Три роки уряду Гройсмана: економічне зростання і впевнені кроки до добробуту українців

Три роки тому перед урядом Гройсмана постало нелегке завдання – вивести з кризи та економічних руїн країну, в якій розгорнулася війна, борги, взяті попередниками, просто перейшли всі межі, а народ просто втратив віру в те, що хтось може змінити їхнє життя на краще.Безумовно, багато перших нововведень Кабміну спочатку сприймалися з нерозумінням та осторогою, адже уряд подеколи йшов на кардинальні зміни, впроваджуючи реформи, на які раніше ніхто не наважувався.«Це були непрості три роки. Згадайте, що було три роки тому, які були виклики. Політична та економічна нестабільність. І я тоді сказав, що вступаю на посаду Глави Уряду для капітального ремонту країни, економічного зростання. По всім напрямкам ми заклали достатньо непогану систему, основу змін», - сказавЗа три роки діяльності результати роботи підтвердили – Прем’єр та його команда обрали вірний шлях.За час роботи уряд не тільки зупинив масштабнішу кризу, а й забезпечив прискорене економічне зростання. Зростання економіки забезпечило фінансовий ресурс для проведення важливих соціальних і інфраструктурних реформ. У 2015-му році ВВП воюючої України впав на 9,9%, а у 2016-му році ВВП так само воюючої країни зріс на 2,3%, а у 2018-му зріс на 3,2%. Рівень інфляції зменшився з 43,3% у 2015 році до 9,8% у 2018 році. Важливим здобутком є відновлення кредитування Міжнародного валютного фонду, що допоможе розрахуватися з боргами, накопиченими за попередні роки. Цьогоріч ми маємо виплатити 427 млрд зовнішнім кредиторам. Сума, на перший погляд, астрономічна, однак в Уряду є чіткий план скорочення боргу, тож важливо зберегти взятий темп реформ і не скотитися в хаос.За три роки своєї діяльності уряд на чолі з Володимиром Гройсманом став чи не єдиним за всю історію незалежної України, який наважився на реформи які раніше вважалися не підйомними. Сімейна медицина, доступні ліки, нова українська школа, підняття пенсій, нові соціальні виплати для сімей, будівництво доріг, субсидії, теплі кредити, підняття заробітної плати, Медична, пенсійна, освітня реформи, будівництво доріг – фактично в усі сфери життя українців увійшли кардинальні зміни, які вже сьогодні показують чудові результати.Чималу увагу уряд приділив людям похилого віку, про яких чомусь забувала попередня влада. Вже розпочато пенсійну реформу, яка полягатиме в піднятті пенсій без підняття пенсійного віку. Окрім того, пенсіонери завдяки монетизації субсидій, мають змогу зекономити на комунальних послугах та витратити зекономлені кошти на власні потреби. Також літні, та й не тільки, люди, які страждають від серцево-судинних захворювань, мають змогу скористатися програмою «Доступні ліки» та отримати медичні препарати безкоштовно.На сьогодні неабияку підтримку від держави отримали молоді сім’ї. Шлюб за годину, бебі-бокси для новонароджених, виплати для багатодітних сімей, кредитування житла – нововведення, які спрямовані на те, аби молоді подружжя та новоспечені батьки мали надійну опору під ногами і гарний старт для подальшого життя.Однією із наймасштабніших реформ уряду Гройсмана є зміни в освіті. Школа – це місце, де закладається фундамент для успішного дорослого життя, тож саме тут діти повинні отримувати ґрунтовні знання та правильні основи комунікації. Нова українська школа – це абсолютно інноваційний підхід до освіти, який має десятки переваг. Нарешті наші школи та вузи стають на однаковий рівень з європейськими освітніми закладами, впроваджуються різноманітні програми для школярів та студентів. Разом із цим зростають вимоги до педагогів, що мотивує їх також отримувати нові знання та вміння, підвищувати кваліфікацію, знайомитися з досвідом закордонних колег. До слова, заробітна плата вчителів зросла на 85%, що, безумовно, допомагає підняти імідж професії.По всій країні розпочато і успішно продовжується масштабне будівництво доріг. Шляхи, на які десятиліттями не звертали уваги, зараз активно відбудовуються та оновлюються. Як результат – 6800 км доріг було збудовано і відремонтовано за три роки. Фінансування дорожньої галузі збільшилося втричі. Якщо у 2016-му році на автошляхи виділялося 19 млрд, то вже цього річ ця сума зросла до 55 млрд!Неабияким досягненням роботи Уряду є те, що за час його роботи середня пенсія зросла в 1,7 рази, середня зарплата – вдвічі, а мінімальна – втричі! І усі підвищення відбуваються за рахунок збільшення доходів бюджету, а не за рахунок друкування грошей. Це свідчить про те, що на сьогодні Уряд забезпечує зростання соціальних стандартів відповідно до можливостей економіки.«Ми починаємо жити на свої кошти» – стратегія, яку вперше запровадив Уряд. Цілями Кабміну є не дешевий популізм, а виважена робота та рішення, які принесуть користь та прибуток як державі в цілому, так і кожному громадянину. Уряд готує збалансовані бюджети і запровадив стратегію управління державним боргом.Не останню роль відіграє вміння Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана співпрацювати з парламентом. Завдяки цьому протягом трьох років роботи усі бюджети подаються і ухвалюються вчасно. Парламент підтримує урядові ініціативи, такі як пенсійна реформа, Закон «маски-шоу» стоп, Закон про приватизацію.Завдяки потужній реформі децентралізації та підтримці з боку уряду українці навчаються жити, розраховуючи на свої сили. Нові об’єднані громади вперше за тривалий час отримали власні повноваження і можуть самі приймати рішення стосовно того, на що витрачати кошти своїх бюджетів. Тож мешканці громади відтепер самі можуть прокладати свій шлях до успіху, розвитку і добробуту.