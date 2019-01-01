Як цікаво та смачно відсвяткувати День вишиванки на Волині*

День вишиванки, який цьогоріч відзначають 16 травня, – це вдала нагода продемонструвати самобутність та історичну унікальність нашої Волині. Тож разом з мільйонами українців лучани цього дня одягнули сорочки, розшиті притаманними нашому краю орнаментами.За традицією долучився до свята й багаторічний лідер українського ринку роздрібної торгівлі компанія. Понад 50 тис. співробітників мережі «АТБ» у 259 населених пунктах України обслуговують покупців в яскравих вишиванках.Це молоде свято (що зародилося 12 років тому, коли студенти у Чернівцях влаштували флешмоб – прийшли на заняття у вишиванках) ментально дуже близьке найбільшій торговельній мережі країни. Воно розпочалося з малого, але швидко набуло загального визнання.Корпорація «АТБ» також почала свій розвиток лише з шести невеликих гастрономів у Дніпрі. А зараз вже 1011 супермаркетів мережі працюють у 22 областях України, зокрема й на Волині. Кожна з областей 16 травня покаже свої унікальні історичні кольори та візерунки.«Все розмаїття української культури та безліч регіональних особливостей – це обличчя самої мережі «АТБ». Святкування Дня вишиванки – це вже й наша власна традиція, яку підтримують працівники мережі. А вони уособлюють усі регіони нашої країни. День вишиванки – це час єднання українців від Заходу до Сходу, від Півдня до Півночі країни. Працівники нашого величезного колективу в цей день можуть дуже яскраво проявити власну унікальність. А для компанії це чудова нагода стати ще на крок ближче до наших клієнтів, краще їх розуміти», – розповідає заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Надзвичайна важливість Дня вишиванки криється у тому, що саме це свято об’єднує українців. Незалежно від їхнього соціального стану, фінансових можливостей, віросповідання чи політичних поглядів. Подібні принципи єднання є головною складовою стратегії розвитку дискаунтерів «АТБ». На полицях численних магазинів мережі представлені якісні товари та свіжі продукти всіх цінових категорій – як бюджетних, так і преміальних сегментів. Загалом асортимент «АТБ» наразі перевищує 3,5 тис. найменувань товарів, 800 з яких забезпечені власними виробниками. Ціни на них нижче ринкових на 10-15%.Мільйони українців вже оцінили гідний лідера галузі рівень обслуговування, доступні ціни та найвищу якість продуктів у супермаркетах мережі «АТБ».Відтак, понад 3,5 млн українців, у тому числі й мешканці Луцька, стали постійними клієнтами «АТБ». Компанія відповідає на прихильність покупців дотриманням найвищих європейських стандартів якості та динамічним розвитком. Лише минулого року «АТБ-Маркет» відкрила 80 нових дискаунтерів. Супермаркети «АТБ» вже прийшли в такі міста, як Сокаль, Яворів, Борислав, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів, Вінники тощо.Не менш важливо, що «АТБ» не лише стабільно поповнює держскарбницю та місцеві бюджети (торік сума платежів склала 9,4 млрд грн), а й піклується про культурні традиції мешканців різних куточків України. Це стало однією з принципових позицій торговельної мережі «АТБ» у роботі на вітчизняному ринку. В тому числі й на Волині.