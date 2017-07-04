Якість, надійність та економія: оселі мрії у ЖК «Caramel Residence», які працюють на вас*

У кожній квартирі «карамельних» багатоповерхівок буде автономне опалення та гаряча вода, котрі забезпечить двохконтурний котел від німецького виробника зі світовим ім’ям Vaillant. Власникам осель у ЖК «Caramel Residence» не доведеться сперечатися з комунальниками, наприклад, через недостатні параметри опалення, адже вони зможуть самостійно вирішувати до якої температури нагріти помешкання.До того ж, комфортні для проживання градуси не будуть ні спадати, ні підвищуватися завдяки термостату, яким обладнаний котел Vaillant. Цей пристрій також дозволить програмувати потрібну температуру на визначений час.«Це котел з кращого сегменту і в ньому дуже якісні комплектуючі: мідні теплообмінники, краща автоматика, більш розширені функції. Власникам квартир не доведеться тривожитись від того, як вмикається котел, адже Vaillant практично безшумні. Завдяки високій якості ці котли прослужать більше десятка років», – розповів начальник виробничо-технічного відділу будівельної компанії «ЛДБК»Ці котли невеликі за розміром, енергоощадні, прості в експлуатації, забезпечують відмінну тепло- і звукоізоляцію. До того ж Vaillant – практично найдорожчі на українському ринку, тому можете бути впевненими – на вашому комфорті точно не економили. А ще німецький котел Vaillant здатен безперебійно працювати впродовж 15 років.Ще один плюс житла у комплексі «Caramel Residence» – довговічні поліпропіленові труби німецької компанії REHAU. Вони міцні, стійкі до перепадів температур та корозії, мають високий рівень тепловіддачі та безпечні для здоров’я.Компанія приділяє особливу увагу надійності продукції та постійно перевіряє її як у власній лабораторії, так і в незалежних. Труби піддаються термічним і механічним впливам, навантаженням під тиском, тож таким чином вони витримують роботу понад норму.«Під час виробництва цих труб фактично відсутній людський фактор, усе роблять комп’ютери. Тобто заводських дефектів у них немає. Як наслідок – надійність та довговічність труб» , – констатував фахівець.Гарантовано прослужать труби німецького виробника 50 років.Будівельна компанія «ЛДБК» використала у своєму проекті й якісні вікна німецького виробництва REHAU. А це – п’ятикамерний віконний профіль товщиною 7 сантиметрів та двокамерний склопакет, де два з трьох листів скла – енергозберігальні. Це, своєю чергою, забезпечує не лише комфорт, а й економію під час плати за опалення.«Коефіцієнт теплоопору цієї конструкції – 0,9, що вище передбаченої норми у 0,75. Відтак, вони якісно зберігають тепло всередині осель. Ми використовуємо німецьку фурнітуру, що дає багато циклів відкривання-закривання і вікна прослужать довго», – каже начальник виробничо-технічного відділу будівельної компанії «ЛДБК».До того ж, під час будівництва «карамельних» багатоповерхівок у квартирах не встановлюють, наприклад, вітражні вікна. Адже чим більше вікно – тим більше тепла втрачається і відповідно більші витрати за «комуналку».«Ми встановлюємо оптимальні за розміром вікна, завдяки яким в оселях буде багато світла і низький відсоток тепловтрати», – наголосив Тарас Пелюх.Ще одна перевага вікон REHAU – металева рамка армування з товщиною стінки 1,5 міліметра. Декотрі виробники «хімічать» у цьому питанні, адже рамку видно лише в розрізі. Утім, навіть різниця у кілька міліметрів має вирішальне значення – чим тонший цей елемент, тим більше «вібрують» вікна.Окрім того, у вікнах REHAU немає нічого зайвого, тож вони довершують будь-які інтер’єрні рішення.Фасад житлового комплексу «Caramel Residence» утеплюють пінополістирольними плитами. Захищатимуть від впливу зовнішніх чинників «карамельні» багатоповерхівки 12 сантиметрів утеплювача. Це дозволяє отримати коефіцієнт теплоопору вищий, ніж передбачено державними будівельними нормами.«Одна з переваг цього методу утеплення над утепленням мінватою – пінополістирол легший і відповідно йде менше навантаження на фундаменти. У мінвати та пінополістиролу фактично однакові параметри теплопровідності, але вата вбирає вологу і стає тяжкою. Пінополістирольні плити не вбирають у себе вологи навіть у випадку якогось протікання. Тому фасад з цього матеріалу прослужить довше», – відзначив начальник виробничо-технічного відділу будівельної компанії «ЛДБК».Під час монтажу утеплювача використовують сертифіковану систему австрійського виробника Baumit, що ідеально відповідає нормам та дозволяє обійтися без ремонту фасаду щонайменше 25 років.Подбали й про пожежну безпеку «карамельки»: на фасаді житлового комплексу кожні три поверхи та навколо віконних прорізів роблять пояси з мінеральної вати. Це потрібно для того, аби в разі пожежі вогонь не перекинувся на інші поверхи.Київська компанія Milano займається виробництвом вхідних металевих конструкцій, броньованих та міжкімнатних дверей ще з 2000 року і за час свого існування встигла зарекомендувати себе на ринку з найкращого боку. Усі види дверей від Milano пройшли випробовування й отримали сертифікати відповідності.«Двері вважаються протизламними, вони надійні, на них є протизламні зрізи, тому власники квартир можуть не хвилюватися за свою безпеку, у помешкання ніхто просто так не проникне. Двері оснащені двома окремими замками, вони утеплені, виконані з міцних MDF-панелей і заламіновані ПВХ-плівкою», – зауважив Тарас Пелюх.Порошкове фарбування та високоякісна полімеризація покриття дверних полотен дозволяє захистити двері від абразивних і механічних впливів, тому двері довго будуть виглядати як новенькі.Високі звукоізоляційні характеристики системи Шумостоп практично для будь-якої конструкції міжповерхового перекриття забезпечують якісну ізоляцію від ударного шуму. До того ж, чи справляється система Шумостоп із заявленими завданнями перевіряють безпосередньо у будинках ЖК «Caramel Residence».«Ми проводимо лабораторні випробування і перевіряємо рівень захисту від ударного шуму. З одного боку створюють шум, а з іншого боку вимірюють його рівень. Потім проводять відповідні розрахунки і виводиться коефіцієнт шумопоглинання. За результатами таких випробувань у нас усі показники відповідають будівельним нормам щодо звукоізоляції», – додав начальник виробничо-технічного відділу будівельної компанії «ЛДБК» Тарас Пелюх.