Молоді та професійні: «Українська стратегія Гройсмана» презентувала першу десятку лідерів

, який не так давно оголосив про створення нової політичної сили «Українська Стратегія», представив першу десятку лідерів своєї команди.Як і обіцяв Прем’єр-міністр, у парламент він піде з молодими, проте досвідченими і професійними колегами, які мають бажання змінювати країну на краще, і чітко знають, як це робити.Сьогодні люди чекають реальних змін, а не просто нових облич та красивих слів. Порожніми обіцянками вже нікого не купиш, адже народ зрозумів, що результату можна досягти лише кропіткою працею і взаємопідтримкою. На зміну багатьом політикам, які роками займають місця у Верховній Раді, але так і не показали плодів своєї праці, мають прийти молоді та перспективні професіонали, для яких прагнення до змін та розвитку є основною мотивацією.«Люди хочуть від політиків результату. Люди серцем і розумом мають відчути, на що ми здатні. А ми реально здатні змінювати країну на краще. Усе, що ми обіцяємо у своїй програмі, ми зможемо зробити. Наголошую, я іду в Раду не знову, а вперше – вперше з командою, яку я сформував», – наголосив Володимир Гройсман на ТРК «Україна».У команді Гройсмана багато молодих обличь. Середній вік першої десятки – 44 роки. Наймолодшому члену команди – 35 років. Та й сам Володимир Гройсман – наймолодший український політик з досвідом роботи на керівних посадах у місцевому самоврядуванні, уряді та парламенті. Будучи наймолодшим мером, наймолодшим в історії країни спікером, наймолодшим очільником уряду, Гройсман завоював високий рівень довіри та підтримки на всіх посадах.«Коли мені було 28, я хотів, щоб у рідному місті якість життя змінилась. Я пообіцяв містянам, якщо вони довіряться мені, я зроблю все, щоб місто процвітало. У мене була чудова команда і я зробив все, щоб зміни стали відчутні.У 41 я відчуваю відповідальність за країну. Я знаю, як робити відчутні для кожного з нас зміни.Я вирішив, що не хочу бути гравцем чужої збірної, не хочу і далі долати перепони, що уповільнюють зміни, які потрібні людям. Тому вирішив сформувати власну команду «Українська стратегія», яка знає, як зробити швидкі зміни, знає, у чому проблеми і як їх вирішити, щоб вони більше не виникали. Команда, що вміє приймати рішення і втілювати їх і добре розуміти всі виклики, що перед нею стоять.Країна для мене — не просто місце на карті. Це 45 млн людей з можливостями. І кожен матиме змогу себе реалізувати: від дитини до літньої людини», – стверджує Володимир Гройсман на з'їзді партії «Українська стратегія».У команді Прем’єра – лідери найуспішніших змін в країні у сферах освіти, медицини, культури, економіки, фінансів, юстиції, врядування. Це ті зміни, впровадження яких гарантує гідний рівень життя українців. Разом із Гройсманом вони їх розпочинали, і разом із ним ідуть до парламенту, щоб продовжувати ці зміни.Хто ж потрапив у першу десятку лідерів «Української стратегії»?- перша жінка – міністр освіти за часів незалежної України. Змінила філософію шкільного навчання в бік компетентності і обізнаності учня із сучасним світом.«Освітня реформа - це марафон на десятиліття. Одна слабинка на цьому шляху - і вся праця десятків людей буде знівельована. Тому потрібні вартові змін. Я з цією командою, бо відчуваю велику відповідальність – перед колегами, перед освітянами, перед всією країною. Революція Гідності була сповнена прагненням змін. Справжніх змін. Уряди, які працювали впродовж останніх п’яти років, ці зміни розпочали. Були перешкоди. Були помилки. Були й великі досягнення. Саме ці уряди поставили країну на шлях європейської інтеграції, розпочали трансформації, яких роками потребувала Україна. Наше завдання – тримати в пам’яті зроблене і єдину мету – успішну, соборну, незалежну Україну. В якій кожна людина може досягнути щастя, успіху і самореалізації», – розповідає Лілія Гриневич.– наймолодший міністр в уяді. Ідеолог і лідер реформи державної служби, приватизації та введення принципів корпоративного управління на держпідприємствах.«Мені 35 років і я є наймолодшим міністром в цьому уряді. Я є прикладом того, що останніми роками сотні молодих людей приходять в уряд, в місцеві органи влади. Ми разом почали змінювати систему, спільно проводити реформи, які конче необхідні нашій країні. І для мене важливо, щоб ці реформи не зупинялися, тому я став частиною команди «Української стратегії Гройсмана». Сьогодні ми йдемо за довірою до людей, для того щоб робити Україну європейською, сильною, ефективною державою», – переконаний Олександр Саєнко.– Міністр культури України. Отримавши цю посаду, колишній актор та ведучий довів, що якщо виконувати роботу, яку ти дійсно любиш,результати неодмінно будуть. Сьогодні активно відроджується українське кіно, розвивається сучасна українська книжка, просувається культура, мистецтво, відроджуються традиції України у світі.«Зараз твориться нова сторінка політичної історії сучасної України. Цей час неспокійний, і має великі виклики. Суспільству нав’язуються страхи, роздмухують тривоги і нав’язують безвихідь. І в цей час «народні» політичні «цілителі» обіцяють прості способи покращити життя ще вчора. За таких умов як здобути довіру людей, як реально домогтися позитивних змін? Це треба робити з позицій відвертості, розуму, фаховості, досвіду, великої компетентності і відповідальності. Це і є та команда, яку сформував Володимир Гройсман. І я радий бути в цій команді зі своїм досвідом», – розповідає Євген Нищук.– Міністр юстиції України. Активно розбудовує мережу центрів безоплатної правової допомоги громадянам. Ініціював відкриття і створення нових реєстрів даних: онлайн оформлення документів, укладання шлюбу тощо.- співавтор змін до Бюджетного та Податкового кодексів, які збільшили фінансову спроможність і самостійність громад. В реформуванні медицини розробляв систему «гроші ходять за пацієнтом» і оплату медичної послуги, а не лікарняних стін чи ліжок.- секретар у Вінницькій міськраді. Варто відзначити, що з 2015 року Вінниця входить до трійки кращих міст в Україні.– народний депутат України. Один з найбільш ефективних парламентарів з усіх працюючих у Верховній Раді.Також важливо, що в команді Гройсмана є люди, які багато сил поклали на захист територіальної цілісності та суверенітету держави й попри численні труднощі, відстоюють захист прав українців у світі.Кримська татаркає першою заступницею Міністра інформаційної політики. Вона успішно представляє та виборює позиції України та інтереси українського і кримськотатарського народу на міжнародній арені.«26 лютого цього року, до Дня опору Криму російській окупації коли ми проводили «Кримській форум», Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав наче дуже прості і дуже очевидні слова: «Крим був, є і буде українським». Ніхто з вас у цьому не сумнівається, але я точно знаю, що для того, щоб це було дійсністю, ми всі маємо щодня багато працювати. І я вважаю, що саме «Українська стратегія Гройсмана» і формула цієї політичної сили містить відповіді на те, аби це стало дійсністю», – переконана Еміне Джапарова.Народний депутат Українибув добровольцем на фронті, згодом став командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець». З власного досвіду знає, наскільки важливо повернути в країну мир і зробити все можливе, аби українські воїни нарешті повернулися до своїх батьків, дітей, дружин живими…«Я сформував таку команду, команду не просто політиків, які можуть розповідати як і що має відбуватися, а команду тих людей, які глибоко розуміють, в чому є проблеми держави, як їх потрібно швидко вирішувати, команду яка здатна приймати рішення і здатна їх втілювати в життя», – наголошує Володимир Гройсман.Команда «Української стратегії Гройсмана» йде до парламенту, щоб забезпечити незворотність розпочатих змін, прискорити їх, зробити відчутними для людей. Головними пріоритетами команди Гройсмана буде поліпшення якості життя людей в кожній громаді та розбудова справжнього середнього класу. А середній клас – це вчителі, лікарі, кваліфіковані працівники, підприємці, фермери – люди праці, які формують сьогодення і майбутнє країни. Це люди, на яких тримається Україна!«Передати повноваження і ресурси на місця та створити в Україні справжній середній клас – вважаю це є запорукою успіху України. Ми точно знаємо, як потрібно робити ці зміни. Ми знаємо, що таке відповідальна політика. Я хочу стати спільно зі своєю командою успіхом українців. Нашим спільним успіхом. Я переконаний, що людям, які висловлять нам вотум довіри, не буде соромно за нашу роботу», – впевнений Володимир Гройсман.