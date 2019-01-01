Ціна питання: у якому разі супермаркет відшкодує трикратну вартість товару*

Під час літньої спеки особливої уваги потребують продукти харчування, адже у таких умовах вони швидко псуються. Однак немає жодних причин для хвилювання, якщо купувати продукти у численних супермаркетах торговельної мережі. Зараз у 259 містах 22 областей України, у тому числі й на Волині, працюють 1018 сучасних дискаунтерів «АТБ».Багаторівнева система перевірки якості, яку за європейським зразком впровадив лідер роздрібної торгівлі, дозволяє бути цілком впевненим у безпеці усіх товарів і продуктів. Зараз асортимент супермаркетів «АТБ» – це більш ніж 3,5 тисячі найменувань.«АТБ» використовує навіть експертний потенціал власних покупців, яких вже налічується більш як три з половиною мільйони. У всіх супермаркетах мережі, в тому числі й у Луцьку, діє програма «Гарантія свіжості». Отже, клієнт, який випадково придбав чи помітив на полиці магазину товар, термін придатності якого збіг, може отримати готівкою його трикратну вартість. Так «АТБ» заохочує покупців бути уважними під час закупівель.«Щодня в магазинах нашої мережі по всій країні закуповуються понад 3 мільйони українців. Вони довіряють нам, що багаторазово збільшує ступінь нашої відповідальності. Своїм чесним ім'ям, яке ми заслужили за понад два десятиліття роботи, ми гарантуємо безпеку та якість товарів на полицях наших магазинів», – розповідає заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Таким чином кожен із покупців, якого компанія «АТБ-Маркет» вважає не тільки клієнтом, але й своїм повноправним партнером, у даному випадку виступає у ролі ревізора.Та як показує практика, випадки подібного «заробітку» трапляються дуже нечасто. Побачити прострочений чи не дуже якісний товар на полицях дискаунтера «АТБ», зокрема й на Волині, майже неможливо. Компанія використовує сучасну систему аудиту якості. Перш за все зазначимо, що маркети цієї мережі з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність суворим вимогам загальновизнаного міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Він ґрунтується на принципах НАССР: безпека харчового продукту ретельно відстежується експертами на усіх етапах. Контролюють якість сировини, дотримання технології під час виробництва, наявність належних умов зберігання, транспортування… У магазинах також ретельно стежать за якістю товарів та строками реалізації. Станом на початок літа 2019 року сертифікацію пройшли вже 350 магазинів торговельної мережі «АТБ». Це вважається своєрідним знаком якості у розвинених країнах Євросоюзу.Асортимент дискаунтерів мережі «АТБ» сьогодні відповідає найвищим сучасним критеріям якості та безпеки. Для цього компанія створила відділ контролю якості, який систематично проводить перевірки. З поличок магазинів щомісяця відбирають понад тисячу одиниць товарів і відправляють їх на дослідження у лабораторних умовах. Фахівці ретельно перевіряють основні фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків. Раз на місяць у мережі «АТБ» тестують товари першої групи – швидкопсувні продукти та дитяче харчування. Не менш ретельною є перевірка усіх інших продуктів (друга група), її проводять щокварталу. Третю товарну групу (промислові товари) аналізують раз на півріччя. Також кожного року компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників. Можливість проведення таких системних перевірок включено окремим пунктом до договорів «АТБ». Отже, окрім більш як п’ятдесятитисячної армії співробітників «АТБ» за якістю та безпекою продуктів ретельно стежать й усі партнери, у тому числі й ми з вами – волинські покупці.