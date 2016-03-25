Вибрав – і забув: як без жодних турбот купити автомобіль за кордоном «під ключ»*

Менеджер зовнішньоекономічної діяльності компаніїу інтерв’юдетальніше розповіла про умови, за яких клієнт може стати власником автівки з-за кордону за вигідною ціною і зі збереженими нервами.– Насамперед і найголовніше, що потрібно зробити, це визначитися із бюджетом, на який розраховуєте. Якщо ми будемо бачити рамки «від» і «до», то будемо знати, що пропонувати. Менеджер, який з вами працюватиме, допоможе підібрати потрібну модель відповідно до ваших можливостей та індивідуальних побажань, вийде на зв'язок із продавцем з будь-якої країни, щоб уточнити всі деталі та можливі недоліки автомобіля, а також домовиться про найоптимальнішу ціну. Крім того, менеджер прорахує попередню митну вартість, щоб зорієнтувати у бюджеті на цю покупку, та завжди буде тримати з вами зв'язок, щоб максимально оперативно передавати інформацію.– У цьому не виникає потреби. Для того ви і звертаєтесь у WEST AUTO HUB, щоб тут це могли зробити за вас. У компанії є спеціалісти, які спілкуються різними мовами, це – німецька, англійська, польська, французька, шведська та нідерландська. Усі нюанси, які потрібно уточнити, з'ясовуємо на місці. Ви нам про це говорите, а ми все в деталях фіксуємо і передаємо покупцю.От, для прикладу, потрібно дізнатися, чи є в машині кермо із підігрівом або масажне крісло, а ви не знаєте, як про це запитати іноземною. У цьому випадку ви телефонуєте до нас, а фахівці, які тут працюють, з'ясують із продавцем такі нюанси.Цікавий факт, що найчастіше авто продають чоловіки, а у нас на WEST AUTO HUB працюють здебільшого дівчата. Зазвичай їм добре вдається торгуватися за ціну автомобіля. Мабуть, тут спрацьовує гендерний аспект.Щодо способу комунікації, то здебільшого контактуємо з продавцями в телефонному режимі, але, якщо мова йде про угоди чи документи, то тут – тільки письмовий варіант.– Уявімо ситуацію, що людина вже вибрала картинку в інтернеті. Знайшла собі цю автівку на сайті і хоче її придбати, але боїться, що можуть бути якісь «підводні камені». Для того ми відправляємо на місце продажу нашого водія. Там він оглядає автомобіль і скидає живі фото без використання програм фотошопу, а не картинки, щоб швидше знайти клієнта.Там же спеціальним пристроєм проводить заміри лакофарбового покриття, і тоді ми вже бачимо реальну картину. Якщо потрібно, то відвозимо автомобіль на станцію технічного обслуговування у тій країні, в якій купуємо.Фото скидаємо клієнту, і тоді людина вже повинна вирішити, готова вона на цей ризик чи ні. В іншому випадку шукаємо далі.– Якщо попередньо авто ми не бачили, то відправляти водія за одним транспортним засобом – недоцільно. Завжди повинен бути запасний варіант і бажано вибирати ще щось, що знаходиться не дуже далеко (в межах 200 кілометрів), щоб якщо щось не сподобається в попередній автівці, не повертатися додому із порожніми руками.– Можна у всіх! Але в основному орієнтуємося на Європу.Наші клієнти надають перевагу автівкам з Німеччини та Польщі, у цьому списку також – Бельгія, Австрія і Швейцарія. Почнемо з того, що Mercedes, Audi, Volkswagen – відомі світові бренди, родом з Німеччини. Тож любителі цих марок хочуть купити такі машини саме там. Польщу ж обирають, як показує практика, через невисокі ціни на автомобілі.– Доставляємо їх будь якими шляхами: це може бути лафет, який є найпопулярнішим у переліку методів, своїм ходом, водою, повітрям тощо. Це залежить від бажання клієнта і країни, в якій купуємо. За умови, якщо покупець вирішує забрати машину самостійно, ми даємо транзитний номер, за яким і можна виїхати.– Безпосередньо усі працівники офісу WEST AUTO HUB допомагають проводити процедуру розмитнення і постановки автомобіля на облік. Це може відбуватися без участі самого покупця. Але все одно він повинен завжди бути з нами на зв'язку. Так ми можемо сповіщати його про те, на якому етапі знаходиться авто.– Це залежить не тільки від нас, але і від самого клієнта. Часто процес затягує саме покупець. До прикладу, клієнт довго вагається, брати йому автівку 2010 чи 2011 року випуску і довго не дає нам конкретну відповідь щодо цього. Якщо всі працюють швидко і оперативно, то це може зайняти тиждень.– Мінімальний бюджет ми можемо підказати, бо орієнтуємось в ціновій політиці, а от щодо максимального, то меж немає. Машина може бути супердорогою, якщо містить у собі всі опції, які хоче бачити там покупець, а коли щось відсутнє, то ми торгуємось.Був період, коли ми продавали на нашому майданчику автомобілі Fiat Panda 2011 року. Повністю машина тоді обходилася у 3,500 євро. Це вже ціна за сам автомобіль, доставку, розмитнення і постановку на облік. На той час це був доволі бюджетний і популярний варіант.– На WEST AUTO HUB є можливість придбати автомобіль, який ви тільки хочете. І, безперечно, у нас це зробити вигідніше.Існують сертифікати з перевезення товару EUR.1. Це документ, що підтверджує статус походження автомобіля і дає значну преференцію на розмитнення. Відповідно, якщо ми з самого початку допомагаємо у покупці машини, то надаємо усі необхідні документи, щоб його виготовити. Після доставки автомобіля клієнт побачить, скільки зекономив, ми показуємо цю різницю у реальних цифрах. Варто зазначити, що це стосується не тільки машин преміум-класу, а й тягачів, причепів, напівпричепів тощо.Якщо ви – юридична особа і хочете придбати авто на фірму і, до прикладу, не акредитовані на митниці чи не знаєте, як оформити цю покупку, то ми це робимо замість вас. Оформляємо прямі контракти із продавцями і замовляємо валюту, що дуже спрощує процес для клієнта, бо він не робить це особисто. Банк вимагає велику кількість підтверджувальних документів, і купівля валюти – дуже не легкий процес, який може затягнутися до тижнів.Наприклад, ви закидаєте заявку на покупку валюти, і якісь умови не збігаються з договором. Відповідно, банк відхиляє вашу заяву, а її можна подавати тільки до 11 години ранку. Тобто, якщо вам не вдалося це зробити сьогодні, то виправляєте і робите це завтра. Але немає гарантій, що наступного дня фінустанова не знайде ще якусь невідповідність. Наші юристи вже знають усі ці тонкощі, то ж ми можемо зробити це швидко. Ми купуємо автівку на нашу юридичну особу, а покупець оплачує її вже у гривнях.Вам вже не потрібно займатися цим із банком. Натомість контактуєте лише з нашим працівником, який розповідає, на якому етапі зараз угода.– Так. У нас є мобільний додаток, через який можна прослідкувати кожен крок автомобіля. Внутрішні працівники, які готують документи у системі WebEx, також бачать цю поетапність. В системі видно, коли водій приїхав у автохауз забирати машину, коли поїхав замитнюватися, коли на кордоні та коли прибув сюди, тому усі процедури можна прослідкувати, як через додаток WEST AUTO HUB, так і через систему WebEx.– Вибір способу оплати автомобіля завжди залишається за нашим клієнтом. Перший - якщо вас цікавить замовлення коштів самостійно, другий – доручаєте нам процедуру, третій спосіб – коли просто скидаєте суму в гривнях. Ви надаєте готівку, ми самі кладемо її на рахунок і відправляємо далі. А що стосується оплати за послуги, то можна зробити це через рахунок в банку, бокс або ж готівкою.– До нас звертаються клієнти на різних етапах покупки автомобіля. Це може бути, як оформлення ПДГ (попередньої декларації громадянина), так і вибір самого авто. В місяць купуємо орієнтовно 300 машин.Наші клієнти – різні, у них – різні бюджети, причини для придбання авто і вподобання. Але наша мета незмінна. Це – задоволений покупкою клієнт, і ми для цього працюємо на максимум.Спілкувалася