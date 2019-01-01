Що зараз відбувається на вітчизняному ринку роздрібної торгівлі*

Останні дні весни – це традиційний час для вітчизняного бізнесу підбивати певні підсумки, корегувати плани, розпочинати нові проекти та робити висновки. Оцінив головні показники власної діяльності протягом першого кварталу й наш головний постачальник недорогих, але гарантовано свіжих продуктів – компаніяЯк і було заплановано, драйвер вітчизняної галузі торгівлі ні на мить не уповільнює свій динамічний розвиток. З початку року в країні вже відкрито 25 нових дискаунтерів мережі «АТБ» європейського зразка. Також протягом першого кварталу проведено капітальну реконструкцію 12 супермаркетів.«Ритейл – це галузь, яка має постійно динамічно розвиватися, оскільки її стрімкий розвиток зумовлений мінливим попитом. Кожне нове покоління клієнтів стає більш вимогливим за попереднє, тому в боротьбі за покупця відтепер перемагатиме новатор. Торговельна мережа «АТБ» працює у форматі дискаунтера, пріоритет якого – забезпечення населення продуктами й товарами першої необхідності за мінімальними цінами. На наш погляд, сучасний дискаунтер – це магазин із доступними цінами та максимально комфортними умовами. Магазин, де впроваджено новітні технології в галузі будівництва, освітлення, енергозбереження тощо», – говорить, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».Сьогодні у 259 містах країни, зокрема й у Луцьку, працюють 1015 дискаунтерів мережі «АТБ». У майже двох сотнях із них впроваджено принципово нову концепцію, встановлено найсучасніше енергоощадне обладнання, реалізовано сміливі рішення.Супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію за міжнародним стандартом безпеки ISO 22000:2005. Компанія продовжує впевнено тримати лідерство у галузі, забезпечує гарантовано якісними товарами та свіжими продуктами харчування за мінімальними цінами понад три з половиною мільйони постійних клієнтів у 22 областях України, включно з Волинською.«АТБ» демонструє найвищі темпи розвитку в країні вже понад десятиріччя. Не став винятком і поточний рік. Загальний товарообіг протягом першого кварталу – 28,3 мільярда гривень (зростання з І кварталу минулого року й донині відбулося згідно з планами та становить 22%). У супермаркетах «АТБ» зафіксовано збільшення середнього чека на 13% (розраховується діленням загальної суми витрачених клієнтами коштів у маркетах мережі на кількість покупок і вважається об’єктивним показником ефективності продажів). У першому кварталі цього року підприємства групи компаній «АТБ» поповнили бюджети різних рівнів, у тому числі й міську скарбницю Луцька, на 2,76 мільярда гривень.Давайте детальніше розглянемо, яким чином корпорації «АТБ» вдається роками тримати найнижчі ціни на ринку (у середньому на 10–15%) та, стрімко зростаючи, завжди бути драйвером галузі торгівлі.По-перше, формувати найбільш вигідні цінові пропозиції у супермаркетах «АТБ» дозволяє політика прямої співпраці з виробниками, тому до вартості товару не закладають кошти, які зазвичай сплачують посередникам. Зважаючи на величезний товарообіг і гарну ділову репутацію «АТБ», виробники охоче йдуть на поступки та пропонують максимально вигідні умови.Більше того, «АТБ» має можливість встановлювати мінімальні ціни на продукцію власного виробництва. Цей ексклюзивний асортимент сьогодні складає майже третину від загального – 3 500 найменувань товарів.Інша важлива складова багаторічного лідерства «АТБ» на українському ринку – це вдале поєднання формату дискаунтера з європейськими принципами ведення бізнесу й оптимальним використанням потужностей. «АТБ» володіє найбільш розвиненою логістичною мережею країни: збудовано близько десяти сучасних мультитемпературних центрів, є чималий власний вантажний автопарк.Важливу роль у динамічному розвитку компанії, який спостерігався й у поточному році, відіграє так званий людський фактор. В «АТБ» сьогодні працює більш як 50-тисячна команда професіоналів, зокрема й волинян. Співробітники докладають максимум зусиль, щоб мільйони українців мали можливість купувати якісні та гарантовано свіжі продукти за доступними цінами.Текст -