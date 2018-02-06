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Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*
Сучасний, комфортабельний, з різноманітним плануванням квартир житловий комплекс «ForRest» – найкращий вибір для людей, які втомились від міської метушні і мріють стати власниками унікального якісного житла за найнижчими цінами у Луцьку, що стартують від 9 999 гривень за «квадрат».

Про усі переваги та особливості житлового комплексу розповіла керівниця центру продажу нерухомості «ForRest» Ірина Ткачук.

Розташований ЖК у третій лінії від дороги на вулиці Володимирській у Луцьку. Однак фактично належить до території села Великий Омеляник. Щоправда, цей аспект впливає хіба на ціни, за якими тут продають житлову площу, а вони, між іншим, – найнижчі у місті, так як земельна ділянка під будівництво у районі із самого початку вартувала менше, аніж у обласному центрі.

Будівництво житлового комплексу розпочали ще у 2015 році, а вже навесні 2017 року в експлуатацію здали перший під’їзд будинку, другу чергу «запустили» у березні 2018-го. Наразі закінчують роботу із третьою, яку планують завершити вже у третьому кварталі цього року і з осені поселяти людей до омріяних помешкань. «В загальному, 80% усього будівництва на поточний період – майже завершені. До кінця липня повністю покриють дах і лишиться лише робота над благоустроєм території комплексу», – узагальнює Ірина Ткачук.

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


Квартира у ЖК «ForRest», як простір для креативу

Житловий комплекс «ForRest» – це один великий цегляний будинок, що містить 10 поверхів. Перший збудований під гаражі для автовласників, а наступні 9 – житлові.

Помешкання має три під’їзди, у кожному з яких по 72 квартири. Перший під’їзд вже практично повністю заселений – 90-95%, другий встигли «обжити» на 40%. «Це – вже ті люди, які фактично проживають і зробили ремонти у квартирах», – пояснює менеджерка з продажу.

У будинку передбачені лише однокімнатні та двокімнатні квартири, по 39–69 м2 та 74–84 м2 відповідно. Кожну з них планували найкращі архітектори і спеціалісти, а у будівництві використовували лише якісні сертифіковані матеріали та комплектуючі, тому безпека і гармонія – гарантовані. Більше того, квартири спроектовані так, аби створити максимально комфортні умови для реалізації усіх творчих задумів у облаштуванні власного ідеального помешкання. Креативним пропонують задуматися над оформленням житла-студії з лоджією, а прихильники традиційних варіантів зможуть легко поєднати оригінальність і практичність у розділених кімнатах.

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


Варто зауважити, що за бажанням стіни між окремими квартирами можна прибрати і об’єднати їх у великі апартаменти, де буде ще більше простору для польоту фантазії у оформленні інтер’єру.

До того ж, у кожній із квартир передбачені балкони, а у деяких двокімнатних їх є навіть по три. Керівниця відділу продажу каже, що їх також можна об’єднати, забравши перегородку, і перетворити у один величезний, цим самим створити комфортну мансардну зону для релаксу і відпочинку.

«Ви тільки уявіть: великі французькі панорамні вікна, свіже повітря, нереальні краєвиди на річку, що поруч, вранішній спів птахів і ніжне шурхотіння дерев… більше скидається на кадр із фільму, але ж ні…», – переконує Ірина, що все це можливо відчути саме у житловому комплексі «ForRest».

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


Унікальна можливість розстрочки на 2 роки

Ціни на квартири у житловому комплексі «ForRest» – одні із найнижчих у Луцьку і стартують від 9999 гривень за м2.

Також є унікальна можливість взяти помешкання у розстрочку на 24 місяці. Тоді ціна складатиме 12 тисяч гривень за «квадрат», а при купівлі у розстрочку на рік – 11 тисяч гривень за таку ж площу. У разі стовідсоткової проплати за помешкання ціна буде залежати від площі: чим більша «квадратура» – тим менше доведеться заплатити. Варто поспішати, адже акційна пропозиція із розстрочкою платежів діятиме лише до кінця липня. Розповсюджується вона також і на гаражі.

Ще однією важливою перевагою цінової політики забудовника є активна співпраця з банком, який може надати можливість покупцеві квартири у ЖК «ForRest» взяти кредит на купівлю помешкання, строком виплат на 84 місяці. Погодьтеся, пропозиція – варта уваги, адже можливість придбати унікальну квартиру в екозоні і ще й за таку ціну трапляється вкрай рідко, тож радять не зволікати.

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


Додатково, на поверхах і між поверхами є комірки, які також можна придбати окремо до квартири і використовувати як підсобні приміщення.

До слова, із квартир третьої черги вже встигли продати більше 50-ти помешкань. Вільними залишилося лише 6 однокімнатних та 14 двокімнатних житлових площ.

Що входить у вартість квартири?

При купівлі квартири у житловому комплексі «ForRest» нові власники отримують помешкання із автономним опаленням, двоконтурним котлом на опалення і гарячу воду, вхідними металевими протипожежними дверима і надійними вікнами. Двокамерний склопакет із п’ятикамерним профілем WDS забезпечить оптимальні умови звукоізоляції і енергозберігання. Окрім цього, у помешканні встановлюють виходи на каналізацію і воду, а також розводять електромережі. До слова, комунікації у ЖК «ForRest» нові, а не підключені у мережу до розташованих поряд старих будинків.

Для зручності усі помешкання обладнані лічильниками на газ, воду і світло. Крім того, у будинку встановили сучасний безшумний ліфт «OTIS». Більше того, квартиру продають вже із поштукатуреними та утепленими мінеральною ватою несучими стінами. Фасад будинку – також утеплений і має сучасний привабливий вигляд.

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


Не квартирами єдиними...

Незабаром на території ЖК «ForRest» облаштують сучасний безпечний дитячий майданчик, зону відпочинку для дорослих і планують встановити декілька бесідок поблизу річки Омелянівка, яка протікає всього за 50 метрів від будинку, аби створити максимально комфортні умови для кожного мешканця будівлі. Територію навколо обов’язково огородять парканом і встановлять освітлювальні прилади.

«Це ж – Володимирська, яка інфраструктура», – міф

Житловий комплекс «ForRest» має надзвичайно розвинену інфраструктуру. «Чомусь у всіх існують стереотипи стосовно цієї частини міста, кажуть, що Володимирська – далеко і там нічого немає, однак – ми ці стереотипи руйнуємо», – каже Ірина, адже за 30 метрів від будинку ЖК «ForRest» розташований дитячий садочок, поруч – спортивна школа, тож батьки можуть бути спокійні за розвиток та дозвілля своїх дітей. До центру міста громадським транспортом їхати від сили 10 хвилин, до речі, зупинки також неподалік. На районі є аптеки, супермаркет, відділення банку і магазини. Для комфорту майбутніх мешканців будинок зводили у третій лінії від дороги, тобто не дивлячись на те, що це – місто, шуму і метушні там немає. Невдовзі будуть асфальтувати дорогу від основної траси до будинку, задля комфортного доїзду автомобілів.

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


Чому потрібно обирати саме ЖК «ForRest»

Житловий комплекс «ForRest» розташований у екозоні, від якої автомобілем до центру міста – 10 хвилин. Водночас, це – рясно озеленена територія, де поруч протікає річка Омелянівка. «Мальовничий, максимально чистий куточок живої природи», – як про нього говорить компанія забудовника.

Цікаво, що мешканці будинку «ForRest» хвалять чистоту води. У компанії пишаються позитивними відгуками від клієнтів і пояснюють цей факт тим, що уся система водопостачання та водовідведення – абсолютно нова і споруджувалася з нуля під будівництво комплексу.

Територія комплексу «ForRest» – абсолютно безпечна зона для дітей. Поруч немає проїжджої частини, а неподалік будинку незабаром спорудять цікавий дитячий майданчик, огороджений парканом, батьки зможуть спокійно залишати своїх чад бавитись, доки поруч смажитимуть шашлики поблизу однієї із бесідок.

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


Ким будуть ваші сусіди

Керівниця центру продажу нерухомості житлового комплексу «ForRest» Ірина Ткачук розповіла, що придбали квартири і проживають там здебільшого молоді родини з дітьми, якщо вираховувати від загальної кількості, то їх близько 95%.

«Це на стільки гарно виглядає, коли разом виходять гуляти родини із малюками у візочках, то рядочком їдуть по 6-7 колясок. Тоді відчувається якась гордість, що ми певною мірою допомогли у розвитку цим сім’ям. З деякими ж знайомі ще із 2015 року, коли не мали дітей, а зараз в кого одненька в сім’ї, а в кого – двоє», – ділиться враженнями Ірина Ткачук.

Каже, що багато схвальних відгуків комплекс отримує також і завдяки розташуванню. «У нас проживає один молодий працівник поліції, який часто заходить із родиною в гості на центр продажу. Дякує за квартиру і можливість відпочивати душею від міста, проблем і метушні. Каже, що це – найкраще, коли прикидається зранку і чує спів птахів, тихий шум річки і природи, а не машини, що гасають під вікнами», – говорить пані Ірина.

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


У ЖК «ForRest» обіцяють, що це – саме той ідеальний варіант помешкання, у якому поєднуються комфорт, розкіш і економія, яка сьогодні є надзвичайно важливою.

Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті житлового комплексу, або ж за телефонами 098 660 6303 та 066 660 6303. Центр продажу квартир розташований поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській.

Квартири в екорайоні у розстрочку: вигідна пропозиція від луцького ЖК «ForRest»*


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Теги: ЖК ForRest, Луцьк, будівництво, квартира, продаж, реклама
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