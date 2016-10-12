ЖК «Атлант»: що зробив забудовник за 4 роки*

Житловий комплекс, що знаходиться в Луцьку на вулиці Рівненській, 25, за чотири роки на ринку нерухомості вже встиг завоювати прихильність багатьох мешканців. За цей час забудовник допоміг реалізувати мрії близько 800 сімей.ЖК «Атлант» розташований в одному з найзручніших районів нашого міста.Поруч – вигідні транспортні мережі, а також школи та дитячі садочки. А дійти до центрального парку міста можна всього за 7 хвилин!За чотири роки ЖК «Атлант» створив шість будинків, три з яких повністю заселені. Ще два будинки невдовзі будуть вводити в експлуатацію. Будівництво ще трьох будинків триває, а на решту секцій та на підземний паркінг вже отримано документи. Загалом, житловий комплекс складатиметься з 17 будинків (секцій).Завдяки ландшафтному дизайну забудовник забезпечив мешканцям місце для активного відпочинку у власному дворі. Тут функціонують баскетбольний, тенісний та дитячий майданчики, зони для пікніка та барбекю. Планується створення окремої території для наших менших друзів – домашніх улюбленців. У перспективі «Атлант» відкриє приватний дитячий садочок на території комплексу.На території житлового комплексу побудовано й підключено електричну підстанцію, що відіграє значну роль в забезпеченні надійного електропостачання для житлового комплексу. Підключені й інші комунікації: водопостачання, газифікація, каналізація.Забудовник пропонує зручне житло та комфортні умови для кожного. Саме в «Атланті» існує великий вибір квартир на різні смаки: одно-, дво- , трикімнатні та дворівневі квартири з панорамним виглядом на місто. «Атлант» подбав і про комерційні приміщення для розвитку вашого бізнесу.ЖК «Атлант» надає можливість унікального перепланування квартир, індивідуального дизайну та ремонту під ключ.Забудовник пропонує розтермінування платежу до 2 років з фіксацією ціни у гривнях без прив’язки до долара, що забезпечує стабільність виплат без додаткових відсотків.До слова, «Атлант» нагородили в номінації «Зразковий стандарт сучасного житла» під час підсумків відбору премії «Український будівельний олімп 2018» за створення впорядкованого простору для активного відпочинку та комфортного життя, інтегрованість у міську інфраструктуру, використання якісних енергоощадливих будівельних матеріалів.Житловий комплекс «Атлант» бере активну участь у житті Луцька. Зокрема, за сприяння забудовника відбувся ремонт деяких приміщень військового шпиталю та закупівля нової апаратури.Завдяки житловому комплексу на теренах Луцька розпочала діяти баскетбольна команда саме з назвою «Атлант», капітаном якої став Дмитро Мельниченко. Баскетболісти зазначать, що на загальноукраїнському рівні дуже мало спонсорів для підтримки молодих спортивних команд, а їм неймовірно пощастило співпрацювати з ЖК «Атлант». Усі члени команди щиро вдячні своєму спонсору, який надав їм унікальну можливість: стати частиною Аматорської баскетбольної ліги міста Луцька.Для отримання детальної інформації звертайтеся у відділ продажу для професійної консультації і відповідей на всі питання.Житловий комплекс «Атлант»м. Луцьк, вул. Рівненська, 25Тел: 095/096 889 91 91