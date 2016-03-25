Вибрав – і забув: як без жодних турбот купити автомобіль за кордоном «під ключ»*
Сьогодні, 09:00
Придбати будь-який автомобіль «під ключ» з Європи та США і при цьому не завдавати собі зайвих клопотів – реально! Компанія WEST AUTO HUB допоможе здійснити мрію стати власником, як дорогого Lamborghini, так і бюджетного Fiat. Окрім цього, надає унікальний комплекс автопослуг, серед яких – пригін та доставка авто, сертифікація, розмитнення, продаж машини та інше, і все це – з мінімальним залученням клієнта до такого трудомісткого і напруженого процесу. Вам не доведеться пояснювати продавцеві своєю «ламаною» польською чи французькою, що ви хочете мати підігрів сидіння у машині, або ж не маєте бажання стояти у довжелезних чергах в банку чи, до прикладу, витрачати купу часу на оформлення документів самостійно. Усе це за вас зроблять фахівці WEST AUTO HUB.
Менеджер зовнішньоекономічної діяльності компанії Маріанна Сова у інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньРost детальніше розповіла про умови, за яких клієнт може стати власником автівки з-за кордону за вигідною ціною і зі збереженими нервами.
Уявімо, що я – ваш потенційний клієнт і маю мрію придбати певну марку автомобіля за кордоном. З чого маємо розпочати?
– Насамперед і найголовніше, що потрібно зробити, це визначитися із бюджетом, на який розраховуєте. Якщо ми будемо бачити рамки «від» і «до», то будемо знати, що пропонувати. Менеджер, який з вами працюватиме, допоможе підібрати потрібну модель відповідно до ваших можливостей та індивідуальних побажань, вийде на зв'язок із продавцем з будь-якої країни, щоб уточнити всі деталі та можливі недоліки автомобіля, а також домовиться про найоптимальнішу ціну. Крім того, менеджер прорахує попередню митну вартість, щоб зорієнтувати у бюджеті на цю покупку, та завжди буде тримати з вами зв'язок, щоб максимально оперативно передавати інформацію.
Чи має покупець якось комунікувати з продавцем-іноземцем?
– У цьому не виникає потреби. Для того ви і звертаєтесь у WEST AUTO HUB, щоб тут це могли зробити за вас. У компанії є спеціалісти, які спілкуються різними мовами, це – німецька, англійська, польська, французька, шведська та нідерландська. Усі нюанси, які потрібно уточнити, з'ясовуємо на місці. Ви нам про це говорите, а ми все в деталях фіксуємо і передаємо покупцю.
От, для прикладу, потрібно дізнатися, чи є в машині кермо із підігрівом або масажне крісло, а ви не знаєте, як про це запитати іноземною. У цьому випадку ви телефонуєте до нас, а фахівці, які тут працюють, з'ясують із продавцем такі нюанси.
Цікавий факт, що найчастіше авто продають чоловіки, а у нас на WEST AUTO HUB працюють здебільшого дівчата. Зазвичай їм добре вдається торгуватися за ціну автомобіля. Мабуть, тут спрацьовує гендерний аспект.
Щодо способу комунікації, то здебільшого контактуємо з продавцями в телефонному режимі, але, якщо мова йде про угоди чи документи, то тут – тільки письмовий варіант.
Як покупцеві переконатися, що він не купує «кота у мішку» і має достовірну інформацію про пробіг, наявні пошкодження тощо?
– Уявімо ситуацію, що людина вже вибрала картинку в інтернеті. Знайшла собі цю автівку на сайті і хоче її придбати, але боїться, що можуть бути якісь «підводні камені». Для того ми відправляємо на місце продажу нашого водія. Там він оглядає автомобіль і скидає живі фото без використання програм фотошопу, а не картинки, щоб швидше знайти клієнта.
Там же спеціальним пристроєм проводить заміри лакофарбового покриття, і тоді ми вже бачимо реальну картину. Якщо потрібно, то відвозимо автомобіль на станцію технічного обслуговування у тій країні, в якій купуємо.
Фото скидаємо клієнту, і тоді людина вже повинна вирішити, готова вона на цей ризик чи ні. В іншому випадку шукаємо далі.
Що робити, коли покупцю не сподобалася машина з фотографій, які надіслав водій?
– Якщо попередньо авто ми не бачили, то відправляти водія за одним транспортним засобом – недоцільно. Завжди повинен бути запасний варіант і бажано вибирати ще щось, що знаходиться не дуже далеко (в межах 200 кілометрів), щоб якщо щось не сподобається в попередній автівці, не повертатися додому із порожніми руками.
У яких країнах є можливість придбати авто за допомогою WEST AUTO HUB та які марки користуються найбільшим попитом у ваших замовників ?
– Можна у всіх! Але в основному орієнтуємося на Європу.
Наші клієнти надають перевагу автівкам з Німеччини та Польщі, у цьому списку також – Бельгія, Австрія і Швейцарія. Почнемо з того, що Mercedes, Audi, Volkswagen – відомі світові бренди, родом з Німеччини. Тож любителі цих марок хочуть купити такі машини саме там. Польщу ж обирають, як показує практика, через невисокі ціни на автомобілі.
Як автомобілі транспортують в Україну?
– Доставляємо їх будь якими шляхами: це може бути лафет, який є найпопулярнішим у переліку методів, своїм ходом, водою, повітрям тощо. Це залежить від бажання клієнта і країни, в якій купуємо. За умови, якщо покупець вирішує забрати машину самостійно, ми даємо транзитний номер, за яким і можна виїхати.
Покупка транспорту за кордоном означає і подальшу процедуру розмитнення. Хто і як цим займатиметься?
– Безпосередньо усі працівники офісу WEST AUTO HUB допомагають проводити процедуру розмитнення і постановки автомобіля на облік. Це може відбуватися без участі самого покупця. Але все одно він повинен завжди бути з нами на зв'язку. Так ми можемо сповіщати його про те, на якому етапі знаходиться авто.
Скільки часу зазвичай проходить від моменту звернення клієнта до WEST AUTO HUB до того, поки він сяде за кермо омріяної машини?
– Це залежить не тільки від нас, але і від самого клієнта. Часто процес затягує саме покупець. До прикладу, клієнт довго вагається, брати йому автівку 2010 чи 2011 року випуску і довго не дає нам конкретну відповідь щодо цього. Якщо всі працюють швидко і оперативно, то це може зайняти тиждень.
Який мінімальний та максимальний бюджет для придбання авто за кордоном?
– Мінімальний бюджет ми можемо підказати, бо орієнтуємось в ціновій політиці, а от щодо максимального, то меж немає. Машина може бути супердорогою, якщо містить у собі всі опції, які хоче бачити там покупець, а коли щось відсутнє, то ми торгуємось.
Був період, коли ми продавали на нашому майданчику автомобілі Fiat Panda 2011 року. Повністю машина тоді обходилася у 3,500 євро. Це вже ціна за сам автомобіль, доставку, розмитнення і постановку на облік. На той час це був доволі бюджетний і популярний варіант.
Чи є можливість придбати автівку преміум-класу?
– На WEST AUTO HUB є можливість придбати автомобіль, який ви тільки хочете. І, безперечно, у нас це зробити вигідніше.
Існують сертифікати з перевезення товару EUR.1. Це документ, що підтверджує статус походження автомобіля і дає значну преференцію на розмитнення. Відповідно, якщо ми з самого початку допомагаємо у покупці машини, то надаємо усі необхідні документи, щоб його виготовити. Після доставки автомобіля клієнт побачить, скільки зекономив, ми показуємо цю різницю у реальних цифрах. Варто зазначити, що це стосується не тільки машин преміум-класу, а й тягачів, причепів, напівпричепів тощо.
Юридичні особи теж можуть скористатися вашими послугами?
Якщо ви – юридична особа і хочете придбати авто на фірму і, до прикладу, не акредитовані на митниці чи не знаєте, як оформити цю покупку, то ми це робимо замість вас. Оформляємо прямі контракти із продавцями і замовляємо валюту, що дуже спрощує процес для клієнта, бо він не робить це особисто. Банк вимагає велику кількість підтверджувальних документів, і купівля валюти – дуже не легкий процес, який може затягнутися до тижнів.
Наприклад, ви закидаєте заявку на покупку валюти, і якісь умови не збігаються з договором. Відповідно, банк відхиляє вашу заяву, а її можна подавати тільки до 11 години ранку. Тобто, якщо вам не вдалося це зробити сьогодні, то виправляєте і робите це завтра. Але немає гарантій, що наступного дня фінустанова не знайде ще якусь невідповідність. Наші юристи вже знають усі ці тонкощі, то ж ми можемо зробити це швидко. Ми купуємо автівку на нашу юридичну особу, а покупець оплачує її вже у гривнях.
Вам вже не потрібно займатися цим із банком. Натомість контактуєте лише з нашим працівником, який розповідає, на якому етапі зараз угода.
Можна якось прослідкувати, на якому етапі знаходиться покупка автомобіля, не звертаючись до працівників WEST AUTO HUB?
– Так. У нас є мобільний додаток, через який можна прослідкувати кожен крок автомобіля. Внутрішні працівники, які готують документи у системі WebEx, також бачать цю поетапність. В системі видно, коли водій приїхав у автохауз забирати машину, коли поїхав замитнюватися, коли на кордоні та коли прибув сюди, тому усі процедури можна прослідкувати, як через додаток WEST AUTO HUB, так і через систему WebEx.
Як здійснюється оплата за транспорт і послуги? Які у цьому є ризики і переваги?
– Вибір способу оплати автомобіля завжди залишається за нашим клієнтом. Перший - якщо вас цікавить замовлення коштів самостійно, другий – доручаєте нам процедуру, третій спосіб – коли просто скидаєте суму в гривнях. Ви надаєте готівку, ми самі кладемо її на рахунок і відправляємо далі. А що стосується оплати за послуги, то можна зробити це через рахунок в банку, бокс або ж готівкою.
Наскільки послуги WEST AUTO HUB є популярними? Чи можна назвати цифру, скільки авто фірма купує за кордоном, наприклад, за місяць?
– До нас звертаються клієнти на різних етапах покупки автомобіля. Це може бути, як оформлення ПДГ (попередньої декларації громадянина), так і вибір самого авто. В місяць купуємо орієнтовно 300 машин.
Наші клієнти – різні, у них – різні бюджети, причини для придбання авто і вподобання. Але наша мета незмінна. Це – задоволений покупкою клієнт, і ми для цього працюємо на максимум.
Спілкувалася Валерія КОЛІСНИК
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Менеджер зовнішньоекономічної діяльності компанії Маріанна Сова у інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньРost детальніше розповіла про умови, за яких клієнт може стати власником автівки з-за кордону за вигідною ціною і зі збереженими нервами.
Уявімо, що я – ваш потенційний клієнт і маю мрію придбати певну марку автомобіля за кордоном. З чого маємо розпочати?
– Насамперед і найголовніше, що потрібно зробити, це визначитися із бюджетом, на який розраховуєте. Якщо ми будемо бачити рамки «від» і «до», то будемо знати, що пропонувати. Менеджер, який з вами працюватиме, допоможе підібрати потрібну модель відповідно до ваших можливостей та індивідуальних побажань, вийде на зв'язок із продавцем з будь-якої країни, щоб уточнити всі деталі та можливі недоліки автомобіля, а також домовиться про найоптимальнішу ціну. Крім того, менеджер прорахує попередню митну вартість, щоб зорієнтувати у бюджеті на цю покупку, та завжди буде тримати з вами зв'язок, щоб максимально оперативно передавати інформацію.
Чи має покупець якось комунікувати з продавцем-іноземцем?
– У цьому не виникає потреби. Для того ви і звертаєтесь у WEST AUTO HUB, щоб тут це могли зробити за вас. У компанії є спеціалісти, які спілкуються різними мовами, це – німецька, англійська, польська, французька, шведська та нідерландська. Усі нюанси, які потрібно уточнити, з'ясовуємо на місці. Ви нам про це говорите, а ми все в деталях фіксуємо і передаємо покупцю.
От, для прикладу, потрібно дізнатися, чи є в машині кермо із підігрівом або масажне крісло, а ви не знаєте, як про це запитати іноземною. У цьому випадку ви телефонуєте до нас, а фахівці, які тут працюють, з'ясують із продавцем такі нюанси.
Цікавий факт, що найчастіше авто продають чоловіки, а у нас на WEST AUTO HUB працюють здебільшого дівчата. Зазвичай їм добре вдається торгуватися за ціну автомобіля. Мабуть, тут спрацьовує гендерний аспект.
Щодо способу комунікації, то здебільшого контактуємо з продавцями в телефонному режимі, але, якщо мова йде про угоди чи документи, то тут – тільки письмовий варіант.
Як покупцеві переконатися, що він не купує «кота у мішку» і має достовірну інформацію про пробіг, наявні пошкодження тощо?
– Уявімо ситуацію, що людина вже вибрала картинку в інтернеті. Знайшла собі цю автівку на сайті і хоче її придбати, але боїться, що можуть бути якісь «підводні камені». Для того ми відправляємо на місце продажу нашого водія. Там він оглядає автомобіль і скидає живі фото без використання програм фотошопу, а не картинки, щоб швидше знайти клієнта.
Там же спеціальним пристроєм проводить заміри лакофарбового покриття, і тоді ми вже бачимо реальну картину. Якщо потрібно, то відвозимо автомобіль на станцію технічного обслуговування у тій країні, в якій купуємо.
Фото скидаємо клієнту, і тоді людина вже повинна вирішити, готова вона на цей ризик чи ні. В іншому випадку шукаємо далі.
Що робити, коли покупцю не сподобалася машина з фотографій, які надіслав водій?
– Якщо попередньо авто ми не бачили, то відправляти водія за одним транспортним засобом – недоцільно. Завжди повинен бути запасний варіант і бажано вибирати ще щось, що знаходиться не дуже далеко (в межах 200 кілометрів), щоб якщо щось не сподобається в попередній автівці, не повертатися додому із порожніми руками.
У яких країнах є можливість придбати авто за допомогою WEST AUTO HUB та які марки користуються найбільшим попитом у ваших замовників ?
– Можна у всіх! Але в основному орієнтуємося на Європу.
Наші клієнти надають перевагу автівкам з Німеччини та Польщі, у цьому списку також – Бельгія, Австрія і Швейцарія. Почнемо з того, що Mercedes, Audi, Volkswagen – відомі світові бренди, родом з Німеччини. Тож любителі цих марок хочуть купити такі машини саме там. Польщу ж обирають, як показує практика, через невисокі ціни на автомобілі.
Як автомобілі транспортують в Україну?
– Доставляємо їх будь якими шляхами: це може бути лафет, який є найпопулярнішим у переліку методів, своїм ходом, водою, повітрям тощо. Це залежить від бажання клієнта і країни, в якій купуємо. За умови, якщо покупець вирішує забрати машину самостійно, ми даємо транзитний номер, за яким і можна виїхати.
Покупка транспорту за кордоном означає і подальшу процедуру розмитнення. Хто і як цим займатиметься?
– Безпосередньо усі працівники офісу WEST AUTO HUB допомагають проводити процедуру розмитнення і постановки автомобіля на облік. Це може відбуватися без участі самого покупця. Але все одно він повинен завжди бути з нами на зв'язку. Так ми можемо сповіщати його про те, на якому етапі знаходиться авто.
Скільки часу зазвичай проходить від моменту звернення клієнта до WEST AUTO HUB до того, поки він сяде за кермо омріяної машини?
– Це залежить не тільки від нас, але і від самого клієнта. Часто процес затягує саме покупець. До прикладу, клієнт довго вагається, брати йому автівку 2010 чи 2011 року випуску і довго не дає нам конкретну відповідь щодо цього. Якщо всі працюють швидко і оперативно, то це може зайняти тиждень.
Який мінімальний та максимальний бюджет для придбання авто за кордоном?
– Мінімальний бюджет ми можемо підказати, бо орієнтуємось в ціновій політиці, а от щодо максимального, то меж немає. Машина може бути супердорогою, якщо містить у собі всі опції, які хоче бачити там покупець, а коли щось відсутнє, то ми торгуємось.
Був період, коли ми продавали на нашому майданчику автомобілі Fiat Panda 2011 року. Повністю машина тоді обходилася у 3,500 євро. Це вже ціна за сам автомобіль, доставку, розмитнення і постановку на облік. На той час це був доволі бюджетний і популярний варіант.
Чи є можливість придбати автівку преміум-класу?
– На WEST AUTO HUB є можливість придбати автомобіль, який ви тільки хочете. І, безперечно, у нас це зробити вигідніше.
Існують сертифікати з перевезення товару EUR.1. Це документ, що підтверджує статус походження автомобіля і дає значну преференцію на розмитнення. Відповідно, якщо ми з самого початку допомагаємо у покупці машини, то надаємо усі необхідні документи, щоб його виготовити. Після доставки автомобіля клієнт побачить, скільки зекономив, ми показуємо цю різницю у реальних цифрах. Варто зазначити, що це стосується не тільки машин преміум-класу, а й тягачів, причепів, напівпричепів тощо.
Юридичні особи теж можуть скористатися вашими послугами?
Якщо ви – юридична особа і хочете придбати авто на фірму і, до прикладу, не акредитовані на митниці чи не знаєте, як оформити цю покупку, то ми це робимо замість вас. Оформляємо прямі контракти із продавцями і замовляємо валюту, що дуже спрощує процес для клієнта, бо він не робить це особисто. Банк вимагає велику кількість підтверджувальних документів, і купівля валюти – дуже не легкий процес, який може затягнутися до тижнів.
Наприклад, ви закидаєте заявку на покупку валюти, і якісь умови не збігаються з договором. Відповідно, банк відхиляє вашу заяву, а її можна подавати тільки до 11 години ранку. Тобто, якщо вам не вдалося це зробити сьогодні, то виправляєте і робите це завтра. Але немає гарантій, що наступного дня фінустанова не знайде ще якусь невідповідність. Наші юристи вже знають усі ці тонкощі, то ж ми можемо зробити це швидко. Ми купуємо автівку на нашу юридичну особу, а покупець оплачує її вже у гривнях.
Вам вже не потрібно займатися цим із банком. Натомість контактуєте лише з нашим працівником, який розповідає, на якому етапі зараз угода.
Можна якось прослідкувати, на якому етапі знаходиться покупка автомобіля, не звертаючись до працівників WEST AUTO HUB?
– Так. У нас є мобільний додаток, через який можна прослідкувати кожен крок автомобіля. Внутрішні працівники, які готують документи у системі WebEx, також бачать цю поетапність. В системі видно, коли водій приїхав у автохауз забирати машину, коли поїхав замитнюватися, коли на кордоні та коли прибув сюди, тому усі процедури можна прослідкувати, як через додаток WEST AUTO HUB, так і через систему WebEx.
Як здійснюється оплата за транспорт і послуги? Які у цьому є ризики і переваги?
– Вибір способу оплати автомобіля завжди залишається за нашим клієнтом. Перший - якщо вас цікавить замовлення коштів самостійно, другий – доручаєте нам процедуру, третій спосіб – коли просто скидаєте суму в гривнях. Ви надаєте готівку, ми самі кладемо її на рахунок і відправляємо далі. А що стосується оплати за послуги, то можна зробити це через рахунок в банку, бокс або ж готівкою.
Наскільки послуги WEST AUTO HUB є популярними? Чи можна назвати цифру, скільки авто фірма купує за кордоном, наприклад, за місяць?
– До нас звертаються клієнти на різних етапах покупки автомобіля. Це може бути, як оформлення ПДГ (попередньої декларації громадянина), так і вибір самого авто. В місяць купуємо орієнтовно 300 машин.
Наші клієнти – різні, у них – різні бюджети, причини для придбання авто і вподобання. Але наша мета незмінна. Це – задоволений покупкою клієнт, і ми для цього працюємо на максимум.
Спілкувалася Валерія КОЛІСНИК
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