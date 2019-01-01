Одна із найсуворіших європейських систем перевірки якості діє у Луцьку*

Як можна з упевненістю на 100 відсотків гарантувати якість продуктів більш ніж у тисячі супермаркетів (у тому числі й на Волині) найрозгалуженішої вітчизняної торговельної мережі? Чітку відповідь на це запитання мають у корпорації «АТБ-маркет», яка вже десять років поспіль демонструє найвищі темпи розвитку в галузі роздрібної та гуртової торгівлі України.Наразі велику увагу приділяють сучасній європейській стратегії аудиту якості продуктів і товарів. Система багаторівневої перевірки ґрунтується на простому принципі – головним показником найвищої якості будь-якого харчового продукту, що представлений у магазинах мережі «АТБ», є його безпека.Для перевірки кожного місяця з полиць цих маркетів, у тому числі й у Луцьку, відбирають понад тисячу одиниць різноманітної продукції та відправляють на дослідження у лабораторії. Там фахівці ретельно вивчають фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків, проводять сувору перевірку дотримання сучасних стандартів безпеки. Відповідно до груп товарів перевірки можуть мати різну періодичність. У деяких випадках їх проводять позапланово.На перший погляд, така сувора система аудиту може здатися надто складною, бо ж асортимент супермаркетів торговельної мережі «АТБ-маркет» на сьогодні перевищує 3500 товарів (до речі, майже тисяча з них – це продукція власних торгових марок «АТБ»). Однак аналогічна практика регулярних перевірок якості продуктів вже довела свою ефективність у більшості розвинених країн Європейського Союзу.Враховуючи це, зовсім не дивно, що компанія «АТБ» без жодних побоювань погоджується на ретельні зовнішні перевірки, залучає до цього процесу відомі в ЄС аудиторські компанії.Вже другий рік поспіль магазини мережі проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного європейського стандарту ISO 22000:2005. Базується він на сучасній системі контролю безпеки продуктів харчування на всіх етапах (НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points) – з моменту отримання сировини та виробництва продукту до його реалізації у мережі магазинів «АТБ».«Метою проведення аудиту якості є перевірка відповідності всім пунктам стандартів, які впроваджені та діють на підприємствах. Особливу увагу приділяємо дотриманню вимог до якості й безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва, питанням охорони праці, менеджменту всіх рівнів роботи компанії», – розповідає заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-маркет». За її словами, довіра мільйонів українців до величезної мережі «АТБ» багаторазово збільшує ступінь відповідальності компанії перед ними. Товарообіг компанії за результатами 2018 року становив 103,9 мільярда гривень, що майже на чверть перевищило показники попереднього року.Саме для того, щоб гарантувати покупцям безумовну безпеку та найвищу якість товарів на полицях власних магазинів, зокрема й у Луцьку, «АТБ-маркет» практикує сучасну багаторівневу систему аудиту.Текст-