщо ні, доведеться створити її самій (сміється, – авт.).



Друга мрія - щоб всі близькі мені люди були щасливими, мали порозуміння, довіру та гармонію з навколишнім світом. Ще хочу, щоб батьки мої довше пожили і хоча б зараз навчилися радіти кожному дню. З фінансових мрій – це змога відпочивати в будь якому куточку світу та змінити авто на краще.



– Що Ви б хотіли побажати молодим українцям?



Насамперед хочу побажати цінувати те, що ви вже маєте, а також віри в себе, в свої можливості, знати, що після падінь обов`язково будуть злети і що рух до мети має бути постійним. Тут, як у спорті – тільки наполегливість та цілеспрямованість дає бажані результати!



Текст - Ольга МАГАС







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Часто з вуст наших знайомих можна почути монотонне невдоволення, мовляв, у нашій країні немає перспектив для розвитку, тож треба шукати кращої долі деінде. Проте, озирнувшись навколо та уважно придивившись, можна помітити, скільки нових та перспективних ідей щодня втілюється в життя! Молоді люди, наповнені силами та енергією, все більше починають ризикувати і започатковують проекти, які з часом розвиваються і стають яскравим прикладом успіху. Україна – це не просто місце на карті , і у нас є 45 мільйонів причин любити рідну державу, яка довела всьому світу свою відданість демократичним цінностям. Про це сказав Прем’єр-міністр України, відкриваючи засідання уряду, 3 квітня, і коментуючи результати першого туру виборів Президента. Він відзначив, що секрет успіху України простий: потрібно любити свою країну, вірити в свої сили і добросовісно робити свою роботу. «Не потрібно піддаватися розчаруванням – як би не було складно. Будь-який результат дається лише серйозною сумлінною працею», – сказав Володимир Гройсман.Те, що завдяки щоденній праці можна досягти успіхів, доводить– жінка, яка, будучи у декретній відпустці, змогла не лише відкрити для себе цікаву справу, а й перетворити її на чудову роботу і стабільне джерело доходів. Будучи турботливою матусею, красуня є ще й власницею однієї з найзатишніших у Луцьку сімейних кав’ярень та пекарні, де щодня створюються неймовірно смачні десерти!Зоряна розповідає, що шлях до поставленої мети був довгим та виваженим, проте повністю виправдав себе:Я – дуже динамічна людина і дуже люблю новизну та зміни, тому й роботу завжди обирала різноманітну та цікаву. Більшу частину свого життя я пропрацювала в торгівлі, обіймаючи різні посади, від торгового представника до регіонального менеджера з продажу. На той момент мені дуже подобалося те, чим я займалася, постійні відрядження, переговори, тренінги, подорожі, ритм був шаленим! І люди! Просто неймовірні люди!Я постійно жартувала, що з роботи менеджера звільнюсь тільки, коли піду у декрет, або відкрию власну справу. По факту сталося і те, і те.Після появи першої дитинки я з друзями відкрила студію з Alfa graviti і почала працювати тренером. Оскільки спортом займалася все життя, тож це для мене було і хобі, і робота, яка приносила гроші.Згодом я знову завагітніла і почала працювати над новим проектом, хотілося мати якесь затишне місце для зустрічі з друзями та щось, що буде приносити радість. Я дуже довго прислухалася, чого насправді хочу, і коли виникла ідея відкриття сімейної кав`ярні, мене вже ніщо не зупиняло. Щоправда відкриття співпало з народженням другої дитини, тому було дуже важко фізично. Вночі, з синочком на руках я випікала солодощі, а зранку, ще затемна везла все на кав‘ярню… Так тривало близько року, поки не прийшло розуміння, що я вже не справляюся сама фізично і що тих об`ємів, які я випікаю вже не достатньо. Завдяки цьому з`явилася майстерня, де ми й зараз продовжуємо випікати наші десерти. Зараз у мене працює два кондитери, а сама я в більшості займаюся організаційними моментами.Найбільший успіх – це, напевно, відкриття майстерні та й самої кав`ярні, адже потрібно було переступити через власні страхи, повірити в свої сили і не хвилюватися, де знайти інвесторів, бо власних коштів на все далеко не вистачало. Успіх, як на мене, це мати ідею, в яку віриш і змусити усіх в неї повірити. У мене горіли очі, я вірила в свою справу і просто прокидалася вранці та діяла, робила щодня 5 кроків до мети, не зважаючи на втому.І ще моїм найтеплішим проектом є недільна кондитерська школа для діток. Я за першою освітою – магістр педагогічних наук і дуже люблю працювати з дітками. Щонеділі ми разом виготовляємо креативні десертики, є дітки, які ще з відкриття до мене приходять і мені це дуже цінно! Немає на світі більшої подяки ніж щасливі посмішки малечі!Про еміграцію я не думала, бо дуже люблю місто, в якому пощастило народитися і знайти чимало друзів. Я побувала майже у всіх областях України під час роботи менеджером і я з гордістю можу сказати, що Луцьк безумовно найкраще місто для життя!Я впевнена, що кожна людина може себе реалізувати в нашій країні, тільки спершу треба побороти свою лінь та невпевненість в своїх можливостях. Я починала з нічого, було складно. Накопичувала капітал, працюючи менеджером, взяла кілька позик в близьких людей, а вже потім моя ідея почала притягувати однодумців та інвесторів.Я хочу налагодити свій бізнес так, щоб він працював без мого щоденного втручання і давав фінансову змогу відпочивати щоразу в іншій країні кілька разів на рік , але для цього не обов`язково емігрувати, мій дім тут.Мені подобаються наші люди і те, як розквітає наше місто на День вишиванки чи День Незалежності. Місто стає живим, різнобарвним та колоритним. Зараз багато українських дизайнерів створюють креативні колекції з національною символікою, тому кожна жінка може відчути себе гарною, стильною україночкою! Звісно, я підбираю вишиванки собі та діткам, дуже багато різноманітних стилізованих заходів на ці свята і ми прекрасно проводимо час разом.Я люблю Україну за її відкритих людей, безмежний простір для духовного, фізичного та фінансового розвитку! За свободу, якої немає в інших країнах, а мені є з чим порівняти…Основна мрія - це достойно виховати своїх діток, яка буде адаптована під сучасні реалії світу. Маю надію, що до того часу як мої дітки підростуть до шкільного віку, така з`явиться у нашому місті, бо якщо ні, доведеться створити її самій ().Друга мрія - щоб всі близькі мені люди були щасливими, мали порозуміння, довіру та гармонію з навколишнім світом. Ще хочу, щоб батьки мої довше пожили і хоча б зараз навчилися радіти кожному дню. З фінансових мрій – це змога відпочивати в будь якому куточку світу та змінити авто на краще.Насамперед хочу побажати цінувати те, що ви вже маєте, а також віри в себе, в свої можливості, знати, що після падінь обов`язково будуть злети і що рух до мети має бути постійним. Тут, як у спорті – тільки наполегливість та цілеспрямованість дає бажані результати!Текст -

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію