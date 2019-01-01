Молоко, яке переверне уяву про магазинні продукти: що унікального у Farm Fresh*

У наших спогадах і асоціаціях молоко – запашне, свіже і пахне медом. Всім нам добре відомий цей смак, бо це смак нашого дитинства.Тепер свіже молоко з природньою жирністю, смак якого знайомий з дитинства, можна купити в магазині. Молоко торгової марки «Farm Fresh» – натуральне, без будь-яких домішок, з терміном придатності лише 5 днів!Виробники називають молоко Farm Fresh унікальним, адже це виключно фермерське молоко зі збереженою природною жирністю та природним терміном придатності.У нього нічого не додали та нічого не забрали. Тому воно справжнє, свіже та смачне.Молоко Farm Fresh не проходить нормалізацію. Простими словами – з нього не збирають вершків, тому воно має природну жирність, і саме тому його назва “Незбиране”.Лише лагідна пастеризація при температурі 95°C, щоб зберегти всю користь, – і справжнє молоко, яке нам дарує природа, готове для споживання. Сировину для унікального продукту збирають лише на Західній Україні з ферм, які знаходяться поблизу. Це найкращі ферми Волинської, Рівненської та Львівської областей.Оскільки термін придатності молока Farm Fresh – лише 5 днів, його максимально швидко доставляють з ферм, пестеризують, фасують і охолоджують. Далі – швидка доставка до магазинів. І все це для того, щоб споживачі могли придбати дійсно справжнє та свіже молоко."Відчуваємо відповідальність та гордість за продукцію Farm Fresh. За те, що можемо дарувати нашим споживачам впевненість в свіжості, натуральності і якості молока, що споживають вони і дорогі їм люди", - запевняють виробники унікального молока.