Загадкова смерть Тимчука: основна версія слідства – самогубство

Слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі депутата. Про це повідомляє «Громадське».Однак офіційну версію правоохоронці оголосять після проведення усіх слідчих дій – допитів осіб, які мають інформацію про причину смерті Тимчука та отримання результатів призначених судових експертиз.«Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство володіє інформацією про те, що останній час загиблий перебував в депресивному стані, а останній тиждень взагалі не виходив з дому, як і в день смерті», – розповіла речниця прокуратури КиєваВона також зазначила, що в межах слідства буде призначено низку судових експертиз, зокрема, судово-медичну, балістичну та інші.«Крім того, ми очікуємо письмове заключення експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого», – зазначила Максимець.У день смерті, 19 червня, у квартирі Тимчука провели огляд, вилучили речові докази – пістолет, магазин з патронами, гільзу.«Були відібрані змиви з рук, частин тіла, одежі загиблого та жінки, яка була в приміщенні – на предмет виявлення слідів порохових газів», – розповіли в прокуратурі.Максимець підтвердила, що у квартирі було двоє людей – «загиблий і жінка, це встановлено з камер відеоспостереження – у коридорі на вході до квартири. Інших осіб у квартирі не перебувало».