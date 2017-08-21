ПМС, вагітність і клімакс, або Відверто про жіноче здоров’я з луцьким акушером-гінекологом
Сьогодні, 15:00
Алла Воробей мріяла стати акушером-гінекологом ще до вступу до інституту – у 15 років. Каже, що це бажання з’явилося у неї після того, як її маму, що захворіла «по-жіночому», прооперувала знаменита Зінаїда Михайлівна, котра на той час була завідувачем гінекологічного відділення у пологовому будинку. Жінка вступила у Вінницький медінститут, у силу обставин завершила навчання у Львові і от уже майже 40 років Алла Воробей втілює свої знання та вміння на практиці у Луцьку. Спочатку – 8 років – медик працювала у тому ж таки пологовому, після відкриття відділення ургентної гінекології «переїхала» у Луцьку міську клінічну лікарню, де й разом із десятьма своїми колегами «живе» донині.
Вона із захватом розповідає про лікарню, про людей, із якими працює, про місце, де доводиться проводити час майже щодня, про всі слова вдячності, які чула і, здається, готова розповідати про «жіночі» питання годинами.
Акушер-гінеколог Алла Воробей поділилася в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost, коли жінкам потрібно звертатися до лікаря, чи існує крайній вік для зачаття дитини, чому варто планувати вагітність, які симптоми можуть свідчити про хворобу та чому не варто довіряти порадам на кшталт «подруга сказала».
– Передусім, скільки жінок за день у середньому «проходять» через відділення ургентної гінекології?
– За день до нас звертаються в середньому 20 пацієнток, госпіталізують 6-10. Пацієнток дуже багато. Люди, які до нас якимось чином потрапили один раз, хочуть лікуватися та спостерігатися тут знову. Ведуть своїх знайомих, родичів… До нас приїздять на операції не лише лучанки чи жінки з сіл Волинської області, а й зі Львівщини, Рівненщини, Одеси, Києва. Ми використовуємо всі сучасні методики, які, як то кажуть, дозволяють робити операцію без розрізів.
– Скільки років було вашій наймолодшій та найстаршій пацієнтці?
– Звичайно, часом доводиться дивитися і зовсім маленьких дівчаток, але для цього є дитячий акушер-гінеколог, до якого їх направляємо. Тому, можна сказати, що 18-річна була наймолодшою. А от крайнього віку немає – були жінки і в 90 років. Важливий аспект – потрібно жінці вчасно думати про себе. Буває, що жінки з приводу випадіння матки і стінок піхви після 80-ти років звертаються. Молодь часто не розуміє навіщо це, але людина хоче решту свого життя прожити якісно, так би мовити, у новому стані. Пацієнтки так і кажуть, що після таких втручань у них починається нове життя. Людина морально по-іншому себе відчуває.
– Як часто узагалі потрібно звертатися до гінеколога?
– Насамперед хочу сказати: жінки, полюбіть себе. Жінка повинна себе любити, за собою слідкувати, дбати про себе і усвідомити, що від її здоров’я залежить майбутнє. Усі жінки повинні відвідувати гінеколога не рідше, аніж 1 раз у рік. Молодші можуть проходити огляд частіше. Варто відзначити, що багато жінок так і роблять. Дуже приємно, коли приходять постійні пацієнтки. Питаєш у них про те, чи щось турбує, а вони відповідають: «Нічого, мені просто вже пора до вас показатися». Це дуже тішить. Тішить, що зросла свідомість і треба йти до лікаря не тільки тоді, коли тебе вже навпіл скрутило.
Однак все одно є настільки запущені жінки, які поступають у лікарню з гнійними процесами, коли, простою мовою кажучи, яєчник чи маткова труба вже згнили. Якби вони вчасно прийшли з початковим запаленням, усі ці органи залишилися б. Аж не віриться, що таке може бути у XXI столітті, в обласному центрі, з розвинутими технологіями.
Чомусь багато пацієнток думають, що якщо немає копійки за душею, не варто йти в лікарню. Але це не так! У нас є всі препарати, кваліфіковані лікарі для того, аби надати допомогу. Те ж саме і з обстеженням. У нашій лікарні ще не було такого, щоб незабезпеченій людині не надали допомогу чи не провели діагностику.
– Що може свідчити про «жіночу» хворобу?
– Будь-який біль, виділення, нерегулярний менструальний цикл, болючі статеві акти – усе це вимагає звертатися до лікаря. Чому? Біль може свідчити про запальний процес, пухлину, кісту. Порушення циклу може бути навіть проявом онкології – раку матки. Рясні виділення, виділення з запахом також можуть бути симптомом хвороби.
– Чимало питань у жінок виникає з приводу доволі поширеної хвороби – молочниці. Як розпізнати недугу і як із нею боротися?
– Головні симптоми молочниці: свербіж, почервоніння слизових оболонок і поява сироподібних виділень. Хворобу важко лікувати, вона має здатність весь час поновлюватися, адже це захворювання всього організму, а не тільки піхви. Молочницю можуть спричинити: алергічна реакція на прийом медикаментів, миючих засобів для інтимної гігієни, недосипання, стреси, надмірне вживання шкідливої їжі…Тобто все те, що погіршує імунітет. Жінка може поспостерігати від чого молочниця загострюється і усунути причину. Лікування підбере лікар. Але тут треба набратися терпіння – одного циклу лікування буде мало, їх потрібно провести щонайменше три.
– Лікарі чи не одноголосно запевняють, що потрібно народити дитину до 35. Чи траплялися у вашій практиці випадки, коли народжували й у старшому віці? Яке ваше бачення питання про «треба народити до..»?
– Дійсно, можна навіть взяти за аксіому фразу, що першу дитину потрібно народити до 35 років. Це правильно і приблизно таких самих термінів притримуються за кордоном. Але ж кожна людина – індивідуальність, у кожної по-своєму складається життя, кожна жінка дорослішає по-різному. Тобто я б цю межу посунула трохи далі. До того ж, на сьогодні є метод екстракорпоральне запліднення (ред. – штучне запліднення), який допомагає багатьом жінкам завагітніти. Звичайно, вагітніють і в 35, і в 40, і в 43. Я знаю дуже багато щасливих матусь, які народили дитинку після 40-ка років. Жінки, яким минули ті золоті 35 років, теж мають право на вагітність.
– Вагітність треба планувати? Як правильно це зробити?
– Звісно! По-перше, бажано, аби вагітність настала у повноцінній сім’ї. Перш ніж зачати дитину, і жінка, і чоловік мають обстежитися. Жінка повинна сходити до акушера-гінеколога, проконсультуватися, здати аналізи, добре обстежитися, бо завдяки цьому можна попередити масу хвороб, і після цього лише варто планувати вагітність. Почасти передчасна вагітність не дуже добре закінчується. Звичайно, і при планових не можна гарантувати все на 100 %, але жінка має робити все залежне від себе і відчувати відповідальність перед майбутньою дитиною.
Велике блюзнірство жити як заманеться і потім переривати вагітність. Налаштувалися на другу дитину, вирішили, що так треба – значить потрібно планувати. Якщо ж не хочете дітей, на сьогодні є багато засобів контрацепції на будь-який смак, гаманець і стан жінки.
– Як правильно обрати контрацептиви? Якраз у цьому питанні багато дівчат та жінок швидше довіряють порадам інших.
– Вичерпну інформацію щодо контрацептивів може дати лише акушер-гінеколог. Не подруга, не сусідка, і навіть не мама чи старша сестра. Зараз просто недопустимо, аби були незаплановані вагітності. Тим паче, що сьогодні такий шалений вибір медикаментозних і фармацевтичних препаратів, що не скористатися ними – абсурд.
– Деякі пари кажуть, що абсолютно здорові, але зачати дитину все одно не виходить. Чому так?
– Всьому завжди можна знайти пояснення. Як ми оцінюємо, що батьки здорові? По тому, які вони молоді, високі і стрункі? Це не показник. Ми ж не знаємо, може, цей тато перехворів у дитинстві паротитом (свинкою в народі) і це може бути причиною. Можливо, жінка у дитинстві перенесла запальний процес на ногах, маткові труби злиплися і стали непрохідними. Все одно лікар знайде причину і тоді вже її можна ліквідувати.
– Є й ще одна сторона медалі – безпліддя. Як бути у цьому випадку?
– Безпліддя ділиться на чоловіче і жіноче. У жінки може бути імунулогічна несумісність цервікального слизу зі спермою, може бути маткове безпліддя, коли вона, наприклад, перенесла якесь запалення чи могли утворитися поліпи, трубне, яєчникове... Дуже смішно, коли різні фірми за допомогою добавок чи екстрасенси обіцяють вилікувати безпліддя. Якось я заради цікавості побувала в однієї з цих «знахарок». То вона на ряд моїх питань просто сказала, що лікує всяке безпліддя. Як можна вилікувати від всіх хвороб? Не спеціаліст не може встановити діагноз апріорі.
На сьогодні стільки медичних установ, але все одно знаходяться люди, які йдуть на консультації з приводу безпліддя до будь-кого, тільки не до медиків. На жаль, це тільки від недостатньої освіченості.
– А пологи вдома – це безпечно?
– Ніхто не знає як розвинеться родова діяльність. Це надзвичайний ризик! При тому, що, зокрема, у нас в Луцьку працює сучасний пологовий, куди їдуть породіллі з усіх куточків області, і немає сенсу придумувати щось, наприклад, лізти народжувати у ванну і потім не змогти зупинити кровотечу… Навіщо так ризикувати своїм життям і життям малюка? Я проти того, аби жінки народжували вдома.
– Ще одна важлива тема – аборти. Підтримуєте такого роду втручання? Чи є випадки, коли аборт необхідний?
– У медицині є список хвороб, при яких виношування дитини категорично протипоказано. Але всі ці питання вирішуються у жіночій консультації. Звичайно, якщо є якісь протипоказання, то медицина йде жінці на зустріч. Але до абортів, як і будь-який акушер-гінеколог, я ставлюся вкрай негативно. Це злочин при наявності стількох протизаплідних засобів і методів закінчувати все абортом.
– Чимало жінок скаржаться на порушення менструального циклу. Які причини цього та про що це свідчить?
– Це може бути викликано гормональними порушеннями, може свідчити про наявність пухлини, поліпи, неліковане тривале запалення. Спочатку потрібно зупинити кровотечу, а вже далі визначати лікування.
Багато жінок несерйозно до цього питання ставляться. От, наприклад, дівчина має рясні місячні, поговорила з мамою, та сказала, що в неї те ж саме було і не звертається у лікарню. Тому дівчина думає, що це нормально і так має бути. Те ж саме і про болючу менструацію. Якщо біль повторюється і пов’язаний із менструацією, то потрібно звертатися до лікаря. Є препарати, які допоможуть перенести «критичні дні». Це фізіологічний процес, котрий не повинен приносити дискомфорт.
– Щодо засобів гігієни. Чи безпечні для жіночого здоров’я мила та пінки для інтимної гігієни, щоденні прокладки? І чи всім можна користуватися тампонами?
– До тампонів, наприклад, можуть бути протипокази: запальні процеси, кольпіти, тощо. В інших випадках – питання вибору, тут варто дотримуватися інструкцій і змінювати засоби гігієни кожні декілька годин. Не треба тут, як то кажуть, шукати велосипед. Був період, коли всі були захоплені якимись свічками китайськими, дорогими пінками… Немає у цьому потреби.
Якщо є якісь неприємні відчуття – це лише вершина айсбергу. Треба спочатку з’ясувати причину дискомфорту, пролікуватися і тоді не треба буде витрачатися на розрекламовані продукти. У мене були жінки, які надходили з жахливими гнійними виділеннями після того, як вони користувалися якимись препаратами невідомої фірми. Самолікування дійсно шкідливе для організму.
– Часто люди кажуть: «Не зважай, у неї ПМС». Передменструальний синдром – надумана хвороба чи ні? Як «приборкати» наслідки?
– Це реальна хвороба. Дійсно є певний тип жінок, які страждають ПМС. Це приносить багато незручностей, вибиває з колії, знижує працездатність. Передменструальний синдром можна і треба лікувати препаратами. Але знову ж таки, тільки попередньо проконсультувавшись із гінекологом.
– У зрілому віці жінкам дошкуляє менопауза. У якому віці вона виникає та як полегшити симптоми? Чи дійсно однією пігулкою можна позбутися всіх наслідків?
– Менопауза виникає у віці від 43 до 58 років. Можна сказати, що це генетично обумовлено. Усі жінки переносять клімакс по-різному. Передусім тут треба усвідомити, що менопауза – не кінець світу, не кінець молодості. Це абсолютно нормальний період в житті жінки, який має своє плюси. Зокрема, тобі не треба витрачатися на певні засоби гігієни, ти не обмежена у своїх поїздках, можна приділити собі більше уваги, самовдосконалюватися, зайнятися чимось, на що раніше не вистачало часу.
Якщо жінку кидає то в жар, то в холод, вона кидається на чоловіка, дратується на дітей та внуків чи ще щось таке, то, звісно, це не можна назвати повноцінним життям. Але є багато препаратів, і фітопрепарати, і замісна гормональна терапія, які дійсно знімають всі неприємні відчуття і життя жінки стає на інший щабель. Клімакс не треба терпіти.
– І насамкінець назвіть ТОП-5 порад, які повинна дотримуватися кожна, аби вберегти жіноче здоров’я.
– Любити себе і завжди знаходити для себе час; відвідувати гінеколога упродовж життя; займатися своїм здоров’ям і попередженням хвороб, тобто нормально харчуватися, робити хоча б мінімальні фізичні навантаження; слідкувати за станом організму в цілому – від зубів до пальців на ногах; не займатися самолікуванням.
Розмовляла Надія МІЩУК
Фото – Ігор ДИНЯ
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Вона із захватом розповідає про лікарню, про людей, із якими працює, про місце, де доводиться проводити час майже щодня, про всі слова вдячності, які чула і, здається, готова розповідати про «жіночі» питання годинами.
Акушер-гінеколог Алла Воробей поділилася в інтерв'ю Інформаційному агентству ВолиньPost, коли жінкам потрібно звертатися до лікаря, чи існує крайній вік для зачаття дитини, чому варто планувати вагітність, які симптоми можуть свідчити про хворобу та чому не варто довіряти порадам на кшталт «подруга сказала».
– Передусім, скільки жінок за день у середньому «проходять» через відділення ургентної гінекології?
– За день до нас звертаються в середньому 20 пацієнток, госпіталізують 6-10. Пацієнток дуже багато. Люди, які до нас якимось чином потрапили один раз, хочуть лікуватися та спостерігатися тут знову. Ведуть своїх знайомих, родичів… До нас приїздять на операції не лише лучанки чи жінки з сіл Волинської області, а й зі Львівщини, Рівненщини, Одеси, Києва. Ми використовуємо всі сучасні методики, які, як то кажуть, дозволяють робити операцію без розрізів.
– Скільки років було вашій наймолодшій та найстаршій пацієнтці?
– Звичайно, часом доводиться дивитися і зовсім маленьких дівчаток, але для цього є дитячий акушер-гінеколог, до якого їх направляємо. Тому, можна сказати, що 18-річна була наймолодшою. А от крайнього віку немає – були жінки і в 90 років. Важливий аспект – потрібно жінці вчасно думати про себе. Буває, що жінки з приводу випадіння матки і стінок піхви після 80-ти років звертаються. Молодь часто не розуміє навіщо це, але людина хоче решту свого життя прожити якісно, так би мовити, у новому стані. Пацієнтки так і кажуть, що після таких втручань у них починається нове життя. Людина морально по-іншому себе відчуває.
– Як часто узагалі потрібно звертатися до гінеколога?
– Насамперед хочу сказати: жінки, полюбіть себе. Жінка повинна себе любити, за собою слідкувати, дбати про себе і усвідомити, що від її здоров’я залежить майбутнє. Усі жінки повинні відвідувати гінеколога не рідше, аніж 1 раз у рік. Молодші можуть проходити огляд частіше. Варто відзначити, що багато жінок так і роблять. Дуже приємно, коли приходять постійні пацієнтки. Питаєш у них про те, чи щось турбує, а вони відповідають: «Нічого, мені просто вже пора до вас показатися». Це дуже тішить. Тішить, що зросла свідомість і треба йти до лікаря не тільки тоді, коли тебе вже навпіл скрутило.
Однак все одно є настільки запущені жінки, які поступають у лікарню з гнійними процесами, коли, простою мовою кажучи, яєчник чи маткова труба вже згнили. Якби вони вчасно прийшли з початковим запаленням, усі ці органи залишилися б. Аж не віриться, що таке може бути у XXI столітті, в обласному центрі, з розвинутими технологіями.
Чомусь багато пацієнток думають, що якщо немає копійки за душею, не варто йти в лікарню. Але це не так! У нас є всі препарати, кваліфіковані лікарі для того, аби надати допомогу. Те ж саме і з обстеженням. У нашій лікарні ще не було такого, щоб незабезпеченій людині не надали допомогу чи не провели діагностику.
– Що може свідчити про «жіночу» хворобу?
– Будь-який біль, виділення, нерегулярний менструальний цикл, болючі статеві акти – усе це вимагає звертатися до лікаря. Чому? Біль може свідчити про запальний процес, пухлину, кісту. Порушення циклу може бути навіть проявом онкології – раку матки. Рясні виділення, виділення з запахом також можуть бути симптомом хвороби.
– Чимало питань у жінок виникає з приводу доволі поширеної хвороби – молочниці. Як розпізнати недугу і як із нею боротися?
– Головні симптоми молочниці: свербіж, почервоніння слизових оболонок і поява сироподібних виділень. Хворобу важко лікувати, вона має здатність весь час поновлюватися, адже це захворювання всього організму, а не тільки піхви. Молочницю можуть спричинити: алергічна реакція на прийом медикаментів, миючих засобів для інтимної гігієни, недосипання, стреси, надмірне вживання шкідливої їжі…Тобто все те, що погіршує імунітет. Жінка може поспостерігати від чого молочниця загострюється і усунути причину. Лікування підбере лікар. Але тут треба набратися терпіння – одного циклу лікування буде мало, їх потрібно провести щонайменше три.
– Лікарі чи не одноголосно запевняють, що потрібно народити дитину до 35. Чи траплялися у вашій практиці випадки, коли народжували й у старшому віці? Яке ваше бачення питання про «треба народити до..»?
– Дійсно, можна навіть взяти за аксіому фразу, що першу дитину потрібно народити до 35 років. Це правильно і приблизно таких самих термінів притримуються за кордоном. Але ж кожна людина – індивідуальність, у кожної по-своєму складається життя, кожна жінка дорослішає по-різному. Тобто я б цю межу посунула трохи далі. До того ж, на сьогодні є метод екстракорпоральне запліднення (ред. – штучне запліднення), який допомагає багатьом жінкам завагітніти. Звичайно, вагітніють і в 35, і в 40, і в 43. Я знаю дуже багато щасливих матусь, які народили дитинку після 40-ка років. Жінки, яким минули ті золоті 35 років, теж мають право на вагітність.
– Вагітність треба планувати? Як правильно це зробити?
– Звісно! По-перше, бажано, аби вагітність настала у повноцінній сім’ї. Перш ніж зачати дитину, і жінка, і чоловік мають обстежитися. Жінка повинна сходити до акушера-гінеколога, проконсультуватися, здати аналізи, добре обстежитися, бо завдяки цьому можна попередити масу хвороб, і після цього лише варто планувати вагітність. Почасти передчасна вагітність не дуже добре закінчується. Звичайно, і при планових не можна гарантувати все на 100 %, але жінка має робити все залежне від себе і відчувати відповідальність перед майбутньою дитиною.
Велике блюзнірство жити як заманеться і потім переривати вагітність. Налаштувалися на другу дитину, вирішили, що так треба – значить потрібно планувати. Якщо ж не хочете дітей, на сьогодні є багато засобів контрацепції на будь-який смак, гаманець і стан жінки.
– Як правильно обрати контрацептиви? Якраз у цьому питанні багато дівчат та жінок швидше довіряють порадам інших.
– Вичерпну інформацію щодо контрацептивів може дати лише акушер-гінеколог. Не подруга, не сусідка, і навіть не мама чи старша сестра. Зараз просто недопустимо, аби були незаплановані вагітності. Тим паче, що сьогодні такий шалений вибір медикаментозних і фармацевтичних препаратів, що не скористатися ними – абсурд.
– Деякі пари кажуть, що абсолютно здорові, але зачати дитину все одно не виходить. Чому так?
– Всьому завжди можна знайти пояснення. Як ми оцінюємо, що батьки здорові? По тому, які вони молоді, високі і стрункі? Це не показник. Ми ж не знаємо, може, цей тато перехворів у дитинстві паротитом (свинкою в народі) і це може бути причиною. Можливо, жінка у дитинстві перенесла запальний процес на ногах, маткові труби злиплися і стали непрохідними. Все одно лікар знайде причину і тоді вже її можна ліквідувати.
– Є й ще одна сторона медалі – безпліддя. Як бути у цьому випадку?
– Безпліддя ділиться на чоловіче і жіноче. У жінки може бути імунулогічна несумісність цервікального слизу зі спермою, може бути маткове безпліддя, коли вона, наприклад, перенесла якесь запалення чи могли утворитися поліпи, трубне, яєчникове... Дуже смішно, коли різні фірми за допомогою добавок чи екстрасенси обіцяють вилікувати безпліддя. Якось я заради цікавості побувала в однієї з цих «знахарок». То вона на ряд моїх питань просто сказала, що лікує всяке безпліддя. Як можна вилікувати від всіх хвороб? Не спеціаліст не може встановити діагноз апріорі.
На сьогодні стільки медичних установ, але все одно знаходяться люди, які йдуть на консультації з приводу безпліддя до будь-кого, тільки не до медиків. На жаль, це тільки від недостатньої освіченості.
– А пологи вдома – це безпечно?
– Ніхто не знає як розвинеться родова діяльність. Це надзвичайний ризик! При тому, що, зокрема, у нас в Луцьку працює сучасний пологовий, куди їдуть породіллі з усіх куточків області, і немає сенсу придумувати щось, наприклад, лізти народжувати у ванну і потім не змогти зупинити кровотечу… Навіщо так ризикувати своїм життям і життям малюка? Я проти того, аби жінки народжували вдома.
– Ще одна важлива тема – аборти. Підтримуєте такого роду втручання? Чи є випадки, коли аборт необхідний?
– У медицині є список хвороб, при яких виношування дитини категорично протипоказано. Але всі ці питання вирішуються у жіночій консультації. Звичайно, якщо є якісь протипоказання, то медицина йде жінці на зустріч. Але до абортів, як і будь-який акушер-гінеколог, я ставлюся вкрай негативно. Це злочин при наявності стількох протизаплідних засобів і методів закінчувати все абортом.
– Чимало жінок скаржаться на порушення менструального циклу. Які причини цього та про що це свідчить?
– Це може бути викликано гормональними порушеннями, може свідчити про наявність пухлини, поліпи, неліковане тривале запалення. Спочатку потрібно зупинити кровотечу, а вже далі визначати лікування.
Багато жінок несерйозно до цього питання ставляться. От, наприклад, дівчина має рясні місячні, поговорила з мамою, та сказала, що в неї те ж саме було і не звертається у лікарню. Тому дівчина думає, що це нормально і так має бути. Те ж саме і про болючу менструацію. Якщо біль повторюється і пов’язаний із менструацією, то потрібно звертатися до лікаря. Є препарати, які допоможуть перенести «критичні дні». Це фізіологічний процес, котрий не повинен приносити дискомфорт.
– Щодо засобів гігієни. Чи безпечні для жіночого здоров’я мила та пінки для інтимної гігієни, щоденні прокладки? І чи всім можна користуватися тампонами?
– До тампонів, наприклад, можуть бути протипокази: запальні процеси, кольпіти, тощо. В інших випадках – питання вибору, тут варто дотримуватися інструкцій і змінювати засоби гігієни кожні декілька годин. Не треба тут, як то кажуть, шукати велосипед. Був період, коли всі були захоплені якимись свічками китайськими, дорогими пінками… Немає у цьому потреби.
Якщо є якісь неприємні відчуття – це лише вершина айсбергу. Треба спочатку з’ясувати причину дискомфорту, пролікуватися і тоді не треба буде витрачатися на розрекламовані продукти. У мене були жінки, які надходили з жахливими гнійними виділеннями після того, як вони користувалися якимись препаратами невідомої фірми. Самолікування дійсно шкідливе для організму.
– Часто люди кажуть: «Не зважай, у неї ПМС». Передменструальний синдром – надумана хвороба чи ні? Як «приборкати» наслідки?
– Це реальна хвороба. Дійсно є певний тип жінок, які страждають ПМС. Це приносить багато незручностей, вибиває з колії, знижує працездатність. Передменструальний синдром можна і треба лікувати препаратами. Але знову ж таки, тільки попередньо проконсультувавшись із гінекологом.
– У зрілому віці жінкам дошкуляє менопауза. У якому віці вона виникає та як полегшити симптоми? Чи дійсно однією пігулкою можна позбутися всіх наслідків?
– Менопауза виникає у віці від 43 до 58 років. Можна сказати, що це генетично обумовлено. Усі жінки переносять клімакс по-різному. Передусім тут треба усвідомити, що менопауза – не кінець світу, не кінець молодості. Це абсолютно нормальний період в житті жінки, який має своє плюси. Зокрема, тобі не треба витрачатися на певні засоби гігієни, ти не обмежена у своїх поїздках, можна приділити собі більше уваги, самовдосконалюватися, зайнятися чимось, на що раніше не вистачало часу.
Якщо жінку кидає то в жар, то в холод, вона кидається на чоловіка, дратується на дітей та внуків чи ще щось таке, то, звісно, це не можна назвати повноцінним життям. Але є багато препаратів, і фітопрепарати, і замісна гормональна терапія, які дійсно знімають всі неприємні відчуття і життя жінки стає на інший щабель. Клімакс не треба терпіти.
– І насамкінець назвіть ТОП-5 порад, які повинна дотримуватися кожна, аби вберегти жіноче здоров’я.
– Любити себе і завжди знаходити для себе час; відвідувати гінеколога упродовж життя; займатися своїм здоров’ям і попередженням хвороб, тобто нормально харчуватися, робити хоча б мінімальні фізичні навантаження; слідкувати за станом організму в цілому – від зубів до пальців на ногах; не займатися самолікуванням.
Розмовляла Надія МІЩУК
Фото – Ігор ДИНЯ
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