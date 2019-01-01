Молоко, яке переверне уяву про магазинні продукти: що унікального у Farm Fresh*
Сьогодні, 09:40
У наших спогадах і асоціаціях молоко – запашне, свіже і пахне медом. Всім нам добре відомий цей смак, бо це смак нашого дитинства.
Тепер свіже молоко з природньою жирністю, смак якого знайомий з дитинства, можна купити в магазині. Молоко торгової марки «Farm Fresh» – натуральне, без будь-яких домішок, з терміном придатності лише 5 днів!
Виробники називають молоко Farm Fresh унікальним, адже це виключно фермерське молоко зі збереженою природною жирністю та природним терміном придатності.
У нього нічого не додали та нічого не забрали. Тому воно справжнє, свіже та смачне.
Молоко Farm Fresh не проходить нормалізацію. Простими словами – з нього не збирають вершків, тому воно має природну жирність, і саме тому його назва “Незбиране”.
Лише лагідна пастеризація при температурі 95°C, щоб зберегти всю користь, – і справжнє молоко, яке нам дарує природа, готове для споживання. Сировину для унікального продукту збирають лише на Західній Україні з ферм, які знаходяться поблизу. Це найкращі ферми Волинської, Рівненської та Львівської областей.
Оскільки термін придатності молока Farm Fresh – лише 5 днів, його максимально швидко доставляють з ферм, пестеризують, фасують і охолоджують. Далі – швидка доставка до магазинів. І все це для того, щоб споживачі могли придбати дійсно справжнє та свіже молоко.
"Відчуваємо відповідальність та гордість за продукцію Farm Fresh. За те, що можемо дарувати нашим споживачам впевненість в свіжості, натуральності і якості молока, що споживають вони і дорогі їм люди", - запевняють виробники унікального молока.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тепер свіже молоко з природньою жирністю, смак якого знайомий з дитинства, можна купити в магазині. Молоко торгової марки «Farm Fresh» – натуральне, без будь-яких домішок, з терміном придатності лише 5 днів!
Виробники називають молоко Farm Fresh унікальним, адже це виключно фермерське молоко зі збереженою природною жирністю та природним терміном придатності.
У нього нічого не додали та нічого не забрали. Тому воно справжнє, свіже та смачне.
Молоко Farm Fresh не проходить нормалізацію. Простими словами – з нього не збирають вершків, тому воно має природну жирність, і саме тому його назва “Незбиране”.
Лише лагідна пастеризація при температурі 95°C, щоб зберегти всю користь, – і справжнє молоко, яке нам дарує природа, готове для споживання. Сировину для унікального продукту збирають лише на Західній Україні з ферм, які знаходяться поблизу. Це найкращі ферми Волинської, Рівненської та Львівської областей.
Оскільки термін придатності молока Farm Fresh – лише 5 днів, його максимально швидко доставляють з ферм, пестеризують, фасують і охолоджують. Далі – швидка доставка до магазинів. І все це для того, щоб споживачі могли придбати дійсно справжнє та свіже молоко.
"Відчуваємо відповідальність та гордість за продукцію Farm Fresh. За те, що можемо дарувати нашим споживачам впевненість в свіжості, натуральності і якості молока, що споживають вони і дорогі їм люди", - запевняють виробники унікального молока.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні статті
Молоко, яке переверне уяву про магазинні продукти: що унікального у Farm Fresh*
Сьогодні, 09:40
Подвійна гра: чому біпатриди – загроза для Волині і України загалом
26 червень, 17:31
Як зможу «видихнути», першим ділом привезу вудку: «некабінетно» про нового головного копа Волині. ФОТО
26 червень, 12:32
Втрата лісу через погоду, шкідників і... закони: світ б'є на сполох через всихання «зелених легень»
25 червень, 09:35
Останні новини
Через укус змії 28-річний чоловік потрапив до реанімації
Сьогодні, 09:56
Град і шквали: українців попереджають про погіршення погоди
Сьогодні, 09:43
Волинські медики виїхали на майже 350 викликів за добу
Сьогодні, 09:17
27 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15