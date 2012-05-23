Боксери, «Варта порядку» і роми: хто в Луцьку орендує комунальне майно за гривню





Кому пощастило користуватися комунальним майном задарма досліджувала



Халява не для всіх. «Пласт» платить



«Пласт» – національна скаутська організація України, позаполітична і позаконфесійна, відома, дієва, виховує свідому та відповідальну молодь.



Є «Пласт» і у Луцьку. Понад сто волинян віком від 6 до 35 років є членами Молодіжної організації «Станиця Луцьк пласту – національної скаутської організації України». 12 років поспіль місцеві скаути орендували кімнатку в приміщенні Палацу учнівської молоді в обласному центрі. Як і більшість подібних громадських об'єднань, пластуни квартирували в комунальному майні на пільгових умовах – за одну гривню на рік. Однак влітку 2018-го для них усе змінилося.



«Приблизно у серпні минулого року нам відмовили у продовженні оренди за одну гривню. Тепер ми платимо за ці 15 квадратів 222 гривні щомісячно. Тут є і наша вина, що ми мало наполягали. Колись вже траплялись подібні ситуації, але ми приходили на виконком і щоразу відстоювали своє право. У нас в «Пласті» 100 чоловік і зрозуміло, що ми всі й так не поміщаємось в цьому приміщенні. Зараз нас виручає Молодіжний центр і Центр національно-патріотичного виховання. Там у нас відбуваються заняття і різні активності. Чому ми тримаємо це приміщення і платимо за нього? Ми плануємо створити рой «Пташат», де разом з батьками будуть займатися 2-річні малюки. Вже є 15 заяв. От, власне, для таких занять ми і плануємо облаштувати цей кабінет, вивести тут грибок, зробити ремонт», – розповідає станичий луцького «Пласту» Олексій Мельник.





Але не лише «Пласт» у такій ситуації. Низка громадських об'єднань платить за користування комунальним майном. Серед них - Федерація хокею Волинської області, Футбольний клуб «Універсал», Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії», Спортивний клуб козацьких бойових мистецтв «Герць», Спортивний клуб з художньої гімнастики «Спорт-Естет» та інші.



А от Луцькій федерації боксу навпаки пощастило. Кілька місяців тому



У «Варти порядку» – 467, а в Жіночого товариства імені Теліги – 9 квадратних метрів



Боксери лідирують в рейтингу орендарів комунального майна за умовну одну гривню. ГО «Волинський боксерський клуб олімпійського резерву» багато років поспіль орендує приміщення на майже 624 метри квадратних. З кінця 2017 року попросили про пільгову оренду. Луцькрада підтримала. Кажуть, зробили лялечку з приміщення.



Згідно даних аналітичної системи Юрій Савчук та ексголова Шацької райдержадміністрації, нинішній директор КП «Луцькі ринки» Ігор Корольчук.



Тим самим шляхом пішла і вищезгадана ГО «Федерація боксу міста Луцька». Відремонтують і не платитимуть за оренду приміщення на понад дві сотні квадратів щонайменше три роки. Керівником і засновником організації є ексдепутат Луцькради, колишній директор ДКП «Луцьктепло» Рустам Дячук.



Друга позиція у рейтингу орендарів-пільговиків – у Центру дитячої та молодіжної творчості «Диво» – 615 квадратів.



У розпорядженні громадського формування «Варта порядку» формально одразу 8 приміщень за адресами проспект Волі, 33, проспект Відродження, 7, проспект Президента Грушевського, 1, проспект Молоді, 17а, Наливайка, 2, Федорова, 9, Богдана Хмельницького, 17, Бенделіані, 7, Червоного хреста, 16. Загальна площа орендованого майна понад 467 метрів квадратних.



Насправді ж це або опорні пункти дільничних поліцейських, які знаходяться у досить занедбаному стані, або приміщення, де оселився Департамент муніципальної варти Луцькради. І ні про яку «Варту порядку» там ніхто згадати не може.



У відділі управління майном міської комунальної власності пояснюють, що у свій час міліція просила ці приміщення, але були певні труднощі з процедурою надання. Тож вирішили оформити на громадське формування. Жодного стосунку до організації-двійника, яка кілька останніх років була в епіцентрі гучних скандалів, шукати не варто.



Була прихильною луцька влада і до однієї з релігійних громад. Одразу два приміщення на 315 і 66,3 метри квадратних на території парку «900-річчя Луцька» відійшли у користування Свято-Дмитрівської громади Української автокефальної церкви.



До кінця 2018 року Волинська обласна громадська організація «Терне Рома» винаймала за одну гривню аж 313 квадратів на вулиці Володимирській.



До переліку користувачів комунальних приміщень за гривню потрапили 6 ветеранських організацій та 6 організацій людей з інвалідністю.

Найскромніші комунальні офіси у ГО «Члени родин загиблих в АТО «Надія» – 10 кв.м., Волинської обласної організації Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги – 9 кв.м. та Луцької міської організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів – теж 9 кв.м.



Дані станом на кінець 2018 початок 2019 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За комунальне майно у Луцькій міській раді точаться справжні баталії. То землі під забудову віддають без аукціону, то пускають з молотка приміщення нерентабельних книгарень. Але не все заради прибутків. Близько трьох з половиною тисяч квадратних метрів на пільгових умовах роками орендують громадські організації, спілки, релігійні громади та інші формування.Кому пощастило користуватися комунальним майном задарма досліджувала «Сила правди» завдяки новому онлайн-ресурсу «Комунальна нерухомість» «Пласт» – національна скаутська організація України, позаполітична і позаконфесійна, відома, дієва, виховує свідому та відповідальну молодь.Є «Пласт» і у Луцьку. Понад сто волинян віком від 6 до 35 років є членами Молодіжної організації «Станиця Луцьк пласту – національної скаутської організації України». 12 років поспіль місцеві скаути орендували кімнатку в приміщенні Палацу учнівської молоді в обласному центрі. Як і більшість подібних громадських об'єднань, пластуни квартирували в комунальному майні на пільгових умовах – за одну гривню на рік. Однак влітку 2018-го для них усе змінилося.«Приблизно у серпні минулого року нам відмовили у продовженні оренди за одну гривню. Тепер ми платимо за ці 15 квадратів 222 гривні щомісячно. Тут є і наша вина, що ми мало наполягали. Колись вже траплялись подібні ситуації, але ми приходили на виконком і щоразу відстоювали своє право. У нас в «Пласті» 100 чоловік і зрозуміло, що ми всі й так не поміщаємось в цьому приміщенні. Зараз нас виручає Молодіжний центр і Центр національно-патріотичного виховання. Там у нас відбуваються заняття і різні активності. Чому ми тримаємо це приміщення і платимо за нього? Ми плануємо створити рой «Пташат», де разом з батьками будуть займатися 2-річні малюки. Вже є 15 заяв. От, власне, для таких занять ми і плануємо облаштувати цей кабінет, вивести тут грибок, зробити ремонт», – розповідає станичий луцького «Пласту»Але не лише «Пласт» у такій ситуації. Низка громадських об'єднань платить за користування комунальним майном. Серед них - Федерація хокею Волинської області, Футбольний клуб «Універсал», Центр реабілітації інвалідів дитинства, сиріт «Зірка надії», Спортивний клуб козацьких бойових мистецтв «Герць», Спортивний клуб з художньої гімнастики «Спорт-Естет» та інші.А от Луцькій федерації боксу навпаки пощастило. Кілька місяців тому Луцька міська рада погодила надати в оренду боксерам за одну гривню 234 метри квадратних за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 40, до 2021 року. Спортсмени пообіцяли відремонтувати занедбане приміщення.Боксери лідирують в рейтингу орендарів комунального майна за умовну одну гривню. ГО «Волинський боксерський клуб олімпійського резерву» багато років поспіль орендує приміщення на майже 624 метри квадратних. З кінця 2017 року попросили про пільгову оренду. Луцькрада підтримала. Кажуть, зробили лялечку з приміщення.Згідно даних аналітичної системи «YouControl» засновники боксерського клубу – відомі і впливові. Це, зокрема, народний депутат Українита ексголова Шацької райдержадміністрації, нинішній директор КП «Луцькі ринки»Тим самим шляхом пішла і вищезгадана ГО «Федерація боксу міста Луцька». Відремонтують і не платитимуть за оренду приміщення на понад дві сотні квадратів щонайменше три роки. Керівником і засновником організації є ексдепутат Луцькради, колишній директор ДКП «Луцьктепло»Друга позиція у рейтингу орендарів-пільговиків – у Центру дитячої та молодіжної творчості «Диво» – 615 квадратів.У розпорядженні громадського формування «Варта порядку» формально одразу 8 приміщень за адресами проспект Волі, 33, проспект Відродження, 7, проспект Президента Грушевського, 1, проспект Молоді, 17а, Наливайка, 2, Федорова, 9, Богдана Хмельницького, 17, Бенделіані, 7, Червоного хреста, 16. Загальна площа орендованого майна понад 467 метрів квадратних.Насправді ж це або опорні пункти дільничних поліцейських, які знаходяться у досить занедбаному стані, або приміщення, де оселився Департамент муніципальної варти Луцькради. І ні про яку «Варту порядку» там ніхто згадати не може.У відділі управління майном міської комунальної власності пояснюють, що у свій час міліція просила ці приміщення, але були певні труднощі з процедурою надання. Тож вирішили оформити на громадське формування. Жодного стосунку до організації-двійника, яка кілька останніх років була в епіцентрі гучних скандалів, шукати не варто.Була прихильною луцька влада і до однієї з релігійних громад. Одразу два приміщення на 315 і 66,3 метри квадратних на території парку «900-річчя Луцька» відійшли у користування Свято-Дмитрівської громади Української автокефальної церкви.До кінця 2018 року Волинська обласна громадська організація «Терне Рома» винаймала за одну гривню аж 313 квадратів на вулиці Володимирській.До переліку користувачів комунальних приміщень за гривню потрапили 6 ветеранських організацій та 6 організацій людей з інвалідністю.Найскромніші комунальні офіси у ГО «Члени родин загиблих в АТО «Надія» – 10 кв.м., Волинської обласної організації Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги – 9 кв.м. та Луцької міської організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів – теж 9 кв.м.Дані станом на кінець 2018 початок 2019 років.

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