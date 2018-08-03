Забрати не можна залишити: під Луцьком чоловік з кримінальним минулим місяць не віддає дитину матері. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
«Роман забрав маленького Іллю і вже місяць не віддає», – зі сльозами на очах в редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost звернулася бабуся 3-річного хлопчика Людмила Петенак. Річ у тім, каже жінка, що її донька Світлана вже рік не живе зі своїм чоловіком, татом дитини Романом Заянчуковським, і нині триває судова тяганина щодо розлучення. Раніше подружжя порозумілося і поділило час, коли і з ким буде знаходитися хлопчик. Так, після тижня перебування з батьком Ілля став замкненим, почав малювати чорним, тож Світлана прийняла рішення надовго не лишати їх удвох.
Одного дня Роман Заянчуковський забрав дитину з садочка і от уже місяць Ілля не був із мамою та бабусею. Чоловік на дзвінки майже не відповідає, до хати не пускає, а коли бачить жінок – кидається навтьоки, бідкається Людмила.
«Він зек і аферист»
За словами волинянки, Роман Заянчуковський раніше був одружений: ця жінка зустрічалася з його другом, завагітніла, залишилася одна і той запропонував їй одружитися. Разом із тим, Роман взяв її прізвище. Чоловік мав дві судимості – за махінації з грішми та крадіжку.
«Село є село, всі про всіх знають. Роман ходив збирав гроші, бо в нього нібито дитина хвора. Аферист! І ще мав судимість за крадіжку. Світлана лише потім побачила, що була наче в рожевих окулярах. Вона якось сказала мені, що Роман вміє дуже гарно говорити, що, можливо, навіть має якісь здібності до гіпнозу і задурив їй голову», - бідкається жінка. Були у Романа декілька спроб суїциду, під час яких він намагався зробити винною жінку, виставляв Світлану в мережі путаною… Цього Світлана терпіти більше не хотіла і написала заяву в поліцію. Натомість за тиждень після випадку Роман Заянчуковський «втік» в АТО, де він перебував із червня 2014 до вересня 2016-го.
«Тривожні дзвіночки», продовжує Людмила, були й під час перебування Романа в АТО: він постійно просив на щось гроші, тож Світлана перераховувала чи не всі передбачені державою кошти на Іллю – то 2 тисячі, то 3 тисячі.
Випадково Світлана Заянчуковська дізналася й про ще одну аферу – Роман розмістив у соцмережі допис з проханням допомогти грішми їй же, «хворій та вагітній».
«Коли вона була вагітна, він просив гроші в інтернеті. Він написав, що в жінки є три плюси загрози вагітності, хоча був один, подав, що він бідний-нещасний, гарно все описав і гроші просив не на картку Світлани, а на його. Тільки нещодавно вона це побачила. Приходить і каже: «Боже, мамо, у мене волосся дибки встало», - ділиться матір Світлани.
Згодом Роман ще раз «розвів» доньку Людмили: сказав, що у нього є дівчина Іванна, а потім заявив, що то був просто жарт…
Забрав з садочка дитину і…зник
«Донька написала заяву в дитсадку, аби без її відома Іллю ні з ким не відпускали. Чоловік приїхав о 16:00 забрати дитину, зайшов, а коли працівники не дозволили забрати хлопчика, Роман подзвонив до Світлани і почав її «нагружати», лякав поліцією та всім, чим тільки можна. Вона злякалася, не захотіла, щоби в працівниць дитсадка були якісь неприємності і погодилася відпустити Іллю», - розповідає жінка.
Подружжя домовилося, що хлопчик побуде з батьком декілька годин у Гіркій Полонці, а на ночівлю повернеться у Полонку до бабусі і мами. Утім, Роман Заянчуковський «зник» до вечора, потім же телефоном повідомив, що дитина захотіла залишитися з ним на ніч.
«Тоді донька пішла по малого. Дзвонить і каже: «Мам, можеш сюди не йти. Тут все зачинене, ворота закриті, світло не горить». Я до Романа дзвоню – недоступний, до свата – також», - пригадує Людмила.
Після цього жінки викликали на місце поліцію, але правоохоронці лише розвели руками, мовляв, Роман батько дитини, тому має законне право бути з нею. Наступного дня Світлана Заянчуковська ледь додзвонилася до чоловіка, той щоправда дав поговорити з Іллею:
«Дитина каже: «Мамо, приїжджай». А Світлана відповіла, що її тато не пускає до Іллі. Після того Роман різко вибив і налетів, що налаштовують проти нього дитину».
І вже протягом місяця жінки не можуть домогтися від батька хоча б на день побачитися з Іллею. Формально, каже Людмила, Роман ніби й не проти побачень із сином, проте на ділі його постійно немає вдома.
«Було навіть таке, що він сказав: «Хочеш бачити малого – забери заяву на розлучення, переночуй в мене і тоді будеш малого бачити». Ми могли би наробити шуму, але в дитини є дірочка на серці, їй не можна хвилюватися, нервуватися, щоб був якийсь стрес», - заявила волинянка. Розібратися з ситуацією волинянки просили соцслужбу, але ситуації зарадити там ще не змогли.
Поки триває судова тяганина, а засідання перенесли аж на 22 серпня, жінки намагаються повернути 3-річного Іллю додому і стукають в двері усіх можливих інстанцій.
«Хлопчик має залишитися з мамою»
Адвокат Світлани Заянчуковської Валентина Басалик розповідає, що цю справу починали з метою розлучення пари та щодо сплати батьком аліментів на дитину, але, зважаючи на ситуацію, згодом розширили позовні вимоги, щоби залишити дитину з матір’ю.
«Зараз справа знаходиться в суді. До вивчення всіх обставин залучили службу у справах дітей, сільраду: працівники вивчають умови, спілкуються з батьком тощо. Батько зараз поводить себе навіть трохи неадекватно, втікає, ховає дитину, хоча раніше абсолютно не цікавився її долею. Мені здається, що він таким чином намагається уникнути сплати аліментів», - поділилася вона.
За словами Валентини Басалик, біда в тім, що розгляд таких справ затягується на місяці і доки суд не поставить крапку, поліція не може забрати дитину в Романа Заянчуковського.
«Маю надію, що все вирішиться добре. Хлопчик жив з мамою і має з нею залишитися», - переконана адвокат.
У Гіркополонківській сільській раді кажуть, що ситуацію з сім’єю Заянчуковських тримають на контролі, вивчають і збирають всі необхідні документи. Нещодавно відбулося засідання відповідної комісії, утім, поки про остаточне вирішення питання говорити зарано.
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Одного дня Роман Заянчуковський забрав дитину з садочка і от уже місяць Ілля не був із мамою та бабусею. Чоловік на дзвінки майже не відповідає, до хати не пускає, а коли бачить жінок – кидається навтьоки, бідкається Людмила.
«Він зек і аферист»
За словами волинянки, Роман Заянчуковський раніше був одружений: ця жінка зустрічалася з його другом, завагітніла, залишилася одна і той запропонував їй одружитися. Разом із тим, Роман взяв її прізвище. Чоловік мав дві судимості – за махінації з грішми та крадіжку.
«Село є село, всі про всіх знають. Роман ходив збирав гроші, бо в нього нібито дитина хвора. Аферист! І ще мав судимість за крадіжку. Світлана лише потім побачила, що була наче в рожевих окулярах. Вона якось сказала мені, що Роман вміє дуже гарно говорити, що, можливо, навіть має якісь здібності до гіпнозу і задурив їй голову», - бідкається жінка. Були у Романа декілька спроб суїциду, під час яких він намагався зробити винною жінку, виставляв Світлану в мережі путаною… Цього Світлана терпіти більше не хотіла і написала заяву в поліцію. Натомість за тиждень після випадку Роман Заянчуковський «втік» в АТО, де він перебував із червня 2014 до вересня 2016-го.
«Тривожні дзвіночки», продовжує Людмила, були й під час перебування Романа в АТО: він постійно просив на щось гроші, тож Світлана перераховувала чи не всі передбачені державою кошти на Іллю – то 2 тисячі, то 3 тисячі.
Випадково Світлана Заянчуковська дізналася й про ще одну аферу – Роман розмістив у соцмережі допис з проханням допомогти грішми їй же, «хворій та вагітній».
«Коли вона була вагітна, він просив гроші в інтернеті. Він написав, що в жінки є три плюси загрози вагітності, хоча був один, подав, що він бідний-нещасний, гарно все описав і гроші просив не на картку Світлани, а на його. Тільки нещодавно вона це побачила. Приходить і каже: «Боже, мамо, у мене волосся дибки встало», - ділиться матір Світлани.
Згодом Роман ще раз «розвів» доньку Людмили: сказав, що у нього є дівчина Іванна, а потім заявив, що то був просто жарт…
Забрав з садочка дитину і…зник
«Донька написала заяву в дитсадку, аби без її відома Іллю ні з ким не відпускали. Чоловік приїхав о 16:00 забрати дитину, зайшов, а коли працівники не дозволили забрати хлопчика, Роман подзвонив до Світлани і почав її «нагружати», лякав поліцією та всім, чим тільки можна. Вона злякалася, не захотіла, щоби в працівниць дитсадка були якісь неприємності і погодилася відпустити Іллю», - розповідає жінка.
Подружжя домовилося, що хлопчик побуде з батьком декілька годин у Гіркій Полонці, а на ночівлю повернеться у Полонку до бабусі і мами. Утім, Роман Заянчуковський «зник» до вечора, потім же телефоном повідомив, що дитина захотіла залишитися з ним на ніч.
«Тоді донька пішла по малого. Дзвонить і каже: «Мам, можеш сюди не йти. Тут все зачинене, ворота закриті, світло не горить». Я до Романа дзвоню – недоступний, до свата – також», - пригадує Людмила.
Після цього жінки викликали на місце поліцію, але правоохоронці лише розвели руками, мовляв, Роман батько дитини, тому має законне право бути з нею. Наступного дня Світлана Заянчуковська ледь додзвонилася до чоловіка, той щоправда дав поговорити з Іллею:
«Дитина каже: «Мамо, приїжджай». А Світлана відповіла, що її тато не пускає до Іллі. Після того Роман різко вибив і налетів, що налаштовують проти нього дитину».
І вже протягом місяця жінки не можуть домогтися від батька хоча б на день побачитися з Іллею. Формально, каже Людмила, Роман ніби й не проти побачень із сином, проте на ділі його постійно немає вдома.
«Було навіть таке, що він сказав: «Хочеш бачити малого – забери заяву на розлучення, переночуй в мене і тоді будеш малого бачити». Ми могли би наробити шуму, але в дитини є дірочка на серці, їй не можна хвилюватися, нервуватися, щоб був якийсь стрес», - заявила волинянка. Розібратися з ситуацією волинянки просили соцслужбу, але ситуації зарадити там ще не змогли.
Поки триває судова тяганина, а засідання перенесли аж на 22 серпня, жінки намагаються повернути 3-річного Іллю додому і стукають в двері усіх можливих інстанцій.
«Хлопчик має залишитися з мамою»
Адвокат Світлани Заянчуковської Валентина Басалик розповідає, що цю справу починали з метою розлучення пари та щодо сплати батьком аліментів на дитину, але, зважаючи на ситуацію, згодом розширили позовні вимоги, щоби залишити дитину з матір’ю.
«Зараз справа знаходиться в суді. До вивчення всіх обставин залучили службу у справах дітей, сільраду: працівники вивчають умови, спілкуються з батьком тощо. Батько зараз поводить себе навіть трохи неадекватно, втікає, ховає дитину, хоча раніше абсолютно не цікавився її долею. Мені здається, що він таким чином намагається уникнути сплати аліментів», - поділилася вона.
За словами Валентини Басалик, біда в тім, що розгляд таких справ затягується на місяці і доки суд не поставить крапку, поліція не може забрати дитину в Романа Заянчуковського.
«Маю надію, що все вирішиться добре. Хлопчик жив з мамою і має з нею залишитися», - переконана адвокат.
У Гіркополонківській сільській раді кажуть, що ситуацію з сім’єю Заянчуковських тримають на контролі, вивчають і збирають всі необхідні документи. Нещодавно відбулося засідання відповідної комісії, утім, поки про остаточне вирішення питання говорити зарано.
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