Літо 2019: модні тенденції в дитячому одязі*





Класика, контрасти і несподівані поєднання



Протягом останніх декількох років зберігається певна традиція – копіювання фасонів і деталей з дорослого гардероба. Однак, подібні поєднання не завжди доречні, тому дизайнери підготували спеціальні пропозиції:



Популярні кольори. Для літа 2019 характерні моделі, в яких представлені м'які, світлі відтінки рожевого, сірого, блакитного, а також класичні білий та чорний, але на противагу цьому колірному спокою пропонують яскраво-червоні, соковиті смарагдові, насичені жовті та строкаті варіанти.



Декоративні елементи. Оформлення одягу стає більш різноманітним і містить такі елементи – широкі пояси, кольорові жабо, пишні оборки, об'ємні принти, романтичні банти на талії та рукавах, вставки з гіпюру.



Особливості стилю. У повсякденних моделях домінують смужка та клітка, дрібний квітковий декор, джинси і шорти до колін. Як і раніше, актуальним є стиль мілітарі, але його гама стала трохи м'якшою – переважають легкі оливкові відтінки.



Для хлопчиків. Обираємо одяг в спортивному стилі з використанням класичної палітри сірого, чорного, коричневого, синього, білого, а щоб урізноманітнити ці кольори, рекомендуємо помаранчевий, соковиті відтінки жовтого і червоного. У моді - всілякі жилети з великими ґудзиками. Їх можна поєднувати не тільки з сорочками та штанами строгого крою, але й з футболками, вишиванками, шортами, чінос (укорочені штани з бавовни). Серед останніх трендів відзначимо картаті і однотонні сорочки з довгими рукавами, які за допомогою спеціальних застібок легко трансформуються в короткі, а також контрастний декор у вигляді креативних емблем, нашивок, принтів. Як і раніше, актуальні будь-які моделі з джинсової тканини.







Для дівчаток. У цьому сезоні переважають сукні трапецієподібної форми з рукавами-ліхтариками, сарафани із завищеною талією, пишні спідниці з декількох шарів напівпрозорої тканини. Популярні квіткові орнаменти, етнічні візерунки, великий декор в стилі дитячих малюнків. Для повсякденних образів характерна проста елегантність прямих трикотажних суконь або легких тунік, а також приталені фасони з контрастним поясом, спідниці з оборками або великими кишенями, джинсовий комбінезон з шортами. Моделі в стилі “Маленька принцеса” тепер позбавлені блискучого декору і прикрашені квітами з тканини, ажурними мереживними вставками, розширеним донизу подолом або пишним воланом з декількох шарів. Ошатний образ обов'язково доповнювати мініатюрною сумочкою, декоративною заколкою або обручем, які відповідають колориту одягу.







Інтернет-магазин Панама









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наближається літо і батькам доведеться оновити дитячий гардероб. Про те, які фасони і колірні композиції будуть актуальні для юних модників в літньому сезоні 2019 розповімо в цій публікації.Протягом останніх декількох років зберігається певна традиція – копіювання фасонів і деталей з дорослого гардероба. Однак, подібні поєднання не завжди доречні, тому дизайнери підготували спеціальні пропозиції:. Для літа 2019 характерні моделі, в яких представлені м'які, світлі відтінки рожевого, сірого, блакитного, а також класичні білий та чорний, але на противагу цьому колірному спокою пропонують яскраво-червоні, соковиті смарагдові, насичені жовті та строкаті варіанти.. Оформлення одягу стає більш різноманітним і містить такі елементи – широкі пояси, кольорові жабо, пишні оборки, об'ємні принти, романтичні банти на талії та рукавах, вставки з гіпюру.. У повсякденних моделях домінують смужка та клітка, дрібний квітковий декор, джинси і шорти до колін. Як і раніше, актуальним є стиль мілітарі, але його гама стала трохи м'якшою – переважають легкі оливкові відтінки.Обираємо одяг в спортивному стилі з використанням класичної палітри сірого, чорного, коричневого, синього, білого, а щоб урізноманітнити ці кольори, рекомендуємо помаранчевий, соковиті відтінки жовтого і червоного. У моді - всілякі жилети з великими ґудзиками. Їх можна поєднувати не тільки з сорочками та штанами строгого крою, але й з футболками, вишиванками, шортами, чінос (укорочені штани з бавовни). Серед останніх трендів відзначимо картаті і однотонні сорочки з довгими рукавами, які за допомогою спеціальних застібок легко трансформуються в короткі, а також контрастний декор у вигляді креативних емблем, нашивок, принтів. Як і раніше, актуальні будь-які моделі з джинсової тканини.. У цьому сезоні переважають сукні трапецієподібної форми з рукавами-ліхтариками, сарафани із завищеною талією, пишні спідниці з декількох шарів напівпрозорої тканини. Популярні квіткові орнаменти, етнічні візерунки, великий декор в стилі дитячих малюнків. Для повсякденних образів характерна проста елегантність прямих трикотажних суконь або легких тунік, а також приталені фасони з контрастним поясом, спідниці з оборками або великими кишенями, джинсовий комбінезон з шортами. Моделі в стилі “Маленька принцеса” тепер позбавлені блискучого декору і прикрашені квітами з тканини, ажурними мереживними вставками, розширеним донизу подолом або пишним воланом з декількох шарів. Ошатний образ обов'язково доповнювати мініатюрною сумочкою, декоративною заколкою або обручем, які відповідають колориту одягу.Інтернет-магазин Панама https://panama.ua/ підготував до літнього сезону різноманітну колекцію дитячого одягу з натуральних тканин від провідних світових брендів. Представлені варіанти відповідають останнім модним тенденціям, зручні в застосуванні і прості в догляді.

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