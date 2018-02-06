Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*

Сучасний, комфортабельний, з різноманітним плануванням квартир житловий комплекс «ForRest» – найкращий вибір для людей, які втомились від міської метушні і мріють стати власниками унікального якісного житла за найнижчими цінами у Луцьку, що стартують від 9 999 гривень за «квадрат».



Про усі переваги та особливості житлового комплексу розповіла керівниця центру продажу нерухомості «ForRest» Ірина Ткачук.



Розташований ЖК у третій лінії від дороги на вулиці Володимирській у Луцьку. Однак фактично належить до території села Великий Омеляник. Щоправда, цей аспект впливає хіба на ціни, за якими тут продають житлову площу, а вони, між іншим, – найнижчі у місті, так як земельна ділянка під будівництво у районі із самого початку вартувала менше, аніж у обласному центрі.



Будівництво житлового комплексу розпочали ще у 2015 році, а вже навесні 2017 року в експлуатацію здали перший під’їзд будинку, другу чергу «запустили» у березні 2018-го. Наразі закінчують роботу із третьою, яку планують завершити вже у третьому кварталі цього року і з осені поселяти людей до омріяних помешкань. «В загальному, 80% усього будівництва на поточний період – майже завершені. До кінця липня повністю покриють дах і лишиться лише робота над благоустроєм території комплексу», – узагальнює Ірина Ткачук.







Квартира у ЖК «ForRest», як простір для креативу



Житловий комплекс «ForRest» – це один великий цегляний будинок, що містить 10 поверхів. Перший збудований під гаражі для автовласників, а наступні 9 – житлові.



Помешкання має три під’їзди, у кожному з яких по 72 квартири. Перший під’їзд вже практично повністю заселений – 90-95%, другий встигли «обжити» на 40%. «Це – вже ті люди, які фактично проживають і зробили ремонти у квартирах», – пояснює менеджерка з продажу.



У будинку передбачені лише однокімнатні та двокімнатні квартири, по 39–69 м2 та 74–84 м2 відповідно. Кожну з них планували найкращі архітектори і спеціалісти, а у будівництві використовували лише якісні сертифіковані матеріали та комплектуючі, тому безпека і гармонія – гарантовані. Більше того, квартири спроектовані так, аби створити максимально комфортні умови для реалізації усіх творчих задумів у облаштуванні власного ідеального помешкання. Креативним пропонують задуматися над оформленням житла-студії з лоджією, а прихильники традиційних варіантів зможуть легко поєднати оригінальність і практичність у розділених кімнатах.







Варто зауважити, що за бажанням стіни між окремими квартирами можна прибрати і об’єднати їх у великі апартаменти, де буде ще більше простору для польоту фантазії у оформленні інтер’єру.



До того ж, у кожній із квартир передбачені балкони, а у деяких двокімнатних їх є навіть по три. Керівниця відділу продажу каже, що їх також можна об’єднати, забравши перегородку, і перетворити у один величезний, цим самим створити комфортну мансардну зону для релаксу і відпочинку.



«Ви тільки уявіть: великі французькі панорамні вікна, свіже повітря, нереальні краєвиди на річку, що поруч, вранішній спів птахів і ніжне шурхотіння дерев… більше скидається на кадр із фільму, але ж ні…», – переконує Ірина, що все це можливо відчути саме у житловому комплексі «ForRest».







Унікальна можливість розстрочки на 2 роки



Ціни на квартири у житловому комплексі «ForRest» – одні із найнижчих у Луцьку і стартують від 9999 гривень за м2.



Також є унікальна можливість взяти помешкання у розстрочку на 24 місяці. Тоді ціна складатиме 12 тисяч гривень за «квадрат», а при купівлі у розстрочку на рік – 11 тисяч гривень за таку ж площу. У разі стовідсоткової проплати за помешкання ціна буде залежати від площі: чим більша «квадратура» – тим менше доведеться заплатити. Варто поспішати, адже акційна пропозиція із розстрочкою платежів діятиме лише до кінця липня. Розповсюджується вона також і на гаражі.



Ще однією важливою перевагою цінової політики забудовника є активна співпраця з банком, який може надати можливість покупцеві квартири у ЖК «ForRest» взяти кредит на купівлю помешкання, строком виплат на 84 місяці. Погодьтеся, пропозиція – варта уваги, адже можливість придбати унікальну квартиру в екозоні і ще й за таку ціну трапляється вкрай рідко, тож радять не зволікати.







Додатково, на поверхах і між поверхами є комірки, які також можна придбати окремо до квартири і використовувати як підсобні приміщення.



До слова, із квартир третьої черги вже встигли продати більше 50-ти помешкань. Вільними залишилося лише 6 однокімнатних та 14 двокімнатних житлових площ.



Що входить у вартість квартири?



При купівлі квартири у житловому комплексі «ForRest» нові власники отримують помешкання із автономним опаленням, двоконтурним котлом на опалення і гарячу воду, вхідними металевими протипожежними дверима і надійними вікнами. Двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS забезпечить оптимальні умови звукоізоляції і енергозберігання. Окрім цього, у помешканні встановлюють виходи на каналізацію і воду, а також розводять електромережі. До слова, комунікації у ЖК «ForRest» нові, а не підключені у мережу до розташованих поряд старих будинків.



Для зручності усі помешкання обладнані лічильниками на газ, воду і світло. Крім того, у будинку встановили сучасний безшумний ліфт «OTIS». Більше того, квартиру продають вже із поштукатуреними та утепленими мінеральною ватою несучими стінами. Фасад будинку – також утеплений і має сучасний привабливий вигляд.







Не квартирами єдиними...



Незабаром на території ЖК «ForRest» облаштують сучасний безпечний дитячий майданчик, зону відпочинку для дорослих і планують встановити декілька бесідок поблизу річки Омелянівка, яка протікає всього за 50 метрів від будинку, аби створити максимально комфортні умови для кожного мешканця будівлі. Територію навколо обов’язково огородять парканом і встановлять освітлювальні прилади.



«Це ж – Володимирська, яка інфраструктура», – міф



Житловий комплекс «ForRest» має надзвичайно розвинену інфраструктуру. «Чомусь у всіх існують стереотипи стосовно цієї частини міста, кажуть, що Володимирська – далеко і там нічого немає, однак – ми ці стереотипи руйнуємо», – каже Ірина, адже за 30 метрів від будинку ЖК «ForRest» розташований дитячий садочок, поруч – спортивна школа, тож батьки можуть бути спокійні за розвиток та дозвілля своїх дітей. До центру міста громадським транспортом їхати від сили 10 хвилин, до речі, зупинки також неподалік. На районі є аптеки, супермаркет, відділення банку і магазини. Для комфорту майбутніх мешканців будинок зводили у третій лінії від дороги, тобто не дивлячись на те, що це – місто, шуму і метушні там немає. Невдовзі будуть асфальтувати дорогу від основної траси до будинку, задля комфортного доїзду автомобілів.







Чому потрібно обирати саме ЖК «ForRest»



Житловий комплекс «ForRest» розташований у екозоні, від якої автомобілем до центру міста – 10 хвилин. Водночас, це – рясно озеленена територія, де поруч протікає річка Омелянівка. «Мальовничий, максимально чистий куточок живої природи», – як про нього говорить компанія забудовника.



Цікаво, що мешканці будинку «ForRest» хвалять чистоту води. У компанії пишаються позитивними відгуками від клієнтів і пояснюють цей факт тим, що уся система водопостачання та водовідведення – абсолютно нова і споруджувалася з нуля під будівництво комплексу.



Територія комплексу «ForRest» – абсолютно безпечна зона для дітей. Поруч немає проїжджої частини, а неподалік будинку незабаром спорудять цікавий дитячий майданчик, огороджений парканом, батьки зможуть спокійно залишати своїх чад бавитись, доки поруч смажитимуть шашлики поблизу однієї із бесідок.







Ким будуть ваші сусіди



Керівниця центру продажу нерухомості житлового комплексу «ForRest» Ірина Ткачук розповіла, що придбали квартири і проживають там здебільшого молоді родини з дітьми, якщо вираховувати від загальної кількості, то їх близько 95%.



«Це на стільки гарно виглядає, коли разом виходять гуляти родини із малюками у візочках, то рядочком їдуть по 6-7 колясок. Тоді відчувається якась гордість, що ми певною мірою допомогли у розвитку цим сім’ям. З деякими ж знайомі ще із 2015 року, коли не мали дітей, а зараз в кого одненька в сім’ї, а в кого – двоє», – ділиться враженнями Ірина Ткачук.



Каже, що багато схвальних відгуків комплекс отримує також і завдяки розташуванню. «У нас проживає один молодий працівник поліції, який часто заходить із родиною в гості на центр продажу. Дякує за квартиру і можливість відпочивати душею від міста, проблем і метушні. Каже, що це – найкраще, коли прикидається зранку і чує спів птахів, тихий шум річки і природи, а не машини, що гасають під вікнами», – говорить пані Ірина.







У ЖК «ForRest» обіцяють, що це – саме той ідеальний варіант помешкання, у якому поєднуються комфорт, розкіш і економія, яка сьогодні є надзвичайно важливою.



Детальнішу інформацію можна дізнатися на 098 660 6303 та 066 660 6303. Центр продажу квартир розташований поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розташований ЖК у третій лінії від дороги на вулиці Володимирській у Луцьку. Однак фактично належить до території села Великий Омеляник. Щоправда, цей аспект впливає хіба на ціни, за якими тут продають житлову площу, а вони, між іншим, – найнижчі у місті, так як земельна ділянка під будівництво у районі із самого початку вартувала менше, аніж у обласному центрі.Будівництво житлового комплексу розпочали ще у 2015 році, а вже навесні 2017 року в експлуатацію здали перший під’їзд будинку, другу чергу «запустили» у березні 2018-го. Наразі закінчують роботу із третьою, яку планують завершити вже у третьому кварталі цього року і з осені поселяти людей до омріяних помешкань. «В загальному, 80% усього будівництва на поточний період – майже завершені. До кінця липня повністю покриють дах і лишиться лише робота над благоустроєм території комплексу», – узагальнює Ірина Ткачук.Житловий комплекс «ForRest» – це один великий цегляний будинок, що містить 10 поверхів. Перший збудований під гаражі для автовласників, а наступні 9 – житлові.Помешкання має три під’їзди, у кожному з яких по 72 квартири. Перший під’їзд вже практично повністю заселений – 90-95%, другий встигли «обжити» на 40%. «Це – вже ті люди, які фактично проживають і зробили ремонти у квартирах», – пояснює менеджерка з продажу.У будинку передбачені лише однокімнатні та двокімнатні квартири, по 39–69 м2 та 74–84 м2 відповідно. Кожну з них планували найкращі архітектори і спеціалісти, а у будівництві використовували лише якісні сертифіковані матеріали та комплектуючі, тому безпека і гармонія – гарантовані. Більше того, квартири спроектовані так, аби створити максимально комфортні умови для реалізації усіх творчих задумів у облаштуванні власного ідеального помешкання. Креативним пропонують задуматися над оформленням житла-студії з лоджією, а прихильники традиційних варіантів зможуть легко поєднати оригінальність і практичність у розділених кімнатах.Варто зауважити, що за бажанням стіни між окремими квартирами можна прибрати і об’єднати їх у великі апартаменти, де буде ще більше простору для польоту фантазії у оформленні інтер’єру.До того ж, у кожній із квартир передбачені балкони, а у деяких двокімнатних їх є навіть по три. Керівниця відділу продажу каже, що їх також можна об’єднати, забравши перегородку, і перетворити у один величезний, цим самим створити комфортну мансардну зону для релаксу і відпочинку.«Ви тільки уявіть: великі французькі панорамні вікна, свіже повітря, нереальні краєвиди на річку, що поруч, вранішній спів птахів і ніжне шурхотіння дерев… більше скидається на кадр із фільму, але ж ні…», – переконує Ірина, що все це можливо відчути саме у житловому комплексі «ForRest».Ціни на квартири у житловому комплексі «ForRest» – одні із найнижчих у Луцьку і стартують від 9999 гривень за м2.Також є унікальна можливість взяти помешкання у розстрочку на 24 місяці. Тоді ціна складатиме 12 тисяч гривень за «квадрат», а при купівлі у розстрочку на рік – 11 тисяч гривень за таку ж площу. У разі стовідсоткової проплати за помешкання ціна буде залежати від площі: чим більша «квадратура» – тим менше доведеться заплатити. Варто поспішати, адже акційна пропозиція із розстрочкою платежів діятиме лише до кінця липня. Розповсюджується вона також і на гаражі.Ще однією важливою перевагою цінової політики забудовника є активна співпраця з банком, який може надати можливість покупцеві квартири у ЖК «ForRest» взяти кредит на купівлю помешкання, строком виплат на 84 місяці. Погодьтеся, пропозиція – варта уваги, адже можливість придбати унікальну квартиру в екозоні і ще й за таку ціну трапляється вкрай рідко, тож радять не зволікати.Додатково, на поверхах і між поверхами є комірки, які також можна придбати окремо до квартири і використовувати як підсобні приміщення.До слова, із квартир третьої черги вже встигли продати більше 50-ти помешкань. Вільними залишилося лише 6 однокімнатних та 14 двокімнатних житлових площ.При купівлі квартири у житловому комплексі «ForRest» нові власники отримують помешкання із автономним опаленням, двоконтурним котлом на опалення і гарячу воду, вхідними металевими протипожежними дверима і надійними вікнами. Двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS забезпечить оптимальні умови звукоізоляції і енергозберігання. Окрім цього, у помешканні встановлюють виходи на каналізацію і воду, а також розводять електромережі. До слова, комунікації у ЖК «ForRest» нові, а не підключені у мережу до розташованих поряд старих будинків.Для зручності усі помешкання обладнані лічильниками на газ, воду і світло. Крім того, у будинку встановили сучасний безшумний ліфт «OTIS». Більше того, квартиру продають вже із поштукатуреними та утепленими мінеральною ватою несучими стінами. Фасад будинку – також утеплений і має сучасний привабливий вигляд.Незабаром на території ЖК «ForRest» облаштують сучасний безпечний дитячий майданчик, зону відпочинку для дорослих і планують встановити декілька бесідок поблизу річки Омелянівка, яка протікає всього за 50 метрів від будинку, аби створити максимально комфортні умови для кожного мешканця будівлі. Територію навколо обов’язково огородять парканом і встановлять освітлювальні прилади.Житловий комплекс «ForRest» має надзвичайно розвинену інфраструктуру. «Чомусь у всіх існують стереотипи стосовно цієї частини міста, кажуть, що Володимирська – далеко і там нічого немає, однак – ми ці стереотипи руйнуємо», – каже Ірина, адже за 30 метрів від будинку ЖК «ForRest» розташований дитячий садочок, поруч – спортивна школа, тож батьки можуть бути спокійні за розвиток та дозвілля своїх дітей. До центру міста громадським транспортом їхати від сили 10 хвилин, до речі, зупинки також неподалік. На районі є аптеки, супермаркет, відділення банку і магазини. Для комфорту майбутніх мешканців будинок зводили у третій лінії від дороги, тобто не дивлячись на те, що це – місто, шуму і метушні там немає. Невдовзі будуть асфальтувати дорогу від основної траси до будинку, задля комфортного доїзду автомобілів.Житловий комплекс «ForRest» розташований у екозоні, від якої автомобілем до центру міста – 10 хвилин. Водночас, це – рясно озеленена територія, де поруч протікає річка Омелянівка. «Мальовничий, максимально чистий куточок живої природи», – як про нього говорить компанія забудовника.Цікаво, що мешканці будинку «ForRest» хвалять чистоту води. У компанії пишаються позитивними відгуками від клієнтів і пояснюють цей факт тим, що уся система водопостачання та водовідведення – абсолютно нова і споруджувалася з нуля під будівництво комплексу.Територія комплексу «ForRest» – абсолютно безпечна зона для дітей. Поруч немає проїжджої частини, а неподалік будинку незабаром спорудять цікавий дитячий майданчик, огороджений парканом, батьки зможуть спокійно залишати своїх чад бавитись, доки поруч смажитимуть шашлики поблизу однієї із бесідок.Керівниця центру продажу нерухомості житлового комплексу «ForRest» Ірина Ткачук розповіла, що придбали квартири і проживають там здебільшого молоді родини з дітьми, якщо вираховувати від загальної кількості, то їх близько 95%.«Це на стільки гарно виглядає, коли разом виходять гуляти родини із малюками у візочках, то рядочком їдуть по 6-7 колясок. Тоді відчувається якась гордість, що ми певною мірою допомогли у розвитку цим сім’ям. З деякими ж знайомі ще із 2015 року, коли не мали дітей, а зараз в кого одненька в сім’ї, а в кого – двоє», – ділиться враженнями Ірина Ткачук.Каже, що багато схвальних відгуків комплекс отримує також і завдяки розташуванню. «У нас проживає один молодий працівник поліції, який часто заходить із родиною в гості на центр продажу. Дякує за квартиру і можливість відпочивати душею від міста, проблем і метушні. Каже, що це – найкраще, коли прикидається зранку і чує спів птахів, тихий шум річки і природи, а не машини, що гасають під вікнами», – говорить пані Ірина.У ЖК «ForRest» обіцяють, що це – саме той ідеальний варіант помешкання, у якому поєднуються комфорт, розкіш і економія, яка сьогодні є надзвичайно важливою.Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті житлового комплексу , або ж за телефонамита. Центр продажу квартир розташований поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській.

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