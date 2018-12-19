Розтермінування та іпотека: житло мрії від «ЛДБК» на вигідних умовах*

Чи не кожен з нас мріє про власний куточок – затишну простору оселю, де було б комфортно проводити дозвілля, не переплачуючи за «комуналку» . Спеціалісти ринку нерухомості одноголосно кажуть: для цього якнайкраще підійде первинне житло, тобто житло у новобудовах.



Однак точно не кожен може дозволити собі заплатити повну суму за новеньку омріяну квартиру. У такому випадку втілити заповітне бажання може допомогти забудовник. Один із таких – будівельна компанія «ЛДБК», котра своєю багаторічною працею та десятками вдало реалізованих об’єктів заробила собі репутацію «відмінника» на ринку нерухомості.



Тим, хто планує придбати квартиру від «ЛДБК», але з певних причин не має змоги заплатити за житло одразу, пропонують два варіанти – розтермінування та іпотечне кредитування.



Як працює розтермінування



Завдяки опції розтермінування платежів ви можете не чекати, поки у вас «на руках» буде повна сума, та інвестувати у «власний куточок» вже сьогодні. До того ж, такий вибір не дуже «вдарить» у ваш гаманець, не має додаткових ризиків і не прив’язаний до курсу долара.



Очільниця відділу маркетингу «ЛДБК» Ірина Кушпель розповідає, що на сьогодні забудовник пропонує розтермінування до моменту здачі будинку, насамперед йдеться про



Тут ще влітку здали першу чергу комплексу, здачу другої черги запланували до кінця 2019 року, третьої – до кінця 2020 року, а останньої четвертої черги – у 2021 році.



Так, ви можете заплатити лише 50 % від вартості квартири, інші ж 50 % виплачувати частинами. «ЛДБК» пропонує декілька варіантів розтермінування: на 6 місяців, 1 рік чи 2 роки. Під час визначення розміру платежу враховують індекс інфляції, який можна переглянути на сайті



У середньому додатково до суми платежу вам доведеться заплатити лише 1 % на місяць. Тобто, за 6 місяців розтермінування ви заплатите 6 %, за рік – 12 %, за 2 роки – 24 %. Окрім того, забудовник пропонує гнучкі умови виплат: ви можете внести більші суми, якщо це дозволяє бюджет, домовитися про оплату наступного місяця за два у разі виникнення форс-мажорних обставин, або ж заплатити всю суму одразу. Усе це – без додаткової пені.



Така пропозиція буде вигідна і тим, хто вже має певну суму, при цьому виставив на продаж своє старе житло і хоче придбати новеньку квартиру. Тобто, якщо ваше попереднє помешкання ви продасте за 2 місяці, за розтермінування ви заплатите лише 2 %.



«Люди дуже задоволені такою пропозицією і активно користуються опцією виплати частинами. До того ж, ми не прив’язуємося до якихось умов, як банки, що дає клієнтам додаткові гарантії», - ділиться Ірина Кушпель.



Як це виглядає на практиці



Головним критерієм у роботі для «ЛДБК» є не кількість, а якість збудованих квартир, тож всі будинки ЖК «Caramel Residence» мають унікальне та



Чудовим варіантом для тих, хто давно мріяв про світлу та функціоналу оселю, стане однокімнатна квартира. До прикладу, на 41,5 метрі квадратному архітектори зуміли запланувати все необхідне для проживання. Кухня на майже 10 «квадратів» дозволяє вмістити все начиння та облаштувати обідню зону. Для кімнати виділили понад 16 метрів квадратних. Приємними бонусами є лоджія на майже 4 «квадрати», котру, до слова, можна об’єднати з кухнею, та балкон. Для санвузла виділили майже 4 метри квадратні. При вході також передбачили місце для великої шафи-купе.



Тож обійдеться така «карамельна» однокімнатна квартира приблизно у 622 500 гривень. Якщо купувати оселю на умовах розтермінування, то це виглядає таким чином: 50 % вартості, тобто 311 250 гривень, ви вносите одразу; при умові оплати частинами на рік (нагадаємо, ви сплачуєте додатково 12 %) друга половина суми становитиме 348 600 гривень. Тобто, «зверху» ви заплатите лише 37 350 гривень. А це, до слова, 6 місяців оренди «чужої» однокімнатної квартири в новобудові, кошти від чого йдуть в кишеню іншого власника.



Особливості іпотечного кредитування



Передусім, іпотечне кредитування буде вигідне тим, хто втомився від постійних переїздів в орендовані квартири та викидання коштів «в нікуди», мріє про свою квартиру, має стабільний дохід, але ще не встиг відкласти достатню суму грошей на придбання житла.



Іпотечний кредит має низку відмінностей від звичайного. По-перше, це не «швидкі» гроші, котрі потрібно повернути за короткий термін, а великі вкладення, адже вартість житла може сягати мільйонів гривень. По-друге, іпотечний кредит можна виплачувати протягом десятків років, а не короткостроково. По-третє, на умовах іпотечного кредитування пропонують значно нижчі відсотки, ніж за звичайний споживчий кредит.



Не існує єдиної відсоткової ставки на іпотечні кредити – кожен банк обирає її самостійно, пристосовуючись до умов ринку та внутрішніх розрахунків. Також є дві схеми погашення іпотеки: класична та ануїтетна.



Перший, або ж класичний спосіб, дозволяє повертати різні за величиною суми – відсотки за місяць нараховують на позику, що залишилася на перше число. Ануїтетний спосіб включає повернення грошей рівними частками з нарахованими на них відсотками.



Передбачена законодавством і можливість довгострокового погашення іпотеки без штрафу: якщо у вас з’явилися «зайві» гроші, ви можете повністю погасити іпотеку.



Пропозиції банків на іпотеку



Будівельна компанія «ЛДБК» працює у напрямку іпотечного кредитування з двома надійними та знаними на ринку банками: «ПриватБанк» та «Кредобанк».



Мінімальний перший внесок для іпотечного кредиту в «Кредобанку» – 20 %. При цьому максимальний ліміт кредитування сягає 3 мільйонів гривень. Придбати квартиру від забудовника можна під ставку 17 %. Іпотеку банк надає у гривнях, але існує можливість кредитування фізичних осіб і в іноземній валюті.



Клієнтам, які вирішили купити квартиру в новобудові, пропонують два способи іпотечного кредитування – класичний та ануїтетний.



«Банк бере до уваги сукупний дохід родини, тобто, наприклад, чоловіка та дружини, При розрахунку платоспроможності враховуємо лише офіційні доходи. Наша перевага - пропонуємо клієнтам обидві схеми погашення кредиту – класичну та ануїтетну. За статистикою, більшість клієнтів обирають класичну схему, оскільки вона зрозуміліша та головне, дешевша», - розповіла регіональний директор «Кредобанку» Катерина Фурманюк. Однак вибір схеми погашення кредиту – особиста справа клієнта.



Первинне рішення за наявності необхідних документів (паспорт, код позичальника та другого з подружжя, документи про дохід) надають за 4 години. Після цього документи відправляють на перевірку у профільні підрозділи банку, а позичальник отримує кошти за 5 робочих днів. Крім того, банк фінансує фізичних осіб для забезпечення споживчих цілей – оплату витрат на проведення ремонту, придбання меблів чи побутової техніки, адже ці витрати є невід’ємними в разі придбання житла на первинному ринку.



Також при отриманні кредиту клієнт має понести додаткові витрати – нотаріальні послуги, держмито, страхування особисте та майна. Банк передбачив суму особистого страхування обсягом 0,2 % від суми заборгованості з кредиту, та 0,2 % від вартості нерухомості у якості страхування предмету іпотеки. Однак страхування, на переконання регіональної директорки «Кредобанку», можна розглядати як перевагу.



Керівник напрямку «Споживче кредитування» «ПриватБанку» Олександр Мамчич повідомив, що фінансова установа нині пропонує фіксовану ставку 17,9 % у гривнях на іпотечне кредитування для квартир у новобудовах. Однак існує вимога – житло обов’язково повинні здати в експлуатацію.



Потенційним покупцям квартир від «ЛДБК» пропонують іпотеку терміном до 20 років. При цьому мінімальний початковий внесок має становити 25 %. Мінімально сума кредиту становить 100 тисяч гривень, максимальна – 2 мільйони гривень. У «ПриватБанку» немає одноразових комісій на видачу кредиту та його дострокове погашення, проте є два види страхування. Перший – страхування предмету іпотеки на 0,5 % від вартості нерухомості. Наприклад, якщо взяти квартиру вартістю 500 тисяч гривень, вам доведеться сплатити 2500 гривень у рік. Тож якщо вашу новеньку квартиру затопить, гроші на ремонт покриє страховка, а не кошти з вашого гаманця.



Другий вид – особисте страхування на 0,5 % від суми основної заборгованості кредиту. Так, якщо квартира коштує 500 тисяч гривень і ви внесли аванс у 200 тисяч гривень, то за 300 тисяч кредиту ви заплатите 1500 гривень страховки за рік.



«ПриватБанк» надає лише ануїтетне іпотечне кредитування, що передбачає оплату рівними частинами. За словами Олександра Мамчича, тут у фінустанови є суттєва перевага, котру не можуть запропонувати інші банки, – ви можете платити більше, аніж визначена щомісячна сума. Відтак, ви швидше «закриєте» кредит і переплатите менше відсотків. Окрім того, якщо потенційний власник квартири є клієнтом «ПриватБанку», зокрема, має картку банку, попереднє рішення щодо іпотечного кредитування ухвалюють впродовж 5 хвилин.



У квітні будівельна компанія «ЛДБК» почала співпрацювати і з «ОТП Банком». Начальник відділу продажів продуктів роздрібного бізнесу Наталія Івандюк повідомила, що відтепер у всіх житлових комплексах, що реалізувала чи ще зводить компанія, можна придбати квартири в кредит. Зокрема, йдеться про програму



У програмі усунули всі перепони для того, щоб клієнти змогли придбати житло: жодних авансів; відсутня необхідність передачі нерухомості в заставу банку; відсутні витрати на оцінку і нотаріальні послуги; відсутнє обов’язкове страхування; ви фіксуєте ціну в гривнях на весь термін кредиту і не залежите від курсових коливань.



Таким чином, офіційно працевлаштований громадянин України із доходом від 6500 гривень, якому виповнилося 27 років, може отримати готівковий кредит в «ОТП Банку» за прискореною процедурою (прийняття рішення – до 8 годин, оформлення – за 60 хвилин). Сума кредиту терміном від 12 до 84 місяців (з правом дострокового погашення) може становити від 50 000 гривень до 750 000 гривень. Річна ставка складає 0,01 % річних; щомісячна комісія – 1,5 %, комісія за видачу кредиту – відсутня.



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Тож якщо ще кілька років тому слова «розтермінування» та «кредит» лякали українців, сьогодні цими пропозиціями активно користуються. Передусім, бо відсотки не прив’язані до валютних коливань, адже їх потрібно сплачувати у гривнях. До того ж, банки, які заробили на ринку позитивне ім’я, співпрацюють лише з перевіреними забудовниками, як от «ЛДБК». Тому можете бути впевненими: стати власником квартири мрії можна вже сьогодні без повної суми «на руках» і додаткових ризиків. Варто лише добре обдумати чи зможе «потягнути» щомісячний платіж ваш бюджет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки опції розтермінування платежів ви можете не чекати, поки у вас «на руках» буде повна сума, та інвестувати у «власний куточок» вже сьогодні. До того ж, такий вибір не дуже «вдарить» у ваш гаманець, не має додаткових ризиків і не прив’язаний до курсу долара.Очільниця відділу маркетингу «ЛДБК»розповідає, що на сьогодні забудовник пропонує розтермінування до моменту здачі будинку, насамперед йдеться про житловий комплекс комфорт-класу «Caramel Residence» у 40-му мікрорайоні Луцька.Тут ще влітку здали першу чергу комплексу, здачу другої черги запланували до кінця 2019 року, третьої – до кінця 2020 року, а останньої четвертої черги – у 2021 році.Так, ви можете заплатити лише 50 % від вартості квартири, інші ж 50 % виплачувати частинами. «ЛДБК» пропонує декілька варіантів розтермінування: на 6 місяців, 1 рік чи 2 роки. Під час визначення розміру платежу враховують індекс інфляції, який можна переглянути на сайті Мінфіну У середньому додатково до суми платежу вам доведеться заплатити лише 1 % на місяць. Тобто, за 6 місяців розтермінування ви заплатите 6 %, за рік – 12 %, за 2 роки – 24 %. Окрім того, забудовник пропонує гнучкі умови виплат: ви можете внести більші суми, якщо це дозволяє бюджет, домовитися про оплату наступного місяця за два у разі виникнення форс-мажорних обставин, або ж заплатити всю суму одразу. Усе це – без додаткової пені.Така пропозиція буде вигідна і тим, хто вже має певну суму, при цьому виставив на продаж своє старе житло і хоче придбати новеньку квартиру. Тобто, якщо ваше попереднє помешкання ви продасте за 2 місяці, за розтермінування ви заплатите лише 2 %.«Люди дуже задоволені такою пропозицією і активно користуються опцією виплати частинами. До того ж, ми не прив’язуємося до якихось умов, як банки, що дає клієнтам додаткові гарантії», - ділиться Ірина Кушпель.Головним критерієм у роботі для «ЛДБК» є не кількість, а якість збудованих квартир, тож всі будинки ЖК «Caramel Residence» мають унікальне та максимально комфортне планування Чудовим варіантом для тих, хто давно мріяв про світлу та функціоналу оселю, стане однокімнатна квартира. До прикладу, на 41,5 метрі квадратному архітектори зуміли запланувати все необхідне для проживання. Кухня на майже 10 «квадратів» дозволяє вмістити все начиння та облаштувати обідню зону. Для кімнати виділили понад 16 метрів квадратних. Приємними бонусами є лоджія на майже 4 «квадрати», котру, до слова, можна об’єднати з кухнею, та балкон. Для санвузла виділили майже 4 метри квадратні. При вході також передбачили місце для великої шафи-купе.Тож обійдеться така «карамельна» однокімнатна квартира приблизно у 622 500 гривень. Якщо купувати оселю на умовах розтермінування, то це виглядає таким чином: 50 % вартості, тобто 311 250 гривень, ви вносите одразу; при умові оплати частинами на рік (нагадаємо, ви сплачуєте додатково 12 %) друга половина суми становитиме 348 600 гривень. Тобто, «зверху» ви заплатите лише 37 350 гривень. А це, до слова, 6 місяців оренди «чужої» однокімнатної квартири в новобудові, кошти від чого йдуть в кишеню іншого власника.Передусім, іпотечне кредитування буде вигідне тим, хто втомився від постійних переїздів в орендовані квартири та викидання коштів «в нікуди», мріє про свою квартиру, має стабільний дохід, але ще не встиг відкласти достатню суму грошей на придбання житла.Іпотечний кредит має низку відмінностей від звичайного. По-перше, це не «швидкі» гроші, котрі потрібно повернути за короткий термін, а великі вкладення, адже вартість житла може сягати мільйонів гривень. По-друге, іпотечний кредит можна виплачувати протягом десятків років, а не короткостроково. По-третє, на умовах іпотечного кредитування пропонують значно нижчі відсотки, ніж за звичайний споживчий кредит.Не існує єдиної відсоткової ставки на іпотечні кредити – кожен банк обирає її самостійно, пристосовуючись до умов ринку та внутрішніх розрахунків. Також є дві схеми погашення іпотеки: класична та ануїтетна.Перший, або ж класичний спосіб, дозволяє повертати різні за величиною суми – відсотки за місяць нараховують на позику, що залишилася на перше число. Ануїтетний спосіб включає повернення грошей рівними частками з нарахованими на них відсотками.Передбачена законодавством і можливість довгострокового погашення іпотеки без штрафу: якщо у вас з’явилися «зайві» гроші, ви можете повністю погасити іпотеку.Будівельна компанія «ЛДБК» працює у напрямку іпотечного кредитування з двома надійними та знаними на ринку банками: «ПриватБанк» та «Кредобанк».Мінімальний перший внесок для іпотечного кредиту в «Кредобанку» – 20 %. При цьому максимальний ліміт кредитування сягає 3 мільйонів гривень. Придбати квартиру від забудовника можна під ставку 17 %. Іпотеку банк надає у гривнях, але існує можливість кредитування фізичних осіб і в іноземній валюті.Клієнтам, які вирішили купити квартиру в новобудові, пропонують два способи іпотечного кредитування – класичний та ануїтетний.«Банк бере до уваги сукупний дохід родини, тобто, наприклад, чоловіка та дружини, При розрахунку платоспроможності враховуємо лише офіційні доходи. Наша перевага - пропонуємо клієнтам обидві схеми погашення кредиту – класичну та ануїтетну. За статистикою, більшість клієнтів обирають класичну схему, оскільки вона зрозуміліша та головне, дешевша», - розповіла регіональний директор «Кредобанку». Однак вибір схеми погашення кредиту – особиста справа клієнта.Первинне рішення за наявності необхідних документів (паспорт, код позичальника та другого з подружжя, документи про дохід) надають за 4 години. Після цього документи відправляють на перевірку у профільні підрозділи банку, а позичальник отримує кошти за 5 робочих днів. Крім того, банк фінансує фізичних осіб для забезпечення споживчих цілей – оплату витрат на проведення ремонту, придбання меблів чи побутової техніки, адже ці витрати є невід’ємними в разі придбання житла на первинному ринку.Також при отриманні кредиту клієнт має понести додаткові витрати – нотаріальні послуги, держмито, страхування особисте та майна. Банк передбачив суму особистого страхування обсягом 0,2 % від суми заборгованості з кредиту, та 0,2 % від вартості нерухомості у якості страхування предмету іпотеки. Однак страхування, на переконання регіональної директорки «Кредобанку», можна розглядати як перевагу.Керівник напрямку «Споживче кредитування» «ПриватБанку»повідомив, що фінансова установа нині пропонує фіксовану ставку 17,9 % у гривнях на іпотечне кредитування для квартир у новобудовах. Однак існує вимога – житло обов’язково повинні здати в експлуатацію.Потенційним покупцям квартир від «ЛДБК» пропонують іпотеку терміном до 20 років. При цьому мінімальний початковий внесок має становити 25 %. Мінімально сума кредиту становить 100 тисяч гривень, максимальна – 2 мільйони гривень. У «ПриватБанку» немає одноразових комісій на видачу кредиту та його дострокове погашення, проте є два види страхування. Перший – страхування предмету іпотеки на 0,5 % від вартості нерухомості. Наприклад, якщо взяти квартиру вартістю 500 тисяч гривень, вам доведеться сплатити 2500 гривень у рік. Тож якщо вашу новеньку квартиру затопить, гроші на ремонт покриє страховка, а не кошти з вашого гаманця.Другий вид – особисте страхування на 0,5 % від суми основної заборгованості кредиту. Так, якщо квартира коштує 500 тисяч гривень і ви внесли аванс у 200 тисяч гривень, то за 300 тисяч кредиту ви заплатите 1500 гривень страховки за рік.«ПриватБанк» надає лише ануїтетне іпотечне кредитування, що передбачає оплату рівними частинами. За словами Олександра Мамчича, тут у фінустанови є суттєва перевага, котру не можуть запропонувати інші банки, – ви можете платити більше, аніж визначена щомісячна сума. Відтак, ви швидше «закриєте» кредит і переплатите менше відсотків. Окрім того, якщо потенційний власник квартири є клієнтом «ПриватБанку», зокрема, має картку банку, попереднє рішення щодо іпотечного кредитування ухвалюють впродовж 5 хвилин.У квітні будівельна компанія «ЛДБК» почала співпрацювати і з «ОТП Банком». Начальник відділу продажів продуктів роздрібного бізнесуповідомила, що відтепер у всіх житлових комплексах, що реалізувала чи ще зводить компанія, можна придбати квартири в кредит. Зокрема, йдеться про програму «Нова будова» У програмі усунули всі перепони для того, щоб клієнти змогли придбати житло: жодних авансів; відсутня необхідність передачі нерухомості в заставу банку; відсутні витрати на оцінку і нотаріальні послуги; відсутнє обов’язкове страхування; ви фіксуєте ціну в гривнях на весь термін кредиту і не залежите від курсових коливань.Таким чином, офіційно працевлаштований громадянин України із доходом від 6500 гривень, якому виповнилося 27 років, може отримати готівковий кредит в «ОТП Банку» за прискореною процедурою (прийняття рішення – до 8 годин, оформлення – за 60 хвилин). Сума кредиту терміном від 12 до 84 місяців (з правом дострокового погашення) може становити від 50 000 гривень до 750 000 гривень. Річна ставка складає 0,01 % річних; щомісячна комісія – 1,5 %, комісія за видачу кредиту – відсутня.***

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