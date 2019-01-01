Захід Astound TechTalks зібрав більше півсотні ІТ-спеціалістів Луцька*

Минулого тижня міжнародна компаніяорганізувала освітню подію - мітап Astound TechTalks для ІТ-спільноти Луцька. Захід зібрав більше 50 спеціалістів з Web- і Frontend-розробки, дизайну програмних рішень, тестування програмного забезпечення та інших напрямків технологічної індустрії міста. Організатори наголосили, що це перша подія з серії однойменних зустрічей на теми розробки програмних рішень, розвитку навичок для ІТ-фахівців та практичних кейсів роботи з міжнародними замовниками. До слова, компанія Astound у своєму портфелі нараховує більше тисячі реалізованих B2B, B2C і B2B2C проектів для глобальних брендів з індустрій високої моди, краси, фармацевтики, спортивних товарів, одягу і взуття та інших рітейлерів.Перший мітап Astound TechTalks відбувся саме в Луцьку і це не випадково, адже у червні компанія святкує півріччя з моменту відкриття представництва в місті. На сьогоднішній день луцька команда нараховує дванадцять спеціалістів і це число постійно поповнюється талановитими і професійними розробниками, програмістами та QA-тестувальниками.За словами організаторів Astound TechTalks є чудовою нагодою познайомитись ближче з луцькою ІТ-спільнотою, поділитись власним досвідом розвитку і роботи як на українському, так і міжнародному ринках інформаційних технологій, та розповісти про технології і створені інноваційні ecommerce рішення. На гостей заходу чекала насичена програма, порція корисних знань, мотивації та продуктивний нетворкінг.Всі спікери Astound TechTalks мають цікавий кар'єрний шлях в компанії, тож поділилися знаннями, здобутими на власному практичному досвіді. Так,, Web-розробник з ужгородського офісу Astound розповів про створення ecommerce сайту на мільйон користувачів. Спікер приділив увагу темам back-end архітектури і програмних підходів для прискорення часу відгуку сайту, безперебійної роботи при великих навантаженнях на прикладі однієї з найшвидших платформ для ecommerce. До слова, Рудольф тривалий час працював на фрилансі і до початку свого професійного шляху в Astound займався і дизайном, і програмуванням, зупинивши свій вибір на останньому.Сьогодні ІТ-компанія активно розвиває напрямок Quality Assurance (тестування рішень, програмного забезпечення і продуктів) в своєму луцькому офісі. Такий підхід вкотре доводить, що Astound зацікавлений в якості своїх рішень та побудові довгострокових відносин зі своїми замовниками та партнерами. Тож компанія приділила цій темі особливу увагу в рамках Astound TechTalks.Так, ще одна спікерка заходу, QA-інженер в київському офісі компанії розповіла учасникам більше про роль інженерів з тестування готових рішень чи окремих його частин, якими підходами та інструментами користуються фахівці цього напрямку і як стати досвідченим QA-спеціалістом. Учасники події зацікавились темою і задавали Наталі багато питань, що стосуються як її функціональних обов’язків, так і того, як розпочати кар’єру за QA-напрямком.Ще один спікер Astound TechTalks, Frontend-розробник з ужгородського офісу Astound Commerce презентував досить важливу тему з доступності цифрових рішень для користувачів інтернету з різними вадами здоров’я. За словами Антона офіційно в світі нараховується понад 13% людей з обмеженими можливостями, які при цьому живуть повноцінним життям і здійснюють покупки онлайн. Займаючись розробкою сайтів електронної комерції, спеціалісти Astound Commerce значну увагу приділяють саме Web accessibility - доступності інтерфейсу рішень та створенні рівних умов в користуванні інтернет-магазинами для покупців в різних країнах світу.Підсумовуючи результати та враження від Astound TechTalks, такі події - важливі для розвитку луцької ІТ-спільноти, обміну досвідом та спілкування між ІТ-фахівцями з різних компаній та міст. За відгуками учасників захід був максимально корисними і для нових знань, і для насиченої комунікації та корисних знайомств. Відвідувачі оцінили цікаві теми, досвід спікерів і наголосили, що чекатимуть на нові події від Astound Commerce в Луцьку вже найближчим часом.Постійний розвиток є однією з ключових цінностей компанії і способом постійного росту Astound на глобальному рівні. За словами спікерів Astound TechTalks, успіх - це не випадковість, а результат, на який кожен із нас заслуговує, коли займається постійним самовдосконаленням, улюбленою справою, по-справжньому захоплюється сучасними технологіями, постійно шукає нових рішень та не боїться експериментувати. І це дійсно мотивує. Не можна не погодиться, що усі рішення - особисті чи професійні - в наших руках. І чудово, що є компанії, котрі розділяють твої власні та професійні амбіції та сприяють розвитку.