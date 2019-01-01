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Що зараз відбувається на вітчизняному ринку роздрібної торгівлі*

Що зараз відбувається на вітчизняному ринку роздрібної торгівлі*
Останні дні весни – це традиційний час для вітчизняного бізнесу підбивати певні підсумки, корегувати плани, розпочинати нові проекти та робити висновки. Оцінив головні показники власної діяльності протягом першого кварталу й наш головний постачальник недорогих, але гарантовано свіжих продуктів – компанія «АТБ-Маркет».

Як і було заплановано, драйвер вітчизняної галузі торгівлі ні на мить не уповільнює свій динамічний розвиток. З початку року в країні вже відкрито 25 нових дискаунтерів мережі «АТБ» європейського зразка. Також протягом першого кварталу проведено капітальну реконструкцію 12 супермаркетів.

«Ритейл – це галузь, яка має постійно динамічно розвиватися, оскільки її стрімкий розвиток зумовлений мінливим попитом. Кожне нове покоління клієнтів стає більш вимогливим за попереднє, тому в боротьбі за покупця відтепер перемагатиме новатор. Торговельна мережа «АТБ» працює у форматі дискаунтера, пріоритет якого – забезпечення населення продуктами й товарами першої необхідності за мінімальними цінами. На наш погляд, сучасний дискаунтер – це магазин із доступними цінами та максимально комфортними умовами. Магазин, де впроваджено новітні технології в галузі будівництва, освітлення, енергозбереження тощо», – говорить Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Сьогодні у 259 містах країни, зокрема й у Луцьку, працюють 1015 дискаунтерів мережі «АТБ». У майже двох сотнях із них впроваджено принципово нову концепцію, встановлено найсучасніше енергоощадне обладнання, реалізовано сміливі рішення.

Супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію за міжнародним стандартом безпеки ISO 22000:2005. Компанія продовжує впевнено тримати лідерство у галузі, забезпечує гарантовано якісними товарами та свіжими продуктами харчування за мінімальними цінами понад три з половиною мільйони постійних клієнтів у 22 областях України, включно з Волинською.
Що зараз відбувається на вітчизняному ринку роздрібної торгівлі*


«АТБ» демонструє найвищі темпи розвитку в країні вже понад десятиріччя. Не став винятком і поточний рік. Загальний товарообіг протягом першого кварталу – 28,3 мільярда гривень (зростання з І кварталу минулого року й донині відбулося згідно з планами та становить 22%). У супермаркетах «АТБ» зафіксовано збільшення середнього чека на 13% (розраховується діленням загальної суми витрачених клієнтами коштів у маркетах мережі на кількість покупок і вважається об’єктивним показником ефективності продажів). У першому кварталі цього року підприємства групи компаній «АТБ» поповнили бюджети різних рівнів, у тому числі й міську скарбницю Луцька, на 2,76 мільярда гривень.

Давайте детальніше розглянемо, яким чином корпорації «АТБ» вдається роками тримати найнижчі ціни на ринку (у середньому на 10–15%) та, стрімко зростаючи, завжди бути драйвером галузі торгівлі.

По-перше, формувати найбільш вигідні цінові пропозиції у супермаркетах «АТБ» дозволяє політика прямої співпраці з виробниками, тому до вартості товару не закладають кошти, які зазвичай сплачують посередникам. Зважаючи на величезний товарообіг і гарну ділову репутацію «АТБ», виробники охоче йдуть на поступки та пропонують максимально вигідні умови.
Що зараз відбувається на вітчизняному ринку роздрібної торгівлі*


Більше того, «АТБ» має можливість встановлювати мінімальні ціни на продукцію власного виробництва. Цей ексклюзивний асортимент сьогодні складає майже третину від загального – 3 500 найменувань товарів.

Інша важлива складова багаторічного лідерства «АТБ» на українському ринку – це вдале поєднання формату дискаунтера з європейськими принципами ведення бізнесу й оптимальним використанням потужностей. «АТБ» володіє найбільш розвиненою логістичною мережею країни: збудовано близько десяти сучасних мультитемпературних центрів, є чималий власний вантажний автопарк.

Важливу роль у динамічному розвитку компанії, який спостерігався й у поточному році, відіграє так званий людський фактор. В «АТБ» сьогодні працює більш як 50-тисячна команда професіоналів, зокрема й волинян. Співробітники докладають максимум зусиль, щоб мільйони українців мали можливість купувати якісні та гарантовано свіжі продукти за доступними цінами.

Текст - Катерина ЛЕСЮК

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Теги: АТБ, Луцьк
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