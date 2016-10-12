Перший будинок ЖК «Ваш Затишок» вже готовий до здачі. ФОТОЗВІТ*

Будівництво першої чергидобігає завершення. Будинок, який складається з 5 окремих дворівневих таунхаусів, готовий до здачі.Про це розповів співвласник ЖК «Ваш Затишок»Нагадаємо, у селі Рованці на околиці Луцька зводять житловий комплекс «Ваш Затишок». Згідно з проектом забудови він складатиметься з двох будиночків по 5 дворівневих квартир закритого типу.«Таунхауси - це класно і комфортно. Ви маєте окрему дворівневу квартиру і водночас – заміський будинок з окремою територією. Такий вид житла ідеально підходить для молодих сімей, які втомились від міського шуму. Кожен таунхаус має кухню, власну котельню, 2 санвузли, 3 кімнати з балконом, а також простору вітальню з виходом на терасу», - розповідає забудовник.Наразі будівельники завершили основні будівельні роботи.За словами співвласника ЖК «Ваш затишок», зараз працівники, здійснюють монтаж теплої підлоги у квартирах, встановлюють радіатори та підключають усе до опалювальної системи.«Для наших таунхаусів ми обрали опалювальне обладнання фірми «Protherm», яка гарантує європейську якість. Для вікон ми обрали також одні з найкращих склопакетів марки WDS», - розповідає забудовник.За його словами, лише після завершення всіх чорнових та інженерно-комунікаційних робіт, будівельники перейдуть до оздоблення фасаду та благоустрою території. Зокрема, будинок пофарбують у стильний колір, який задумали дизайнери на стадії проектування.«Все буде згідно проекту забудови. Ми дотримуємось обіцянок. Завершимо всі «чорнові» і технічні роботи і тоді вже приступимо до фарбування фасаду. Хочемо, щоб усе було, як на картинці проекту, тому докладаємо максимум зусиль. Також вже незабаром хлопці візьмуться за вкладання бруківки та благоустрій території. Думаю за два місяці власники таунхаусів можуть вже отримати ключі і вибирати шпалери чи колір фіранок. Хочеться, щоб новим власникам було насправді затишно у нашому житловому комплексі», - зазначає забудовник.ЖК «Ваш Затишок» розташувався у затишному місці на околиці Луцька. Згідно проекту забудови тут зведуть 2 будинки на 10 окремих дворівневих квартир. Загальна площа такого таунхауса становить 116,95 м. кв., житлова – 60,73 м. кв.За проектом планування, кожне помешкання має простору вітальню з виходом на терасу, кухню, 3 кімнати, 2 санвузли, балкон та власну котельню. Також забудовник передбачив можливість облаштування каміну у вітальні.ЖК «Ваш Затишок» зводиться за сучасними європейськими технологіями. Серед переваг:- стіни зводяться з червоної керамічної цегли,- тепла підлога, індивідуальне опалення,- централізоване водопостачання та каналізація,- утеплення - пінополістирольні плити товщиною 12 см.,- чистові внутрішні роботи,- комплексний благоустрій території.Усе це - в ЖК «Ваш Затишок» за 50 метрів від зупинки громадського транспорту.«Наразі ціни на 1 квадратний метр таунхаусів у ЖК «Ваш Затишок» тримаються на рівні весняних – 10 000 грн. за умови повної оплати. Ми пропонуємо покупцям оптимальне співвідношення ціна/якість. Ми дотримуємось високих стандартів на ринку нерухомості - використовуємо якісні матеріали та надійне опалювальне обладнання. Також йдемо назустріч тим клієнтам, які не мають повної суми для придбання таунхаусу. За умови сплати першого внеску в розмірі 30% - надаємо відтермінування на 18 місяців. У такому випадку вартість квадратного метра становить 11 000 гривень. Та це все-одно нижче середньоринкових цін на таунхауси у Луцьку та передмісті», - запевняє забудовник.Детальніше за інформацією щодо придбання таунхаусів звертайтесь по телефону:☎ - 068 404 74 74☎ - 050 058 92 62