«Сьогодні відчуваю себе мером усієї України», – Гройсман про успіхи децентралізації

Реформу децентралізації впевнено можна наззвати одним із найпотужніших здобутків за час незалежності України. Громади, які протягом тривалого часу були сковані у ланцюги бюрократії та влади верхніх гілок влади, зараз стають самостійними і мають усі можливості для розвитку та реалізації власних ідей. Завдяки реформі влада дійсно перейшла людям.Децентралізація – єдиний можливий шлях розвитку країни. Це підтверджують не тільки експерти, міжнародні партнери, а й жителі об’єднаних громад, які відчули на собі всі переваги децентралізації.Зокрема, на Волині уже повноцінно функціонує 51 об’єднана територіальна громада із 73-х запланованих. Волинські ОТГ знаходяться в активному пошуку шляхів реалізації свого економічного потенціалу та залучення інвестицій.П’ять років децентралізації показали, що, як автор та ідеолог реформи, мав рацію – в результаті змін в країні бюджети громад зросли в середньому в 4 рази. Громади, що об’єдналися, отримали не тільки ресурси, але і повноваження. Ті, хто хотів змін в своїх громадах, отримали можливість відкрити нові школи, садочки, котельні, провести водогони, оновити за допомогою Уряду інфраструктуру і головне – розвивати локальну економіку як джерело для подальшого розвитку. Так у 2018 році ОТГ Волинської області отримали більш 106 млн. грн субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури.Безумовно, у децентралізації є вороги: політики-популісти та місцеві чиновники, які бояться втратити контроль над ресурсами. Адже завдяки тому, що важелі управління перейшли фактично жителям громад, маніпулювати своєю владою та посадами стало набагато важче. Тому децентралізацію треба захистити і завершити, щоб усі 100% українців змогли скористатись перевагами змін, які вона дає жителям громад. Для цього необхідні зміни до Конституції, які захистять права громад.Гройсман ініціює зміни до Конституції, що захистять реформу і закріплять її незворотність. Щоб рішення, як жити і розвиватись громаді, приймалися громадою, а не районним чиновником. Щоб гроші залишались на місцях, в містах і громадах в селах. Щоб адміністративні послуги можна було отримати поруч, за місцем проживання, а між людьми і вирішенням їх потреб було менше чиновників, менше бюрократів. Щоб громади розвивались економічно, а якість життя їх жителів була достойною. Щоб, зрештою, ліквідувати районні та обласні адміністрації і передати владу обраним радам, а не чиновникам, яких призначають з Києва. Пропозиції Гройсмана виставлені на сайті КМУ для вивчення і обговорення експертами.«Сьогодні відчуваю себе мером усієї України. Я прийшов на посаду Віце-прем’єр-міністра у 2014 році для реформи децентралізації влади. В той момент нам нав’язували ідею федералізації країни – її розколу і зникнення. Але ми – сотні і тисячі місцевих лідерів – почали реальні зміни у самій системі місцевого самоврядування, – сказав Володимир Гройсман. – До реформи, до 2013 року, бюджети громад були касами з видачі зарплат. Бюджети розвитку тоді дорівнювали нинішнім бюджетам розвитку Харкова і Дніпра. Ми змінили цю систему. Але чи всі ми усвідомлюємо, що ми ще не пройшли точки неповернення? Я бачу реальні загрози децентралізації. І ми не маємо права відмахуватися від проблем. Ми маємо завершити реформу і зробити її ефективною. Реформу треба захистити, нову систему управління треба захистити», – наголосив Володимир Гройсман.Країні потрібно завершити формування об’єднаних громад і впорядкування системи територіального устрою держави. Місцеві вибори мають пройти вже на новій основі. А до тих пір, щоб перевагами децентралізації скористались і жителі малих міст, Гройсман дав доручення розробити проект закону, який дозволить закріпити за малими містами і містами районного значення статус об’єднаних територіальних громад. Тепер і малі міста отримають всі можливості ОТГ – фінансовий ресурс і адміністративні повноваження. Окрім цього, Прем’єр-міністр доручив виділити додаткові кошти на інфраструктурні проекти в цих нових ОТГ. Йдеться про перерозподіл нерозподіленої частини ДФРР, а це 3 млрд грн – саме на користь малих міст.«Є необхідність підтримки малих міст – районних центрів і міст районного значення, що не мають суттєвої підтримки, яка їм потрібна. Ми ініціюємо закон, який дасть можливість невеликим містам дати статус об’єднаних територіальних громад. Це дасть їм незалежність від районів і забезпечить можливість до моменту остаточного об’єднання почати вирішувати проблеми людей», – сказав Володимир Гройсман.Для того, щоб повноваження мали люди, обрані мешканцями громад, а не призначені зі столиці, потрібно уже змінювати систему влади на місцях. Тому Володимир Гройсман заявляє про скорочення з наступного року на 50% районних адміністрацій. При чому це не торкнеться підрозділів соціального захисту і областей, де діють військово-цивільні адміністрації. А наступний Парламент, на переконання Прем’єра, має відібрати право у Президента та Уряду призначати керівників і віддати це право людям на місцях, в громадах.Глава Уряду наголосив, що боятися цього кроку можуть тільки представники старої системи, в якій все було централізовано. «Я не боюся старої системи, бо я знаю, як зламати її хребет», – додав Володимир Гройсман.