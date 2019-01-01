В Україні визначили лідера банківського ринку*

Четвертий рік поспільстає переможцем масштабного рейтингу «50 провідних банків України» за версією щорічного незалежного дослідження інформаційного агентства Financial Club. Голова правління Ощадбанкупосів перше місце в категорії «Банкіри» рейтингу «Фінансове визнання – 2019». Заступник голови правління Ощадбанкуувійшов до ТОП-5 кращих корпоративних банкірів.«Команда Ощаду вкотре підтвердила звання лідера банківського ринку. Четвертий рік поспіль Ощад визнається банком №1! Поряд із званням «Провідний банк України» ми перемогли у номінаціях «Кращий картковий кредит», «Кращий зарплатний проект» та«Краща інкасація», опинились у трійці лідерів у багатьох інших номінаціях. Загалом Ощадбанк номінувався майже в усіх номінаціях рейтингу. Це засвідчує, що ми не лише переможці, але й крок за кроком будуємо найбільший універсальний банк країни, посідаємо місце серед кращих у майже всіх напрямах. І нам точно є ще над чим працювати», – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.Дослідження «50 провідних банків України» – восьмий щорічний рейтинг, що базується на основі аналізу щомісячних даних НБУ, квартальної та річної звітності за 2018 рік, а також внутрішньої інформації банків, яку вони надавали під час опитування. Діяльність банків було детально проаналізовано за 120 параметрами послуг та продуктів. Комплексний підхід, удосконалена методологія, значний обсяг зібраних даних та незалежний контроль процесу укладання рейтингу дають можливість стверджувати, що на сьогодні дослідження «50 провідних банків України» є найбільш повною та об'єктивною оцінкою конкурентних переваг учасників банківського ринку. Членами наглядової ради рейтингу є міністр фінансів України, голова Ради НАБУ, виконувач обов’язків голови комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльностіОщадбанк у 2018 році не лише зберіг, а й посилив позиції в багатьох номінаціях рейтингу. Цього року банк був представлений в 15 номінаціях, з яких у трьох посів перші місця. Отже, Ощад увійшов до ТОП-5 у таких номінаціях:– перше місце (перемістився з п’ятого). Банк запустив новий продукт «Моя кредитка» з комфортними умовами, що передбачає відновлювану кредитну лінію до 250 тис. грн.– перше місце (перемістився з другого). Понад 40 тисяч організацій мають в Ощадбанку зарплатні проекти. Кожний п’ятий українець отримує зарплату в Ощадбанку.– незмінне перше місце. Ощадбанк традиційно є найбільшим гравцем на ринку інкасації, обслуговуючи понад 34 тисячі об’єктів. У 2018 році обсяг інкасованих коштів збільшився порівняно з 2017 у середньому на 11%, кількість обслуговуваних клієнтів збільшилась в середньому на 14%.– друге місце. У 2018 році Ощадбанк видав 510 млн. грн. іпотечних кредитів. Запущено кредитування на первинному ринку в рамках партнерських програм із найбільшими забудовниками країни – УКРБУД і KAN Development.– третє місце (піднявся з четвертого). Протягом 2018 року Ощад збільшив кількість преміум-клієнтів на 49%. Ощадбанк входить до ТОП-3 найкращих банків з Private Banking за версією журналу Euromoney.– третє місце. Вже понад 3,5 млн. клієнтів користуються «Ощад 24/7». Майже щомісяця впроваджуються нові сервіси, вдосконалюється користування системою.– третє місце. Створено нову мережу Ощадбанку – більше 615 відділень нового формату, в яких до послуг клієнтів 469 зон самообслуговування. Діє ефективна система контролю відділень та нова комунікація з клієнтами за принципами максимальної відкритості та прозорості.- четверте місце. Серед ключових digital-новацій Ощадбанку у 2018 році – запуск Apple Pay, випуск цифрових prepaid-карток для оплати смартфоном, підтвердження операцій у мобільному додатку «Ощад 24/7» за відбитком пальця, автоматична підстановка кодів з SMS для підтвердження операцій у пристроях на Android, переказ коштів та поповнення мобільного телефону в мобільному додатку за номером телефону.– четверте місце (перемістився з п’ятого). Загалом у 2018 році Ощадбанк став лідером за приростом частки ринку автокредитування, яка наприкінці 2018 року досягла 16%. Ощад посів третє місце серед банків, що надають автокредити. Загалом у 2018 році порівняно з 2017 Ощадбанк збільшив кількість виданих автокредитів у 5 разів (до 1710), обсяг – в 7,5 разу (до 905 млн. грн.).– четверте місце. Портфель кредитів ММСБ виріс на 67% (на 1,4 млрд. грн.). За 2018 рік загальна кількість клієнтів ММСБ, які обслуговуються в Ощадбанку, збільшилась на 13,7 тис. У 2018 році банк розгорнув програму мікрокредитування в рамках «Будуй своє» у всіх областях країни. Технологію мікрокредитування розроблено згідно з найкращими європейськими банківськими практиками за допомогою Німецько-українського фонду та Франкфуртської школи фінансів і менеджменту та за сприяння стратегічного партнера Ощадбанку – Європейського банку реконструкції та розвитку.