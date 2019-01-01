Лучанка плете з макулатури кошики та капелюхи. ФОТО





Талановита лучанка Тетяна Веремко уже чотири роки плете з макулатури кошики для фруктів та овочів, відра для білизни, розноси для чашок, іграшки. Вироби майстрині на перший погляд – наче виготовлені з лози, але вони не поступаються їм за міцністю і функціонуванням, йдеться на сайті



Жінка встигла попрацювати і регентом, і масажисткою. А коли пішла у декрет, то збагнула, що має багато вільного часу. Подруга підказала, що можна плести кошики з газет. Таню це зацікавило, вирішила і собі спробувати.



Майстриня розповідає, що передплачує газети тато , а вона купую журнали. Так, у хаті назбиралося чимало макулатури. Кілька років тому завдяки інтернету познайомилась із технікою плетіння з трубочок паперу. Жінку захопило те, що з цього матеріалу можна сплести що завгодно, оскільки він доступний і дуже гнучкий. Якось вона спробувала зробити корзину з паперу. Подивилася в інтернеті, як плести. Спершу не дуже виходило. Перепсувала багато паперу, аж поки не навчилася. Але лучанка наполеглива, довго робила ті кошики, аж поки не вийшов ідеальний.



Тетяна Веремко поділилася технікою, за якою вона плете виробити з макулатури. Спочатку жінка скручує газетні сторінки у трубки, краї склеює. Фарбує їх водоемульсійними фарбами, тоді береться плести. Зауважує, що колір, товщина, довжина паперу значення не мають. У виробі вони на вигляд однакові. Єдине: трубочки треба скручувати тісненько. Ґрунтує, а коли вже виріб готовий, покриває лаком.







За словами майстрині, для плетіння згодиться будь-який папір: і офсетний, і газетний. Гарними вийдуть вироби з глянцевих журналів, у хід підуть і списані старі зошити, і навіть потріпані книжки. Щоб узятися за плетіння, спершу треба накрутити трубочок.



«Потрібно взяти аркуш паперу чи газетну сторінку і від одного краю почати накручувати на спицю чи заряд. Завершивши, краєчок треба закріпити клеєм. Трубочки виходять дуже щільними, більше того, в одну легко вставляється наступна, що забезпечує безперервне плетіння і міцність майбутнього виробу», – розповідає лучанка.



Вона зауважує, що найбільше часу у плетінні забирає виготовлення трубочок з паперу , адже для простенької корзинки їх потрібно щонайменше 400, а це кілька годин роботи. Сплести ж сам виріб майстриня може всього за годинку-дві. Вона каже, що насправді процес дуже простий і практично ідентичний із лозоплетінням. Так, використовує техніки плетіння шнурочком у два прути, плетіння круглого денця, спіральне. При цьому папір набагато гнучкіший, ніж лоза, тож закрутити його можна в будь-яку форму.







«Щоб виріб мав завершений вигляд, його можна проклеїти для міцності, а потім пофарбувати чи просто полакувати – все залежить від ідеї», – каже Тетяна Веремко.



«Деякі роботи не потребують фарбування, бо фактура паперу сама собою дуже цікава й утворює гарний малюнок. Наприклад, із глянцевих журналів вироби такі пістряві й ефектні, що я їх навіть не фарбую», – додає майстриня.



Вдома у лучанки величезна виставка її робіт. Це численні вази та підвазонники, кошики, черевики, капелюхи, лебеді, й усе – з паперових трубочок. Більшість своїх виробів жінка роздаровує.



«Коли людям подобаються мої кошики, то я тільки тішуся з цього», – каже вона.



Майстриня розповідає, приємно, коли знаєш, що робота приносить комусь не лише естетичне задоволення, а й користь. У такі миті ще більше хочеться працювати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хто міг би подумати, що коли старі газети, журнали чи списані зошити скрутити в трубочки, то можна сплести чимало корисних речей?Талановита лучанкауже чотири роки плете з макулатури кошики для фруктів та овочів, відра для білизни, розноси для чашок, іграшки. Вироби майстрині на перший погляд – наче виготовлені з лози, але вони не поступаються їм за міцністю і функціонуванням, йдеться на сайті Волинські Новини Жінка встигла попрацювати і регентом, і масажисткою. А коли пішла у декрет, то збагнула, що має багато вільного часу. Подруга підказала, що можна плести кошики з газет. Таню це зацікавило, вирішила і собі спробувати.Майстриня розповідає, що передплачує газети тато , а вона купую журнали. Так, у хаті назбиралося чимало макулатури. Кілька років тому завдяки інтернету познайомилась із технікою плетіння з трубочок паперу. Жінку захопило те, що з цього матеріалу можна сплести що завгодно, оскільки він доступний і дуже гнучкий. Якось вона спробувала зробити корзину з паперу. Подивилася в інтернеті, як плести. Спершу не дуже виходило. Перепсувала багато паперу, аж поки не навчилася. Але лучанка наполеглива, довго робила ті кошики, аж поки не вийшов ідеальний.поділилася технікою, за якою вона плете виробити з макулатури. Спочатку жінка скручує газетні сторінки у трубки, краї склеює. Фарбує їх водоемульсійними фарбами, тоді береться плести. Зауважує, що колір, товщина, довжина паперу значення не мають. У виробі вони на вигляд однакові. Єдине: трубочки треба скручувати тісненько. Ґрунтує, а коли вже виріб готовий, покриває лаком.За словами майстрині, для плетіння згодиться будь-який папір: і офсетний, і газетний. Гарними вийдуть вироби з глянцевих журналів, у хід підуть і списані старі зошити, і навіть потріпані книжки. Щоб узятися за плетіння, спершу треба накрутити трубочок.«Потрібно взяти аркуш паперу чи газетну сторінку і від одного краю почати накручувати на спицю чи заряд. Завершивши, краєчок треба закріпити клеєм. Трубочки виходять дуже щільними, більше того, в одну легко вставляється наступна, що забезпечує безперервне плетіння і міцність майбутнього виробу», – розповідає лучанка.Вона зауважує, що найбільше часу у плетінні забирає виготовлення трубочок з паперу , адже для простенької корзинки їх потрібно щонайменше 400, а це кілька годин роботи. Сплести ж сам виріб майстриня може всього за годинку-дві. Вона каже, що насправді процес дуже простий і практично ідентичний із лозоплетінням. Так, використовує техніки плетіння шнурочком у два прути, плетіння круглого денця, спіральне. При цьому папір набагато гнучкіший, ніж лоза, тож закрутити його можна в будь-яку форму.«Щоб виріб мав завершений вигляд, його можна проклеїти для міцності, а потім пофарбувати чи просто полакувати – все залежить від ідеї», – каже«Деякі роботи не потребують фарбування, бо фактура паперу сама собою дуже цікава й утворює гарний малюнок. Наприклад, із глянцевих журналів вироби такі пістряві й ефектні, що я їх навіть не фарбую», – додає майстриня.Вдома у лучанки величезна виставка її робіт. Це численні вази та підвазонники, кошики, черевики, капелюхи, лебеді, й усе – з паперових трубочок. Більшість своїх виробів жінка роздаровує.«Коли людям подобаються мої кошики, то я тільки тішуся з цього», – каже вона.Майстриня розповідає, приємно, коли знаєш, що робота приносить комусь не лише естетичне задоволення, а й користь. У такі миті ще більше хочеться працювати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію