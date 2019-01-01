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Загадкова смерть Тимчука: основна версія слідства – самогубство

Загадкова смерть Тимчука: основна версія слідства – самогубство
Слідство розглядає самогубство як основну версію загибелі депутата Дмитра Тимчука. Про це повідомляє «Громадське».

Однак офіційну версію правоохоронці оголосять після проведення усіх слідчих дій – допитів осіб, які мають інформацію про причину смерті Тимчука та отримання результатів призначених судових експертиз.

«Виходячи зі свідчень близьких осіб, слідство володіє інформацією про те, що останній час загиблий перебував в депресивному стані, а останній тиждень взагалі не виходив з дому, як і в день смерті», – розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона також зазначила, що в межах слідства буде призначено низку судових експертиз, зокрема, судово-медичну, балістичну та інші.
«Крім того, ми очікуємо письмове заключення експертів, які сьогодні провели комплексне дослідження тіла загиблого», – зазначила Максимець.

У день смерті, 19 червня, у квартирі Тимчука провели огляд, вилучили речові докази – пістолет, магазин з патронами, гільзу.

«Були відібрані змиви з рук, частин тіла, одежі загиблого та жінки, яка була в приміщенні – на предмет виявлення слідів порохових газів», – розповіли в прокуратурі.

Максимець підтвердила, що у квартирі було двоє людей – «загиблий і жінка, це встановлено з камер відеоспостереження – у коридорі на вході до квартири. Інших осіб у квартирі не перебувало».

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Теги: Тимчук, слідство
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