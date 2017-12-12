Здоров’я, освіта, культура, підтримка військових та громад: 8 років змін з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом»

8 років у Луцьку діє знаний краянами Благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки разом». Про результати 8 років його діяльності - у публікації.Благодійний фонд був створений аби розвивати рідний край, а відтак змінювати країну на краще - інформує пресслужба Фонду. Серед проектів фонду - ті, що сприяють розвитку культури, спорту, покликані покращити сферу охорони здоров’я тощо.Допомога людям, які потребують цього найбільше, завжди у пріоритеті в Ігоря Палиці та у роботі Фонду, який він заснував. З 2011 року адресну допомогу отримали 40 тисяч лучан. Це хворі дітки й молоді люди, пенсіонери, яким бракує коштів на ліки, та ті, хто опинився в скрутних умовах. Також оплачувалося харчування малозабезпечених студентів, учнів та тих лучан, які перебували у важких життєвих обставинах.Завдяки Фонду здійснено капітальний ремонт та оснащення соціальних установ, які опікуються самотніми людьми та інвалідами: покращено умови перебування й утримання підопічних Луцького геріатричного пансіонату, відвідувачів Луцького територіального центру соціального обслуговування. Для потреб терцентру придбали медичну техніку, покращили умови роботи харчоблоку (відремонтували та облаштували кімнату для миття посуду, встановили кондиціонер, придбали побутову газову плиту, електричну сковороду, холодильник, посуд), відремонтували санітарну кімнату та пральню. У 2018 році в терцентрі відкрили кімнату для творчості та відпочинку. Тут багато лучан займаються в гуртках, малюють, ліплять з глини, виготовляють ляльки-мотанки, слухають музику, чаюють і найголовніше - мають змогу спілкуватися у гарній атмосфері. Щоденно через поріг установи переступають 250-300 людей важкої долі – одинокі, люди з обмеженими можливостями, безхатченки.«Агапе» – реабілітаційний комплекс для людей з особливими потребами, що розташований у Боратині Луцького району. Тут створено найкращі умови для перебування тих, хто не в змозі давати собі раду, та для адаптації до практичного життя. Безпосереднє сусідство з обласним центром надало можливість і лучанам отримувати ці послуги. Комплекс дорогий, тому Фонд долучився до його будівництва, придбавши металочерепицю для даху, вікна та балконні двері, матеріали для утеплення та оздоблення фасаду.Також за підтримки Фонду триває будівництво бази відпочинку Української спілки ветеранів Афганістану на озері Світязь в урочищі Гряда, де зможуть оздоровлюватися ветерани Афганістану та учасники АТО/ООС.Оснащення медичних установ новітнім обладнанням, забезпечення вкрай важливими медикаментами, ремонт приміщень – лише частина того, що Фонд зробив для медичної сфери.За роки роботи Фонд надав допомогу всім без винятку медичним закладам міста й обласним лікарням. Луцькі поліклініки отримали діагностичну апаратуру, інструменти та сучасні установки для їхньої дезінфекції. Пересувна рентгенівська система – в обласній клінічній лікарні, ремонт приміщень та обладнання – в обласній інфекційній лікарні, наркологічному диспансері, обласному територіальному медичному протитуберкульозному об’єднанні. Для Луцької міської клінічної лікарні упродовж кількох років закуповували препарати для невідкладних щеплень, чим врятували не одне життя, оплатили проектну документацію на встановлення ліфтів тощо. З метою створення умов для реабілітації онкохворих жінок Фонд підтримав громадську організацію «Донна».Особливу увагу приділяє Фонд дитячим медичним закладам. Так, в обласній дитячій лікарні відремонтовано поліклініку, відділення гнійної хірургії, ЛОР-операційну, коридор та хол хірургічного відділення, педіатричне відділення, придбано медичне обладнання. Затишок для хворої малечі створено через яскраві малюнки у палатах та коридорах. Облаштовано майданчик в санаторії «Дачне» для дітей з обмеженими можливостями, де є навіть карусель та гойдалка, на яких можна перебувати в інвалідному візочку. У Луцькій дитячій поліклініці Фонд замінив вікна та двері, закупив обладнання для фізіотерапевтичного та діагностичного кабінетів, фінансував підігрів басейну.Ранні пташки – так називають немовлят, які з’явилися на світ дочасно. За чотири роки завдяки проекту Фонду «Виходжування недоношених дітей» врятовано понад 100 немовлят, яким вчасно надали екстрену медикаментозну підтримку. Крім того, Луцький клінічний пологовий будинок отримав інкубатор, термошейкер, електрокардіограф – обладнання, яке зберігає життя та здоров’я малюків, а їхнім батькам додає впевненості у безпеці своїх чад.Цьогоріч у Луцьку розпочне роботу надсучасний перинатальний центр, який прийматиме породіль зі всієї Волині та України. Сюди скеровуватимуть вагітних, у яких є ризик недоносити дитину або ж народити малюка з вродженими вадами. Фонд виділив кошти на медичне обладнання, облаштування сучасної реєстратури, розпис холів та виписних кімнат яскравими малюнками, аби згладити психологічний стан жінок при надії.Аби покращити якість навчання, Фонд оновлював матеріально-технічну базу освітніх закладів, облаштовував науково-дослідні лабораторії, майстерні для практичної роботи. Оснащено сім таких лабораторій. Придбано обладнання для лабораторії стандартизації та контролю якості харчових продуктів для Волинського технікуму Національного університету харчових технологій, технологічне обладнання для лабораторії приготування їжі Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Також за підтримки Фонду обладнано криміналістичну та біотехнологічну лабораторії у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки.Особливу увагу Фонд приділяє закладам, де готують спеціалістів робітничих професій. Зокрема, виробничу базу з підготовки столярів Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури було забезпечено деревообробними верстатами, а база електрозварювальників поповнилася інвертором, напівавтоматом та плазморізом. До речі, не забарився й результат – незадовго після презентації обладнання учень закладувиборов перше місце в міжнародному конкурсі молодих зварників.Фонд не лишається осторонь проблем особливих дітей. Для повноцінного розвитку вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру облаштовано сенсорну кімнату. Вона оснащена стимуляторами зору, слуху, нюху, тактильних рецепторів. Перебування в ній сприяє нормалізації сну, покращенню емоційного стану, зниженню рівня неспокою. Задля покращення умов перебування дітей фінансували ремонтні роботи, облаштування пандуса та перил.Додаткові можливості для розвитку освіти Луцька створив проект «Фонд розвитку навчального закладу». Об’єднавши зусилля небайдужих батьків та команди Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», у Луцьку, єдиному з обласних центрів України, запрацювало 36 фондів розвитку навчальних закладів. А це реальні можливості залучення коштів спонсорів та місцевих і міжнародних програм для покращення навчального процесу.За вісім років роботи підтримку Фонду отримали усі школи та дитсадки Луцька. Крім оснащення сучасним обладнанням і ремонту приміщень, Фонд встановив спортивно-тренажерне обладнання у 23 школах міста та побудував 21 мініфутбольне поле зі штучним покриттям. Це змінило якість проведення уроків фізкультури та надало можливість проводити змагання між учнями шкіл. І це неабиякий поступ у розвитку спортивної інфраструктури міста. Адже Луцьк – єдиний обласний центр України, що має таку кількість футбольних полів.Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» сприяє розвитку молодих талановитих волинян та стимулює їх до нових досягнень. Саме з цією метою п’ять років поспіль надавали іменні стипендії Фонду. За цей час стипендіатами стали близько 1500 школярів та студентів луцьких університетів, училищ і технікумів.Фонд допомагає талановитій молоді самовдосконалюватися, розвивати наукові та творчі здібності. Завдяки Фонду юні лучани беруть участь у всеукраїнській олімпіаді з математики і підтверджують щороку свій високий рівень знань, підіймаючись на третю та другу сходинки, та у міжнародних музичних конкурсах, де отримують також гідне визнання.Ігор Палиця турбується і про відпочинок талановитих дітей. За свої здібності, знання, активну життєву позицію вони мають нагоду відпочити в Буковелі. Дивовижні Карпати, мальовничі краєвиди, чисте повітря та надсучасний Міжнародний дитячий центр «Артек-Буковель» надовго залишаться яскравими враженнями для понад семи тисяч юних волинян – обдарованих школярів, особливих дітей та дітей воїнів АТО. Практика свідчить: такий подарунок заохочує школярів працювати над собою, аби наступного року знову отримати шанс поїхати в Буковель.Заохочує Фонд до тренувань і юних спортсменів. Зокрема, у 2014-2017 роках перспективні вихованці ДЮСШ отримували щомісячні стипендії. А в 2018 році вже переможці змагань з олімпійських видів спорту отримали грошові нагороди. Це дієве заохочення працювати над собою, аби досягти олімпійських вершин.У рамках програми «Культура і духовність» Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» традиційно підтримує проведення фестивалів. «Стравінський і Україна», «Поліське літо з фольклором», «Ніч у Луцькому замку», «Шопенівська весна» – це, безперечно, візитівки нашого краю.Багато цікавих творчих особистостей об’єднав проект Фонду «Арт-галерея». Так, в Арт-галереї до уваги поціновувачів мистецтва було представлено унікальну колекцію кованих робіт, картини школитощо. Також проводились освітні семінари, соціальні конференції, мистецькі майстеркласи.Спільний проект Творчої студіїта Фонду Lutsk Junior Theatre, який функціонував протягом 2018 року, дав поштовх до популяризації театрального мистецтва серед дітей та молоді. А дітям з особливими потребами, до яких найбільш трепетне ставлення, Фонд вже п’ятий рік поспіль надає можливість проходити арттерапію, яку проводить громадська організація «Зірка надії». Фонд не залишається осторонь і національно-патріотичного виховання. Перші вишиванки та фотоальбоми «Наше малятко» отримали батьки 14 тисяч новонароджених лучан безпосередньо у пологовому будинку.Справжнім святом стали безплатні перегляди вистав у Волинському обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, що їх час від часу організовує Фонд. Тисячі глядачів мали змогу насолодитися класикою національної і світової драматургії. Фонд купував музичні інструменти та сценічні костюми для музичних шкіл Луцька, оновив книжковий фонд та оснастив технікою бібліотеки, підтримував мистецькі заходи музеїв.А задля відзначення найактивніших лучан, які щоденною працею роблять значний внесок у розвиток міста, Фонд влаштував свято мікрорайону. «День кварталу» – це проект, який об’єднав родину, друзів, сусідів. День свого мікрорайону відзначили мешканці 40-го, Вересневого, 33-го, ЛПЗ, Привокзального, Кічкарівки, Дубнівської. Для гостей свята організували цікаві майстеркласи, спортивні змагання, виступи аматорських колективів та відомих музикантів, смачний куліш від волинських козаків, розіграш цінних подарунків.Фізична культура і спорт є одним з пріоритетних напрямків роботи Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».Важливим етапом у розвитку волинського спорту стала реконструкція легкоатлетичного комплексу стадіону «Авангард» у 2015 році. Завдяки цьому «Авангард» (один із двох стадіонів в Україні) отримав ІІ категорію спортивної споруди за вимогами Міжнародної федерації легкої атлетики IAAF. Це дозволяє проводити національні та міжнародні легкоатлетичні змагання, організовувати навчально-тренувальні збори збірної команди України з підготовки до чемпіонатів Європи і світу та Олімпійських ігор. Сьогодні стадіон «Авангард» та стадіон СНУ «Спортивне ядро» гуртують і професіоналів, і аматорів, яких об’єднує прагнення розвивати силу та витривалість, дбати про здоров’я і досягати нових перемог.Мета Фонду – створити належні умови, аби лучани могли займатися фізичною культурою та спортом. З цією метою Фонд профінансував капітальний ремонт басейну дитячо-юнацької школи №1, що в мікрорайоні Вересневе, врятувавши приміщення від повного руйнування, та долучився до реконструкції стадіону, придбавши глядацькі трибуни.Традиційно Фонд підтримує проведення змагань з різних видів спорту, відзначає перспективних спортсменів Луцька й області, сприяє їхній підготовці до Олімпійських ігор. Спеціальний проект «Спортивна ліга Луцька», в рамках якого Фонд щорічно організовує волейбольні та мініфутбольні турніри серед школярів, з 2018 року доповнився змаганнями серед учителів та батьків учнів луцьких шкіл. Кожен такий захід – справжнє спортивне свято з позитивними емоціями організаторів, школярів, їхніх батьків та вчителів. А завзятість та наполегливість, з якими діти підходять до змагань, результати, що їх демонструють, ще раз доводять: на Волині росте гідна зміна іменитим спортсменам сьогодення.Важливим напрямком діяльності Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» стала допомога учасникам АТО/ООС. Фонд виділяв кошти на лікування поранених, допомогу сім’ям загиблих, реабілітацію демобілізованих. Майже 1400 військовослужбовців, які повернулися з війни, отримали фінансову допомогу. Значні кошти спрямовували на підтримку військових частин, добровольчих батальйонів, формувань охорони громадського порядку, волонтерських організацій тощо. Придбано чотири автомобілі для ГУ Нацполіції в області, автомобіль-рефрижератор для гуманітарної місії «Чорний тюльпан», десятки носивних та автомобільних радіостанцій, військові біноклі, тепловізори, пристрої нічного бачення, техніку для відеоспостереження, тисячі одиниць військової форми, спорядження та спецзасобів, що зберегли життя сотням наших захисників у самому пеклі бойових дій.З початком воєнних дій Фонд неодноразово надавав допомогу медичним закладам, де перебували на лікуванні та реабілітації військовослужбовці. Для Луцького військового гарнізонного госпіталю було придбано життєво важливий апарат для вакуумної терапії ран. Він замінює численні перев’язки, механічний дренаж і обробку ран септиками та пришвидшує одужання важкохворих пацієнтів.Волинський обласний госпіталь ветеранів війни отримав від Фонду апарати для озонотерапії та плазмової хірургії, електрокардіограф, фіброгастроскоп для відділення функціональної діагностики, кисневий концентратор для реанімаційного відділення, фізіотерапевтичний комплекс, апарати для ударно-хвильової терапії, лімфопресотерапії та світлотерапії для фізіотерапевтичного відділення. Завдяки Фонду здійснюються перевезення учасників АТО до басейну та спорткомплексів для занять у рамках реабілітаційної програми, в лікувальні заклади на додаткову діагностику.Війна лишає після себе не лише зруйновані міста, а й понівечені душі тих, хто повертається з фронту. «Зігрій душу» – проект, покликаний допомогти військовослужбовцям адаптуватися до мирного життя. У його рамках сотні військовослужбовців Волині пройшли реабілітацію в санаторно-курортних закладах та на базах відпочинку, працюючи з психологами і психіатрами, відвідуючи сеанси арттерапії та лікувальні процедури.Психологи кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки за сприяння Фонду три роки проводили щомісячні психологічні заняття з реабілітації родин наших захисників. Фахівці надавали індивідуальні консультації, займалися в групах та вели дитячу арттерапію. Реабілітацію пройшли 108 сімей, яким довелося відчути весь жах війни.Нещодавно відбулася презентація книги «51/14 – історія нескорених», яку видали за підтримки Фонду. У ній зібрано 100 спогадів військовослужбовців 51-ї бригади, волонтерів, капеланів та рідних загиблих і зниклих безвісти військових.Аби зберегти в пам’яті та передати наступним поколінням ціну свободи українців, Фонд Ігоря Палиці профінансував відкриття Музею пам’яті героїв Майдану та АТО на базі Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки. Адже Ігор Палиця переконаний: невіддільною складовою творення гідного майбутнього є пошанування минулого.Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Тому цьому питанню приділено велику увагу.Роботи з благоустрою проведено на Театральному майдані, у Центральному парку культури і відпочинку ім. Лесі Українки, на вулицях та у дворах обласного центру. За цей час лише в Луцьку встановлено 85 дитячих та спортивних майданчиків, які стали місцем активного дозвілля та окрасою дворів. А завдяки облаштуванню в дворах багатоповерхівок 28 тенісних столів та 27 майданчиків у стилі street workout створено можливість для занять спортом поблизу своїх домівок.Аби згуртувати людей, які прагнуть покращити життя, Фонд допоміг об’єднатися власникам квартир в об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.120 ОСББ, що їх було створено, а це третина від зареєстрованих у Луцьку, отримали від Фонду фінансову підтримку та можливість залучати кошти в рамках програм міської ради. Фінансування спрямовували на ремонти внутрішньобудинкових мереж та дахів, встановлення енергозберігальних вікон і дверей, індивідуальних теплових пунктів, лічильників тепла тощо.