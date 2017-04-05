Безліч розваг і хорошого настрою: яким було Свято Морозива від ТМ «Рудь» у Луцьку

Сонце і спека – хороший привід відпочити і посмакувати традиційними літніми солодощами. Із такими відразу асоціюється морозиво. І ось уже п’ятнадцятий рік поспіль лідер українського ринку морозива – компаніядарує дітям зі всієї України можливість насолодитися святковим настроєм від початку тепла і влаштовує тематичні свята у різних регіонах країни, де можна вдосталь поласувати улюбленим холодним смаколиком та взяти участь у драйвових розвагах і цікавих воркшопах.До Луцька Свято Морозива від компанії «Рудь» завітало другого червня. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки на захід зібралися сотні родин, які охоче весело проводили час разом із близькими, цілковито поринувши у розваги. Таку чудову можливість провести час із рідними не пропустили чимало родин не тільки з Луцька, але й з навколишніх містечок і сіл.«Ідея організації сімейного соціального заходу виникла ще 15 років тому. На початку розвитку проект мав зовсім інший формат і масштаби. Але сьогодні це наповнений, цікавий, різнобічний захід», – розповідає, маркетолог компанії «Рудь».Організатори щасливі, що з роками змогли його вдосконалити і надати саме такого формату, який свято має сьогодні, зупинятися на цьому не планують.Цього року для дітей продовжила діяти спрощена система відвідування атракціонів – гості свята могли придбати 1 будь-яке морозиво і отримати за це квиточок на атракціон.Чудовою новинкою також стало і оновлення самих атракціонів для відвідувачів заходу, додали «п’ятнашки», міні-гольф, водяні та танцювальні батли. Окрім цього, організували і багато локацій, на які вхід був абсолютно вільним. Усі охочі могли спробувати свої сили у виготовленні цікавих виробів: прикрас для волосся, закладок, іграшок чи подарункових коробочок. Діяла також спортивна зона, родинна алея, дитяча зона та сцена, які були абсолютно безкоштовними.Не сюрпризом на Святі Морозива стали і розіграші смачних і корисних подарунків від «Рудь». На усіх зонах постійно проводили квести і влаштовували цікаві конкурси для відвідувачів, залучали як дітей, так і їхніх батьків.Веселощі, чудовий відпочинок та багато корисних подарунків – ось чим радувала відвідувачів компанія «Рудь» цього року.Мета проекту, насамперед, соціальна. Тетяна Хом’як каже, що цим заходом організатори хочуть показати батькам, що їм потрібно частіше проводити час з дітьми і відпочивати разом з ними. «Дуже важливо приходити на такі заходи з родинами. Спілкування – найважливіше», – говорить координаторка свята.Щороку парк розваг традиційно оновлюють, до фестивалю створюють нову конкурсну програму на сцені, додають нові атракціони та конкурси. При організації Свята Морозива «Рудь» 2019 орієнтувалися на різні вікові групи і передбачили розваги навіть для найменших гостей фестивалю. Старших запрошували у «Шервуд» – локацію для стрільби з лука, а меншенькі могли спробувати свої сили у водяних батлах та інших цікавих локаціях.Облаштували також і Бейбідром для діток, які за віком ще не можуть відвідувати атракціони. Там були м’які іграшки та басейн із кульок. Локація користувалася великим попитом.Тетяна Хомяк каже, що кожен підбирає морозиво собі за смаком, але на святі помітна тенденція купування новинок морозива. Гостям фестивалю було цікаво скуштувати «Фіолетово» , «Ейфорію», «Райдугу» та багато інших.Надалі організатори планують вдосконалювати і оновлювати програму, аби залучати ще більшу кількість людей до родинного відпочинку.