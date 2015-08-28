Чисте повітря, високі технології і ніякої «хімії»: як на Волині виготовляють курятину нового покоління. ФОТО*

Новостворений бренд, який став частинкою компанії OPENMIND, є продукцією преміум-класу, тож очевидно, що ціна на таку не можу бути низькою або конкурувати із бюджетною, але сумнівної якості продукцією. Це пояснюють тим, що технологія виробництва курятини без антибіотиків в Україні потребує високого рівня безпеки та суворого дотримання гігієни, що, своєю чергою, вимагає великих фінансових витрат компанії.Здорову курку «Епікур» вирощують на підприємстві у Володимирі-Волинському, який вважають приналежним до екологічно-чистого регіону України. Принципово новий за якістю продукт розвиває бренд натуральної курятини, що відіграє важливе стратегічне значення в діяльності птахофабрики. Варто зазначити, що до цього ж підприємства відноситься також компанія «Чебатурочка», яка поки є більш відомою широкому загалу. Однак попит у торгових мережах на нову продукцію птахоферми зростає майже на 40% щомісяця.Відсутність антибіотиків та інших шкідливих домішок на всіх етапах виробництва підтверджують регулярні аналізи в державних профільних лабораторіях на 10-й, 20-й, 30-й та 42-й день вирощування курки, а також додаткові дослідження, які проводять безпосередньо перед пакуванням продукції.У команді «Епікуру» – більш ніж 1200 фахівців, а працюють вони у семи філіях: у Володимирі, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі. Кожен з людей, які трудяться на фабриці, – професіонал своєї справи.«Дбайлива і кропітка праця – це системна робота, і кожна ланка у структурі організації відіграє вирішальну роль у долі продукту, який поціновувачі здорового харчування згодом отримають у торговельних залах. Командний дух підкріплюють основні цінності компанії, сформовані навколо орієнтування на перспективу і роботи з колегами, як з друзями, а не суперниками чи конкурентами», – каже начальниця відділу соціального і корпоративного розвитку у «Епікурі»Просторі пташники й доглянуті курочки, що зростають на натуральних рослинних кормах і чистій воді, – результат спільної роботи згуртованого колективу і перевірених європейських технологій.До інфраструктури птахофабрики у обласному центрі входить 100 пташників, розташованих на 11 майданчиках з вирощування птиці, власний забійний цех та комбікормовий завод, потужністю 50 тонн сировини на годину. Також у розпорядженні підприємства – 4 гектари землі для вирощування кукурудзи, сої, пшениці і рапсу.Виробничо-технологічна лабораторія комбікормового заводу «Епікуру» складається із відділу хіміко-фізичних досліджень, досліджень на мікотоксини та аналізу води і рідких жирів. Лабораторія функціонує із самого початку роботи заводу і досліджує контроль роботи сировини, яка надходить, подається і зберігається на виробництві, а також готових кормів.Виробляють комбікорм із зернової сировини: кукурудзи, пшениці та сої, для яких підприємство має свою лінію переробки.До складу кормів входить олія рослинна і інші натуральні домішки, однак лише від європейських виробників.Перед тим, як стати комбікормом уся сировина підлягає дбайливій і якісній обробці. Сировина є трьох видів: «Стартер», «Гровер», «Фініш», але їх розділяють на п’ять раціонів. «Стартер» 1 і 2, в залежності від дня вирощування, «Гровер» 1, 2, і вже фінішний раціон це – завершальний етап. На початковому етапі гранули – подрібнені і мають вигляд крупи, а у двох інших випадках – вже гранули.«Одним з важливих ланок приготування є лабораторний контроль на мікотоксини. Це досить дороговартісне випробування, але можна сказати, що це – основний з етапів контролю на безпечність самої сировини. Мікотоксини мають досить різну дію на організм птиці: від елементарної відмови від корму, збільшення його споживання, а іноді навіть можуть призвести до загибелі, тому тут працюють на рівні імуноферментного аналізу», – розповіла працівниця птахофабрикиФабрика виготовляє орієнтовно 10 тисяч тонн корму на місяць, і все це лише для внутрішніх потреб підприємства. Всі процеси виробництва – автоматизовані і відслідковуються у операторській комбікормового заводу.Окрім цього, під час проведення перевірок на усіх етапах, дослідникам у лабораторіях забезпечують максимальний рівень безпеки, а також часто відправляють на навчання, як теренами України, так і за кордон.Після екскурсії на комбікормовому заводі випала можливість побачити 50 тисяч маленьких ціпочок в одному пташнику. Перед тим, як потрапити на територію до майбутньої продукції «Епікуру», потрібно пройти сувору лінію дезінфекції, аби раптом не «принести» із собою якоїсь хвороби. Нам пояснили, що бройлери ще маленькі, тож можуть бути вразливими навіть до мінімальних проявів сторонньої хімічної агресії.Головний зоотехнік птахофабрикидетальніше розповіла про систему функціонування цієї структури птахофабрики.Підприємство має замкнутий технологічний цикл і повністю автоматизоване.Термін вирощування складає 40 – 45-ти днів вирощування. Одноразова посадка ж становить приблизно 4,5 млн. голів і йде з належною документацією відповідно до графіків вакцинації.«Ми їх забираємо і садимо на спеціальну підстилку. Перед тим ці приміщення просоновані відповідно до санітарних вимог. В свою чергу, при посадці ми відбираємо молодняк і відправляємо його на лабораторні дослідження для виявлення наявності хвороб. Є система дистанційного контролю параметрів мікроклімату», – каже Лариса Цепко.Постачальники «Епікуру» – лише європейські фірмиПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» розпочинає будівництво нового цеху переробки, який дозволить підприємству збільшити виробництво курятини в два рази. В планах компанії – вийти на європейський ринок збуту і більшою мірою задовольняти потреби українського споживача.Вартість проекту на ділянці площею майже 13 гектарів за межами населених пунктів оцінюють в 38 мільйонів євро.Проект передбачає зведення цеху переробки «Епікур» потужністю 13,5 тисяч бройлерів за годину та більше 50 технологічних та допоміжних будівель і споруд. Крім того, особливістю проекту є автоматизація усіх виробничих процесів цеху, повне оснащення сучасним обладнанням від відомих європейських виробників та надійна система еко-безпеки проекту за рахунок вторинної переробки виробничих відходів та наявності очисних споруд.Будівництво нового цеху переробки «Епікур» планують завершити за 1,5-2 роки, що дозволить Володимир-Волинській птахофабриці отримати «єврономер» для експорту до країн ЄС та вийти на принципово новий рівень розвитку.З приводу офіційного відкриття виробництва працівники компанії «Епікур» вирішили закласти капсулу часу поруч із майбутнім цехом. Генеральний директор Володимир-Волинської птахофабрикипередала цю пам’ятку молодому поколінню «епікурівців» і дозволила їм залишити собі послання на майбутнє.«Цілі поставлені великі, але я вірю, що разом ми їх досягнемо», – сказала директорка Аліна Сич.