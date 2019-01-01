Мережа «АТБ»: шанс економити, не відмовляючись від якісної їжі*

Економія власних коштів нині стала однією з першочергових справ. Переймаються цим не тільки пересічні мешканці Волині, а й навіть громадяни заможних європейських країн. Та не витрачати зайвого і при цьому не відмовлятися від улюблених страв і якісних продуктів харчування в Україні надає реальну можливість мережа найбільшого дискаунтера «АТБ-Маркет».Майже єдиним місцем у Луцьку та країні загалом, де можна придбати товари за цінами навіть нижчими від ринкових, є саме супермаркети «АТБ». За даними на поточний місяць 1008 таких магазинів працюють у 259 містах 22 областей України, зокрема й на Волині.За умови незмінно високих, навіть за європейськими стандартами, норм якості та безпеки, продукти на полицях «АТБ» коштують на 10–15 % дешевше. А за умови акцій чи бонусних програм, ціни падають і на 50 %.Цікаво, що жодного рекламного трюку у наднизьких цінах у магазинах «АТБ» немає. З понад 3500 найменувань товарів на полицях найбільшого за товарообігом українського дискаунтера третину представлено власними торговельними марками та власними імпортерами. До їхньої вартості не увійшли надбавки виробників, відсотки посередників, витрати на зберігання тощо. Відтак, отримуємо не менш як мінус 30 % від ціни.Ексклюзивний асортимент мережі магазинів «АТБ», зокрема й на Волині, коштує значно дешевше, тому що виробники позбулися шалених витрат на рекламу. Потреба у цьому відсутня, адже ринок збуту для них величезний – постійними клієнтами мережі дискаунтерів «АТБ» щодоби є понад 3,5 млн українців. Товарообіг мережі «АТБ» за минулий рік сягнув майже 104 млрд грн (Показники попереднього періоду були перевищені мало не на чверть).Також за європейським зразком було впроваджено екологічні та енергозберігаючі технології. «АТБ-Маркет» позбулася зайвих витрат на оренду складів, сторонніх перевізників, вантажників. У країні сьогодні сформовано надпотужну систему логістичних центрів «АТБ».«Компанія відбудувала одну з найбільших в Україні логістичних інфраструктур. Це дозволяє вчасно доставляти продукти та товари до супермаркетів «АТБ», незалежно від того, де вони розташовані. Працюють одразу вісім надсучасних мультитемпературних складських центрів. Цілодобово здійснюється чітке планування та облік руху товарних потоків на території майже всіх регіонів України», – розповідає заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Значно скоротити власні витрати та, відповідно, знизити ціни на продукти вдалося завдяки впровадженню у мережі «АТБ» інноваційних стратегій енергоефективності. Ще із 2014 року розпочався перехід магазинів на економне LЕD-освітлення та запуск сучасних систем підтримки мікроклімату приміщень із можливістю рекуперації тепла.Власна економія й дозволила у мережі «АТБ» встановлювати наднизькі ціни. Та при цьому кожний покупець отримує саме якісний і свіжий продукт, безпеку якого гарантовано міжнародним сертифікатом ISO 22000:2005 (Він ґрунтується на принципі жорсткого контролю повного шляху товару, від постачання сировини й усіх етапів виробництва до перевезення, зберігання та власне потрапляння до кошика покупця). Наявність такого сертифікату нині хоч у ЄС, хоч у Луцьку гарантує повну безпеку харчового продукту, незважаючи навіть на більш ніж доступну його вартість в «АТБ».Текст - Олена ДОВГОПОЛА