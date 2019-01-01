День торгівлі в «АТБ»: команда лідерів галузі відкриває секрети успішного ритейлу*

День працівників торгівлі святкується останньої неділі липня. Цього року він припадає на 28-ме число. Привітає з професійним святом понад п’ятдесят тисяч власних співробітників і компанія. Багаторічний лідер вітчизняної галузі роздрібної та гуртової торгівлі посідає перші позиції у галузі за товарообігом, кількістю торговельних представництв, рівнем присутності у регіонах, сплатою податків тощо. Аби досягти цього, величезна команда лідерів щоденно самовіддано працює.Зараз у 260 населених пунктах України, зокрема й у нашому Луцьку, цілодобово працюють 1023 супермаркети найбільшої національної торговельної мережі. Й ця цифра стрімко зростає, адже динамічний розвиток завжди був обов’язковою складовою стратегії компанії. З початку поточного року вже з’явилися 33 нових дискаунтери «АТБ». Протягом минулого року було відкрито 80 сучасних супермаркетів мережі. Заснована чверть століття тому лише з кількох звичайних непримітних гастрономчиків у Дніпрі (на той час – Дніпропетровську), «АТБ» наразі вже має понад 3,5 млн постійних клієнтів у двадцяти трьох областях України, в тому числі й на Волині.«Перебуваючи в постійному пошуку нетривіальних рішень, наша команда впровадила безліч інновацій. Левова частка того, що вже є нормою для будь-якого українського магазину, свого часу було винайдено та впроваджено саме у нашій мережі», – розповідає, заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».Важливо, що торговельний бізнес значною мірою забезпечує наповнення бюджетів усіх рівнів, у тому числі й нашої міської скарбнички. А ці кошти згодом стають пенсіями, стипендіями, соціальними виплатами, йдуть на ремонт шляхів, лікарень тощо. Тож від ефективності галузі торгівлі напряму залежить й наш з вами добробут. Нагадаємо: загальний товарообіг «АТБ» торік склав 103,9 мільярда гривень (зростання на 30% у порівнянні з показником попереднього року). Протягом лише I кварталу 2019 року товарообіг склав 28,3 мільярда гривень.Щоб ми з вами мали змогу отримати гарантовано якісні та свіжі продукти за максимально доступною ціною, компанія «АТБ-маркет» збудувала найрозвиненішу логістичну інфраструктуру в Україні. Зараз працюють близько десяти інноваційних мультитемпературних складських центрів європейського зразка, а власний вантажний автопарк кожного місяця долає загальну відстань у понад 5 млн кілометрів.Завдяки цьому вдається своєчасно доставляти до численних супермаркетів «АТБ» якісні товари та продукти харчування понад 3,5 тис. найменувань. Ба більше, понад 900 товарних позицій представлено власними виробниками й імпортерами «АТБ». Ціни на таку ексклюзивну продукцію значно нижчі за усі аналоги.Загалом, вартість продуктів та товарів на полицях супермаркетів мережі «АТБ» стабільно є на 10-15% нижчою за середньоринкову. Якою б не була економічна ситуація в країні.Компанія «АТБ-маркет» фактично створила власний особливий формат. Ідеться про так званий «український дискаунтер», який не має аналогів у світі.Сучасна система перевірки якості майже на 100% виключає ймовірність потрапляння на полицю магазину мережі, так би мовити, не дуже якісного товару. Супермаркети «АТБ» з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність суворим вимогам загальновизнаного міжнародного стандарту ISO 22000:2005 (ґрунтується він на принципі «Hazard Analysis and Critical Control Points», згідно з якоим відстежується рівень безпеки товару на усіх етапах). Разом з тим проводяться й не менш ретельні внутрішні щомісячні, щоквартальні, піврічні та щорічні аудити якості. Дуже прискіпливо перевіряються й виробництва компаній, які постачають продукцію до супермаркетів мережі «АТБ».А найкращим та найоб’єктивнішим доказом гарантованої якості й безпеки може слугувати один простий факт: абсолютно всі працівники супермаркетів та інших численних підрозділів компанії, у тому числі й на Волині, купують продукти до власного столу лише у дискаунтерах «АТБ».