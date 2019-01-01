«Просимо Бога для вас здоров’я і щоб ви лишилися нашим депутатом», - волиняни до Степана Івахіва*

До виборів – менше двох тижнів, але на ковельському окрузі атмосфера мало схожа на передвиборчу. У списку – десять кандидатів, а на зустрічі із мешканцями їздить лише діючий народний депутат.Та для місцевих його візити – не дивина і не якась особливість агітаційного періоду. Аджевпродовж двох каденцій регулярно відвідує села свого округу. На кожній зустрічі впізнає активістів: вчителів, які клопотали за нові дошки в школу, бабусь, які турбувалися, щоб не «вліз в яку партію», керівників закладів, з якими – постійно на зв’язку і знає усі поточні проблеми…А з приводу «активності» конкурентів Степан Івахів уже навіть жартує. «Може, й справді набрид вам, і хотіли б нового. Але кого вибирати, як ніхто до вас не їде?», – сміється обранець.Люди усміхаються і запевняють: іншого не хочуть. «Раніше ми весь час у вас просили: то одне, то друге. А сьогодні не будемо просити.Сьогодні просимо Бога для вас здоров’я і щоб ви лишилися нашим депутатом», – сказала під час зустрічі одна із мешканок району.У кожному селі в народного депутата цікавляться долею медичних закладів. Реформа у цій сфері серйозно стурбувала людей, і в селах не знають, чого чекати далі.Мешканці Голобів під час зустрічі запитували, чи не закриють їхню районну лікарню. Степан Івахів розповів, що постійно спілкується із керівником Ковельського медичного об’єднанняі про долю Голобської лікарні теж запитував. Відтак, заспокоїв мешканців: переживати не потрібно, лікарня буде працювати.«У Бруховичах такий гарних медпункт зробили, вікна вставили… і закрили! Всі ФАПи закривають, медсестер звільняють, а люди ж все-одно до них за допомогою ідуть», – висловилась мешканка.«Медична реформа у нас і правда – шиворіт-навиворіт. Спочатку закривають ФАПи, а амбулаторії, які мають бути замість них, ще навіть не збудували. Можу сказати одне: ковельське медичне об’єднання готове до кінця року на 25% фінансувати ФАПи, решту – за рахунок бюджету громади. Тепер – рішення за вашим головою і депутатами, чи буде громада утримувати ФАП. В Львівській області взагалі в один день закрили всі ФАПи, ми хоч шукаємо якийсь вихід», – розповів Івахів.Голобські медики запропонували народному депутатові ідею, як допомогти сільській медицині.«На гірських територіях є така практика: доплачують працівникам певний коефіцієнт, щоб зацікавити працювати на місцях. Може, варто було б зробити так само і для наших поліських сіл», – поцікавився головний лікар Голобської райлікарні«Це дуже слушна ідея. Система зараз працює так, що чим більше лікар набрав пацієнтів – тим більше грошей від держави отримує медичний заклад. Зрозуміло, що сільським лікарям важче набрати потрібну кількість людей, ніж в великих містах. Тому встановлення більшого коефіцієнту на оплату державою медичних послуг, які надають в селі – доречно. Я точно буду над цим працювати в новому парламенті, бо це – і логічно, і справедливо», – підтримав ідею Степан Івахів.Питання закриття ФАПів піднімали і на зустрічі в селі Тойкут. Депутат роз’яснив місцевим, як зараз працює система, а також закликав громаду об’єднуватись з іншими селами. Адже за умови, коли ОТГ має хороші надходження до бюджету, тут можуть дозволити утримувати фельдшерсько-акушерський пункт.Іще одне «вічне» запитання, яке ставлять народному депутату – високі тарифи і ціни на газ.«Скільки б політики не розказували про те, що знизять тарифи, не слухайте. МВФ заборонило це робити, інакше – доведеться віддавати всі гроші, які вони дали Україні. Але вихід є. Мене тішить, що на нашому окрузі люди це розуміють, бо усюди мені ставлять одні і ті самі завдання: утеплити школу, садочок, медичний заклад», – розповів Степан Івахів.У списку завдань, які ставить перед собою народний депутат на наступну каденцію, дійсно – багато об’єктів, де будуть проводити термомодернізацію. Наприклад, планують завершити утеплення дитсадка в Голобах, замінити вікна у школах в Голобах, Бруховичах та Радошині, провести термомодернізацію школи у Люблинці та Тойкуті. Це – лише кілька об’єктів із великого переліку.* * *Під час зустрічей з Степаном Івахівим мешканці більше часу виділяють не на запитання, а – на подяку. За сім років, протягом яких він представляє округ, вдалося зробити немало. «Це наша спільна перемога, – завжди каже Степан Петрович. – Бо не були б ви такими активними і не ставили стільки завдань, мені б теж не вдалося стільки зробити». Та люди добре розуміють, що бути хорошим депутатом – насправді непросто: над цим мало сумлінно працювати, цим треба жити.«Пам’ятаєте, ви колись нам подарували нам медичну форму? Ми тепер гарними приймаємо пацієнтів, як і належить. А коли вдягаємось, щоранку про вас згадуємо. На формі є нашивка з логотипом вашого фонду. І, знаєте, ви дуже влучно вибрали назву для свого фонду. Бо ви дійсно є великим патріотом Волині», – зауважила під час зустрічі мешканка округу.