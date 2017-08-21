ПМС, вагітність і клімакс, або Відверто про жіноче здоров’я з луцьким акушером-гінекологом

Комфортабельна палата у відділенні

– За день до нас звертаються в середньому 20 пацієнток, госпіталізують 6-10. Пацієнток дуже багато. Люди, які до нас якимось чином потрапили один раз, хочуть лікуватися та спостерігатися тут знову. Ведуть своїх знайомих, родичів… До нас приїздять на операції не лише лучанки чи жінки з сіл Волинської області, а й зі Львівщини, Рівненщини, Одеси, Києва. Ми використовуємо всі сучасні методики, які, як то кажуть, дозволяють робити операцію без розрізів.– Звичайно, часом доводиться дивитися і зовсім маленьких дівчаток, але для цього є дитячий акушер-гінеколог, до якого їх направляємо. Тому, можна сказати, що 18-річна була наймолодшою. А от крайнього віку немає – були жінки і в 90 років. Важливий аспект – потрібно жінці вчасно думати про себе. Буває, що жінки з приводу випадіння матки і стінок піхви після 80-ти років звертаються. Молодь часто не розуміє навіщо це, але людина хоче решту свого життя прожити якісно, так би мовити, у новому стані. Пацієнтки так і кажуть, що після таких втручань у них починається нове життя. Людина морально по-іншому себе відчуває.– Насамперед хочу сказати: жінки, полюбіть себе. Жінка повинна себе любити, за собою слідкувати, дбати про себе і усвідомити, що від її здоров’я залежить майбутнє. Усі жінки повинні відвідувати гінеколога не рідше, аніж 1 раз у рік. Молодші можуть проходити огляд частіше. Варто відзначити, що багато жінок так і роблять. Дуже приємно, коли приходять постійні пацієнтки. Питаєш у них про те, чи щось турбує, а вони відповідають: «Нічого, мені просто вже пора до вас показатися». Це дуже тішить. Тішить, що зросла свідомість і треба йти до лікаря не тільки тоді, коли тебе вже навпіл скрутило.Однак все одно є настільки запущені жінки, які поступають у лікарню з гнійними процесами, коли, простою мовою кажучи, яєчник чи маткова труба вже згнили. Якби вони вчасно прийшли з початковим запаленням, усі ці органи залишилися б. Аж не віриться, що таке може бути у XXI столітті, в обласному центрі, з розвинутими технологіями.Чомусь багато пацієнток думають, що якщо немає копійки за душею, не варто йти в лікарню. Але це не так! У нас є всі препарати, кваліфіковані лікарі для того, аби надати допомогу. Те ж саме і з обстеженням. У нашій лікарні ще не було такого, щоб незабезпеченій людині не надали допомогу чи не провели діагностику.– Будь-який біль, виділення, нерегулярний менструальний цикл, болючі статеві акти – усе це вимагає звертатися до лікаря. Чому? Біль може свідчити про запальний процес, пухлину, кісту. Порушення циклу може бути навіть проявом онкології – раку матки. Рясні виділення, виділення з запахом також можуть бути симптомом хвороби.– Головні симптоми молочниці: свербіж, почервоніння слизових оболонок і поява сироподібних виділень. Хворобу важко лікувати, вона має здатність весь час поновлюватися, адже це захворювання всього організму, а не тільки піхви. Молочницю можуть спричинити: алергічна реакція на прийом медикаментів, миючих засобів для інтимної гігієни, недосипання, стреси, надмірне вживання шкідливої їжі…Тобто все те, що погіршує імунітет. Жінка може поспостерігати від чого молочниця загострюється і усунути причину. Лікування підбере лікар. Але тут треба набратися терпіння – одного циклу лікування буде мало, їх потрібно провести щонайменше три.– Дійсно, можна навіть взяти за аксіому фразу, що першу дитину потрібно народити до 35 років. Це правильно і приблизно таких самих термінів притримуються за кордоном. Але ж кожна людина – індивідуальність, у кожної по-своєму складається життя, кожна жінка дорослішає по-різному. Тобто я б цю межу посунула трохи далі. До того ж, на сьогодні є метод екстракорпоральне запліднення, який допомагає багатьом жінкам завагітніти. Звичайно, вагітніють і в 35, і в 40, і в 43. Я знаю дуже багато щасливих матусь, які народили дитинку після 40-ка років. Жінки, яким минули ті золоті 35 років, теж мають право на вагітність.– Звісно! По-перше, бажано, аби вагітність настала у повноцінній сім’ї. Перш ніж зачати дитину, і жінка, і чоловік мають обстежитися. Жінка повинна сходити до акушера-гінеколога, проконсультуватися, здати аналізи, добре обстежитися, бо завдяки цьому можна попередити масу хвороб, і після цього лише варто планувати вагітність. Почасти передчасна вагітність не дуже добре закінчується. Звичайно, і при планових не можна гарантувати все на 100 %, але жінка має робити все залежне від себе і відчувати відповідальність перед майбутньою дитиною.Велике блюзнірство жити як заманеться і потім переривати вагітність. Налаштувалися на другу дитину, вирішили, що так треба – значить потрібно планувати. Якщо ж не хочете дітей, на сьогодні є багато засобів контрацепції на будь-який смак, гаманець і стан жінки.– Вичерпну інформацію щодо контрацептивів може дати лише акушер-гінеколог. Не подруга, не сусідка, і навіть не мама чи старша сестра. Зараз просто недопустимо, аби були незаплановані вагітності. Тим паче, що сьогодні такий шалений вибір медикаментозних і фармацевтичних препаратів, що не скористатися ними – абсурд.– Всьому завжди можна знайти пояснення. Як ми оцінюємо, що батьки здорові? По тому, які вони молоді, високі і стрункі? Це не показник. Ми ж не знаємо, може, цей тато перехворів у дитинстві паротитом (свинкою в народі) і це може бути причиною. Можливо, жінка у дитинстві перенесла запальний процес на ногах, маткові труби злиплися і стали непрохідними. Все одно лікар знайде причину і тоді вже її можна ліквідувати.– Безпліддя ділиться на чоловіче і жіноче. У жінки може бути імунулогічна несумісність цервікального слизу зі спермою, може бути маткове безпліддя, коли вона, наприклад, перенесла якесь запалення чи могли утворитися поліпи, трубне, яєчникове... Дуже смішно, коли різні фірми за допомогою добавок чи екстрасенси обіцяють вилікувати безпліддя. Якось я заради цікавості побувала в однієї з цих «знахарок». То вона на ряд моїх питань просто сказала, що лікує всяке безпліддя. Як можна вилікувати від всіх хвороб? Не спеціаліст не може встановити діагноз апріорі.На сьогодні стільки медичних установ, але все одно знаходяться люди, які йдуть на консультації з приводу безпліддя до будь-кого, тільки не до медиків. На жаль, це тільки від недостатньої освіченості.– Ніхто не знає як розвинеться родова діяльність. Це надзвичайний ризик! При тому, що, зокрема, у нас в Луцьку працює сучасний пологовий, куди їдуть породіллі з усіх куточків області, і немає сенсу придумувати щось, наприклад, лізти народжувати у ванну і потім не змогти зупинити кровотечу… Навіщо так ризикувати своїм життям і життям малюка? Я проти того, аби жінки народжували вдома.– У медицині є список хвороб, при яких виношування дитини категорично протипоказано. Але всі ці питання вирішуються у жіночій консультації. Звичайно, якщо є якісь протипоказання, то медицина йде жінці на зустріч. Але до абортів, як і будь-який акушер-гінеколог, я ставлюся вкрай негативно. Це злочин при наявності стількох протизаплідних засобів і методів закінчувати все абортом.– Це може бути викликано гормональними порушеннями, може свідчити про наявність пухлини, поліпи, неліковане тривале запалення. Спочатку потрібно зупинити кровотечу, а вже далі визначати лікування.Багато жінок несерйозно до цього питання ставляться. От, наприклад, дівчина має рясні місячні, поговорила з мамою, та сказала, що в неї те ж саме було і не звертається у лікарню. Тому дівчина думає, що це нормально і так має бути. Те ж саме і про болючу менструацію. Якщо біль повторюється і пов’язаний із менструацією, то потрібно звертатися до лікаря. Є препарати, які допоможуть перенести «критичні дні». Це фізіологічний процес, котрий не повинен приносити дискомфорт.– До тампонів, наприклад, можуть бути протипокази: запальні процеси, кольпіти, тощо. В інших випадках – питання вибору, тут варто дотримуватися інструкцій і змінювати засоби гігієни кожні декілька годин. Не треба тут, як то кажуть, шукати велосипед. Був період, коли всі були захоплені якимись свічками китайськими, дорогими пінками… Немає у цьому потреби.Якщо є якісь неприємні відчуття – це лише вершина айсбергу. Треба спочатку з’ясувати причину дискомфорту, пролікуватися і тоді не треба буде витрачатися на розрекламовані продукти. У мене були жінки, які надходили з жахливими гнійними виділеннями після того, як вони користувалися якимись препаратами невідомої фірми. Самолікування дійсно шкідливе для організму.– Це реальна хвороба. Дійсно є певний тип жінок, які страждають ПМС. Це приносить багато незручностей, вибиває з колії, знижує працездатність. Передменструальний синдром можна і треба лікувати препаратами. Але знову ж таки, тільки попередньо проконсультувавшись із гінекологом.– Менопауза виникає у віці від 43 до 58 років. Можна сказати, що це генетично обумовлено. Усі жінки переносять клімакс по-різному. Передусім тут треба усвідомити, що менопауза – не кінець світу, не кінець молодості. Це абсолютно нормальний період в житті жінки, який має своє плюси. Зокрема, тобі не треба витрачатися на певні засоби гігієни, ти не обмежена у своїх поїздках, можна приділити собі більше уваги, самовдосконалюватися, зайнятися чимось, на що раніше не вистачало часу.Якщо жінку кидає то в жар, то в холод, вона кидається на чоловіка, дратується на дітей та внуків чи ще щось таке, то, звісно, це не можна назвати повноцінним життям. Але є багато препаратів, і фітопрепарати, і замісна гормональна терапія, які дійсно знімають всі неприємні відчуття і життя жінки стає на інший щабель. Клімакс не треба терпіти.– Любити себе і завжди знаходити для себе час; відвідувати гінеколога упродовж життя; займатися своїм здоров’ям і попередженням хвороб, тобто нормально харчуватися, робити хоча б мінімальні фізичні навантаження; слідкувати за станом організму в цілому – від зубів до пальців на ногах; не займатися самолікуванням.