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Молоко, яке переверне уяву про магазинні продукти: що унікального у Farm Fresh*

Молоко, яке переверне уяву про магазинні продукти: що унікального у Farm Fresh*
У наших спогадах і асоціаціях молоко – запашне, свіже і пахне медом. Всім нам добре відомий цей смак, бо це смак нашого дитинства.

Тепер свіже молоко з природньою жирністю, смак якого знайомий з дитинства, можна купити в магазині. Молоко торгової марки «Farm Fresh» – натуральне, без будь-яких домішок, з терміном придатності лише 5 днів!

Виробники називають молоко Farm Fresh унікальним, адже це виключно фермерське молоко зі збереженою природною жирністю та природним терміном придатності.

У нього нічого не додали та нічого не забрали. Тому воно справжнє, свіже та смачне.

Молоко Farm Fresh не проходить нормалізацію. Простими словами – з нього не збирають вершків, тому воно має природну жирність, і саме тому його назва “Незбиране”.

Лише лагідна пастеризація при температурі 95°C, щоб зберегти всю користь, – і справжнє молоко, яке нам дарує природа, готове для споживання. Сировину для унікального продукту збирають лише на Західній Україні з ферм, які знаходяться поблизу. Це найкращі ферми Волинської, Рівненської та Львівської областей.

Оскільки термін придатності молока Farm Fresh – лише 5 днів, його максимально швидко доставляють з ферм, пестеризують, фасують і охолоджують. Далі – швидка доставка до магазинів. І все це для того, щоб споживачі могли придбати дійсно справжнє та свіже молоко.

"Відчуваємо відповідальність та гордість за продукцію Farm Fresh. За те, що можемо дарувати нашим споживачам впевненість в свіжості, натуральності і якості молока, що споживають вони і дорогі їм люди", - запевняють виробники унікального молока.

Молоко, яке переверне уяву про магазинні продукти: що унікального у Farm Fresh*



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Теги: молоко, Farm Fresh
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