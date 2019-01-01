Нові обличчя і нові ідеї: що відомо про «Українську стратегію» Гройсмана

З огляду на останні події в політичному житті країни стало очевидно, що ми живемо в переломні часи, коли на зміну застарілим стандартам державного управління можуть прийти нові методи, які впроваджуватимуть нові політичні сили.Заява Прем’єр-міністрапро створення нової політичної сили була очікуваною та логічною. Адже, маючи за плечима величезний досвід в політиці та держуправлінні, незаплямовану репутацію і беззаперечні результати роботи, очільник Уряду не може лишатися осторонь подальших процесів в Україні. «Українська стратегія» Гройсмана – це принципово нова партія, яка матиме за основу підтримку та ідеї молодих, активних і працелюбних людей. Команда, яка доведе, що, згуртувавшись, можна зробити навіть неможливе!Нинішню каденцію депутатів, звичайно, є за що хвалити, але і є за що критикувати. Зокрема, багато реформ як цього так і минулого Уряду не знаходили підтримки залу, або впроваджувалися надто повільно. Яскравим прикладом була судова реформа, рішення по якій приймалися дуже довго. Зі слів Гройсмана, він добре розуміє, як працюють процедури всередині, адже сам був спікером парламенту.Для того, аби подібних ситуацій не траплялося, насамперед потрібно змінити систему прийняття рішень в парламенті. Адже від того, хто представлятиме народ у Раді, залежить співпраця з Урядом, яка відіграє величезну роль. Володимир Гройсман давно закликав до цього і особливо наголошував після президентських виборів. Попри те, що народні депутати змогли прийняти багато важливих рішень, низька ефективність Верховної Ради все ж залишається головним гальмом змін в країні. З 35-ти законопроектів, визначених Кабміном як пріоритетні для розвитку економіки, народні депутати за рік прийняли лише декілька.«На долю коаліції випало прийняття непростих рішень. Тоді вибір був такий: або приймати рішення, які забезпечать стабільність, які змінять стару зламану систему, або відмовитися від відповідальності й перейти в опозицію. Рішення було ухвалено відповідально. І тепер постало питання – а що далі? Ми маємо змінити систему ухвалення рішень. Ми маємо бути швидкими, мобільними і максимально якісними. Не можна витрачати роки на один закон. Порядок денний, який ми маємо визначити на перспективу, має бути реалістичним, сильним і здатним пришвидшити процеси, які відбуваються в «державі», – наголосив Володимир Гройсман.Парламент має формуватися і працювати за новими правилами. Щоб нові лідери від партій «Люди важливі», «Голос» та інших політичних сил змогли увійти та оздоровити українську політику, вибори до Верховної Ради мають відбуватися за новим виборчим законодавством. Потрібно реформувати сам парламент та зняти депутатську недоторканність.«Я вважаю, що недоторканість українського парламенту і інших чиновників – вона їх роз’їдає зсередини, вона дозволяє розширювати рамки і порушувати закон за який всерівно доведеться відповідати. Тож давайте зараз приймемо рішення і знімемо недоторканість. Я глибоко переконаний у тому що це правильно, чесно і достойно», – наголосив Гройсман.Лідер «Української стратегії» наголосив, що між президентськими та парламентськими виборами є «вікно можливостей», яке треба використати для того, щоб далі змінювати систему. Адже якщо вдалось змінити систему децентралізації, то можна почати закріплювати її у Конституції. Для цього потрібно змінити виборчу систему – відкриті списки...«Тоді ми більш якісних людей приведемо у систему центральної влади, в тому числі, можливо, й з місцевого самоврядування», – пояснив Гройсман.Порушує рівновагу в політикумі країни і те, що новий Президент не пішов шляхом співпраці з чинною Радою і розпустив Парламент одразу після інавгурації. Натомість Верховна Рада не підтримала запропоновану Президентом нову схему парламентських виборів. В результаті, вибори проходитимуть по-старому. Нових людей пройде не багато, а ті, що потраплять в Раду, змушені будуть працювати за старими законами.Окрім того, у той же день Зеленський зажадав, щоб усі міністри написали заяви про відставку. На думку експертів, це було неправильно, звинувачувати усіх міністрів у бездіяльності, адже протягом трьох років чимало результатів було досягнуто. Чимало проектів та реформ, на які раніше попередні Міністерства навіть не наважувалися, були якщо не втілені, то принаймні розпочаті. Не заслужив на таке ставлення нового Президента і Гройсман, який часто був ініціатором тих чи інших нововведень, що дали в подальшому хороший результат. Однак, прем’єр у той же день подав у відставку, надавши шанс Зеленському зайнятися формуванням нового уряду.Волинський громадський діяч та блогер, який активно слідкує за політичними подіями країни з часів Майдану, наголосив, що таке рішення Гройсмана показало, що він дійсно не тримається за крісло управлінця.«У політиці теж є правила честі. Знаємо багато випадків, коли управлінці настільки боялися втратити кермо, що розпочинали судові тяганини, започатковували справжні «чорнушці» інформаційні війни, вперто робили все, аби лиш не втратити місця. Гройсман вийшов з цієї ситуації дійсно з честю. Він, по суті, залишає економіку країни на підйомі, адже, хто б що не говорив, державний борг зменшився, досягнено певної стабільності, впроваджено реформи, які вже працюють і приносять результат», – коментує рішення Глави Уряду Березюк.Оскільки у Володимира Гройсмана є розуміння, в якому напрямку рухатись для розвитку країни, то, як стало відомо нещодавно, Прем’єр піде на вибори на чолі нової партії «Українська стратегія». При чому об'єднуватися з іншими кандидатами наміру не має, а натомість прагне привести до Верховної Ради молодих, але водночас досвідчених людей, які знають що треба зробити для успіху України.«Для мене участь у виборах – не просто бажання брати участь у виборах. У мене чіткий погляд на те, що може зробити Україну і українців сильніше. І вважаю, що ці кроки повинні бути реалізовані», – пояснив Гройсман. В парламент він та його команда йдуть, щоб змінити систему, яка стримувала стрімке реформування держави бюрократичними застарілими парламентськими процедурами, побудувати сильну економіку і, що важливо, захистити соціальні верстви, які за останні три роки отримали значне покращення умов життя.До слова, рейтинг нової сили Гройсмана почав стрімко рости, щойно він заявив про свою участь у виборах. Такий ривок за короткий час показує що «Українська стратегія» легко проходить через майже два місяці до парламенту.Високо оцінюють шанси Гройсмана і місцеві експерти та прості волиняни.«Уряд Гройсмана - перший уряд, який розпочав системні реформи по всіх напрямках. Вони дали поштовх розвитку громадам по всій країні. Медицина, освіта, соціальні виплати, збільшення пенсій та заробітних плат, глобальна децентралізація – це лише частина досягнень, які вже можна відчути. На відміну від багатьох інших політиків, Володимир Борисович, є прагматиком і говорить лише про те, що може втілити. Сьогодні ми об’єднуємося в політичній партії «Українська Стратегія Гройсмана», щоб довести починання Уряду Гройсмана до логічного завершення і запропонувати українцям свій План розвитку країни», – коментує голова Волинської обласної організації «Українська стратегія»Лишилось тільки дати можливість новій політичній силі довести, що вона дійсно може виконати усе заплановане і доведе країну до рівня успішних та процвітаючих європейських держав.