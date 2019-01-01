За лаштунками супермаркету: з чого складаються ціни*

Як виявляється, сучасна європейська бізнес-модель цілком придатна для українських реалій. Одним із наочних прикладів динамічного розвитку є компаніяРозпочавши свій шлях наприкінці минулого сторіччя з кількох старих гастрономів, сьогодні вона є лідером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі – працює на благо держави (наповнює місцеві бюджети у 22 областях) та щодня забезпечує мільйони громадян якісними продуктами за мінімальними цінами. Зараз відкрито вже 1015 супермаркетів цієї національної мережі. Асортимент магазинів «АТБ» перевищує три з половиною тисячі найменувань, а понад 900 із них представлено товарами власних торгових марок. Ціни на таку продукцію нижчі за середньоринкові на 10–15%, а от якість не поступається аналогам, що виробляють відомі бренди. Покупці можуть економити, адже до вартості цих товарів не включено витрати на рекламу та просування на ринку. У цьому немає потреби, оскільки продукція продаватиметься в супермаркетах «АТБ» у 259 містах, зокрема й у Луцьку та гарантовано знайде свого покупця. Мережа має власні торгові марки в усіх цінових категоріях. Преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія»,а бюджетний – ТМ «Розумний вибір».Товари, що пропонують у численних дискаунтерах мережі «АТБ» за якістю відповідають найвищим міжнародним вимогам. У цьому вже переконалися понад 3,5 мільйони громадян, які щодня закуповуються у цих магазинах.Останнім часом компанія приділяє значну увагу розширенню своєї присутності саме у західних регіонах. Так, минулого року було відкрито 80 нових супермаркетів (у тому числі в західних областях – 34). Цього року вже відкрито 25 нових дискаунтерів мережі «АТБ» європейського зразка, 10 із них – у західних регіонах країни. Також з початку 2019-го провели реконструкцію 12 дискаунтерів. Вражаюча мапа «АТБ» була доповнена такими українськими містами, як Ужгород, Сокаль, Яворів, Борислав, Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів, Вінники тощо.Разом із тим постійно вдосконалюється й уся система управління бізнесом, адже його масштаби швидко зростають. Сьогодні у компанії працює понад 50 тисяч осіб. Вони отримують солідну зарплату а кожен охочий має змогу для кар’єрного зростання. «АТБ» власним коштом системно проводить навчання та підвищення кваліфікації своїх кадрів. Для цього у Дніпрі, Києві, Одесі та Львові працюють власні учбові центри компанії.«Коли чверть століття тому мережа «АТБ» тільки-но з'явилася, вітчизняний ринок торгівлі був суцільним хаосом. Знайти у цьому безладі гарних фахівців було майже неможливо, тому ми створили свій унікальний формат – український дискаунтер – та вибудували власну систему підготовки кадрів. Сьогодні ми пишаємося досягнутим результатом – у нас працює чудова команда лідерів», – каже, директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-Маркет».Тисячі громадян стали випускниками даних центрів, усі співробітники компанії, що обіймають адміністративні посади в торговельній мережі «АТБ», неодмінно мають за плечима таку професійну освіту.Впровадження інновацій, дотримання найвищих стандартів якості та підготовка кадрів дозволяють компанії «АТБ-Маркет» більш як десять років підряд бути лідером вітчизняного ринку ритейлу. Товарообіг «АТБ» за результатами 2018-го становив 103,9 мільярда гривень, що на 30% більше за показники попереднього. Лише протягом І кварталу 2019-го показник товарообігу – 28,3 мільярда гривень (порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання – 22 відсотки, як і було заплановано). Також на 13% збільшився і так званий середній чек (розраховується діленням суми отриманих коштів на кількість покупок). Це означає, що все більше українців надають перевагу найпотужнішому національному дискаунтеру.