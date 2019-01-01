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Волинське подружжя, яке 40 років займається розсадою, поділилось секретами успіху

Волинське подружжя, яке 40 років займається розсадою, поділилось секретами успіху
Надія та Петро Литвинюки із Любомля вже 40 років займаються розсадою.

40-річчя спільного подружнього життя нещодавно відзначило подружжя Литвинюків, про яке йдеться на сторінках газети «Новий погляд+», – пише Район.Любомль.

Надія зростала в сім’ї, де було чотири дочки, зараз розлетілися всі, звили свої гніздечка. Найстарша Галина в Чернігівській області, молодша Світлана у Хворостові, найменша Валентина залишилася в селищі Головне, на батьківському обійсті. Тож є з ким відвести душу, поділитися сокровенним, хоча нечастими є такі зустрічі.

Здається, все було ніби вчора. Вона – бухгалтерка в колгоспі, він – працівник залізниці. Їй – 20, йому – 23. Зустрілися, закохалися та й до року побралися. Жили спочатку у Вишневі, у Петрових батьків, але, як і більшості молодих сімей, захотілося мати своє житло, то й за сім літ звели його в Любомлі.

Чоловік лишився на своїй роботі, а дружина влаштувалася касиром на залізничній станції. Заробітна плата геть мізерна, тому подружжя почало займатися вирощуванням розсади: ази цієї справи освоїли від свекрів. І вже 40 років, як ця справа є стимулом їхнього життя: вона приносить прибутки, не дає розслабитись, дисциплінує. До неї, в певній мірі, залучені й дочки Оксана та Олена, й зяті Андрій та Олександр, старші внучки та навіть найменша у родині 5-річна Каріна хоче допомагати бабусі.

«Я вже вмію рвати помідорчики, а ні, то давай буду загортати їх», – просить маленька.

«Легка рука, видно, буде у внучки, бо торік посіяла вона сальвію, то вся прийнялася», – тішиться дитиною Надія Семенівна.

Роботи вистачає всім, адже дві теплиці заповнені розсадою, одна розміром 16 на 8 метрів засаджена різними сортами помідорів, а друга – 10 на 6 метрів – солодким болгарським перцем, капуста та квіти ростуть у менших. Вирощування та догляд за рослинами потребують багато сили, здоров’я і часу. Хороша розсада – запорука успішного врожаю овочів.

«У лютому-березні згідно календаря висіваємо власне насіння у ящики, при появі сходів з двома-трьома листочками, пікіруємо. Багато мороки з переставлянням, бо вдень необхідна температура 23-25 градусів, а вночі нижче – 15. Поливаємо не частіше раз на п’ять-шість днів. Через два тижні після пікіровки розсаду слід підживити, а ще через три-чотири ми вже висаджуємо в теплицю», – ділиться досвідом Надія Литвинюк.

Господиня розповіла, що грунт має складатися з городньої і дернової землі та перегною, великою проблемою є його заміна. Цьогоріч «вийняли» три машини землі й стільки ж всипали, попередньо просіявши та знезаразивши. У теплиці важливо дотримуватися температурного режиму та належної вологості. Раніше для цього вони ставили обігрівачі, а тепер чоловік використовує «буржуйки», які сам змайстрував. І в холодну пору, особливо як сильно задощить, протоплюють у теплиці з розсадою перцю. Клопітким є процес полоття, тоді працюють усі, але найбільше «рачкує» Петро. Теплиці у них зараз оббиті плівкою, раніше були скляні, яку міняють кожні два-три роки. Це все на плечах господаря.

«До розсади слід звертатися з любов’ю, теплотою, увагою. Рослини люблять, щоб з ними розмовляли, милувалися. А коли вони поопускають листя, то відразу потрібно поспішати на допомогу. За тиждень-два до висадки я помідори загартовую. Це також роблю перед тим, як нести на ринок», – зізнається господиня.

Найбільшою популярністю, зі слів пані Надії, користуються на ринку такі сорти помідорів: «Волове серце», «Чудо землі», «Колгоспники», «Ранній червоний», «Діна». Є серед них і ранні, і надранні, середнього та пізнього дозрівання. Окрім того ще вирощують перець, який більш делікатний овоч, ніж томат, вибирають «Каліфорнійське чудо», «Товстий барон», «Атлант», «Колобок».

«Висаджувати перець у грунт бажано тоді, коли він має по вісім-десять листочків і висоту 25 сантиметрів. При купівлі слід звертати увагу, щоб не було ніяких хвороб на розсаді, білих плям на листках. Товщина стебла повинна бути не меншою, ніж олівця. Помідори ж не можна садити там, де були минулого року цибуля, часник чи картопля, бо з останньою в томатів спільні хвороби. Не потрібно використовувати площу другий рік поспіль, бо в грунті можуть лишитися бактерії. Також не рекомендую висаджувати розсаду після повного місяця і молодика», – радить досвідчена овочівниця.

У Любомлі тепер багато господинь вирощують свою розсаду, то ж ринок збуту не дуже широкий. Доводиться Надії Литвинюк везти її до Ковеля, де запити більші. На площі двох теплиць росте в них не менше трьох тисяч стебел помідорів та двох тисяч перцю. Для себе лишають триста томатів та двісті перцю. Більшість продають, частину роздають знайомим, інколи сотня-дві змерзне чи підпариться.

Надія Семенівна з гіркотою згадує, коли, будучи у свекрів, ставила манеж на ліжко, щоб видно було через вікно. Садовила туди дітей, а сама бігла висаджувати розсаду чи полоти. Зараз подружжя Литвинюків на пенсії, Петру Омеляновичу 63, а Надії Семенівні через кілька місяців виповниться 60. Часу вистачає, але сили вже не ті, та не можуть вже вони без свого бізнесу, бо ще є порох у порохівницях. Та й дітям є звідки допомогти.

Галина ВАЩУК

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Теги: Волинь
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