Волинянин став на захист малих підприємців та фермерів в прямому ефірі ТРК Україна
Сьогодні, 08:02
Сьогодні в парламенті немає кому захищати малі та середні підприємства, тому що у Верховній Раді аж занадто багато представників корпорацій і олігархів. Звичайно, вони думають про свої статки і прибутки. І взагалі мріють про монополії. Тож, який їм зиск перейматися, що болить невеличкій кав’ярні, пекарні чи фермеру?! – впевнений Володимир Кравценюк.
Тож, як зараз живе малий і середній бізнес, і що негайно треба робити, щоб не втратити середній клас, він розказав в прямому ефірі ток-шоу «Головна тема. Вибір» на ТРК Україна.
Стати на захист саме невеликих підприємств та фермерів – таке завдання у парламенті ставить собі і йде на вибори за списком Радикальної партії в першій двадцятці. Володимир сам має невелике підприємство і не з чуток знає, як важко для бізнесу взяти кредит в Україні чи відкрити свою справу.
«Я, як і наш лідер, виховувався довгий час в інтернаті. Всі знають, що інтернат – це суворе середовище і там словам та порожнім обіцянкам абсолютно ніхто не вирить. Там довіряють тільки реальним справам. Ці реальні справи робить команда Радикальної партії. Президент говорить про розвиток бізнесу в Україні, але ми бачимо якісь відео, якісь пости, якісь розмови – конкретного плану немає. Натомість команда Радикальної партії зареєструвала чіткий закон «Купуй українське, плати українцям». Там прописано, що треба робити, щоб український бізнес став з колін, щоб, наприклад, фермеру у Волинській області не доводилося скошувати малину, бо литовці і поляки вирішили собі ціни знизити. Треба не літати в небесах, а робити конкретні справи», – впевнений Володимир Кравценюк.
Володимир Кравценюк переконаний, без державної підтримки невеликих підприємств та фермерів середнього класу в Україні не буде.
«Треба виконати те, що від нас чекають люди – дати можливість підприємствам розвиватися. Наприклад, підприємство в Польщі чи Німеччині може взяти кредити під 1-2%. В Україні взагалі неможливо взяти кредит для малого підприємця, тому що він тільки починає свою справу і ніхто не хоче йому той кредит давати. Подивіться на лізингові програми в Польщі – якщо ти фермер і маєш 30 гектарів землі, ти можеш взяти трактор і працювати. Наш фермер мусить назбирати ці кошти, купувати цей трактор і на ньому працювати тоді, як поляк вже працює і вже розвивається. Від того ми стаємо неконкурентними і не заробляємо», - вважає волинянин Володимир Кравценюк.
Радикальна партія Олега Ляшка має чіткий план відродження української економіки, розвитку підприємництва, фермерства, тому Володимир Кравценюк долучився до команди. Впевнений, що зможуть втілити цей план у життя!
Іванна ШЕВЧУК
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Тож, як зараз живе малий і середній бізнес, і що негайно треба робити, щоб не втратити середній клас, він розказав в прямому ефірі ток-шоу «Головна тема. Вибір» на ТРК Україна.
Стати на захист саме невеликих підприємств та фермерів – таке завдання у парламенті ставить собі і йде на вибори за списком Радикальної партії в першій двадцятці. Володимир сам має невелике підприємство і не з чуток знає, як важко для бізнесу взяти кредит в Україні чи відкрити свою справу.
«Я, як і наш лідер, виховувався довгий час в інтернаті. Всі знають, що інтернат – це суворе середовище і там словам та порожнім обіцянкам абсолютно ніхто не вирить. Там довіряють тільки реальним справам. Ці реальні справи робить команда Радикальної партії. Президент говорить про розвиток бізнесу в Україні, але ми бачимо якісь відео, якісь пости, якісь розмови – конкретного плану немає. Натомість команда Радикальної партії зареєструвала чіткий закон «Купуй українське, плати українцям». Там прописано, що треба робити, щоб український бізнес став з колін, щоб, наприклад, фермеру у Волинській області не доводилося скошувати малину, бо литовці і поляки вирішили собі ціни знизити. Треба не літати в небесах, а робити конкретні справи», – впевнений Володимир Кравценюк.
Володимир Кравценюк переконаний, без державної підтримки невеликих підприємств та фермерів середнього класу в Україні не буде.
«Треба виконати те, що від нас чекають люди – дати можливість підприємствам розвиватися. Наприклад, підприємство в Польщі чи Німеччині може взяти кредити під 1-2%. В Україні взагалі неможливо взяти кредит для малого підприємця, тому що він тільки починає свою справу і ніхто не хоче йому той кредит давати. Подивіться на лізингові програми в Польщі – якщо ти фермер і маєш 30 гектарів землі, ти можеш взяти трактор і працювати. Наш фермер мусить назбирати ці кошти, купувати цей трактор і на ньому працювати тоді, як поляк вже працює і вже розвивається. Від того ми стаємо неконкурентними і не заробляємо», - вважає волинянин Володимир Кравценюк.
Радикальна партія Олега Ляшка має чіткий план відродження української економіки, розвитку підприємництва, фермерства, тому Володимир Кравценюк долучився до команди. Впевнений, що зможуть втілити цей план у життя!
Іванна ШЕВЧУК
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